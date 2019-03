"Las mujeres más inteligentes de la época, las que pudieron elegir, escribieron sobre la importancia de no casarse a la desesperada, sin afecto y sin voz"

Voz 1274

no creo que nadie haya podido olvidar la escena del libro Mujercitas en la que yo aspirante a escritora de las cuatro hermanas vende su pelo para conseguir un poco de dinero y así ayudar a su padre convaleciente tu única pieza musita una de las otras Amy la menor que aún quiere quizás no sin razón que su apariencia puede abrirle camino en un futuro el cabello cortado era continúa siendo en algunos lugares un tabú para un adolescente una señal de rebeldía o de haber sido humillada los lectores de su tiempo entendieron a la perfección el enorme sacrificio de la joven yo era en realidad la joven Luis luz tan extrañe masculina como su autora que en ese libro narraba su infancia en Massachusetts en el libro se describe como fe hucha pero si se observan las imágenes de San Luis no cabe sino contra decir su modestia era una muchacha de ojos y boca generosas con una mata de cabello deslumbrante y aire determinado Luis como yo quería ser escritora logró serlo escribían una mesita diminuta muy parecida a la de lleno Posten vertiginosa velocidad en tan sólo diez semanas había completado Mujercitas a diferencia de su personaje más famoso nunca se caso aunque la saga de las hermanas March continúa con nombrecito en un peculiar internado con normas pedagógica revolucionarias que excluía en el castigo físico con aquellos hombres sitos en los que los hijos y los sobrinos crecen y continúan dando problemas fue su soltería como algunos apuntan una confirmación de su lesbianismo algunas teorías lo defienden sin embargo como muchas mujeres inteligentes y capaces Lewis era extraordinariamente sensible a los juegos de poder que detestaba la idea de depender de un hombre o de la infelicidad en un matrimonio concertado por necesidades económicas por no hablar del pánico a la muerte por parto se encuentra presente en su correspondencia con sus amigos y familia fue necesaria toda una mística del matrimonio de una presión social constante para convencer a las mujeres de que casarse era una situación ideal se precisó de un sistema económico ex ante para garantizarlo las mujeres más inteligentes de la época las que pudieron elegir escribieron sobre la importancia de no casarse la desesperada sin afecto sin voz entre ellas encontraba Lewis no encontraba la necesidad de casarse para asegurar su subsistencia se llamaba otras mujeres sonó eso no condicionó su vida sabía coser era una buena institutriz escribía bellas historias también trabajo como enfermera de hecho fuese el último trabajo del que a la postre la llevó a la muerte por envenenamiento de mercurio durante la guerra de cesión había trabajado como enfermera y contraído el tifus que se combatía entonces con la mina la medicación le causó problemas de vida lo que no impidió que fuera activa inquieta sólo sobrevivió dos días a la muerte de su padre el hombre más importante de su vida en la misma línea de él que había aceptado a niñas negras en su escuela dos décadas antes de la abolición Luis creía en la igualdad en la generosidad para con el ser humano tiene el valor para defenderlo Luis habla pocas veces en sus novelas de un amor apasionado su Joe se casa con alemán tenaz la muchacha anticuada de otra historia el éxtasis amoroso sino una vida serena y tranquila centro a sus heroínas en otros intereses en el arte o en el aprendizaje o la superviviente nos dejó una de las historias de amistad entre hombre y mujer más bonitas unas letras la de Laurie hecho el que esté relegada hoy casi en exclusiva en los cuartos infantiles es al mismo tiempo una lástima hay una suerte les vendrá bien a los niños les sobre todos estos temas