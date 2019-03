"El presidente de Vox en León me comunicó que el portavoz de la Fundación Francisco Franco donaba 50.000 euros al partido"

Voz 1

00:00

eh si me hizo mención que Heim Alonso era un un el partido que sólo había comunicado la gerencia de mucho España porque le decía Jaime Alonso no podía pagar la afiliación porque ya superaría los máximos legales que que la ley establece cantidad los el máximo legal marca cincuenta mil euros ese sobreentendidos esa conversación que no en cincuenta mil euros lo que él estaba dando títulos articulado para a mi se me comunicó que desde la Gerencia nacional fue fue la persona que comunicó al al al presidente provincial a Carlos porteña en estas circunstancias