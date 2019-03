'Monólogo acerca del instinto y de la entrega'

Voz 1

00:00

es un monólogo acerca Linked soy de la entre cortaron Street ahora mi soledad se ve mejor Sophia de Mello San Francisco de Asís se dirigía a la sabes la llamó hermana impuso el silencio decir ahora me toca a mí a mí que sueño con todas la Alas de mariposa arrebatada una a una para enterrarla junto al cuerpo de miles que perecieron hace miles y miles de años pétalos pequeñas leída de animales hechas de barro mientras que se vaciaron para dar paso a la miedosa pero me toca a mí que soy un organismo como cualquier otro infinidad de posibilidades de células tocándose la una con la otra una multitud de impulsos repito como los de cualquier otro debatiéndose dentro por igual entre los estímulos de la destrucción la supervivencia a mi que estoy escribiendo líneas que tiene antes porque he vuelto a buscar la técnica de datación por carbono los entierro en el Paleolítico el proceso de embalsamiento preparación del difunto en el antiguo Egipto a mí que como tú quién es el remedio la bondad el ejercicio exacto para perpetuarse el reconocimiento el refugio la venda el duelo todo todo lo necesario a mí que miro mi diente y mi mano cada parte de mí abreviada como escribir siempre ADN no intentarlo con ácido desoxirribonucleico a mí que me gusta situar la cosa en la región exacta darle un significado proveer las de una historia a mí que no se San Francisco mi vosotros mi hermana la pobres golondrina a mí que no soporto la idea de verme hablaron animal para pedirle que se calle que prefiero la cura no el silencio pero cada vez que escribo estoy contra diciéndome a mí misma convirtiéndose en la hermana en el profeta que se sienta delante lo pájaro pidiendo por favor de nuevo silencio porque al fin callan la Alas de mariposa el hermano y la golondrina y me tocaba a mí hola soy María Sancha y Street poemas de cuaderno de campo editado en La Bella Varsovia