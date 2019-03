Play Fútbol: El sueño de Telê (25/03/2019)

Voz 1 00:00 a retrasarlo Juanito

Voz 0301 00:29 de todo el equipo que hace posible este programa Brasil tiene mil personajes que son leyendas del fútbol empezando por el mítico Arthur Frieden Reed siguiendo por Leonidas da Silva pasando por Pelé sin duda uno de los mejores de todos los tiempos por el genio del regate Garrincha las faltas de dedico las bandas de Cafú y Roberto Carlos la magia en pocos metros de Romario la zurda de Rivaldo la zancada de Kaká Sócrates Ronaldo el Fenómeno Ronaldinho el mago también en los banquillos con gente como os galo Parreira Scolari que están en el imaginario de grandes estrategas brasileños de la historia una historia que quizá no deja en el lugar que merece a un entrenador impresionante Tele Santana un técnico detuvo el sueño de hacer un Brasil casi tan bonito como el de Pelé juntando en un mismo equipo al chico ya Sócrates uno de los responsables de que asociamos el jogo bonito a las el Esau y un técnico el laureado como pocos en Brasil ganó el Brasil e Iraola en mil novecientos noventa y uno y luego de manera consecutiva tanto la Copa Libertadores como la Intercontinental en mil novecientos noventa y dos mil novecientos noventa y tres superando a equipazo es como el New el de Bielsa y atención el Barcelona de Johan Cruyff o el Milan de Fabio Capello hoy conoceremos mejor la figura de un entrenador mítico hoy en Play Fútbol el sueño de tele sí lo que escucháis de fondo es el sonido de el anuncio que hizo Nike con la selección brasileña de fútbol en mil novecientos noventa y ocho muchos de nuestros oyentes más jóvenes igual no saben ni de lo que estamos hablando bueno echarle un ojo si podéis en You Tube donde queráis porque vale vale la pena el anuncio tiene bastante gracia cómo cómo está hecho como los de Ronaldo Nazario con Romario Juninho Denilson y compañía van jugando a hacer de toquecito dentro de un mes lo Puerto burlando a los guardias de seguridad que les persiguen para que no jueguen a fútbol dentro del aeropuerto también a Roberto Carlos y es que asociamos siempre a Brasil al fútbol brasileño con el jogo bonito pero eso no siempre ha sido del todo así la figura que queremos poner en su nivel en el día D hoy en el programa de esta semana en en Play Fútbol yo creo que tiene bastante que ver con que ese siga relacionando hoy en día en dos mil diecinueve a Brasil con el jogo bonito para hablar de Tele Santana del que fuera seleccionador brasileño también entrenador de un Sao Paulo impresionante que le ganó la final de la Copa Intercontinental por ejemplo al Barcelona de Johan Cruyff vamos a recurrir una vez más a Alex Couto Lago que ya lo sabéis que es entrenador nacional de fútbol técnico deportivo superior por la Real Federación Española de Fútbol y además ha escrito libros que os recomiendo siempre aquí en el programa que valen mucho la la pena fútbol preparados para competir las grandes escuelas del fútbol Moder no catenaccio el arte de defender al fútbol total los estrategas que han cambiado la historia del cual hablábamos con Alex Couto lago hace unos meses aquí en el programa recurrimos a él para hablar del gran Tele Santana porque conoce perfectamente el legado que que dejó el bono del Ter el brasileño en el en el fútbol de de las el esa o Alex Couto qué tal muy buenas

Voz 0301 04:34 Clemente para nosotros bueno estamos encantados de de charlar contigo de de una figura Alex que seguramente porque aquel Brasil del ochenta y dos que se tiene en el imaginario que fracasó porque era una una selección con grandísimos nombres pero que sucumbió ante Italia partidazo tremendo pero es más que destacable ya para empezar lo que intentó Tele Santana han en aquel equipo porque trató de que Brasil volviera a la esencia de del jogo bonito al al camino que habían marcado en los play compañía en estos mundiales los primeros que acaba ganando Brasil vaya

Voz 5 05:08 sí yo creo que Tele Santana es un digamos volver al espíritu libre de del sentimiento futbolístico brasileiro no lo ya Joao Saldaña que el fútbol es un sentir popular y bueno en ese sentido Tele Santana recogió ese legado proveniente de ceguera en Brasil de los cincuenta sesenta después de un periodo oscuro periodo triste digamos que fue en la década de los setenta después del del título de Messi pero no con ese Brasil de Coutinho m setenta y cuatro setenta y ocho que a pesar de de obtener resultados competitivos dignos y correctos evidentemente se exaltó la la la la fundamentación básica que era Brasil Tele Santana pero el entrenador que responderá va muchísimo el estilo al punto de decir que que para él era tan importante jugar bien y transmitir las sensaciones de jugar bien como el hecho de ganar

Voz 0301 05:57 ah y luego iremos a a su Sao Paulo a un Sao Paulo que mucha gente no no recordará pero que gana en dos Copas Libertadores seguidas Alex pero estamos hablando de de un Brasil en el que intentó juntar Tele Santana a gente como Falcao como todo niño Cerezo como soy Sócrates el empezaron a llamarían el el cuadrado mágico a a un equipo que que juntaba a dos enganches en un mismo equipos hoy Sócrates dos jugadores nacidos seguramente para una misma posición pero que Tele Santana insistió en colocar juntos en el terreno de juego

Voz 5 06:37 yo creo que la selección del ochenta y dos es una selección eh que se acerca más a lo que es una orquesta bellas ya un equipo de fútbol no un equipo sin partitura un equipo con un un uno sin instrumentaliza a unos músicos con una capacidad creativa individual brutal que al juntarse improvisaba un fútbol que caerá eh no solamente impecable sino que el visible no lo es en ese equipo yo creo que hizo mucho más que de juntar volantes si crear un estilo de fútbol como acabamos de decir creativo y atractivo sino lo que hizo fue ajustar a jugadores de diferentes talentos diferentes cualidades para optimizar su rendimiento a partir de un estilo y ese estilo era jugar bonito y jugar bien creo que ese centro del campo de Brasil con Tonino Cerezo creo que es el jugador clave a pesar de tener un papel oscuro con Falcao con Sócrates con Zico con él en la el lunes Hierro después con Junior que es otra de las claves

Voz 1881 07:33 sí porque era un espíritu libre Quart función

Voz 5 07:36 daba por absolutamente por intuición y que no respetaba ningún tipo de precepto táctico pues eh acondicionar todo eso con el resto de futbolistas Luisito el central Huéscar el líbero un lateral derecho como Leandro tremendamente inteligente y capaz después los dos puntos más débiles de este equipo como en el quite el portero y el delantero centro horas hay Griñón alto desgarbado creen que no les entonaba pero que evidentemente sabiendo que en ese banquillo estará Roberto Dinamita pues podría haber sido un complemento más yo creo que la clave de Tele Santana y fue saber definir los roles de cada jugador para que ese equipo desde una libertad estratégica predefinida fuese capaz de desarrollar un fútbol evidentemente ocurre que no tuvo todas las respuestas porque había preguntas será cómo resolver determinados tipos de errores a las que había que ajustar el todo tipo de protocolos que no fueron capaz

Voz 0301 08:32 al final aquella selección brasileña cae eliminada pero recordamos que con la selección que a la postre es campeona del mundo con una Italia con la que seguramente muchos no no contaban no no todo el mundo contaba como gran candidato es verdad que es un resultado sorpresivo pero al final en el que el elimina es el luego campeón el el futuro campeón

Voz 5 08:53 sí sin lugar a dudas además una Italia que también resalta un poquito lo los principios fundamentales del juego una Italia más creativa de lo esperado con individualidades extraordinarias y en un partido en donde se dieron las circunstancias que hablábamos antes no yo creo que el papel letanía Cerezo mediocentro eh de una creatividad extraordinaria una persona la brutal quiero condicionado por el hecho de tener que ajustar defensivamente a todo el potencial creativo que tenía por delante e Icon Sócrates Falcao sobretodo los unión que ante esa tensión ante esa presión provocada por por ese grado de responsabilidad que asumir pues sí crearon una serie de errores individuales que provocaron precisamente que el primer gol de Italia fuera un error en un pase que se robó el balón pues Pablo Rossi en en tres cuartos de campo y sentenció y a partir de ahí pues pequeñas de situación es provocaron que que el equipo final perdiera trenzados siendo cuaje el viento siempre a remolque en el marcador no con golpes de Sócrates un partido extraordinario que recomiendo todo el mundo pero en donde Italia supo sacar partido del error ajeno y aparte de manifestar una cierto sobre todo en un jugador como la paró Rossi ese metió los tres goles y que se comió el sólo a a una Brasil que no tuvo tiempo de respuesta porque respuestas que tuvo una selección

Voz 0301 10:09 brasileña de la que es seguramente no muchos pueden presumir por The a nivel de títulos porque es verdad que tampoco gana si no estoy equivocado en aquella etapa en ninguna Copa América pero también es cierto que mucha gente de aquel juego de aquel equipo se puede acordar una sonrisa en otros momentos en los que ha caído eliminada Brasil seguro que no es así no hace falta irnos únicamente a ese siete uno de del Mundial dos mil catorce que seguramente es el recuerdo más amargo de los últimos que ha tenido la la selección brasileña la canarinha en en los últimos años pero me apetece también mucho Alex hablar de porque seguramente es menos conocido todavía el Sao Paulo de de Tele Santana un equipo impresionante que le gana la Copa Intercontinental en el noventa y dos al Barcelona de Johan Cruyff existe la leyenda de que a Cruyff después de perder a aquel partido bueno la leyenda no yo lo he leído muchos sitios dice que si tienes que ser atropellado mejor que te atropella un Ferrari dijo Johan Cruyff en referencia a cómo jugaba aquel Sao Paulo de Tele Santana Ray era la gran estrella de aquel equipo el diez el jugador diferente y así definía al Rey en una entrevista hace unos años y el estilo de juego de aquel Sao Paulo quince minutos

Voz 7 11:33 la individuo conocido conjuntivitis que al ya somos lo puedes Villa está muy bonita un grupo que sabe como pocos

Voz 0301 11:48 él como pocos sabía que conseguir que el equipo practicara un juego muy ofensivo muy estético dice Ray que llega compararle con Guardiola como entrenador

Voz 7 12:00 de familiares más fama de una forma instintiva jugar en Barcelona el acatamiento de las va a Granados

Voz 0301 12:08 de manera instintiva dice Alex raíz dice que de manera instintiva teles Antana pretendía que sus jugadores practicaron un estilo de fútbol parecido al de Guardiola en el en el barcelona evidentemente podemos señalar mil mil diferencias pero son algunos de los referentes que señala a Iker a jugador fundamental en en aquel equipo en aquel Sao Paulo de Tele Santana

Voz 5 12:33 en esa población equipo ya construido desde otros patrones no un equipo donde había jugadores creativos librepensadores como se casó ahí dijo Ares especialistas pues que acompañó de acompasar acompasada y completaban el el elenco y las las posibilidades de juego esa esa final del del de la Intercontinental de la XXII en Tokio tienen mucha leyenda ayuda que es preciosa es el hecho de que el torcidas

Voz 5 12:59 Sao Pablo oí Barcelona estaban hospedados en el mismo hotel pues se juntaron el el árbitro del partido los Tau el entrenador Johan Cruyff entrenador Tele Santana hay entre ellos pues llegaron al acuerdo de decir que tendría que garantizar que los preceptos básicos de su estilo de juego e quedase plasmado en el campo y que que evitasen en la medida de lo posible pues todo aquello que en hechos ya se enturbió aseo o no dejase ver la calidad individual y colectiva de ambos equipos para que el buen fútbol pues estuviese por encima de todas las cosas no

Voz 0301 13:30 le llegaron Alex me parece a a decir a a prometer Tele Santana hay Johan Cruyff en aquel pacto que si había algún jugador en concreto que es estabas saltando esos preceptos que inmediatamente les subirían me parece que cuenta la leyenda no

Voz 5 13:47 sí exactamente además se cuentan en varias entrevistas que bueno esa reunión que esa charlas extendió muchas horas a lo largo de la noche muchos casos de Tele Santana a muchos cigarros de escribir y un contenido futbolista lo de primer nivel creo esta es a Pablo que tenía previamente de de de ganar la Copa Libertadores una final agónica contra el el el incipiente ni All Boys de de un joven Marcelo Bielsa

Voz 4 14:10 si hay que al que se ganó por penaltis esto

Voz 5 14:13 equipo tenía tenía unas características yo creo que muy distintas al Brasil de los sentidos en primer lugar la verticalidad el equipo muy directo en cuanto a podía enfilar la portería rival no no andaba buscando alternativas de juego más cortas no tenía jugadores muy jóvenes y muy rápidos sobre todo en esa final supo acomodar sus potenciales demos por ejemplo la banda derecha compuesta por el lateral derecho a Víctor que estuvo después en el Real Madrid por un joven casi en ese partido fue un cuchillo en ese en ese flanco a derecha no

Voz 4 14:44 en la banda izquierda tenemos Samur él

Voz 5 14:46 pues jugador desequilibrante extremo izquierdo que provocó muchas de las acciones que que quebrantar la la defensa del Fútbol Club Barcelona no tenía un delantero centro porque tenían jugar como ya el jugador eh entre líneas jugador pues muy parecido quizás a al Kun Agüero Price Pekín Ello que tenía olfato de gol pero que no es un rematador y después tenía dos centrocampistas un especialista como ha pintado que también pues jugó Abadiño otro otro medio centro de perfil más defensivo es pues tenía pues a su a su creativo a subir a su arquitecto que era Tonino Cerezo que a pesar de selección jugador mayor Ball vemos otra vez a ser el futbolista que que ante la todo que ensambla para que todo el mundo sea sea capaz de desarrollar su función a partir del de de su batuta no con dos centrales como hábil Sony con Ronald dado especialistas en la marca sin de exageraciones y un lateral izquierdo Ronaldo Ronaldo Luiz que después dejaría su sitio a a otro jugador como era

Voz 4 15:44 el lateral izquierdo del Valencia que ahora mismo se nardo Leonardo exactamente nazi con portero especial Zamora portero de las faltas un portero también muy el perfil Sao Paulo

Voz 0301 15:57 es bastante curioso también Alex que

Voz 4 15:59 hay un hilo conductor entre esos dos

Voz 0301 16:02 equipos que que hemos analizado ya es la la familia Sócrates Sócrates pese al final es el el gran jugador All el jugador referencia junto con chico de aquel Brasil del ochenta y dos a uno de los importantes como mínimo Israel tú le denominaba como el librepensador el el jugador que iba un poco por libre en ese en Sao Paulo que que gana dos Copas Libertadores de manera consecutiva que le gana al al Barcelona pero a la familia de de los de Sócrates y raíz dos hermanos es verdad que separados por once años era once años mayor Sócrates que que raíz pero junta aquel aquel Brasil del ochenta y dos Si el Sao Paulo del noventa y dos a una misma familia Hay dos jugadores absolutamente capitales en aquellos equipos

Voz 5 16:49 sí sin duda hay lo que ese es el jugador desequilibrante sobre todo mejor que mete los goles no

Voz 4 16:54 sí porque decíamos Palín ya

Voz 5 16:56 es un delantero diferente y no tenía tampoco un delantero centro específico entonces jugador más eh más determinante en cuanto a que representaba precisamente eso que acabas de decir no el jugador creativo pero que su sustancia era sorprender en acciones puntuales y con una con una pierna pero un guante en las acciones a balón parado y si yo creo que ese sí es un hilo conductor importante el hecho de Sócrates Israel fueran partícipes en los dos equipos más representativos de de Tele Santana junto con tornillos eso que Toño no olvidemos que también fue jugador de de Tele Santana en el Atlético Mineiro campeón en en los años setenta no con con con una importancia capital en el suelo brasileño entonces yo creo que el líder generales lo que hizo Tele Santana saber conjugar a partir de un trabajo será técnico muy permisible con respecto a sus jugadores pero también tenía fama de machacón llevaban o Mestre no el maestro una persona muy hinchado en la en en los desarrollos específicos del fútbol con jugadores de enorme personalidad eso sí que es verdad no porque tanto Sócrates problema o como hay otro chico Falcao son personas que al margen del fútbol tiene una vida de una riqueza extraordinaria recordemos que faltado un jugador siempre pues es señalado con condiciones sexuales no en una época en donde en donde esa faceta era tabú

Voz 0301 18:20 si Sócrates actual

Voz 5 18:22 es una persona con una creatividad extraordinaria futbolísticamente pero con una vida fuera del fútbol muy reivindicativa médico y a parte como unas connotaciones políticas importantes y hubo niñas Cerezo que aunque mucha gente no lo no lo sabe

Voz 8 18:36 pero una vida a nivel personal

Voz 5 18:39 tremendamente enriquecedora con el paso del tiempo pero tremendamente que quebranta

Voz 4 18:44 hasta los impactos sobre todo su

Voz 5 18:46 por la las consecuencias de de que era su su hija no y que y que ha demostrado que como como ser humano ha superado todos los retos que le han presentado y todo este tipo de facetas también le dan una personalidad específica a a sus Brasil es que que Tele Santana sabe llevar básicamente a las urnas fundamentación básica de su estilo que es disfrutar

Voz 0301 19:11 queríamos recordar la figura de Tele Santana en relación haciendo la fotografía de dos equipos uno que se supone que fracasó si se quiere decir así o al menos en en cuanto a las expectativas con la Key con las que iba que el mundial del ochenta y dos al Mundial de Naranjito al Mundial de España mil novecientos ochenta y dos y otro el Sao Paolo y lo que sí que gana dos Copas Libertadores que gana esa intercontinental de manera brillante y qué mejor que hacerlo de la mano de el ex Couto Lago con el que como siempre es un placer a ver charlar hasta la próxima Axel Alex muchas gracias un abrazo

Voz 5 19:45 un abrazo a vosotras muchísimas gracias por invitarme a través

Voz 10 19:58 como para con con Podemos o Acapulco Radio

Voz 0301 20:54 vamos ya con la actualidad en Play Fútbol vamos a hablar de esta fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte que ya ha arrancado la verdad es que poco tendrá que ver en muchos casos lo que estamos viendo en estos primeros compases de la fase de clasificación con lo que acabaran siendo las selecciones que disputen el torneo esa fase final que arrancará en junio de dos mil veinte da un poquito más de un año para que empiece esa Eurocopa pero vamos viendo ya trazos cositas interesantes y muchas cosas que comentar como siempre en nuestra tertulia con Aritz Gabilondo Icon José David López por ahí anda ya en el diario As editado cómo estás ardid hola qué tal muy buenas por aquí está también José David López cómo estás David bueno empezando por el Holanda Alemania de ayer que además pudiste comentar en Mediaset en cuatro a abrirse un partido loco dos a tres cinco goles gol en el descuento que les la la la victoria a Alemania tiene muchos prismas desde los que podemos analizar esa ese partido en en Amsterdam ese Holanda dos Alemania tres pero para empezar a varios grandes reforzados empezando por Joan Giménez que estaba bastante en entredicho con muchas decisiones bastante cuestionables en los últimos tiempos Ike ayer se saca unas de la manga eh

Voz 14 22:13 sí fue un partidazo eso es lo primero que hay que decir y además yo lo comente en la retransmisión fue casi un partido de de Ronda muy avanzada de la fase final cuando en realidad estábamos en la primera jornada de la fase de clasificación para Alemania y en la segunda para Holanda osea que vimos cosas muy interesantes me pareció desde luego que yo aquí en LEB el Plan E planteado muy bien el partido con esa línea de tres defensas con esa delantera muy móvil sobretodo en abril con sanee que se movieron a las mil maravillas y sacaron muchísimo deposición tanto de Liga como Van Dyke que es como más sufren este tipo de centrales que son buenísimos pero que ante delanteros correosos como ellos pues pierden la posición muy buena reacción también de Holanda en la segunda mitad también con un cambio de esquema de Kumar que metió tres centrales cree que puso a Prou mes desde el lateral de carrilero izquierdo hizo mucho daño por ahí y luego bueno cuando el partido prácticamente estaba que no se sabía hacia donde iba a caer esa jugada buenísima de muchos toques de Alemania siendo la Alemania de siempre con pase final de Rois y la definición de sus pero fue un partidazo y creo que los dos demostraron que incluso estando a Alemania en un mal momento pues siguen siendo dos dos selecciones muy grande

Voz 0301 23:25 es que viendo los dos partidos de Alemania a mí David del nombre que que destacó por encima de el resto te diría es el de Leroy es verdad que en abrí un golazo impresionante para mí el partido del jugador del Bayern seguramente superior al del del Manchester City pero llama la atención porque recordamos no fue al la lista de convocados del Mundial Leroy Shane y sin embargo en estos dos partidos en el amistoso ante Serbia y en el de ayer ante Holanda ya de de clasificación Shane pinta se erige como una de las principales caras visibles de esta renovada remozada Mannschaft T

Voz 6 24:02 si no me equivoco fuerzan en oye hay y creo que Zülle los bueno el Kimi cuatro los únicos que han jugado los dos partidos de enero once titular de Alemania lo cual no es evidencia que de ataque era el único que repite parece que que la obtiene claro que quizá la aquella decisión que tomó tan controvertida dejarle fuera del Mundial pues ahora estando se cuenta que tenía que haberlo llevado por lo menos que el momento de forma de Shane evidentemente sí que es como para que sea titular en esta selección desde luego que tiene una chispa que que le aporta muchísimo porque la puerta fuera es un llegador puede actuar como como extrememos por dentro debimos después a lo largo de partido como sabe leer muy bien las circunstancias de de esa zona asociativa en entre líneas seguramente detrás de los dos medios centro de de Holanda por ejemplo el día de ayer con lo cual la sensación que deja que San tiene una amalgama de alternativas que evidentemente dentro de el esquema que que va a tener está Alemania y que parece que que quiere dar todavía un poquito más de agilidad intensidad arriba a quienes lo que faltó en el Mundial desde luego que que tiene que estar jugadores Pipi la sensación que deja que además me llamó la atención mucho también de Holanda pero sobre todo de Alemania que ninguno de los dos por ejemplo ayer jugaron con con un nueve y es una manera de evidenciar que selecciones que quieren la pelota que basan todo en la posición en la Asociación encontrar rápidamente alternativas de juego que para para ser capaz de de generar peligro a ante el rival en base a la pelota insisto pues al final acaban jugando sin nueve un poco a lo que nos ampara el romanticismo pues se evidencia que la táctica en casa conmigo Role futbolísticos como como el enganche ya pasó en otra época parece que ya es imposible ahora está en peligro noticia en la que hubiera nueve por ahí desde luego que cuando no tienes uno exponencial que creo que no juega porque evidentemente en Alemania pues se de jugadores de la talla de eh que te ofrece tantísimas alternativas en ataque desde luego que que toman un una importancia suprema en este equipo

Voz 0301 26:02 Alemania con en la portería línea de tres centrales con Gene Teri Rüdiger en los costados Si su le en el eje centro del campo que funcionó bastante bien con Kimi Cross querer Schulze eran los carrileros por delante eran una línea prácticamente de de tres iban intercambiando bastante las posiciones alguno media apuntando un poquito más pero estaban ya abrí San e Igor Ed insisto gran primer tiempo de Alemania gran segundo tiempo de de Holanda en el tramo final del partido en esa última la jugada ha entre Marco Roy cínico Schulze acabó ganando lo Alemania ya para cerrar con eh este partido Aritz estaba siendo bastante controvertida la decisión de Hamlet optar por Neuer y no por Ter Stegen en en la portería ayer es verdad que tiene buenas intervenciones aunque yo creo que en cierta manera un poquito el partido de de Neuer a mi me parece que de las dos que les la a a me parece ser la primera parte sí sí en las dos y las dos son buenas paradas pero no me parece que Ter Stegen ha hecho muchas paradas mucho mejores esta temporada osea que entiendo que haya galones y demás pero no sé si estamos hablando de una actuación que ya vaya a callar todo ese tipo de críticas y peticiones a ello Jiménez

Voz 14 27:22 no creo no creo que el debate haya quedado zanjado pero la realidad es que hizo dos muy buenas paradas y además yo lo lo dije también eh la una de las grandes señas de los porteros más importantes es que la primera parada de un partido en el que estas frío como era el caso de Neuer está dominando Alemania muy claramente pues la primera vez en la que le pusieron a prueba hizo un paradón yeso me parece que es fundamental Alemania tiene dos grandes porteros yo también soy de la corre gente de que Ter Stegen tiene que ser titular en este equipo pero quitaran Odierno es quitar a un jugador como el resto es quitar a una institución a un jugador emblemático en en la selección alemana allí en el Bayern y por lo tanto bueno pues yo creo que no es un caso más hay que tratarlo con cuidado

Voz 0301 28:04 miraba algunos apuntes numéricos que nos dejaba Fermín Suárez en su en su Twitter bastante interesantes ocho recuperó recuperaciones de de John ocho de nueve en Take

Voz 14 28:17 que me parece con las estadísticas bestiales que

Voz 0301 28:20 estamos poco a al de John sin balón es verdad que comete fallos pero creo que esos bastante destacable en el partido ayer decíamos funcionó bastante bien el centro del campo de Alemania Cross cuarenta y nueve de cincuenta en en pases y Kimi recuperó trece balones en el día de ayer fue el centrocampista que más recupero que estamos viendo esta versión de Kimi ya en el en el centro campo bueno saltando a otro tema que ya lo hemos dedicado muchos minutos a este Holanda Alemania a mí David de las selecciones que más me han gustado en este estreno en este debut de la fase de clasificación para la Eurocopa es la selección de Inglaterra cinco a cero a la República Checa con un fútbol impresionante incrustados en el campo rival además con muy buen debut de de Jade Don Sancho es que me me da la sensación que sigue crece diciendo que estamos viendo una versión todavía mejor del equipo de South Gate a medida que va pasando el tiempo

Voz 6 29:15 para mí la sensación que lo tiene cada vez más claro Saúde tiene una base muy bien trabajada ya de pasaba mundial por primera vez usted cuestiona ni demasiado a los jugadores que están en manos de ni siquiera las convocatorias y desde luego no se duda ahora mismo de la capacidad que tiene so que para tener este rol que que hace poco sabemos que se dudaba muchísimo de él tenía que ser seleccionador prácticamente interino una época venía de divisiones inferiores les faltaban unos carné para asumir este tipo de retos por tanto todo esto ha dado una solidez que evidentemente además demuestra a mi modo Inglaterra no sólo tiene una base muy muy buena de de jóvenes que evidentemente los últimos tiempos seamos ha hablado por aquí muchísimo de de cómo han creado nuevos jugadores que que además totalmente renovados innovadores respecto a los quítate resolvía proponer y además siguen la propuesta digamos con con un nueve muy fijo como Harry Kane que está en un gran momento a partir del siempre se encuentran socios cercanos con con esa capacidad para segundas jugadas para llegadas de segunda línea una serie de de argumentos que cada vez toman más textura dentro de del juego de Inglaterra que se aprovecha como no de gran momento derrite está bien y que cada vez se encuentra como ese jugador que algún día cuando lo vimos en los primeros días hace meses en el Liverpool pensábamos que podía llegar a ser llevó que ya lo está siendo claramente uno de los líderes de unas relaciones más potentes ahora mismo insisto lo de Hurricane y además por detrás ya no sólo es que vaya convocado Sancho está encima juega de titular estaba en el banquillo y tuvo minutos también atrajo final precisamente cambiado por Sterling Jason Godoy hecho debuta con con Rice que es uno de los chicos de moda también dentro de Inglaterra ya está recuperando algunos jugadores en algún tiempo atrás veían los algo más perdidos porque partir también tuvo una una buena aparición tuvo que salir el primer tramo por por el siempre da ayer es decir lo que por primera vez en mucho tiempo Inglaterra tiene argumentos tiene solidez que practicamente nunca ha tenido en las últimas décadas hizo de todo esto es que lo demuestra con resultados y cada vez teniendo más claro una estructura de juego que evidentemente le va a dar mucha punta porque la realidad es que hoy en día Inglaterra jugador por jugador sí que tiene mucho más de lo que imaginamos hace un tiempo

Voz 14 31:26 me gusta mucho mi de sobre el que se va a reciclando según pasa el tiempo y según pasan los partidos porque ahora estaba pensando en el Mundial sorprendió a todo el mundo jugando con tres centrales

Voz 0301 31:37 sí con un estilo muy directo balón parado

Voz 14 31:39 bueno pues después del Mundial se olvidó de esos tres centrales juega ya con línea de cuatro con tres puntas arriba es decir va moviendo un poco lo que es el equipo y según las circunstancias del partido y de los jugadores que que tiene y lo ayer por ejemplo no estaba porque es un jugador para mí fundamental en esta selección inglesa

Voz 1038 31:57 mientras ancho osea que Sky

Voz 14 31:59 fondo de armario impresionante como hacía David debuta Hudson no doy que está llamado a ser una gran estrella debuta declaró Rice que es un medio centro también que ha dejado de lado a la selección inglesa por jugar con Inglaterra y que es uno de los mejores medios centros de la Premier League osea que estamos habla dando de de que no sólo hay muy buenos jugadores sino que hay una gran gestión de South Gate en el banquillo con todos ellos

Voz 0301 32:19 recordamos Inglaterra actual campeón del mundo sub diecisiete y sub veinte osea que es lo que a los veteranos que ya comentábamos que empiezan a a tener pos hoy seguramente viven el mejor momento de su carrera como es el caso por ejemplo de de Harry Kane poco a poco se tienen que ir incorporando otros que tienen que que ir aportando los fue Auden Sancho que es el caso del jugador que comentábamos ahora así que atención a esta selección inglesa deberían ser de candidatas al menos por lo visto en el Mundial selecciones como Bélgica Croacia Bélgica tiene la baja importantísima de estos partidos de Kevin De Bruyne y lo está supliendo más o menos bien ha jugado de Don que di Thielemann en el en el centro de oro de del campo David pero al final lo que se está viendo ya se vio en el Mundial es una dependencia bestial de Eden Hazard que que ese clarísimamente jugador diferencial hace muchos años que hablamos de dejar en Play Fútbol David es que si sigue siendo ese jugador que marca la diferencia

Voz 5 33:18 si sabes que cuando hacíamos aquí la

Voz 8 33:20 ya tantos años que ya está recordarlo la liga francesa estaban el libro bueno porque cada como como debiera David hallar una vacuna animosidad

Voz 6 33:30 temiendo el había que había hecho este chico que prácticamente se está dando a conocer que a mí me parecía que era una maravilla desde luego que poco a poco pues no hay va demostrando que su talento abrumador además sabe perfectamente que está en un momento clave su carrera porque está están su bastando o CD van a subastar los grandes de Europa y además está mandando mesa claramente te referenciales hacia dónde quiere ir que sea su destino y por tanto no aprovechados a no desaprovecha ningún partido para demostrar que ahora mismo estaré momento clave que que su valoración tiene que ir hacia arriba hay que es el líder absoluto de de una selección que además yo creo que más allá de que tiene un grupo bastante accesible pues se ha visto como ante dos rivales como el otro día cuando Chipre que tampoco nunca es sencillo ganar allí tan tan solvente como la que demuestra que la idea está muy fija más allá de alguna baja como dice que faltaba como por ejemplo de Brin incluso Fellaini ya se fue una mínima remodelación porque además tenía bastante bajas en el medio campo y Tomasa tiene masa de Don Care y el esquema sigue siendo el mismo con con cinco aunque por ejemplo cuenta también como carrilero el otro día en Chipre es decir tiene alternativas pero digo que tiene una idea muy clara meció además muchísimo de la intuición es que tiene con este grupo de trabajo Roberto Martínez y desde luego creo que no hay nada mejor para potenciar todo lo que tienes todos los argumentos que tener el jugador quizá de modo ahora mismo en Inglaterra uno de ellos de los que ahora mismo está llamado a a poder ganar cualquier cosa prácticamente solo el otro día marca dos goles el de el tercero y ayer ante Chipre marca el uno y el otro por tanto desde luego que si necesitas que líder para que todo lo que estás creando tomes por máis las expectativas se disparen coja lo tiene claro

Voz 0301 35:14 protagonista Hassan entendió además muy bien con el doble partido en los dos de Rusia también el de ayer de ante la selección de de Chipre bastante peor Ariza ha empezado Croacia logramos subcampeona de mundo en en el primer partido para mí no estuvo bien estuvo poco fluido lo tuvo que ganar prácticamente en el tramo final en el día de ayer directamente se dejó remontar por Hungría y creo sobre todo viendo la primera parte resultado merecido en el sentido de que sufrió mucho atrás Un juego bastante directo con poco le le hizo mucho peligro la selección de Hungría y a pesar de que en jugado los Rakitic Modric y compañía no está dejando sensación de solidez de momento el equipo de Dalí

Voz 1038 35:59 soy iba a decir que yo no he visto el partido frente a un

Voz 14 36:01 días viví el primero pero echando un vistazo a la alineación practicantes son los mismos que jugaron en el Mundial fíjate en el medio campo Brockovich Modric Rakitic Reich Peris y que son los cinco jugadores que

Voz 0301 36:12 sí sí sí

Voz 14 36:13 bueno generaba en el fútbol no de Croacia en el Mundial yo lo he comentado alguna vez y lo recalco ahora para mí ha habido dos retiradas de la selección croata que va a nacer y están haciendo mucho daño una es la era Chucky que era un jugador que pues de espaldas descargaba mucho el juego y además trabajaba el balón parado defensivo y luego la otra es la es uvas It's era un portero de un nivel altísimo para una selección como Croacia no y al final has perdido a tu portero titular ya tu delantero centro titular y a partir de ahí son dos piezas en el fútbol ya sabemos tan fundamentales que bueno lo están notando el equipo incluso con muy buenos jugadores pero ha perdido en dos posiciones diferenciales a a futbolistas de mucho nivel

Voz 6 36:53 sí estoy totalmente de acuerdo según decía Arik lo de lo de Cali ejemplos no es uvas o así que siempre ha estado como un segundo perfil porque prácticamente no leemos más allá de Mónaco pues no les hemos visto nunca en un gran test digamos globales tras que equipo y demás no debemos con tanta asiduidad y creo que por eso no estaba valorado pero claramente en esta selección salvó muchos partidos recordamos en el Mundial en algunas en cruces en en penaltis incluso siendo el líder y masoquista es decir su vida igual la camiseta que se ponga es un jugador que tiene un carácter personal ya están fuera te que además empuja muchísimo en el resto el equipo y además era un icono total en esta selección por tanto son dos bajas súper importantes arriba quizá porque era lo puede paliar mejor aunque no son ni mucho menos el mismo tipo jugada porque no lo son claramente otro perfil pero la de la portería yo estoy de acuerdo sobre todos uvas y me parece que es una baja tremenda dicho esto creo que ante España por ejemplo vimos cómo supo gestionar muy bien los recursos que tenía para condicionar su entorno a lo que ofrecía España es decir saber herir a España y cuando tienes que llevar la iniciativa sobre todo fuera de casa donde no tienes pues es argumento de de la localidad que evidentemente su estadio siempre muy importante pues elevan un poquito más las costuras además yo creo que repetir el esquema practicamente los jugadores como Nacho dar cuando no cuenta el potencial también que tienen los húngaros como locales me parece que es un poco cansar piernas venta jugadores que sabes que además ahora mismo el difícil que estén mentalizados en en en con todo lo que queda por clasificarse mientras tienen un final de temporada súper cargado de partidos

Voz 0301 38:28 pues había ganas de analizar estos primeros compases primeros pasos de esta fase de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte la cara para Inglaterra para Eden Hazard Lacruz para Croacia partidazo viviendo analizado ese Holanda Alemania mucho que contar bueno por cierto la campeona actual campeona del mundo Francia que ganó por un gol a cuatro vuelve a jugar esta noche Portugal se quedó sin marcar en ese primer partido ante Ucrania hoy vuelve a repetir en este caso contra Serbia bueno tiempo habrá de analizar de seguir hablando de fútbol de qué selecciones la semana que viene más otra vez a hablando de de las principales ligas europeas que que además jornada semanal a nadie hasta la semana que viene un abrazo lo mismo David un abrazo este lunes

Voz 0301 39:42 vamos a ponerle el broche al fútbol de selecciones mirando hacia Europa porque todavía nos queda mirar y mucho hacia África con un par de opiniones las dos acerca del Holanda Alemania o al menos que empiezan refiriéndose a a eso Alberto López sobre Holanda uno de los habituales de nuestros Grama Alberto opinando de esta nueva Holanda de Ronald Holanda está volviendo de la mano de Ronald Koeman

Voz 17 40:09 pese a la derrota de ahí extremis ante Alemania en el último suspiro pone ese gol de Nico sus la selección holandesa dejó una buena imagen sobre todo en la segunda parte tras llegar al descanso con un cero dos en contra se rehizo como en cambio el sistema pasó a jugar con tres centrales encerró Alemania empató el partido se lo puede llevar ayer tuve una actuación francamente buena en día ayer en el último suspiro la entrada de Marco Royce el Wall helénico Schulz y finalmente Alemania se llevó los tres puntos de la usted Camarena pero la la sensación que transmitió Holanda fue francamente buena y lo había sido el pasado jueves ante Bielorrusia evidentemente un nivel rival de un nivel inferior esa victoria por cuatro goles a cero y me quería tener un futbolista principalmente Giorgi Nobel mal Doom en el Liverpool de las últimas temporadas hemos visto rendir bullen como interior además un jugador capaz de llegar contraria como el Bernal donde sus primeros años de carrera también de incrusta Sete los centrales cuando ha sido necesario para dar salida de balón al equipo en el partido ante Bielorrusia jugó por delante de Efrén quiere John de ron cuando como mediapunta pero con una connotación muy especial qué jugador que jugaba por delante de él lo hacía como falso nueve Memphis de Pal no como delantero centro al uso IVE Hidalgo estuvo espléndido aprovechando los huecos que generaba de Pay Pal caía mucho hacia los costados bajaba mediocampo asociarse con los centrocampistas ese espacio

Voz 0301 41:32 lo aprovechó bien maravilla Binda el Dun para el llegar desde aquí

Voz 17 41:35 las de hecho fue el autor del dos cero en el partido ante Bielorrusia que Pallarés haría hecho primero ir durante todo el partido dejó esa sensación que estaba entendiendo muy bien el juego y aprovechando muy bien los espacios una selección en la que hay un intercambio de posiciones permanente desde que está cubano ayer le tocó trabajar más en el centro del campo porque ayer el rival exigía algo distinto Alemania fue una seria es muy fuerte en medio con Joshua Kimi con León que se desengancharse aval esa ese primer paso de la presión le hizo mucho daño Holanda para salir de atrás sobre todo en la primera parte de Alemania con Kimi chiqueros exigía que se aplicara más en labores defensivas ritmo muchas veces como Interior al lado de John Cale Izquierda porque yo ámbito como medio centro puro por lo tanto destacara el lunes los Rusia por esa capacidad que tuvo para llegar pero ayer le vimos en otro registro que le hemos visto muchas veces en el Liverpool un registro más de trabajar en un registro más de ayudar a los centrocampistas pero parece que es un futbolista del que se habla poco que hace un trabajo sordo pero muy eficaz y que está siendo una de las claves en el resurgir de la selección holandesa de Ronald Koeman

Voz 0301 42:36 pues se la nueva Holanda de Koeman enfocada desde el punto de vista de Georgie no va Genal donde el futbolista del Liverpool que tan buen partido hizo contra la selección de Bielorrusia vamos a hablar también de Alemania idea Argentina dos selecciones en transición que tratan de recuperarse tratan de recuperar su mejor momento eh pero dos transiciones muy diferentes opina Fermín Suárez sobre Alemania y Argentina

Voz 18 43:05 Alemania ha enfocado bien su transición tiene un proyecto sustentado acampada jóvenes talentos ya referenciados y un objetivo seguir dominando aunque les falte posó para anestesiar el partido ante Holanda y colmillo para traducir su superioridad ante Serbia Alemania sale muy reforzada de la jornada Fifa hay más que una victoria de mérito y épica ante Holanda la selección que marca la temperatura mundial en la actualidad lo tiene clara la columna el oficio de Noyer en la portería a la salida de balón de su es la ascendencia de química en el medio Ilha electricidad desequilibrio de sanear arriba a su alrededor gravitaria la abrigo el ex capear muerta a querer algunos miembros de la vieja guardia como Cross Jintao cuando gano Royce mientras Alemania con su versión más pausada o vertical depende representaba cara a de estamos en el buen camino argentinas la cara B de la desorientación ambas son selecciones grandes excluidas y cada fecha sumidas en transiciones pero sin ofrecer en el caso urgente los brotes de evolución con un entrenador cuestionado un plantel inmerso en un casting continuo un sistema dispuso expediente cada vez menos X Leo Messi y la albiceleste es la típica relación con continuos parches altibajos idas venidas en que nada fluye ido donde todo el mundo sabe que el desgaste es casi recuperable pero nadie se anima a dar el paso definitivo

Voz 1038 45:12 qué tal muy buena bronce han acabado de

Voz 0301 45:14 decidir las veinticuatro selecciones que van a estar en la Copa de África de qué va a empezar este mes de junio la Copa de África de este dos mil diecinueve claro el hecho de haber ampliado el espectro acabado provocando que hayan entrado algunas selecciones que van a debutar Ikea que hayamos vivido momentos absolutamente histórico el Palace y aún así

Voz 1038 45:37 que sea la primera Copa África con veinticuatro selecciones dejan muchas sorpresas sobre todo la eliminación de Gabón que ahora comentaremos en ese partido que era a cara de perro ante Burundi también de Burkina Faso o tal vez era prácticamente un clásico que estuviera en la Copa África Innova estar en esta Copa África de Egipto que se va a disputar del veintiuno de junio al diez uno de julio vamos a repasar primero los veinticuatro clasificados en el grupo A se han clasificado Senegal y Madagascar en el B Marruecos y Camerún NC Mali Burundi en el de Argelia Benín en el grupo en Nigeria Sudáfrica en el grupo F gana y Kenia las dos clasificado del Grupo G son Zimbabue Congo en el grupo H se han clasificado Guinea y Costa de Marfil en el grupo y Angola Mauritania en el Grupo J Túnez Egipto en el Grupo CAM Guinea Bissau ignominia y por último en el grupo L Uganda y Tanzania y hemos tenido todo ello criado en resaltar unos cuantos partidos en cinco grupos hemos tenido una última jornada de clasificación la verdad es que bastante emocionante yo creo que el el partido será además uno de los que metíamos en los imperdonables la pasada semana el partido de de de esta última jornada era el Burundi Gabón Burundi necesitaba un empate para clasificarse por vez en su historia para Copa África Gabón necesitaba ganar sí o sí porque se la jugaba ante el conjunto local y al final fue lo que pasó ese empate a uno con Jean jugando como titular con han peinado especial estaba bastante motivado en redes sociales en la previa pero la verdad es que se le dio muy mal al conjunto japonés porque ya directamente se puso por delante Burundi uno cero el llegó a empatar ya en los últimos instantes creo que en el minuto ochenta y ocho incluso pero no le dio a Gabón para para poder remontar el partido y la verdad que las imágenes en el estadio en la previa de ese de ese sábado se jugaba a las dos de la tarde era auténticamente espectacular lo que lo que se vivió en Burundi ir me llama la atención más las críticas que le han caído digo o Bamiyán R he leído en redes sociales que incluso es decir que el equipo jugaba mejor sin él que con él que no sé si era ya más culpa suya que era demasiado individualista o que el equipo sólo se centraban darle balones a agua Millán incluso sacaban datos que había mayor porcentaje victorias de Gabón él sin que cuando jugaba Bamiyán pero una diferencia brutal Bruno de un catorce a un treinta y tres por ciento la lo que sublime

Voz 0301 48:09 verdad también Palacio sí sí es verdad también que que no estuvo bien en la última Copa de África se presentaba Gabón como una de las principales candidatas marcó algún gol importante pero no estuvo al nivel del que se espera de un jugador que es una de las estrellas de la Premier

Voz 1038 48:25 no y además tampoco ayuda sus peleas la pelea que ha tenido con la Federación Aragonesa entonces todo mezclado y luego justo con la eliminación pues han sido todos Palop para paro este fin de semana así que no le ha ido no le ha ido nada bien a Gabón otro de los partidos que que también comentábamos la semana pasada era el de Sudáfrica que tenía que ganar a Libia lo consiguió ayer uno dos Se jugaba en campo neutral jugaba en Túnez el héroe hace Percy Tau que estaba jugando en el Brighton ahora está jugando la segunda división belga y con un doblete clasificó a Sudáfrica sobre todo me quedo con el primer gol que la pega espectacular a la escuadra derecha un vino de dinero los tres goles ese uno dos de de Libia ha dicho en la segunda parte la primera fue un poquito más igualado pero la segunda estuvo mucho mejor los Bafana Bafana que una de las cosas que nos deja África son las bonita celebraciones que tienen de hecho lo colgaron en en redes sociales y quiero que lo escucha Bruno

Voz 1038 49:39 se lo pasaban afana eh es verdad que vienen de hacer algún ridículo que otro de quedarse fuera de de de

Voz 0301 49:47 competiciones necesitaban en clasificarse