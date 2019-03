Las brechas digitales

Voz 0313

hola buenas tardes cuando algo no cuadra es que no cuadra eh por por mucho que nos empeñemos ya me hay algo que hace tiempo que no sólo no me cuadra sino que me tiene con la mosca detrás de la oreja vamos a ver si los hijos de Bill Gates Microsoft o del difunto Steve Jobs Apple Si estos y otros retoños de los más avanzados gurús de la revolución digital no ven una Tablet o un smartphone hasta los catorce años vamos no la ven que que la tocan poquito sí incluso en Silicon Valley ayer se contaban un reportaje del país existe un colegio súper exclusivo donde se enseña a golpe de pizarra papel y bolígrafo ya está la secundaria no huelen la cosa tecnológica yo pregunto entonces qué estamos haciendo en el resto del mundo vamos bien vamos mal porque la pregunta o el debate no se centra sólo en la enseñanza en la tecnología como herramienta de aprendizaje que está muy bien sino básicamente en el uso social de esa tecnología Steve Jobs dijo en una entrevista hace años que en una escala entre los caramelos y el crack la droga que un crío utilice el iPad está más cerca del crack que de los caramelos y eso que el así que una década después de que arrancara este tsunami cuál debería ser la prioridad acceso rápido y generar al uso de tablets y smartphones o dieta digital regulada que a mí me recuerda un poco a poco bastante a lo de la comida basura y la pandemia de la obesidad donde hay más personas obesas en el grupo sociales donde se come peor en los sectores más desfavorecidos au directamente más pobres y quién tiene más posibilidades de frenar un peligro de indigestión cuanto no adicción digital de los más jóvenes por la gente con más recursos las familias con más dinero para buscar alternativas y con mejor educación así de fácil moraleja la brecha digital tiene más de una cara pero al final como en la vida analógica creo que acaban pringados siempre los mismos en esto va hemos avanzado tanto bienvenidos a La Ventana