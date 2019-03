Silvia Abril: "La niña de Shrek me produce lo que puede producir una droga"

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles blanco y Viva el vino es el más caro López que más meta que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 2 00:24 madre

Voz 3 00:43 la verdad es que me me cuesta trabajo

Voz 4 00:45 el Senado Puigdemont porque si entonces sí me agota los adjetivos para hablar de Torra

Voz 5 00:49 hoy hace una Torra aquí tú no veas eh

Voz 6 00:55 una torre hay una Torra Olivar tienes buenas tardes hola Especialistas secundarios a Nerea Aróstegui muy contento muy muy muy contento te el retorno de arcano

Voz 7 01:06 pues no nos dejes

Voz 0313 01:12 además cuando son muy contento de El Mundo Today

Voz 7 01:16 por la razón de que no estén están

Voz 0313 01:19 te digo para que lo sepan los oyentes están regresando de un congreso en Viena Congreso Europeo de grupo satíricos si yo quiero aguanten cosas

Voz 7 01:26 todo buen humor

Voz 0313 01:32 de eso de grupos satíricos todo eso europeo del grupo esotéricos José Antonio Páramo buenas tardes llevo Marcano yo yo tengo que preguntar vosotros cuando

Voz 10 02:09 ahora como estaban los Reyes de España

Voz 0230 02:13 en Argentina

Voz 12 02:17 ah sí

Voz 0230 02:21 los Reyes han tenido que esperar una hora dentro del avión sin desembarcar porque no había una escalera del tamaño adecuado para llegar a la puerta del avión que es un Airbus trescientos diez a la altura del aparato es de casi quince metros hay que contarle descontar la altura de la cabina situado a ver si la puerta puede estar a unos diez once metros del suelo y en el momento en el que el avión aterriza circula por la pista

Voz 10 02:57 se detiene acercan la escalera

Voz 14 03:05 y cuando llega la escalera se dan cuenta de que entre la puerta y la escalera hay un salto de dos metros

Voz 15 03:14 Inma ya mal rollito

Voz 16 03:16 ah y

Voz 0230 03:18 es un poco de pantera rosa la situación han tenido que

Voz 16 03:21 esperar los reyes en el interior del avión durante cincuenta minutos

Voz 0230 03:24 seguimos el relato publicado en el diario El País han tenido que ir a buscar la escalerilla del avión del presidente argentino que estaba en un hangar en ese mismo aeropuerto pero a ese hangar sólo se accede por huella dactilar bueno normalmente estas cosas funcionan bien suceden nadie se preocupa la escalera llega a su sitio bajan los Reyes saluden si fueran otro los pasajeros del avión se les desembarca por la rampa de seguridad pero sólo falta ver al Rey Felipe la Reina Letizia tirándose en plancha

Voz 7 03:58 de esta eh que te que te digo

Voz 0230 04:04 a continuación vamos a escuchar al juez Marchena en funciones de gran Isaías un abogado pregunta a un testigo durante el juicio del pluses eran guardaespaldas o eran personas el juez Marchena toma la palabra para partirse de la risa escuchamos el momento

Voz 1834 04:19 tras entró con cuatro guardaespaldas eran guardaespaldas au eran personas como saben han guardaespaldas

Voz 17 04:26 la son sobre todo no

Voz 1834 04:29 pero bueno al no encadenó escogido viene el el recurso recursos una preguntabas Majo créditos

Voz 0230 04:41 la pregunta era como Grecia hay también aquí el juez Marchena podría ir a Isaías eh porque la pregunta no adolecía de concreción era muy concreta guardas campal basó eran personas habido otro momento de intervención muy próximo por cierto muy próximo en el tiempo otro momento de intervención del juez Marchena con sentido del humor con un tono de voz en el que detectará seis una idea fuerza la idea fuerza de no podríamos elevar un poquito el nivel de debate declaraba Guardia Civil un teniente y hablaba de los manifestantes como una masa Se refería a la más a los guardias civiles hablan de la masa en el lenguaje policial cuando se refieren a la concentración hablan de control de masas de cómo actúa la masa y para los abogados de la defensa Se trata de una manifestación festiva con conciertos de alegría escuchamos al letrado hasta que interviene el juez Marchena

Voz 1834 05:27 a esa masa la quiere entiendo que también son ciudadanos sabe si esa masa organizó algún concierto he dicho que no oía pero sabe organizó un concierto no sé si organizo conciertos la masa saber si esa masa tomaba tapas en las hay en medio del bulevar unas unas el letrado por favor clavos del preguntas como relevancia jurídica

Voz 0230 05:54 la entre la clave de la intervención del juez es lo vamos a escuchar es haberle

Voz 1834 05:58 pero ayer el letrado por favor

Voz 3 06:01 a ver a ver letrado Beltrán

Voz 0230 06:05 a guardaespaldas eran personas Illa masa tomaba tapas pero la frase del día es los reyes en avión inspiran arcano

Voz 5 06:17 los Reyes han tenido problemas para vender pero yo son expertos en bajarse bajas

Voz 1 06:23 ante el carro de Iñaki Urdangarin

Voz 5 06:26 me ha pasando simplemente a mí no me lo están explicando no permite a la no al la peli a ver si resulta que la rampa la estaba atrayendo Vueling sino notáis el retraso me diciendo que en realidad hago caso lo siento una hora de que una pita esperando a que cambió el paradigma social mira físico esperando yo aquí por eso arcano lo esta opción visiten el combate unos fines defensa yo tengo ataques a la Monarquía

Voz 7 06:52 Ellos son mate

Voz 18 06:57 el

Voz 19 06:59 y luego me ha dicho el momento twiterías de Dios que bueno es un buen resumen que nos hacen vivir

Voz 9 07:14 políticos a ver siga si llegan ya la selecta

Voz 20 07:16 tienes para poder centrarnos pronto en las próximas elecciones

Voz 9 07:20 lo sentimos pero este tuit de afilado pueden significar cien votos más para

Voz 20 07:25 si legalizan las armas algo que desaparecerá es el que tira el vidrio las cinco de la mañana

Voz 9 07:31 una cosa es estudiar mirar documentales un ejemplo gráfico nos lo da

Voz 20 07:35 con Jito como persona culta que soy estoy viendo un documental sobre osos observo sus hábitos su dieta los nidos donde ponen sus huevos

Voz 9 07:45 tenemos de todo hay intriga y sorpresa hay amor ya hay giros de guión inesperados es de foto

Voz 20 07:49 con quería ultraje para mi novia cómo es ella así de alta como tú más o menos igual de delgada que tu color de pelo como el tuyo tendrá tu tus ojos un momento tú eres mi novia Alberto Julia te amo mano no ella es más morena fútil por poco

Voz 7 08:06 qué giro y caballeros

Voz 9 08:08 ya acabamos los criterios con un tuit cinéfilo a cargo del robot o pero mire qué está usted atractivo doctor Lecter oye oye como la cara

Voz 22 08:31 en cambio

Voz 23 08:36 no

Voz 25 08:49 eh

Voz 22 09:00 sí que no

Voz 7 09:07 propone Podemos que los bancos propone Podemos que los bancos no puedan financiera los partidos ni estar en los consejos de administración de los medios de comunicación

Voz 0230 09:19 lo ha explicado hoy Pablo Echenique es una propuesta fuerte en la primera tras el regreso oficial de Pablo Iglesias con sus mítines de una sola nota para esto necesitamos la colaboración de arcano para que nos ayuden el diagnóstico de estos mítines de nota única vamos a vamos a encontrar la música en las frases de Pablo Iglesias

Voz 3 09:36 para que yo esté aquí que irá

Voz 26 09:39 en este aquí la madre que me parió esto

Voz 19 09:41 está cuidando a sus nietos

Voz 0230 09:43 es para que yo esté aquí en este aquí una madre que me parió está cuidando a mis nietos cambia al final subíamos eh corear lo es

Voz 27 09:55 el ala Lara nada nada nada nada te cuidando bien

Voz 0230 10:03 es la propia de música de los enunciados de Pablo Iglesias muy buena como está llamada a la movilización Aralar Lara

Voz 27 10:11 Lara

Voz 0230 10:15 el es una persona que habla en himno es es el inglés es un idioma que tiene implícito himno detiene de la segunda parte de la frase de Pablo Iglesias también tiene prácticamente una sola nota muchas gracias a las manos

Voz 19 10:31 tres ya las abuelas que nos han enseñado que los cuidados son tarea de todos

Voz 0230 10:37 aquí es una nota tiene muchas gracias

Voz 28 10:40 dar alas madre abuela no puedo

Voz 0230 10:48 venga otra cosa un detalle de los partidos de centro hecha que últimamente hablar

Voz 10 10:52 incorporan a sus frases los huesos

Voz 0230 10:56 hay como una estética un poco macabra en las declaraciones de portavoces del centro hecha por ejemplo huesos de Franco Inés Arrimadas que

Voz 0793 11:04 era un Gobierno de futuro que no mire hacia los huesos de Franco ni al aborto como hace el PP y el PSOE

Voz 0230 11:10 los huesos y el aborto es una frase que contiene

Voz 29 11:12 es

Voz 0230 11:13 en cinco segundos sangre muerte dolor sufrimiento en el Parlamento de Andalucía Benito Morillo de Vox se refiere a las personas que luchan por la memoria de las víctimas del franquismo como buscadores de huesos

Voz 30 11:25 a recomendar y aquellos buscadores de huesos que cambia que acabarán también en ante que era en Cañete de la Torre en muchos otros sitios lugares donde fueron asesinados y enterrados cientos de españoles a mano de la milicia del Frente Popular

Voz 0230 11:38 tú buscadores de huesos os acordáis de una senadora del Partido Popular que también habló de dinero para buscar huesos

Voz 31 11:46 quince millones de euros destinados al que ustedes

Voz 29 11:48 desde entierren unos huesos

Voz 0230 11:50 el Pablo Casado habla de darle vueltas a los huesos de un dicta

Voz 8 11:55 ha avanzado algo España en estos ocho meses además de estar dándole vueltas a los huesos de un dictador que murió hace cuarenta y tres años no es muy macabro

Voz 0230 12:06 darle vueltas a los huesos sugiere algo de brujería en ambiente hacer cómo lo eh un caldito con los huesos de un dictador Albert Rivera también sobrepeso esos incluso podría pensarse que en este acto vamos a escucharlo los aplausos llegan un poco tarde porque no es tan fácil aplaudir una apelación a huesos de muerto por un lado el Falcon pronto los huesos

Voz 1834 12:28 son los dos éxitos los dos hits del Gobierno de Sánchez

Voz 0230 12:34 sí les aplauden más que Hueso curiosamente algunas de estas personas son declarados creyentes católicos Bonnie aunque no lo seas los restos mortales de cualquier persona no son simplemente huesos

Voz 32 12:45 pese a todo aquí permanecen al piden

Voz 3 12:48 daño hablando de todo un poco no os podéis imaginar

Voz 0230 12:51 quién financia Vox no son podéis imaginar una persona que financia Vox lo cuenta la Cadena Ser

Voz 33 12:56 el portavoz de la Fundación Francisco Franco aporta ayudas económicas muy valiosas al partido de Abascal

Voz 10 13:03 el portavoz y portavoz de la Fundación Francisco Franco aporta dinero a Vox

Voz 7 13:09 a ver un mundo de

Voz 0230 13:11 es constitucionalista constitucionalista lo que se dice constitucionalista en todo Ponseti estrictamente constitucionalista a la Fundación Francisco Franco no es fácil encajar la a ver a ver a quién le está dando

Voz 10 13:28 el dinero Vox porque Bosch como todo el mundo sabe es constitucionalista cosas si cosa más Aznar

Voz 0230 13:36 escuchamos a Inés Arrimadas que se queja de que el PSOE les llama nazis está en Televisión Española el entrevistador le pregunta el PSOE nazis Arrimadas insiste

Voz 0793 13:45 lo hace el PSOE Nos llaman nazis Nos llaman fachas podía una bandera de España si nazi

Voz 29 13:51 si el señor Tezanos nazis literalmente

Voz 0793 13:53 para nosotros el PP ya que me parece que también

Voz 0230 13:57 esta última utilización del me parece sugiere una cierta falta de rigor la frase completa final sería me parece que el PSOE ha llamado nazi a Vox al entrevistador se y el peso el PSOE que tampoco nadie puede decir que no cuando estás con un interlocutor porque como hay tanta gente hablando por todas las partes es que cualquiera sabe si

Voz 16 14:24 ya galos

Voz 0230 14:26 sí Ábalos Salgado una rueda de prensa en la isla de remoto Chinchilla ya dicho ciudadanos nazis que no sería el caso porque precisamente los ha dicho que preferiría un pacto con Ciudadanos

Voz 1834 14:36 los no le ponemos ninguna condición a Ciudadanos C's no es la puesto nosotros bienvenido su apoyo es preferible siempre que alguien que no cuestiona la unidad

Voz 0230 14:46 pero el director de cine Tezanos dijo en una entrevista que la fragmentación de la derecha siempre comporta que gane el que está más a la derecha dijo como sucedió la Alemania de los años treinta y entonces Inés Arrimadas dice el PSOE me llama nazi en España se habla mucho de nazis es como si hubiéramos es como si hubiéramos vivido algo nosotros nazis quién fue la diana de España si nazis Adriana Lastra dijo que Ciudadanos había ido a la Adriana Lastra el vicesecretaria del PSOE dijo que Ciudadanos había ido a la Plaza de Colón de la mano de los nazis

Voz 34 15:17 de la manita de la manita de los nazis de Hogar Social de la manita de la falange de la manita de voz eso son ustedes ya no engañan a nadie se retrataron el domingo todos

Voz 0230 15:30 todas también estaba en una sola nota aquí también en España a veces que la poli parece que la política sea de Franco contra Hitler como una película de la serie B en algún momento del día siempre hay algo en llamando franquista a alguien o nazi o caradura Arrimadas caradura caraduras

Voz 10 15:48 Pablo Casado es que hay que tener cara dura

Voz 3 15:52 yo creo que es un poco

Voz 1834 15:55 Duran el Partido Socialista

Voz 0230 15:57 en este caso yo sé si este caso es un cara durísimo transversal y otra noticia que dan la Cadena SER

Voz 33 16:03 más de cien cargos y militantes de Ciudadanos se plantean llevar las presuntas irregularidades de las primarias a la Audiencia Nacional

Voz 0027 16:12 que dan al partido un plazo de una semana para que aclare qué pasó sino presentarán una querella por falsedad documental corrupción entre particulares delito de revelación de secretos daños informáticos tienen un informe jurídico que avala dicen en la comisión de delitos por parte del partido

Voz 0230 16:25 cantidad de cosas respuesta de Inés Arrimadas en Televisión Española

Voz 0793 16:28 pues no lo somos el partido más democrático de España hemos hecho trescientos procesos de primarias en los últimos años decenas en las últimas semanas se detectó un error en un proceso de primarias se solventó por parte de una comisión de garantías íbamos a por todas

Voz 0230 16:43 es un error en un proceso y los demás partidos mientras tanto hacen de datos purgas y ciudadanos es el más democrático

Voz 0793 16:49 mientras otros hacen dedazo mientras Sánchez hace purgas mientras el PP pone a dedo la gente mientras los partidos independentistas ponen a dedo a los suyos pues nosotros hacemos primarias esa que estamos muy tranquilos

Voz 0230 17:01 bueno dice Susana Díaz no podemos relajarnos porque ellos vuelve poder podría referirse a Pedro Sánchez pero parece que se refiere a Vox o a la derecha así en general pero fijaros que la frase valdría esas peleas internas

Voz 35 17:14 podemos relajar porque cuando la gente de izquierdas se relaja ellos

Voz 0230 17:17 deben pero vuelven para que no haya dudas sobre su fidelidad al PSOE y a Pedro Sánchez dice Susana Díaz que ellas más del PSOE que El Escudo lo dice varias veces a lo largo de la misma entrevista en Telecinco y el escuchar todas las versiones juntas da la impresión de que Susana Díaz está gravando la frase para un anuncio Tom

Voz 35 17:32 a uno que yo soy más PSOE que el escudo Chelsea Mother que telecos Thomas es como si del PSOE más que el escudo

Voz 0230 17:40 ella está dispuesta a no sé si si ella está dispuesta a trabajar por la victoria eh

Voz 5 17:45 esta

Voz 36 17:49 Pedro Sánchez que ha vuelto a sorprendernos con juegos de palabras en un mitin no era un día tener

Voz 0230 17:54 hemos que reunir todos los juegos de palabras del presidente del Gobierno aquí va este hay más testosterona

Voz 37 17:59 qué neuronas

Voz 7 18:06 bueno todo el mundo todo el mundo hace todo el mundo hace cosas raras

Voz 0230 18:13 casi nadie tan rara como la que nos cuenta

Voz 0545 18:17 ver Uri Geller insta a los británicos a aplicar telepatía masiva contra el Brexit es una noticia que podemos ver en La Vanguardia Luis pero sí tiene setenta y tres años e ilusionista conocido por doblar las cucharas con la mente quiere ahora doblar la voluntad de la primera mitad estará británico Geller que también es ciudadano británico ha escrito una carta abierta Amey en ella escribe tal vez llegue un poco tarde pero al menos estoy haciendo todo lo posible por usar mis habilidades paranormales quiere que los británicos se unan a él en ráfagas de telepatía dos veces al día dirigidas Amey con la esperanza de inspirar la convocaron un segundo referéndum sobre el Brexit dice que siente psíquicamente de forma muy fuerte que la mayoría de los británicos no quiere él no lo siente él es tan

Voz 3 19:03 el arcano arcano te animas saber una palabra dos qué prefieres va dame lo que quieras pues mira Paprec con Brexit

Voz 5 19:12 esta vez Brexit plasta pues en realidad estos conceptos a mí me arrastran estoy viendo Europa hay un problema de fondo si queremos arreglar Europa se lo damos a Marie con dos no lo sé para que un poco porque que estamos estamos yo ahora mismo estoy metió un poco en realidad me estás llamando al móvil y estoy viendo si la telepatía si Pepa controlar el balconing a ver si así lo controlamos que es lo mismo que está haciendo el arcano bueno realmente hoy en día hay tanta tontería que lo que no solucionan en unas lo hacen con Tele Paci Atica en calidad era el praxis arcanos de está haciendo con el estilo más sexy pero bueno lo sigo haciendo rap eso plazas mejor que se caía

Voz 0313 19:55 venga venga una más una masa antes antes a una macabra otra doblaba

Voz 10 19:59 Torra Iturra

Voz 7 20:03 ya ya a Torra esta obra

Voz 5 20:08 vaya ya ya ya ya bien me da igual realmente arcano está en la guerra Torra zurra yo estoy haciendo rap desde la Terra es decir depende directamente de Alicante y lo escapando para meterla lista ante unos españoles con otros independentistas otros quieren cambiar las cosas y hacerlo fácil pero viendo las políticas tan versátil ahora dirán que no veo españoles tú solo pero no es lo que estamos viendo constantemente y ahora mismo está Torra que se lo saca te corra pero bueno lo sabe toda la gente yo porque ser fan de Torras hoy un pensador dependía

Voz 9 20:40 ante

Voz 10 20:45 la Ventana con Carles Francino

Voz 2 20:49 Fabra

Voz 6 21:00 tenemos una duda en el coro eh enseguida la arcana en SER se queda contamos quiénes pero antes Especialistas secundarios no venga

Voz 9 21:15 yo no voy a hablar de televisión sí porque uno de los lóbulos yo yo yo yo yo televisión uno de los programas más longevos de la televisión en España no sé si el que más lo que más no pues tiene detrás una cara lo más siniestra me ha acompañado el señor Ignacio Garcés superviviente de saber ganar Ignacio qué tal buenas a Ignacio sin sí se nos llena hacia hacia Ignacio sin hacia dónde viene Ignacio de Gracia de mi padre que no sabía decir Ignacio vale bueno Ignacio tuvo curso extensa y ganar cuanto tiempo trece mil semanas semanas foto ganaste cuarenta euros diga digamos que el dinero no será aliciente principal allí

Voz 20 22:02 no era sólo el hecho de participar ahí en ese programa pues ya suponen una válida

Voz 9 22:08 de que tiene un nivel Tate conocimiento de culto

Voz 20 22:10 era general verdad llaman la superioridad intelectual yo pienso yo pienso es mejor que el dinero y que el sexo desde luego que si si no era yo pienso así bueno vamos

Voz 9 22:19 el turrón porque tú denuncias que Saber y ganar no es este templo de sabiduría buenista no que nos hacen creer

Voz 20 22:24 no no sabe gana la verdad que es un aquelarre televisivo de de adoradores de Satán concursar una tapadera era una tapadera

Voz 9 22:32 sí eso no

Voz 20 22:34 desatan pero una cosa muy seria sanción que estás haciendo aquí públicamente que no hay una forma amable de decir que el culto a Satán Campa su ancha por la televisión pública pagada con dinero de todas nuestras que como quiera diga desde luego no

Voz 9 22:48 yo sé que fabrican en su programa digamos satánico esto explicaría no no envejecimiento de Jordi Hurtado por ejemplo

Voz 20 22:53 bueno que su nombre a su nombre verdadero El ángel caído demoníaco pero hay otra evidencia comenta esa audiencia monstruosos ha comparado con la media de la cadena

Voz 9 23:12 toda esa norma normal es demoníaco claro

Voz 20 23:15 os sabe fijado antes de empezar sus a veces empezar el programa Thaçi que como

Voz 9 23:20 si estáis ahí os curias como figura

Voz 20 23:23 de la Misa negra invocando para eso que empezar

Voz 9 23:27 m de oscuro y que se busca desde Saber y ganar con esta actividad satánica

Voz 20 23:31 pues según me dijo a facer busca básicamente para provocar el regreso el anticristo y cubrir lo que son la nube negra de ceniza ir de sangre popa asegurar mil años de oscuridad la tierra si tal cual me lo dijo él mismo

Voz 9 23:45 eso en plan ambicioso se oye pero está digo lleva muchos años haciendo estos lo están tardando mucho no lo ha sacado lo hago HF va más bien por suerte tú pues como te va Inazio eso Ignacio tu escaparate por una ventana de verdad La Ventana

Voz 20 24:06 estaba Mi vida lo pilla lo podrá se llame

Voz 3 24:08 no sólo para promover el destello Saber y ganar

Voz 9 24:18 bueno pues estaba acusaciones es realmente terrorífica y por eso se ha puesto en contacto con nosotros un responsable de Saber y ganar para dar la réplica aquí a Ignacio de la hola buenas tardes con quién hablamos

Voz 38 24:31 yo resultado

Voz 9 24:34 qué cambios está sin maquillaje Jordi que supongo que ya va para contrarrestar un poquito lo que ha dicho aquí no no

Voz 38 24:40 por eso un dolmen pero el falso lo que he dicho este sondeo lado me parece una vergüenza una vergüenza que la Cadena SER a la que yo considero casa disponga a este tipo de calumnias Saber y ganar es sencillo es un archivo sólo queremos transmitir conocimientos al tipo que dentro tener vale pronto contra decir que si no hay una rectificación tomaremos sabido

Voz 9 25:13 tomaremos medidas como ir a los tribunales por ejemplo no supongo

Voz 38 25:16 los tribunales no sólo lavar el corazón de una rata en tu cuerda

Voz 9 25:22 bueno bueno bueno bueno de un poco heavy no

Voz 39 25:27 vale

Voz 38 25:30 en serio sólo pido que rectifique

Voz 39 25:35 pero bueno tío no besado

Voz 7 25:47 bueno no lo sé

Voz 9 25:49 no paramos así que bueno pues muchísimas puede está denuncia que decidan no Francino los espectadores con con saber ahí está ahí está la noticia

Voz 0313 26:01 naturalmente

Voz 40 26:04 para lo que queda para está estás loca el ferry estaba esperando poquito musiquita garra ya me ha venido la inspiración mira ves una bombilla en la cabeza ver la música es música satánica una música bonita

Voz 25 26:54 no puedo cambiado de voz no

Voz 29 27:01 al hombre de su vida le canta esto eh

Voz 42 27:03 no puedo vivir sin ti

Voz 7 27:05 bueno a mí me da que también canta ella este hippies Joana TNP

Voz 33 27:18 esta es una niña suiza de seis años canción que no paran de bailar juntas

Voz 9 27:23 hoy puede ser un tranquilo

Voz 43 27:26 plan de hace así aprovechar esto que pase del área

Voz 25 27:33 hoy puede ser un lío es la voz de su madre

Voz 42 27:43 no hay duda si está derrumbada baja de ánimo aunque no parezca nuestra invitada también tiene días malos esto es la canción que les saca de cualquier mal momento

Voz 25 27:57 aquí está toda esta canción de Lady Gaga es la que últimos mil más

Voz 7 28:18 quiere esta tarde en La Ventana en todo por la radio emocionado y todo Silvia

Voz 45 28:24 en las

Voz 3 28:27 era la voz del coro gordos tú recuerda Silvia buenas tardes bienvenida una cosa es el último día tuviera que no te haya reído yo creo que me río casi cada día aunque sí

Voz 29 28:40 es un día malo me corriendo en algún momento no

Voz 46 28:42 cómo es como Mi rictus y una vez una alguien que no recuerdo porque obviamente olvide me dijo tú eres un poco imbécil no que no sabes hacer otra cosa te has ido yo me he me hizo un daño

Voz 3 28:58 pero llevas cuanto veinte además de veinte años ya no dedicándome a esto haciendo reír Sí Se ríe bien en España

Voz 29 29:06 se ríe bien a pesar de que ultimamente como que

Voz 46 29:12 cueste un poco pero se ría bien se bien y se ha reído muy bien siempre en España yo creo que es un país con un rictus hacia arriba dolor nos reímos pero creo que no oye tú no ibas parabólicas yo iba para cuando deja de yo estuve estuve estudiando Derecho porque no sabía qué estudiar yo acabé estudiando Derecho porque Mis amigas se iban a estudiar de y yo tenía

Voz 29 29:37 vocación clara yo sabía que me encantaba esto del teatro pero yo era una pueblerina vivía en Mataró mi ciudad no sabía que uno como en yo no tenía un entorno artístico en casa a pesar de que mi madre es un artista no sabía que me podía dedicar profesionalmente a esto entonces me fui donde iban Mis amigas porque yo soy muy de tener amigas y de socializar rodearme de gente a siempre entonces acabe haciendo derecho pues por casualidad por casualidad acabé también llegando a cuarto curso porque me rodea de saque si tu Saviola se tiran por el balcón no pues un poquito sí diríamos que estoy viva de milagro porque no tuve unas amigas con tendencias suicidas y no a la ya que iba

Voz 3 30:20 alguna de esas amigas ejercer ejercido sí

Voz 29 30:22 sí sí absolutamente sea Olga Olga Feliu que ahora hace mucho tiempo que no sé nada de ella ejerce vamos sigue ejerciendo abogada frío yo no yo Jamal llevaba en todo caso en alguna sería bon día podría acabar haciendo abogada pero no

Voz 0230 30:38 no

Voz 29 30:38 en mi casa hago mucha justicia eh porque sí que Andreu Jonas se se pelean a veces y entonces yo sí siempre no contigo contra mí no se pelean ante

Voz 0313 30:48 no oye hay momentos en la vida el tuyo de Ahora el momento

Voz 3 30:52 profesional los Goya

Voz 29 30:55 la peli bajo el mismo techo leitmotiv concurso de Antena tres

Voz 0313 31:00 toca madera cuando las cosas van tan bien no dices esto ya pasará a la vida es pendular

Voz 29 31:04 sí pienso que la vida es pendular que estoy en un momento en que el péndulo está en lo alto estoy un poco recogiendo frutos también me siento recogiendo frutos pero sé que el balanceo propio de la vida me llevará hacia otro lugar yo iré subida en El Péndulo como un poquito

Voz 47 31:19 sea que a Miley Cyrus eh espero que sin biquini porque ya no me tocado más bien con bañador pero gritando como una loca y riendo de momento en juegos de juego esto lo pasos vamos

Voz 10 31:34 a lo mismo voy a hacer una pregunta digo tiempo yo me meto ahí quién va a ganar el juego de juego

Voz 48 31:44 cuidarme para arriba tuve que aquí lo que tengo

Voz 3 31:54 usted es hacer es ponerte a comisario aclara

Voz 20 31:58 veces esa tal

Voz 3 32:00 claro

Voz 29 32:01 pues un poquito sí es cómo van los concursantes verdad algo que desea comentó muchísimo pero yo es que soy así es que dame pista dame barro dame yo soy de meterme en el barro barro que ese de Embarra arme de jugar de hacerle gamberro pues que es como te lo pensaste cuando te lo propusieron unos Juegos en nada cero coma yo dije es una de las cosas que no ha hecho presentar un concurso pero es un concurso de juegos no me puede pasar nada malo ya y que me tiré fue una locura la grabación fue una locura eran como diecisiete te horas dentro de un plató entrábamos a las nueve de la mañana y salíamos a la una de la mañana a las dos de la mañana nunca se sabía porque las pruebas son muy grandes son técnicamente muy complicadas de armar y aquello era un sinfín durante quince días me deje la voz me lo dejé todo en ese plató bueno y hará ya veis los pronto

Voz 0313 32:51 no sólo lo diste todo sino que te lo dejas todo

Voz 29 32:53 fue todas me habéis visto entrar con sólo una pierna me las cuerdas me las tuve que por si hay que poner de nuevo bueno aquello fue una una locura

Voz 3 33:03 qué te falta por hacer Silvia que tienes ganas de hacer que no hayas hecho todavía pues mira ponerme ahí en tu lugar en un programa en la radio no que no lo propone

Voz 29 33:10 es que ya estamos en ello con mucho cuidado porque tú pusiste no se quita

Voz 7 33:17 no no no no

Voz 29 33:20 ah no que nos ronda el pícaro que la niña es clavada a su padre pero que que pusiste de emita una vez dijiste yo vine a presentar aquí un dinero de cocinan de recitar recetas y aquello se convirtió en un programa de televisión que trabajamos que bueno estuvimos un año trabajando con Nuria Coll que me ayudó con los contenidos y está ahí estamos intentando defenderlo pero cuidado con lo que dices Carles bueno no diré nada menos que has dicho que sabemos ya lo has dicho IT avanzar en que estoy en ello estoy por volver a a la radio que es un lugar en el que ya estuve porque me he pasado grandes mañanas de rabia verdad ahí estuve con los chicos de Barcelona Estuve anteriormente en Ras

Voz 3 34:04 te compramos para intervenir no lo hemos encontrado te lo llevas tú vale vale porque quería darle una sorpresa pero mira la sienta encontró cocina en esta casa ha podido ser más tercer no lo mal

Voz 5 34:19 pues mira de estreno de es que es que me tres muchos otros Vitro y crema hidratante oye estatus y las si no le importa

Voz 29 34:28 nadie pero pero estoy ahí estoy intentando porque nada va como me gusta mucho

Voz 3 34:37 las dietas saludables para ser feliz pero hay muchas cosas

Voz 29 34:39 Hermoso además si hay muchas cosas que no ha hecho todavía me queda mucho para andar si vamos a ir jugando hay mucho cine por hacer hay mucho teatro Porcel y hay muchas cosas por hacer no siempre Rizzo

Voz 47 34:52 eh yo era la risa me muevo como pez en el agua pero como también soy un poco dicho de mal asiento como se hizo descubro es voló cule eso sí sí entonces pues el drama el drama también me

Voz 29 35:06 te dice claro que sí lo haré lo haré pero no dejes de hacerte maricón no no móvil jamás

Voz 0277 35:14 puede que sea Mali con dos tiros y la primera la primera vez que la división española es una copia de la oriental y no al leves hecho ya tiene mérito de Mali con dos no confundir con la versión española Mali o Conde que también se naval inicial también limpió el Man esta van a Líbano

Voz 49 35:40 tú tienes que estén duda eres la mitad que Nike que la vida

Voz 0277 35:52 anda quítame allá esa música cogió tanta agua me voy a mear

Voz 3 35:56 Arcade tú vete preparando que luego luego Silvia te tirará palabras como siempre pero pero

Voz 0313 36:02 lo antes venga que todo el mundo que quiera intervenir lo haga por ejemplo Íñigo

Voz 3 36:06 venga hola Silvia hola querido escuchar tu voz te gusta los chicos de Barcelona los chicos de Barcelona se nos llama

Voz 7 36:14 sí

Voz 3 36:15 lo digo los millennials ponía todos si millennials Parla en Elena

Voz 50 36:25 venga oye alguna edad en la que una persona debe yo qué sé plantearse dejar de hacer gracias a los sesenta y cinco por ejemplo ya adoptar un carácter más notario jubilados mi padre Chicho

Voz 3 36:35 es gracioso para hacer notario yo creo que yo creo que a los seis años y es una buena edad para desarrollar

Voz 29 36:47 yo no yo creo que es hasta el final con las botas puestas sabes sea con la sonrisa puesta a yo creo que sí

Voz 3 36:58 yo sigo tu padre sino que tú tienes padre armario

Voz 9 37:07 hola qué tal

Voz 51 37:09 los cómicos normalmente en la intimidad del hogar son personas melancólicas incluso hasta atormentadas en vuestro caso siendo los dos cómicos esto se acentúa que decir vuestras casas son un funeral sueco

Voz 19 37:21 o no

Voz 9 37:23 no voy a casa divertido

Voz 0313 37:26 cómo son los funerales suecos pues imagínate

Voz 3 37:28 no yo no quería un funeral en

Voz 29 37:35 pues frío con mucho salmón no sé si a ver en casa somos personas normales yo no soy una nostálgica ni mucho menos ni una amargada ni una todo eso que has dicho para nada para nada somos normales entre el consumo mierdas Si yo con las mías pero personas normales lo que sí que os voy a confesar una cosa que es el colmo de dos cómicos que nos ha salido una hija sería os lo podéis más uf es súper exigente no la hace reír con cualquier cosa la madre que la trajo

Voz 3 38:06 a eso hay que ha llegado

Voz 29 38:09 esto porque yo siempre soy yo pero es profundo por porque no se ríe

Voz 3 38:14 pero mira estaría más no estaría nada mal era abogado Benito en algún marrón ya cuando mayor que Roberto ver hasta

Voz 1826 38:24 qué punto es normal porque igual engañas eh pero la apariencia que uno tiene es que la sensación que no tienes que no puedes parar quieta que tienes como cierta hiperactividad ya que estás con lo de juego de juegos hay algún juego de mesa

Voz 29 38:38 que sea capaz de retener te siquiera media hora sentado pues mira al él él es clave El Mikado y el uno de ellos en bastante buen hay bastante rápida jugando un stock que me encanta también me lo pero muy rápido uno Stoke esto es este un juego que abra juego mucho con Joana que es un juego de palabras tú pones uno dice de memoria el abecedario sea en silencio no de memoria sino el silencio Ivonne si haces otra estado Icex lave entonces tienes que rellenar una cuadrícula que te has hecho anteriormente con nombre de persona no ciudad alimento objeto título de una película tiene claro

Voz 3 39:18 todo arcano arcano exacto con estar casi siempre claro

Voz 29 39:27 narra con el Estado pero si hay juegos de mesa que me tienen un poquito un poquito vale ha sido muy rápido pero sí que es verdad que soy muy hiperactiva y que me voy hablando también me voy por las ramas saltó de un lado a otro cómo voy por la vida pilotada por Andre me dice es que en esta lista es demasiadas cosas y no hay tantas horas para hacer tantas cosas de aparta quita figurante

Voz 3 39:53 Toni

Voz 0230 39:55 pero una cosa es estar triste o melancólico pero de todo lo que vas hablando me parece detectar

Voz 7 40:01 en ningún tienes tiempo para aburrir te aburrirse yo creo que está infravalorado

Voz 52 40:07 no no te aburre en ningún momento donde no hay un momento en el que ya estoy aburrido y eso está bien pero no es que en cuanto detectó que me borro ya me si no te gusta porque no hay y eso que me dice pero espérate calma un momento vamos a aburrir no es un poco que también es interesante

Voz 3 40:23 te dice no se incorregibles sita figurante durante la lista

Voz 0313 40:28 personas importantes de tu vida la niña del Rey qué lugar ocuparía

Voz 29 40:31 pues casi que el número uno eh osea para mi ha sido uno sería el personaje más importante el que me ha dado más las di más satisfacciones y el que más me ha producido lo que puede producir la droga que es perder la consciencia no tener ni idea de quiénes son y que estás haciendo y lo peor verte y no reconocer te nos un poco de lo que hablabais al principio del programa que practique queda te reconoces en el espejo pues yo con la niña no me reconocía eso sí sí sí

Voz 3 40:58 bueno no es peor lo que he hecho

Voz 29 41:04 ha venido al programa de Andreu IMI ha visto de niña en directo

Voz 3 41:09 en esos arreglos y eso es bueno por eso esto sería lo que es capaz pero averiguado la la clave

Voz 29 41:18 el éxito es no

Voz 3 41:21 ya sé que es una mezcla

Voz 29 41:23 porque hay gente que me dice Canberra no se Kinski pues eso pues yo quién creo que contiene una serie de elementos que a la gente pues le les chifla juntos porque muchas veces se me hace que me dicen es que me da asco pero que me me da ternura sale despierta ternura no los ella es que no lo sé no lo sé no tengo ni idea

Voz 3 41:42 poco pero está todo el día hay toque si no puedes evitar acercarlo cada vez

Voz 29 41:48 sí la verdad es que tampoco nada estudiado

Voz 3 41:50 no pero surgiera si oye que está arcano ahí con la escopeta preparada para que le vayas tirando palabras y conceptos sin ella cabeza entrevista aquí mano a mano venga venga venga

Voz 5 42:01 por un poco tuve lanzando lo que se te pase por la cabeza

Voz 29 42:04 soy yo arcada venga

Voz 5 42:08 vamos de ella yo lloro cuál es el primer concepto pues el primero está muy de moda y se llama empoderamiento empoderamiento vamos Palha bien bien bien empoderamiento eso lo está luchando en el barrio porque el empoderamiento de la mujer eres necesario necesitan salir necesita meter más caña y que la niña PR que sea la próxima presidenta de España en la que súper por eso arcanos grita en tramitarse esto lo salpica vamos a doce darnos todos cómo lo explica sino que nos ayude Francino poniéndonos una semillista

Voz 7 42:41 concepto que me tan otro

Voz 5 42:43 el siguiente no tengo duda Shell lechuga

Voz 7 42:46 pero me he arrimado increíble dale dale dale dale no te cortos

Voz 0684 42:53 al final me pasa unos en lo que está pasando yo venía a rapero hacerlo en el lecho pero hay que hasta Ras pegando conmigo estamos bajo el mismo techo que allí ya está haciendo no me acuerdo en concepto que me había dicho

Voz 5 43:06 yo te lo dicho lechuga pero no importa porque como una trucha que sube que suta a que suba

Voz 7 43:14 bueno esto es una mala

Voz 5 43:18 oye vente conmigo es decir hay vamos a dar conciertos por todo el carro yo me vengo no lo dudo demandando vengo corriendo porque voy como el viento aranés a Arrate Ari contigo y si hace falta me tomo una bolsa llena de higos es una cosa bolso vengo simplemente yo ahora mismo estoy contento porque se reconocer con franqueza el talento y Silvia abrirle la mejor cura contra el aburrimiento estoy feliz de tener

Voz 53 43:45 este aquí es Silvia Abril estamos terminando llegando al fin esto ha sido como una batalla de gallos porque ya Silvia Abril pero cae como agua de mayo

Voz 45 43:58 Creel