"Los niños pobres pasan más tiempo ante las pantallas que los de familias ricas"

Voz 0313 00:00 oye Michael qué opinas tu de esta de esta paradoja estoy bien con pocos años de diferencia hemos pasado parece de una prioridad a otra al menos

Voz 1546 00:09 es por parte de quienes más saben de esto si yo nunca padecía de confusión a declarar cuando yo tenía unidad ciernen no existía sin embargo mis sorprende que Bill Gates y Steve Jobs los creadores de todos ellos han dicho que es mejor que sus hijos no no que en los móviles

Voz 0313 00:28 a una edad determinada catorce quince años

Voz 1546 00:31 pero pero no se hace cuánto vale porque tampoco había grandes referencias eran los interventores de algo nuevo claro a para sacar esas conclusiones me gustó con qué criterios saquen es ese conclusiones cuando en los inventores de algo nuevo no habría tantos referentes no supongo ha la menos Mao que yo no padecía de aquel yo ese confuso si lo mío si eras pizarra

Voz 0313 00:59 lápiz pues mira vamos a preguntárselo al autor de este reportaje que ayer publicaba el diario El País interesantísimo al corresponsal de El País en Washington Pablo Remón buenas tardes

Voz 1 01:09 hola qué tal todo

Voz 0313 01:11 oye ese Cole ese cole super exclusivo que tú describirías en el reportaje ayer en serio y con Bale hoy cuán cuántos alumnos hay por cierto algún dato de que me quede con ganas de de de preguntarte

Voz 1 01:24 el mira Natan no estoy seguro de tamaño medio lo que pasa que tienen dos dos dos campus digamos en en en la zona de aquel que ganó no te no te sabría decir número pero su colegio de tamaño medio con un par de clases de veintí pico chavales un par de de clases por curso tres campus es no

Voz 0313 01:46 a Iker explicaciones te han dado los que más saben teóricamente de tecnología del mundo para que sus hijos tengan menor contacto con esa tecnología de la que tenemos ahora en el resto de países

Voz 1 01:59 bueno yo yo yo creo que bueno ellos ellos saben lo que están produciendo ir diseñando no ir porque claro ahí entonces digamos que hay una clave que es el cambio de modelo de negocio no que antes las las las productos tecnológicos que se producían se vendían y ahora son gratis pero pero la la forma desde los ingresos vienen por por obtener datos del usuario por por por poner Zidane con lo cual están diseñados para que el usuario pase el mayor tiempo posible delante de la pantalla esa es su razón de ser es lo que me explicadas no a ellos saben que que el que crea una aplicación lo que quieres que pase más tiempo con lo cual pues el riesgo de de enganche es alto y las ventajas por lo menos las ventajas demostradas la educación temprana no son son bastante limitadas no sea que lo ponen los dos elementos en la balanza pues pues bueno pues no pues no

Voz 0313 02:51 pero fíjate qué paradoja tan brutal Itu luego lo contabas muy bien en el en el reportaje G antes se temía en fin y con razón eh que hubiese que la hubo o que la hay una una brecha digital entre ricos y pobres pero parece que esa brecha ahora se redefine pero justo al contrario es decir los ricos fin lo digo por simplifica haré pero bueno si los ricos pueden permitirse alejar a sus hijos de las pantallas o evitar la sobreexposición para ser más exactos pero los padres de en fin de trabajadores que están fuera de casa que tienen una serie de obligaciones sino en fin no les sobra tiempo tienen que recurrir precisamente a esas tecnologías para entretener cuando no pueden dedicarles más tiempo no es una paradoja brutal

Voz 1 03:29 claro claro yo creo que eso es clave no sale adelante se den poco la brecha digital era el miedo a que los que los niños más ricos que hubieran en una ventaja para acceder antes a Internet cuando eso ya sea generalizado que hablaban de la cosa creo que él en Estados Unidos los hogares con hijos el noventa y ocho por ciento tiene teléfonos inteligentes no entonces ahora ahora la brecha digital está en que los que tienen más medios pueden poner el es el de resulta más fácil de alejar a sus hijos tecnología pues sepan que de ese tipo también con las mineras a las que les hace firmar contratos

Voz 0313 03:59 sí por los que no pueden utilizar los móviles cuando

Voz 1 04:02 Juan con ellos me resulta más fácil que una pareja el una familia más más con menos medios que llega a casa tiene que hacer mil cosas y de lo más cómodo es dejarlo una tableta el niño y que y que se entretenga no esa es la es la brecha digital está haciendo eso y los estudios demuestran que las que los hogares más pobres incluso las minorías étnicas se pasa mucho más tiempo en ante las pantallas que los niños de de hogares muy pudientes

Voz 0313 04:26 fíjate Pablo quédate con nosotros te vamos a pagar la conversación una voz más porque esta tarde en Zaragoza está convocado un debate te sobre inteligencia artificial in neurociencia real en el aula y uno de los participantes profesor de tecnología educación especial es director de transformación digital y desarrollo tecnológico del grupo el Vives irá hemos invitado a asomarse a la ventana Arturo Cabana buenas tardes

Voz 2 04:49 hola buenas tardes tal quería empezar por este último

Voz 0313 04:51 lo que comenta Pablo del del reportaje del del del país esto de la paradoja de la brecha digital en sentido en sentido redefinido qué hacemos frente a esto yo me lo preguntaba hace un momentito si los que más saben están yendo en dirección parece que contrario diferente qué hacemos aquí

Voz 2 05:09 pero fíjate que yo creo que mucho va en el uso que se hace de esa tecnología se claro esto es como todo al final los extremos para bien no para mal pues pueden ser malos y un buen uso esa tecnología al final son recursos pues que pueden ayudarnos en muchas medidas no de calas entonces yo creo que es más en la línea que comentaba el realmente que no se ejecute porque por lo menos hay niños que están muy expuestos a una tecnología y desmesurada pues eso sí que puede llevar un tipo I hicieron es poder llevar pero al final estas empresas tecnológicas y todo lo que lo que desarrollan pues no tiene igual mucho de partida que ver con el ámbito educativo que eso está bien lo que hay que medir al final ellos pues hacen un as en unos elementos que te van a poder utilizar educación otra cosa es cómo se utiliza o como se lo destaca jugado desde el ámbito educativo

Voz 0313 06:00 por qué esta tecnología Arturo está más ligada a la educación en equipo o individual donde se les saca más rendimiento más provecho

Voz 2 06:07 hay de todo tipo al final es verdad que dependiendo también un poco de los criterios de cada alumno es decir el objetivo es que el uso de la tecnología sea totalmente al nivel colectivo decíais que realmente nos ayude pues a participar en grupo sacar el máximo jugo incluso poder llegar a comunicarnos pues con otros países con otros entornos con otras realidades y luego esa parte también un poco de atención a la diversidad donde igual sí que podemos trabajar la más individual de decir bueno pues cada alumno va lo cada alumno sea cada niño tiene sus necesidades para bien o para mal por lo menos la tecnología sí que va a poder adaptarse a esas necesidades de cada uno de ellos es decir ahí es sacar el máximo potencial de los niños está que se pueden enfocar tanto de Humanes de una manera como otra entonces es verdad que estamos muy acostumbrados a ver pues la típica pantalla el típico móvil no del ático es la tableta que parece más un uso individual que realmente todo lo que puede conllevar pues eso no es lo mismo el tener una videoconferencia entre distintas aulas el puedo trabajar de una manera mucho más colectivo sacarle más fugas todo eso

Voz 0313 07:04 además yo creo que deberíamos distinguir entre lo que es la aplicación de estas tecnologías en en el mundo de la educación de la enseñanza y su utilización social que es en cualquier momento de la vida no creo que son dos dos facetas os aspectos distintos

Voz 2 07:18 totalmente diferenciados es es que hay además por eso el hecho de que se pueda caer pues eso un en una adicción en un consumo pero en un entorno controlado como puede ser una escuela donde se trabaja en determinados proyectos pensar que además hablabais antes de tabletas del tema del ahí para el teléfono al final consumen porque directamente consumen aplicaciones cambio el hecho de que los chavales puedan generar sus propios recursos a la contó el lunes tres de las impresoras 3D El movimiento Maker que ellos puedan generar recursos que puedan hacer sala creatividad potenciar mucho más otros factores que igual no se están potenciando hoy tenemos a disposición herramientas muy punteras que les van a ayudar a muchísimas cosas más en la vida

Voz 0313 07:58 ya Pablo una pregunta siempre que abordamos estos asuntos en La Ventana vamos a lo de siempre que es cuántas horas a que da te etc etc en Estados Unidos qué tipo de de normas y recomendaciones existe en cuanto a edad de acceso a

Voz 3 08:11 a smartphone si tableta

Voz 0313 08:13 las número de horas al día existe algún tipo de recomendación

Voz 1 08:18 sí bueno lo lo primero que hay que decir que claro es el del del gran problema que todo esto es que la van a avanzar a una velocidad tan rápida que muy difícil en que vayan en paralelo los estudios nuestras que hasta que esta generación no sean adultos no se va a tener las cosas claras clarísimas no pero sí hay estudios por ejemplo la Asociación de de pediatría de Estados Unidos y si queda unas indicaciones de una recomendaciones no hablan de nada de de pantallas antes de los dieciocho meses luego de una hora al día entre dos y cinco años y luego pues recomendaciones de contenido calientes la hay una cosa clave que que que que de si hay sí que creo que es importante y que recomiendan desde esta asociación que es buena parte de los contenidos de calidad que no sea una actividad totalmente individual al que el sentarse con ellos preguntarles sobre los que es lo que están viendo hacerles hablar sobre el que han visto ver un poquito cinco minutos con ellos bueno cosas un poco de sentido común y desde luego a poner normas que sean unas normas claras y se respeten y luego dentro de esas de ese tiempo de pantalla pues el elegir buenos contenidos y que no sea una actividad totalmente individual es que que se hable con ellos sobre lo que le

Voz 1826 09:28 eh también la doctrina de que el niño el joven no entre en contacto así de una forma asidua a partir de la hasta los catorce años también manda un mensaje yo creo por parte de los gurús de de Silicon Belli no porque manda el mensaje de tranquilidad porque tampoco hay que precipitarse tampoco el niño tiene que empezar a aprender esas habilidades tecnológicas que iban a ser supuestamente fundamentales para el desarrollo de su intelecto y de su formación como tal como persona hasta los catorce años como mínimo

Voz 0313 09:57 pero pero eso que cuenta Roberto Arturo en en los últimos años y en los últimos años ya que en los últimos diez quince años si ha habido como una especie de apresuramiento de vamos vamos vamos hay que aprender cuanto antes mejor algo que a lo mejor está viene pero yo viendo esto ahora tengo dudas no sé

Voz 2 10:12 yo creo que ahí sea entre mezclado mucho pues el tema de marketing a determinados centros al nivel educativo no es decir porque es verdad que hay algunas escuelas que si acceden a pues ha sido casi como modernos no una pequeña moda es decir bueno pues tenemos que contar con tabletas en las aulas obtuvimos y centrado en ese peligro el ese riesgo de utilizarlo simplemente esa no pero es verdad lo que comentáis de cara los pasado igual con la televisión acordaros Santayana El antaño con la televisión lo mismo aquellos hijos de conocidos creo estaban todo el día viendo la televisión no es digamos tan de aquí lo único es que es mucho más a la carta es decir ya es pues un dispositivo mucho más cercano donde te puedes elegir casi a la carta lo que quieres ver qué quieres hacer entonces claro al final eso pues no tiene un buen uso no tienen una buena medida y el niño nos enriquece de otros factores pues es peligroso como

Voz 0827 11:02 Arturo yo yo tengo la sensación de que aunque todo va muy deprisa estamos viendo la prehistoria del futuro es decir este debate yo me lo imagino en el antiguo Egipto por ejemplo cuando llegó el papiro una discusión sobre si antes de escribir en papiro tendrían que labrar jeroglíficos en la piedra no sí lo lo veo un poco así a lo mejor es un poco exagerado pero yo yo imagino un mundo no sé si dentro de cuarenta de cincuenta o de doscientos años en los que a lo mejor ya el contacto con el bolígrafo con el lapicero Ny exista porque ya aprenderán directamente a escribir en la tableta no lo sé no lo sé

Voz 2 11:37 totalmente además me encanta lo el comentario que hacer historia el futuro porque es real sea fíjate ahora abismo que probablemente osea el hecho de escribir simplemente utilizando tu ejemplar no son puro hecho mecánico de comunicarnos al final lo importante es comunicarte de la manera que sea ahora cualquiera podemos tiene reconocimiento de voz que tú puedes estar hablando y escribiendo el sistema procesal o sea que realmente es que en es cambiar de una manera entonces ahí también entraron en juego muchos factores incluso a nivel cerebral donde es decir cómo nuestro cerebro Sébire adaptando a cada una de estas circunstancias y se va a ir modelando conforme porque hacen eran son herramientas son nuevas herramientas que podamos provecho antes lo utilizaban

Voz 1 12:18 el club ha ido un tintero ya

Voz 2 12:21 dan pues incluso lo ir echan incluso hay sensores que ahora detectar lo que quiere es decir casi antes de que tú lo diga

Voz 1826 12:27 yo veo una diferencia sustancial sustanciales respecto a lo del papiro porque escribir en el papiro ni te robaba datos ni te limitado y no tenía otros

Voz 0313 12:37 de esos que puede tener pero esto

Voz 0827 12:40 siento tiene esos problemas en sus retos que hay que resolver pero me refiero a que estamos en ese tránsito sea yo yo creo que estamos ante un tránsito histórico que ese es sin duda uno cada día que amanece hemos vemos un nuevo avance no está apareciendo que va muy rápido pero en el fondo vamos esto es la Atapuerca todavía de la tecnología yo creo que ahí