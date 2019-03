Hora 25 Deportes: Luis Enrique se compara con el Barça (25/03/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos un día más y gracias por escuchar el programa ya sabéis que esta semana sigue siendo protagonista la Selección Española de fútbol que mañana juega en Malta el segundo partido de clasificación para la próxima Eurocopa después de que el sábado la selección de Luis Enrique ganase dos uno a Noruega partido donde España hizo una buena primera parte pero al final el marcador fue muy ajustado realmente España falló muchas ocasiones y de esa falta de gol le han preguntado hoy al seleccionador a Luis Enrique antes de jugar mañana con Malta el jefe de prensa de la federación ya pasado unos datos a Luis Enrique sobre la capacidad goleadora de la selección porque sabía que le iban a preguntar sobre el tema yo Luis Enrique ha sacado pecho sobre

Voz 0691 00:57 fue el muchísimo gol que tiene su selección

Voz 1336 01:04 ojalá sigamos con esa falta de gol ya puestos a a reforzar ese mismo planteamiento tuyo llevamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido que máximo el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça ahí hace dos coma seis hombres van a estar faltos de gol no no no pintan mal

Voz 0919 01:32 Stefano le falta decir Messi en la selección no jugaba vamos Messi a nosotros para que ahora de siete partidos diecinueve goles el Barça lleva en la Liga veintiocho partidos setenta y tres goles comparar esas dos media goleadoras es como comparar el tocino con la Estación Espacial Internacional yo entiendo que el trabajo del jefe de prensa Pablo García Cuervo pues es ayudar a Luis Enrique a desenvolverse ante los medios y hay preguntas difíciles pero si le pasa estos datos es que el seleccionador viga que la media goleadora de España es mejor que la del Barça estás haciendo quedar mal sobre todo si pensamos que en los últimos tres partidos de la selección de Luis Enrique perdió con Inglaterra perdió con Croacia ganó dos uno a la potentísima Noruega estamos para sacar pecho yo creo que no pero bueno allá cada cual porque Luis Enrique es muy efectivo esta es una de las noticias del día junto con la portada de France Football que hoy a eso de la una de la tarde ha lanzado mundialmente un aporta donde aparecían Zinedine Zidane y Kilian en papel y titulaba operación en papel contaba que el Real Madrid va a ir con Zinedine Zidane con doscientos ochenta millones este verano a fichara el chaval del Paris Saint Germaine el Madrid luego nos lo va a contar Mario Torrejón ha tenido que salía esta tarde a decir que es mentira y que este verano ni se plantea hace era una oferta por Kilian embate aunque bueno hay gente ilusionada con con fichara en papel solamente hay que escuchar vuestros mensajes de Whatsapp yo

Voz 2 03:16 pues mira lo que más me gustaría del mundo es que viniera al Real Madrid eso es lo que más me gustaría azar también sí

Voz 3 03:26 ah bueno vaya sobre todo en papel me encanta pronto Mina

Voz 4 03:30 tuve hacer eso va para que no se edad alegría tan

Voz 6 03:44 en va no dejad vuestros mensajes

Voz 6 04:26 a Messi el mejor del mundo pero la selección española de Luis Enrique tiene mejor media goleadora que el Fútbol Club Barcelona empezamos

Voz 9 05:26 lo de libreta ha sido un gesto yo desde la compra a nadie pero desde Mourinho no recordaba algo parecido sacar un papel para decir que España tiene mucho gol eh bueno también ha hablado de la estadística que ese Sonsoles estadística que lleva treinta y dos partidos marcando goles al menos uno por partido pero es que de esos treinta y dos últimos partidos España ha tenido es técnicos tres entrenadores cero títulos pésimo mundial en Rusia eliminado de la fase final de la liga de las naciones así que la estadística que dejarlas lo importante es tener buenas sensaciones y hacer buen papel en los campeonatos Id también ha hablado del partido ante Noruega España jugó muy bien mereció más escuchamos a Luis Enrique

Voz 1336 06:06 para mí es incluso mejor partido que el seis a cero a Croacia de el partido que jugamos a hacer los días porque hay muchas menos muchos menos errores hay muchas más acciones buscando ocupar todos los espacios y generando muchas situaciones hay muy buenas acciones de presión tras pérdida hay muy buena presión alta hay hay muy buen acierto a la hora de colocarnos para el segundo Balón muy contento después el partido diría un partido que roza el nueve no rozaría porque porque no estuvimos no fuimos efectivos se porque nos faltó un poco de de suerte esto esa línea hay que intentar repetirlo hay que intentar seguir así

Voz 9 06:44 en eso tiene razón España jugó bien es verdad que no faltó gol pero el gol es muy importante en los campeonatos para conseguir títulos de en lo deportivo en no ensayado nada a puerta cerrada incluso hemos visto tandas de penaltis Sergio Ramos fallaba un curioso lo mete de los partidos y los entrenamientos Muniain lo tiraba de paradigma vamos de Panenka lo paraba Kepa en principio parece que Gaya podría entrar por Alba

Voz 0919 07:10 Rodri por Busquets Bernat

Voz 9 07:13 por Marco Asensio en cuanto a ese encuentro que tu recordaba el famoso doce uno se habló que el partido haya estado gracioso Luis Enrique ha dicho esto cómo lo vivió él

Voz 1336 07:23 lo celebré como cualquiera de españoles esta sala me imagino gritando y cantando Asturias patria querida yo lo recuerdo como una noche de las más bonitas de de mi época de de yo tampoco se veían muchos partidos por la tele pero los que se veían seguirán como se merecía la mira

Voz 0919 07:39 claro que sí es su partido inolvidable para todos los que lo vimos Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 10 07:48 qué tal como buenas tardes a todos más allá de que

Voz 14 10:06 qué necesita premios Cinco Días a la Innovación Empresarial si tiene su proyecto tecnológico innovador si apuestas por una nueva responsabilidad social Corpas

Voz 11 08:04 sí bueno yo soy muy de acuerdo en todo lo que he dicho les de las virtudes que le dio al equipo el sábado pasado sólo la faltón pequeño matiz enfrente frente teníamos un equipo que llevaba tiempo sin perder pero es verdad que casi todos los partidos no suele perder por la mínima y los suele trabajar mucho tácticamente por eso yo me quedo con lo positivo es evidente que con una delantera en la que perdimos tantas ocasiones de gol Si te presenta son campeonato del mundo campeonato Europa una fase final tienen muchas más dificultades porque lo que se premia en el fútbol de élite es el gol creo que Luis Enrique debería estar preocupado por la falta de acierto de nuestros delanteros tanto desconfianza seguramente el paso se hacia adelante pero conviene crecer desde la autocrítica sino desde los papeles la todo lo bueno que hicimos lo reconocemos todos pero symbol repito no selección española ante equipos más importantes de equipo más competentes seguramente sufrirá maltratos

Voz 0919 08:54 aunque mañana si todo es normal subiremos la media goleadora porque jugamos con Malta no le vamos a meter doce porque

Voz 4 09:01 eso ya no existe

Voz 0919 09:03 creo que vamos a incrementar esa súper media goleadora de la selección gracias Romero que mañana nos lo narrará en Carrusel deportivo y la selección sub-veintiuno acaba de terminar un partido amistoso ante Austria en Algeciras Cándido Román era como ha sido buenas tardes

Voz 12 09:17 hola buenas noches eh bueno pues un buen partido de los de Luis de la Fuente que han ganado por tres a cero con dos goles de Carlos Soler el segundo de bandera ICO un tercero además Roca la salida de un córner que votaba el jugador del Villarreal Pedraz en el nuevo mirador donde siete mil quinientas personas han disfrutado de este último preparatorio frente a Austria de La Rojita

Voz 0919 09:39 son las ocho y treinta y nueve esto es hora25 deportes en la SER sonido es el del silencio por eso para tu tranquilidad aprovecha el chequeo

Voz 0919 11:29 mañana juega España pero hoy en esa jornada de clasificación para la Eurocopa hay otros partidos importante jugaba campeona del mundo Francia juega la Portugal de Cristiano Ronaldo juega Inglaterra repasamos todo con Bruno Alemany mola Bruno hola Gallego muy

Voz 0301 11:42 buenas pues si partidos importantes por ejemplo el que tiene la selección de Portugal que no pudo ganar en la primera jornada ante Ucrania vuelve a repetir partido en casa hay juega contra Serbia uno de los

Voz 0919 11:51 es gallitos de de su grupo así que necesita la Victor

Voz 0301 11:53 según Cristiano titular juega también el William Carvalho en el Betis en el centro del campo ante una Serbia en la que no vamos a ver en el día de hoy a Djokovic el delantero centro en el que suspira al Barça al final juegan Nitro Mitrovica el del Fulham como delantero centro Etoo juega Francia también contra la selección de Islandia el eh partió empieza también hora menos

Voz 0691 12:11 cuarto repite esa pareja de centrales

Voz 0301 12:13 Tití Varane Griezmann evidentemente como siempre en la mediapunta a Francia que goleó a Moldavia en la primera jornada y una de las mejores selecciones en la primera jornada de esta fase de clasificación para la Eurocopa Inglaterra que ganó por cinco a cero a la República Checa juegan Montenegro una alineación con varios jugadores estrellas de sus equipos en la Premier a punto de arrancar también ese Montenegro Inglaterra

Voz 0919 12:35 imaginando la zona mixta del Francia Islandia cuando termine el partido en Saint-Denis y salga en parte sí chiquititos mundo preguntándole por la portaba de France Football en vez de por el partido ahora hablamos de esa portada de France Football antes un pasito por un amistoso que se juega hoy enfrenta a Cataluña y a Venezuela Elena de Diego supongo que con Gerard Piqué como gran capitán buenas tardes

Voz 0419 12:57 hola Gallego aciertas bien si ahora mismo están calentando las selecciones de Cataluña hay Venezuela también Gerard Piqué Montilivi se van llenando las gradas que se espera que se llenen con catorce mil personas porque ya no quedan entradas juega Cataluña con Edgar Badía en portería defensa para Aleix Vidal Gerard Piqué Marc Bartra y Dídac Vilà centro del campo para Joan Jorba pera Pons y Alex Granell por bandas Melendi Bojan y arriba Sergio García quien finalmente no se ha unido a la selección catalana ha sido Xavi Hernández que ayer anunciaba su ausencia debido a sus compromisos con el alza de Qatar Xavi se une así a las bajas de los jugadores del Valladolid Rayo Huesca Watford que tampoco tienen permiso de sus clubes a las nueve vuelve a jugar la selección de Cataluña dos años y medio después de su último partido

Voz 0919 13:39 yo creo que es el primer partido internacional de Piqué desde el Mundial de Rusia cuando la selección porque antes no

Voz 0691 13:45 yo diría que se les eh bueno recuperando sensaciones

Voz 0919 13:48 en El Larguero juntamos cómo ha ido ese partido Easyjet ha preguntado algo a Gerard Pique también en la zona mixta ahí como decía ya en la zona mixta del Francia Islandia ha embate elevan a preguntar por esa portada de France Football que ha lanzado esta mañana al mediodía donde sale en primer plano una foto del rostro de Zidane en segundo plano una foto del rostro P operación en papel y luego la información dice que el Madrid tiene preparados doscientos ochenta millones de euros para ir a por él este verano Mario Torrejón buenas

Voz 1501 14:16 qué tal buenas tardes Gallego si eso es lo que dice France Football que como viene de la mano de la prestigiosa publicación L'Equipe parece que es imposible que fallen pero pero a veces fallan y en este caso es lo que creo bueno no lo que cree el Real Madrid sino de puestos en contacto con el Real Madrid te dicen que es mentira radicalmente mentira que una operación en va P y que se vayan a estar cociendo ochenta millones de euros ni siquiera que vayan a presentar una una oferta porque piensan en el club que no va a salir del país Jermaine hay que recordar que en Francia no hay cláusulas de recesión si el país al menos que negociar no hay caso no no hay operación de ningún tipo por doscientos ochenta o trescientos domingo SAS queda igual es que no no no van a querer de ninguna manera de hecho hurgando un poco más en la información que que creo no sé si publican realmente mañana aunque la tasa visto hoy pero sí que han adelantado con la página web hablaban de unos quinientos millones de Real Madrid preparado para para el fichaje de los cuales cuatrocientos ya los tendrían un poco apartados por así decirlo más contar con unos cien de la venta de Bale todo suposiciones Ike como tú dices doscientos ochenta irían destinados a papel en el Real Madrid desmienten rotundamente que haya operación en papel desmanden que vayan a hacer una oferta problema P te dicen fuera de micrófono por supuesto que es imposible que maté venga lo que venga el Real Madrid que salgan directamente

Voz 0919 15:27 el Open de tenis siquiera lo van a intentar y además

Voz 1501 15:29 es un club con el que tiene especialmente buenas relaciones y creen que la información malintencionada para hacer primero chocaron club con otro segundo cuando eso no suceda porque no va a suceder porque el Real Madrid dice que no va a hacer ninguna oferta e el que no venga al Real Madrid

Voz 19 15:42 venda en Francia como está claro eso

Voz 1501 15:45 eh no le gustaba nada el Real Madrid sigue lo sentimos por Maite

Voz 0919 15:47 pero empate va a ser que tranquilidad vamos a Valencia porque ayer se jugó un partidazo celebrando el centenario del club las leyendas vivas del Valencia contra jugadores de la selección española Fran Guaita fue un espectáculo tremendo buenas tardes

Voz 0691 16:02 hola buenas tardes Gallego fue precioso una tarde preciosa ganó tres la selección española el marcador es importante pero quizá lo de menos en comparación con lo vivido en el campo de Mestalla con más de cuarenta mil personas más que en cualquier partido de Liga este año en plena división con más de dos

Voz 0919 16:17 dos jugadores de todos los tiempos con Maño

Voz 0691 16:20 más veterano ochenta y siete años y los capitanes de la actual primer equipo Dani Parejo Jaume Mas Von Hoff Kempes Cañizares Piojo Kily González una fiesta preciosa gallego que el valencianismo recordará para toda la eternidad que celebrar mucho esos cien años

Voz 0919 16:35 segunda división hoy se cierra la jornada con el partido que Juan el Mallorca y el Zaragoza dos históricos de la primera hoy segunda vamos a ver si hay ambiente Pedro Borrajo

Voz 20 16:44 buenas tardes qué tal muy buenas tardes pues el Real Mallorca que quiere afianzarse en zona de playoff ganando esta noche al Real Zaragoza en el peor de los casos se quedaría a un punto de la zona pese a que en el seno del club no se habla de ese objetivo el Zaragoza buscará ganar para alejarse del descenso que lo tiene a cuatro puntos Shakespeare

Voz 21 17:03 poca afluencia de público y como queja por los horarios

Voz 20 17:07 la afición estará cinco minutos tarde ya el minuto doce darán la espalda al paciente protestarán contra Javier Tebas un dato curioso ese será el primero de los seis lunes seguidos que jugará el Real Zaragoza

Voz 0919 17:19 Bud Boldsen Nino sabes que la Liga Iberdrola está creciendo exponencialmente Ike la Federación Española de Fútbol se ha querido inventar una competición diferente después de ese intento de la Federación de Rubiales los clubes se han visto en la tesitura de si seguir jugando la Liga Iberdrola o cambiarse la nueva competición de la Federación hoy los la asociación de equipos profesionales de fútbol femenino debía votar y tomar una decisión nos quedamos en la Liga Iberdrola o nos vamos con la Federación Pedro Fullana buenas tardes qué ha pasado

Voz 0691 17:56 qué tal muy buenas pues mira para que lo entiendas tres seguían ala no va a competición con la Federación Barça y Athletic que iban de la mano con la Federación y un equipo de Segunda División el resto seguiría en la Liga Iberdrola y en la segunda división porque hoy ha habido esa reunión entre la federación los clubes de Primera hay posteriormente esa asamblea de los clubes de fútbol femenino la gran mayoría no se va a inscribir en la nueva competición y aboga por continuar en la actual Liga Iberdrola en concreto catorce clubes de Primera han votado en contra Además hay que sumarles veintiocho de Segunda así que con cuarenta y dos clubes que se oponen amplia mayoría complica mucho la situación es un pulso que veremos quién gana y los clubes abogan porque la Federación y la Liga se sienten negocien un modelo bueno para tu cuarenta y dos equipos

Voz 0919 18:42 no se van con la Liga de la Federación de Rubiales solamente se van tres pero ya sabéis que la Federación amenaza con que sea su liga la que de paso a la Champions hay que ponerse de acuerdo vamos a ver quién tensa más o que tenemos otra pelea de Tebas y Ruby para dentro de unos días seguimos

Voz 1 19:55 hora veinticinco Deportes

Voz 4 19:59 Jesús Gallego

Voz 0919 20:02 en el polideportivo lo empezamos hablando de la Liga de Fútbol Profesional sí porque la Liga de Fútbol Profesional ha puesto en marcha un canal para retransmitir otros deportes ya sabéis que la Liga ya una un canal que llamaba Liga for Sport para apoyar pues al atletismo al bádminton a la natación al ciclismo que todos los apoyos que reciban esos deportes son buenos aunque a la Federación de Rubiales no le gusta que Tebas la Liga de fútbol personal apoya otros deportes en cualquier caso Uxue Caballero la liga sigue adelante buenas tardes

Voz 1509 20:43 hola qué tal si sigue adelante y hoy ha sido una presentación oficial de la aplicación de la Liga Sport TV donde se va a emitir el deporte en directo a través de varios dispositivos y ha hablado el presidente de la Liga Javier Tebas ha dicho que el objetivo es dar más y mejor visibilidad a los deportes no mayoritarios también ha contestado las declaraciones que hizo Luis Rubiales el sábado en Valencia que decía que Tebas no dialoga con la Federación se le ha preguntado por si se veía como ministro de Deportes

Voz 25 21:07 no porque ya sabéis mi forma de pensar no tenemos posibilidad de gobernar ha habido ocho reuniones y en las cuál es un estaba mucho tiempo de hablar nos hemos tenía de para quién va de buena fe con mala fe en ninguna de las reformas a la Supercopa de realidades habla hoy afecta Cruise pues tales hablado la reforma de la Copa Rey y afecta a clubes profesionales que aún no sepa qué digo de buena fe nuevas unidades no ahora esperamos hemos pedido intermedio el Consejo Superior Deportes y nada más allá el asistirla la Liga no ya dije que no la semana pasada no sólo vamos a asistir a lo que diga el cosas súper deportes y aquí termino las

Voz 0919 21:44 ahora contamos la Federación había convocado a Tebas el próximo jueves a las cuatro a tarde Javier Tebas ya dijimos aquí que no iba a ir bueno dijimos en ese serial Tebas y Rubin el capítulo pronto en cualquier caso en esta iniciativa de la Liga Se apoyan otros deportes como por ejemplo el bádminton Yoyes ese acto Sofía Álvarez estaba pues Carolina Marín con la Liga contándonos cómo está de su lesión de rodilla

Voz 26 22:08 qué tal buenas tardes Gallego si la campeona olímpica y mundial Carolina Marín si es un proceso de recuperación de la rodilla de la que fue operada el pasado mes de enero tienen dudas su participación en el Mundial de Basilea ya que ha asegurado que sólo participaran el Mundial si es para conseguir la medalla la medalla de oro y no sólo por competir

Voz 27 22:24 ahora bien poco lo peligroso no no toman ningún riesgo el que no se olvide que estoy lesionada para que no haya pues ninguna caída de ningún golpe de esa rodilla llegaremos Almunia pues no sé si llegaremos yo ya he comentado que yo quiero llegar para conseguir esa medalla de oro por para a nivel mundial no es solamente participar para mí mundial significa ir a ganar eso mimo preferiría quizás competir que es seguir torneo que temas septiembre

Voz 18 22:46 recordemos que el Mundial de Basilea se celebra el próximo mes

Voz 0919 22:49 este agosto

Voz 0691 22:50 a ver si llega visionó pues

Voz 0919 22:53 a la próxima competición tenis Miguel Ángel Zubiarrain estamos pendientes del Master mil de Miami no está

Voz 10 22:58 Rafa Nadal pero tenemos a David Ferrer como si fuera un chaval buenas tardes

Voz 28 23:05 ya se está siendo éxito pero parece que esta es la segunda juventud es cierto que en Estados y dedicando muchísimo tiene que recuperándose de los esfuerzos grandes sí bueno ayer consiguió una magnífica victoria de ayer ante Alexander Zverev número tres del mundo tres set además luego ha tenido descanso el día de ayer y hoy está noche va a jugar con el norteamericano tía fue muy moreno moreno moreno muy moreno difícil tiene muy buen servicio de rápido pero bueno vos sabes

Voz 29 23:38 sí sí David escapar de Rato

Voz 28 23:41 ha recuperado del esfuerzo

Voz 29 23:43 el partido de de nuestro día

Voz 28 23:45 ser capaz de plantar cara hasta jugando muy bien tiene muy buen tenis hombre siempre ropa es que a veces las fuerzas sea elevada

Voz 0919 23:53 gracias Miguel Ángel ciclismo ha comenzado la Volta a Cataluña Borja Cuadrado que ha pasado hoy

Voz 0298 23:59 bueno qué tal Gallego pues que ha ganado el ciclista con mayor especialización en escapadas de todo el mundo tomas de Kindle belga dicen que rueda mejor y más rápido cuando vas solo que cuando va en grupo ya ha conseguido su cuarta victoria de etapa en la Vuelta iba con un grupo de fugados entre ellos Luis Ángel Maté en una etapa muy dura que tenía tres puertos de primera categoría ha impuesto en Calella se coloca como primer líder de una vuelta que tiene una participación de lujo donde Valverde ya colocado en cuarta posición a dos cincuenta y seis de la cabeza pero donde él murieron Se va a tener que enfrentar a Chris Froome a los hermano Chase a Richie Porte a Enric Mas a su compañero Nairo Quintana así que muy atentos mañana segunda etapa final complicado en San Feliú de Guixols cientos

Voz 0919 24:37 el seis kilómetros gracias Borja baloncesto madre mía cómo estuvo el Real Madrid Barça de este pasado fin de semana en la ACB ya sabéis que ganó el Barça otra vez al Real Madrid se vive un momento de tensión en el banquillo de Pablo Laso madre mía quebró como el coronel de La chaqueta metálica más o menos pero el Barça la ganó hoy el está pintando la cara al Real Madrid últimamente en la NBA

Voz 19 25:14 Javi Blanco que contamos de las últimas horas buenas tardes Gemma Gallego muy buenas pues te quiero contar cómo fue la imagen de la noche quedaban tres segundos para el final el el partido entre Charlotte y Toronto perdía Charlotte dos puntos

Voz 0919 25:27 contra Toronto tres coma uno segundos para ser exactos parcial del partido pasa esto

Voz 19 25:46 el grito gravísimos saque de banda para Charlotte balón para Jeremy Lahm que en un principio tenía que darse la quema Walker que es el mejor jugador de Charlotte para que separa esa última posesión sin embargo se le escapa se eleva el balón para atrás coge en su propio campo con Pascal si es buen defensor justo encima con una parábola tremenda no tiene tiene que lanzar una a una

Voz 0919 26:07 la altísima porque sino que canta a pleno altísima hechos

Voz 19 26:09 en el audio se escucha cómo suena la bocina tarda todavía en en la reacción del público local lo mete una canasta de tres cadenas de dio la victoria a una victoria muy importante para echarlos porque está peleando por los puestos de play off además te cuento también que bueno fue compartido de Villepin Gómez destaca la victoria de Milwaukee la derrota de

Voz 0919 26:28 de esta semana cerramos el programa con lo nuevo de La Casa Azul la gran espera es el nuevo disco de La Casa Azul el proyecto

Voz 4 26:42 abre con podría

Voz 0919 26:43 ser peor es un mazo

Voz 31 26:49 y todo porque esconderlos dos veces

Voz 0919 26:58 la Casa Azul que es el proyecto de Milkyway qué bien suena

Voz 0464 27:05 no dejamos algún titular además de decirle que ya están en algo de la Cadena SER ha habido más partidos de categorías inferiores de la selección que están buscando el pase a la fase final de los sorber de cada categoría hoy la sub diecisiete David Gordo ha ganado dos a Grecia mañana jugará Santi Denia también la sub de Toño ahí

Voz 0919 27:21 hasta al larguero un saludo de Gallego gracias a escuchar a Dios

Voz 32 27:24 esto esto señora lo que pone muy a menudo que es una