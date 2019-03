Voz 1 00:00 fe

Voz 0136 00:23 buenas noches tal Pablo hoy vamos a conspirar en la cada vez podríamos hacerlo pero yo creo que eran acercarnos al concepto tenemos suficiente para acercarnos lo primero que vamos a salir de España supongo que a Estados Unidos ahora aunque parece que no hubo conspiración ahí ha dicho bien claro que no

Voz 2 00:41 Russia wiki que no existen

Voz 0136 00:45 dice no hubo conspiración con Rusia es la cosa más he escuchado nunca no hubo conspiración por Russian y obstrucción a la justicia ninguna en absoluto fue una completa total exculpación es lo que estaba diciendo Trump y el fiscal especial ha terminado su informe sobre los posibles vínculos entre el Kremlin la campaña de Trump no ha encontrado pruebas de conspiración tampoco pero sí ha dejado abierta la puerta a que exista un delito de obstrucción a la justicia tampoco Estados Unidos

Voz 1667 01:14 en Reino Unido podemos hablar de conspiración contra Mel también

Voz 0136 01:17 pues de conspiración estamos hablando sí parece ser que varios ministros también el líder de la oposición quieren que se vaya porque dicen que es la responsable de haber colocado a Reino Unido en este desastre ella sin embargo erre que erre que no hay más opción que el Brexit sobre la mesa dice cualquiera que sea la decisión del Parlamento esta semana deben saber que renegociar el acuerdo de salida no es una opción sobre la mesa

Voz 1667 01:43 pues este es el asunto con nuestro término de la cara BDO y cuál es la definición de la RAE de conspiración dicho de varias personas

conspiración viene del latín conspira dio conspiraciones y entonces está compuesta por con que ese prefijo que indica Unión ir por el verbo aspira haré que es respirar que también es aspirar a algo o algo así que es la unión de los que están respirando lo mismo anhelando lo mismo

Voz 3 03:16 quiere Santa sospechando de conspiraciones por lo general no se han enterado de que existen las carreteras lo conozco mejor ejemplo de gran conspiración que uno carretera como si no puede explicarse que millones de viajeros que quieren ir por ejemplo de Granada a Madrid lo hagan exactamente en Nimbus sitio no es que se hayan confabulado que van por el sitio más fácil la conspiración en más eficaces son así te ponen muy fácil un camino muy difícil de todos los demás

Voz 0136 03:50 pero es que también lo compara con un tablero de ajedrez

Voz 3 03:53 escucha no fascinan las pequeñas y vistosa conspiraciones de peones y alfiles para dar jaque el Rey pero no nos damos cuenta de que la verdadera conspiración está en el tablero de juego quiénes mandan no están interesados en cada jugada sino en decidir a qué se juega esa es la gran conspiración el tablero la carretera todo aquello que nos hace la vida más fácil su único coste es que nos hace mucho más difícil la rebeldía

Voz 0136 04:31 interesante no Pablo la gran conspiración lo que nos hace la vida más fácil pero que a la vez nos hace más difícil ser rebeldes

Voz 1667 04:37 los Sánchez leones historiador investigador de la Universidad Nova de Lisboa buenas noches Pablo hola buenas noches boyantes de nada estás de acuerdo con esta definición del magistrado la conspiración en el tablero de juego en la carretera en lo que nos hace la vida más fácil nos permite ser rebeldes

Voz 4 04:53 bueno me ha llamado la atención a mí si yo creo que si no realidad de la la conspiración por lo menos la tradición de la filosofía política de Maquiavelo o más o menos a la revolución portuguesa era un ingrediente esencial de cualquier levantamiento popular insurrección tenía que estar ahí básicamente porque ese asumía que la plebe o el populacho no tenía capacidad intelectual ni moral ni material parar digamos urdir revoluciones por sí sola entonces que existe a esta idea de que tiene que haber una conspiración siempre en juego no de la Revolución Francesa la cosa cambia porque se dignifica al pueblo no a los ciudadanos y entonces obviamente se rompe esa idea de que la conspiración es lo determinante para derrocar pero en realidad los procesos de revolucionarios siempre se puede hablar de que existe una conspiración la cuestión es si es lo que es determinante es muy difícil que la una conspiración sino tiene una base social de apoyo llegue a a modificar digamos las estructuras políticas por sí sola salvo situaciones en las que se cierra el sistema político sobre sí mismo y entonces ABC son golpe palaciego llegado muy lejos porque lo que no hay es una respuesta popular en contra o a favor no no puede haber movilización pela la de clave determinante es quizá la movilización ciudadana vamos de apoyo en este caso lo que está pasando Inglaterra es que los conservadores no no digamos está en una pelea interna entre ellos

Voz 1667 06:19 que en medio su son conspirador para llevar a cabo su conspiración hay alguna regla de oro algunos experimentos que

Voz 4 06:26 porque tienen que estar ahí tener buenos muchos contactos de decisivos no lo interesantes más bien observar la cantidad de conspiraciones fracasadas que se dan a lo largo de la modernidad habría todo un listado conspiraciones fracasada normalmente se fijaron las exitosas mientras él es terminando un protagonismo al hecho en sí de la conspiración mayor del que ha podido tener en un proceso

Voz 0136 06:49 político más amplio tabloide conspiradores también abrió un listado cuál cuál es destacaría es dudoso tres así los importantes de la historia

Voz 4 06:55 conspirador bueno de la española por ejemplo un conspirador exitosas Prim sin el cual en realidad al al derrocamiento de la monarquía en mil ochocientos sesenta hecho hubiera sido imposible a pesar de que lo que hay es una base social de apoyo muy sólida el punto de que digamos no hace falta el recurso a la violencia pero la conspiración existió sería un ejemplo en fin otro sería Franco dieciocho Poulidor Clark

Voz 1667 07:19 es la gran se unió día ante a la claro no lo ponen conspirar siempre se unió al día siguiente de la muerte que si hay algo que define a los conspiradores cuál es el carácter que los define para

Voz 4 07:33 bueno yo creo que la tradición tenía algo de razón los conspiradores ser gente que tiene un nivel un estatus social reconocido no suelen ser marginados sociales precisamente son visionarios a menudo también son arriesgados pero claro por otro lado a menudo son también gente muy sensible a determinados tipos de problemas sociales a la legitimidad y la legalidad que esto digamos podemos decir algo no pequeño perfil pero con lo que lo todo tipo claro bueno casi superado por casi bruto es obvio la si algo

Voz 1667 08:43 por Miguel Ángel que te veo muy callado muy agazapado pero tú has tenido que vivir algo una conspiración lo has tenido que ver muchas muy muy cerca montado muy cerca

Voz 7 08:55 exactamente sí en la transición semanalmente no si estábamos siente conspirando para las preguntas en una rueda de prensa después de consejo dormíamos frente del Ministerio de Turismo hoy Ministerio de Defensa en una cafetería Aitana es un hotel hotel se y ahí con con ayuda del Código de Justicia si es fundamental yo tras otros otros elementos auxiliares Nos repartimos las pregunta de cómo se esperaba más en ahora bueno yo creo que entonces sí que era necesario no se votaba ya había que recurrir la verdad a ese procedimiento un poco complicado había que había que darle vueltas a las cosas iban siempre lo que sí va a hacer por dónde y la escalera incendios podrían digo que fuera mano Pablo no lo hemos hablado pero

Voz 1667 09:54 también en esos lugares en los que se cocinan esas esas conspiraciones también también es importante que da hay un poso histórico

Voz 4 10:01 no de de de yo también sí a menudo bueno no siempre pero emergente en el mundo del la modernidad la masonería cierra puertas pero es un tipo de escenario en el que se pueden producir es tipo de de actividades pero normalmente también hay documentación finalmente claro

Voz 0136 10:33 el título de esta canción de Elop Lesbian dice la mirada de la gente que conspira y la verdad es que sí que se lo nota uno no cuando está conspirando

Voz 1667 10:43 algo algo algo refleja la mirada así Sarah querías hacer un repaso de conspiraciones históricas que nos ha mostrado el cine

Voz 0136 10:50 yo voy a empezar nos hablaba Fernando ya de hutus no nos vamos hasta Roma para hablar de la primera conspiración de la historia es la conspiración de brutos contra Julio César

Voz 8 10:59 apretándose el Olimpo nada Fecsa no está bruto arrodillado en además dos porno

Voz 0136 11:08 esta es la película Julio César de mil novecientos cincuenta y tres el fue asesinado en el idus de marzo que si el quince de marzo y además del año cuarenta y cuatro antes de Cristo bueno pues parece ser que invidente ya le había avisado a Julio César le dijo al vidente ese mismo día quince oye que los idus de marzo ya han llegado no el veinte contestó sí pero aún no han acabado entonces Speer en su Julio César de mil quinientos noventa y nueve había incluido ya esa frase que era acuérdate de los idus de marzo bueno pues en dos mil once Se estrenó una película que lleva el mismo título Los idus de marzo protagonizada y dirigida por George Clooney es esta

Voz 3 11:43 esto es lo que estoy viendo desde el supermartes limpio muy popular dicen muestra obreros que polvo mantiene muchos detractores más

Voz 0136 11:52 películas que nos trae la historia pues por ejemplo la conspiración para el atentado del veinte de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro contra Adolf Hitler es Valkiria

Voz 2 12:02 Alex esto nos sirve de vosotros Portolas poles la primera para que hoy esquivó país que resultado ileso tras secunda para que conozca estos detalles de un crimen sin paran con una historia de Alemania de un pequeño grupo de oficiales ambiciosos sin escrúpulos han conspirado para Caulfield hayan sí

Voz 0136 12:26 en en el protagonistas Tom Cruise llevamos con una conspiración más la que terminó con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy año mil novecientos sesenta y tres y la peli JFK

Voz 3 12:35 nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligro que el sistema fue preso

Voz 0136 12:46 esta es una película de Oliver Stone en esta escena señor X está explicando al fiscal que Steering Costner las razones de la conspiración

Voz 1667 12:53 Pablo cuál es la mejor conspiración que se ha llevado al cine cuál es la mejor película refleja una conspiración tu preferida al menos cuál no recomiendas pille el asesinato de tres

Voz 4 13:04 era otros el documental Javier Rioyo eso es una conspiración de otro tipo pero lo derrotado y débil que es lo peor vosotros tenéis alguna referida luego Emilio

Voz 9 13:16 yo creo que hay mucha Sturges de la conspiración muy recientes que además Internet las promueve como fue la la del once S del 11M del 11M Además fue estratégicamente diseñada es una conspiración además que además fue completamente abierta esa que se presentó incluso no como una conspiración

Voz 4 13:38 lo como como una una hemos

Voz 9 13:41 como una presentación alternativa de los hechos nunca mejor dicho eso de los hechos alternativos pero no en la de ACS todavía sigue circulando hay algunas muy divertidas como la bueno de Kennedy por supuesto pero también la muerte de Marilyn silbido no vive Elvis cosas podemos ir entrando bregar además es que yo creo que

Voz 1667 14:03 la la la la reedita ahora es una fuente ilimitada ella editores de la conspiración que vamos a terminar con con música música para la banda sonora de este tema que hemos elegido para que de conspiración

Voz 0136 14:32 la verdad es que este tema no traído porque yo creo que tengo estaban no los of spring Vega es un tema del año dos mil y vamos a seguir con otros temas con otras músicas para ir términos sobre conspiraciones por ejemplo Alaska y los Pegamoides dos mil seis en sí porque vamos con los sinónimos uno cuando conspira lo seguro que lo que es tienes segurísimo que cumpla

