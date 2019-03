Voz 1150

00:05

en un electorado tan volátil no hay previsión que valga y en un mes cualquier acontecimiento inesperado puede hacer saltar la banca pero hacen cosas el fin de semana confirman algunos indicios a Pedro Sánchez leído bien el paso por la Moncloa Se la puesto cara de presidente y esto siempre tiene un plus electoral la alarma cunde los sectores progresistas y el fe monopoliza el voto útil contra el tripartito de la derecha en Cataluña por ejemplo puede beneficiarse la fatiga del independentismo PP y Ciudadanos pagan la automutilación que les arrestado polivalencia Vox les ha hipnotizado y les puede salir caro los CDR bronca Ana Torrent Sabadell el president se les acerca hay dice y yo soy el pueblo no me podéis decir que no soy el pueblo porque estoy aquí les suena me he acordado de Erdogan nosotros somos el pueblo quién sois vosotros detrás la única cosa importantes la unificación del pueblo porque los demás no cuentan cuando el presidente Tarradellas revisó Cataluña hay saludo desde el balcón de la Generalitat no dijo pueblo dijo Ciudadanos de Cataluña ya estoy aquí esta es la diferencia dice Pablo Casado que nacionalismo hecho mucho daño a los españoles y puede sorprender en boca de quién vive agarrado a la bandera española pero me temo que el presidente del PP al emitir su alarmante juicios sólo piensa en el nacionalismo vasco y en el catalán es muy humano ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio mono sufra ochenta y ocho años historiadora francesa de la revolución dice Le Monde hay una diferencia fundamental entre mil setecientos ochenta nueve los chalecos amarillos estos nominado al futuro están en la inmediatez efectivamente como la sociedad en la que vivimos en que la idea de progreso como anticipación se ha desvanecido y a lo sumo se habla de invención tecnológica es decir las herramientas pasan por delante de los proyectos