Cómo un sordo cambió la historia de la música

Voz 1

00:00

como tantas otras palabras y conceptos lo de genio de la música se ha ido devaluando con el tiempo hubo un tiempo en que estaba reservado a hombres como a nuestro protagonista de hoy triste protagonista debería añadir porque un veintiséis de marzo de mil ochocientos veintisiete fue cuando dejó el mundo uno de los mayores genios musicales que ha pisado nuestro planeta Ludwig van Beethoven aunque el mal día consideró que lo tuvo la humanidad al perderle lo cierto es que el pobre Beethoven no tuvo ni una vida Mi unos últimos años muy fáciles su padre murió de alcoholismo siendo él muy joven luego tuvo que cuidar de sus hermanos pequeños todos los amores que intentó tener les rechazaron es posible que tuviese un desorden bipolar vamos todo en cuadro pero lo peor lo que de verdad la tormentosos últimos años fue su progresiva sordera por una parte hizo que se recluye cada vez más en su casa por otra hacía que la composición musical fuese extraordinariamente difícil en sus propias palabras dijo hace dos años que evitó cualquier tipo de reunión social porque me resulta imposible decirle a la gente estoy sordo si tuviese otra profesión sería más fácil pero con la que tengo es algo terrible y sin embargo se escucha su Novena sinfonía hoy que resulta inconcebible que la escribiese a alguien que no hoy casi nada Beethoven murió con cincuenta y seis años en la ciudad de Viena más de veinte mil personas asistieron a su entierro evidentemente mi conclusión para el día de hoy es que rinda homenaje a su figura escuchando su obra que siempre es un placer