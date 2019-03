Voz 1985

de repente un oficial de la Guardia Civil hizo ayer el favor de su vida los dos Lloris ocurrió en la vista oral del proceso en el Supremo el teniente Norberto tenía a su cuidado la comitiva judicial que registraba el departamento de Economía el veinte EEES describió su relación de aquel día con Jordi Sanchez que controlaba a los manifestantes desde el pasillo de seguridad de camaradería tuvo más credibilidad porque discrepó bastante de Sánchez en varios asuntos Éste a su vez dijo hace un mes en la misma sala que la relación había sido de cordialidad tendrán que esforzarse mucho las acusaciones para que el camarada cordial de uno de los dos guardias civiles al mando del dispositivo de aquella dura jornada convierta esa condición en la de rebelde hola de ese dieciocho pueden conjugarse ambas condiciones es un camarada o es un delincuente el que no tocó pie con bola fue la anterior testigo el hoy capitán Pedro le tardan demasiado las ganas en las preguntas de los fiscales no dejó títere con cabeza en cambio dudó cada sílaba a preguntas de las defensas hasta que el presidente de la sala Manuel Marchena acabó con la comedia le recriminó su mala memoria selectiva y le advirtió que debía decir la verdad o atenerse a penados a penosas consecuencias penales el hoy capitán prestó un mal servicio a la justicia ya su uniforme Un testigo conviene que sea el máximo objetivo todo lo ponderados que pueda ser Iker no se note demasiado el rencor si lo tiene las palabras de los bocazas las tiran a la papelera