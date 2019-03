Retratado, referente moderno y retractado

Voz 1 00:00 más te vale que el concurso sea fácil porque es que Aíto

Voz 2 00:03 Carme ha humillado en el paro loco esta semana Brian Pérez buenos

Voz 3 00:07 días buenos días yo de verdad que es que vengo a caballo del sólo es Rafa Muñiz no puedo con estas rencillas que

Voz 4 00:14 de verdad que como además a caballo del tú lo corrobora las bueno bueno que trece luego se y luego se piensa eh

Voz 3 00:25 su sección es la leche oye os traigo este viernes

Voz 5 00:29 retratado o sea real

Voz 4 00:31 frente moderno o reto

Voz 5 00:34 acta que se parece a retratado pero no pero no bueno pues vamos a ir con retratado

Voz 6 00:41 que por tu amor volvía Ana eh tú de la operación de la haylo

Voz 4 00:52 bueno este tema era ineludible esta semana en las tres erres que tema éste que estamos escuchando otro retratado retratado quién ha sido retratado en todas las portadas de la prensa rosa esta semana no ha podido ser de otra manera porque es el único

Voz 7 01:09 verse ultra conocido del mundo de la Farhana

Voz 4 01:12 en la Televisió quién Jorge Javier Vázquez Jorge

Voz 2 01:15 Javier de alturas de la vida ya creo que todo el mundo sabrá lo que le ha pasado a Jorge si bien pero es que además de retratado podríamos decir recuperado recuperador también porque eso sí poco a poco recuperándose poco a poco Jorge Javier Vázquez para el que no

Voz 5 01:27 no lo sepa esta semana ha dado el salto a todas las portadas

Voz 7 01:31 por un aneurisma que ha sufrido hoy un ictus y bueno la verdad que que decir hay que para todos los fans de de de Jorge Javier si alguno que nos esté escuchando hay que decir que me ha pasado un susto pero ya está bien ha salido en televisión ir a ha mostrado

Voz 8 01:47 mostrado su su buena intención no su buena salud sus buenos propósitos de recuperación vamos a escuchar

Voz 9 01:53 por qué buenas tardes hola buenas tardes

Voz 10 01:57 no

Voz 11 02:02 bueno

Voz 4 02:03 emocionadísima no ya recuperándose llamaba Sálvame a acallar los rumores porque mucha gente está diciendo que le pasa le pasa entonces usted encomendó incluso pues se cosas mucho peores que realmente pues no he sido entonces bueno y contó en Lecturas todo lo que había pasado y luego entraron salvando un poco también para

Voz 7 02:17 tranquilizar al equipo y a la Audiencia sabéis todo esto es maravilloso

Voz 2 02:21 no yo no pero yo me hago me hago la enterada no nos alegramos de que este recuperándose de Jorge Javier en una primera R así muy buen no

Voz 4 02:33 con viveza con un poco de de con alegría

Voz 2 02:35 el alero pero pero bueno con buenos propósitos

Voz 4 02:38 dos ibamos a referente moderno

Voz 5 02:48 no me encanta Thalia Jesús aquí para arriba bueno vengo a hablar de una persona que

Voz 4 02:56 treinta no dar que hablar nunca pero siempre consigue completamente el efecto contrario Bale arrasa siempre como os hablo de Marta Ortega vale y qué ha pasado con Marta Ortega hija de Amancio Ortega hija de Ammán

Voz 7 03:07 pero la heredera Eredivisie Inma sino que la prensa rosa encumbrado esta semana ya como algo que ya veníamos viendo desde hace tiempo que es la reina de los básicos

Voz 4 03:17 a los básicos en la ropa los básicos en la ropa

Voz 7 03:20 incluso ya se llegó a hablar de de un efecto

Voz 4 03:22 Marta Ortega pues lo que pasa es que sale va vaqueros y camiseta blanca que que que que ya la gente se cansa un poco de de ir recargado donde la moda no entonces pues la imagen de Marta Ortega es pues un poco en la que sea entronizado como los básicos claro cuando tienes básicos de este de ese importe si consigues bueno pero también también lleva

Voz 7 03:45 cosas Bharatiya se estaba echando un ojo y bueno sí que lleva lleva cosas caras pero ella por ejemplo chaquetas vaqueras baratas lleva muchas cosas de animal print que a ella le gusta mucho

Voz 4 03:55 aquí también

Voz 7 03:57 es el gran embajadora de todo lo militar

Voz 4 04:00 le gusta mucho todo lo militar así a mí eso estampado nunca me he convencido tan

Voz 2 04:04 pero lo habilitar básico básico no aplicaban aplicaban el militar el pantalón cargo porque hay mucha gente que ahora está muchísimo de moda el pantalón cargo con los bolsillos de los laterales vale vale has sido una forma un poco pues

Voz 7 04:18 de de demostrar lo que es decía pues éste poco finde el de la profusión la vestimenta no ir un poco también de ver que realmente la

Voz 4 04:27 de está empezando a ver que la gracia está en llevar algo básico pero con pequeños detalles así que llamó mucho la atención exactamente como es que el estilo personal en los complementos has dicho efecto Marta Ortega efecto Marta Ortega ya sin vida a hablar de efecto mar tengo a mi me parece un poco exagerado pero bueno a revistas de todo tipo ya lo sabéis quién se habrá retracta pienso habrá retractado bueno believer la esa nueva campaña nunca sacado ya no que va pero es una canción super reconocible de ellas no bueno y la música ya nos estaba dando la pista todos habéis aceptado como Angola desde Justin bueno pues parece que Justin ha dado marcha atrás se retractó en una decisión muy muy importante no es la primera vez que no es que leído que está fatal Justin Bieber no está bueno pues parece que tiene un está muy de hombre no no no no lo está muy deprimido parece que después de

Voz 7 05:20 una vida así muy de exaltó han sido lo suyo muy de jaleo pues

Voz 4 05:25 pues ahora se asentaba pensar y ha dicho coño pero que vida Stephens estos niños

Voz 2 05:29 nosotros al final casi siempre luego tienen un bajón importante en algún momento en la

Voz 1 05:34 pos adolescencia porque este chico estarán en la adolescencia se cuando poco veinticinco no juguetes rotos que lo que se dice

Voz 8 05:41 bueno el caso es que por segunda vez ha pospuesto su boda por segunda vez

Voz 4 05:45 de momento sí pero bueno no anulado siguen igual de enamorados entonces pues

Voz 12 05:50 esperamos que sea pronto manos que es un paso importante no segunda

Voz 7 05:54 a iracundo retraso y también que ser recuperé hombre Darling que además de lo mal y entonces pues bueno hay que decir que que el está no

Voz 4 06:01 nadie había dicho lo contrario se vuelva quitar la camiseta hay que nos indiquen los es verdad llena los confié siempre la la la prensa Le agobiado mucho no y entonces pues también pues igual puede estar acusando un poco esto es el lado oscuro de la fama bueno íbamos con el concurso hito que tengo ganas de ganar venga venga venga a ver quién gana

Voz 13 06:20 no estoy Iván

Voz 6 06:24 viernes

Voz 5 06:28 venga vamos que veo con muchas ganas este concurso

Voz 4 06:31 este viernes la porque aquí con esta rivalidad por medio hasta la primera pista vamos a intentar que no no bueno bueno vengo hablaros de

Voz 5 06:41 una persona cigüeña siberiano no bueno una

Voz 14 06:49 persona que es actriz muy conocida ha resultado ser una actriz muy conocida en España sí aunque de manera sorprendente la verdad es que sus inicios fueron estudiando ballet clásico y piano

Voz 12 07:01 esa Elsa Pataky es joven no es mayor

Voz 14 07:07 acaba de cumplir esto es una pista extra acaba de cumplir sesenta y cuatro años

Voz 4 07:13 Ana Belén no venga con esa pista extra Aitor sesenta y cuatro sesenta y cuatro años y actriz española que es muy

Voz 2 07:21 vamos a como la semana pasada muy famosa

Voz 14 07:26 os puedo decir que fue cuidadora y no sólo eso en una serie de televisión

Voz 4 07:32 Ana Obregón Ana Obregón

Voz 15 07:34 en esta

Voz 10 07:36 en lo más bajo

Voz 5 07:41 le tiene ganas

Voz 4 07:48 bueno Ana Obregón efectivamente en la bióloga marina

Voz 5 07:50 más famosa del mundo de la farándula la

Voz 4 07:54 la hora del inicio del verano con sus posados en la playa ya de Ana Obregón bueno sesenta y cuatro años que acaba de cumplir Ana Obregón y lo digo ya no pero bueno con las operaciones que tiene pues yo también espero estar tan bien como es genial es un personaje que siempre me ha intrigado

Voz 16 08:10 mucho porque este a un poco cómo no voy bueno hay un poco he contado tal pizpireta pero luego siempre me ha parecido una figura como muy interesante

Voz 4 08:20 muy lista eh siempre he tenido fallos pero maison clase como mucha acogida como mucha acogida siempre ha tenido ante la prensa también y tal entonces pues bueno Ana Obregón dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cinco sesenta y cuatro años ha ganado este concurso Tito Aitor al día que quedó claro me encanta como los narras como si fuese el el NO DO que quede que quede en acta sentenció sentencia yo escribo bueno chicos pues con Ana y los siete con Ana Obregón nos dejó pasar un fin de semana fantástico y te da miedo que han venga hasta la semana que viene en un abrazo