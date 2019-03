Manu Carreño: "Mucha credibilidad no me da el padre de Neymar"

Voz 1375

00:00

el padre de Neymar en una entrevista al medio o el Sport medio brasileño ha confirmado que están en negociaciones con el París Anne Germaine para ampliar su contrato con el club francés esto si lo dijera otro pondría la mano en el fuego si lo dice el padre en Aimar pues a mí sinceramente a mí mucha credibilidad no me da lo cual no quiere decir que sea mentira puede que esté negociando para renovar con el Saint pero vaya usted a saber tratándose del padre de Neymar que es eso sí el mejor que he conocido en la Historia negociando ya se encargaba de sacarse otra buena prima de sacarle a los jeques de Qatar medio emirato parte de otro medio pero vamos a ver que acaba ese culebrón aunque repito en esa entrevista ha dicho que están negociando con el PSOE para ampliar el contrato con el equipo