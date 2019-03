Piqué: "La Selección Española genera ocasiones que es lo importante, los goles van a llegar"

Voz 1 00:00 está por ahí hablando Gerard Piqué Elena de Diego en Montilivi hola

Voz 0726 00:13 Europa ya desacreditar es lo que he hecho me lo he pasado bien con mi familia que es lo que necesitaba ahí yo vengo aquí que la sección catalana pues me requiere venir hundía pasármelo bien con con mis compañeros Si ya central de mañana en con el equipo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si hubiera seguido con la selección pues no hubiera podido venir a jugar aquí pero no era el caso ha decidido venir a jugar yo es algo muy fácil de entender

Voz 3 00:37 a corto plazo a medio plazo lo veríamos eso no no creo que no puedo decir nada

Voz 4 00:43 además que tirando de galones ya letra ni quería tira la falta a las ya te aquí latino yo al larguero el otro día decía es que quería es quitarle el puesto de delantero a Suárez ahora que les el lanzamiento de falta a Messi

Voz 0726 00:54 bueno estamos pasemos o no pero no me sentía con confianza en un partido que que bueno me gusta me gusta probar cosas nuevas y nada mixto con confianza Hay una pues casi ha entrado pero ya te digo una acción aislada el partido en sí creo que hay que sacar conclusiones muy positivas de que hay mucho nivel en Cataluña y de que las cosas se están haciendo bien desde el fútbol base ese siempre pues Cataluña ha generado grandísimos pudo futbolistas tanto en la cantera del Barça español como muchas otras que hacen las cosas muy bien y estamos encantados de venir aquí Juan tenga nervioso si no se les mira a la derecha ahí ahí lo tienes esa funda eso funda que te parece bueno pues que siempre es un partido especial que hay mucha rivalidad que será bonito de ver y siempre no es pues se ponen las cosas complicadas en el Camp Nou a veces cuesta más jugarlos en el Camp Nou que que en su estadio así que esperemos poder jugar un un gran partido ganar los tres puntos en esa buena dinámica de antes era

Voz 2 01:51 la selección española cómo es esta nueva selección ya Luis Enrique

Voz 0726 01:54 bueno una selección con muchos jugadores jóvenes nuevos de muchísima calidad el hecho de que yo no esté no significa que se ese puesto no vaya a jugar gente de calidad hay mucho menos sea Iñigo Martínez es un gran muchísimo jugador puede jugar ahí otros muchos como Sergi Gómez como el el Mario Hermoso del Espanyol al final creo que ahí hay mucho nivel el problema es que necesitan partido en el gran partido seguir jugando partidos Sergio que que que se sientan pues con confianza para para defender la selección la camisa de la selección española que que tiene requiere de su responsabilidad

Voz 3 02:36 de ahí que te requerirá para la próxima Eurocopa te lo pensaría

Voz 0645 02:40 es una decisión que está tomada hay no hay que generar ni ningún tipo de nada ya está así tomó no hay que creo que esto va

Voz 0726 02:51 a molestar más que otra cosa si empezamos cada convocatoria decir si puede volver o no es una selección que es una decisión que se tomó en su momento que fue muy pensada ya lo dije que la verdad que no me arrepiento estoy muy feliz de poder desconectar es necesario son muchísimos partidos en el calendario y la verdad es que me da la vida y creo que se está demostrando este año las las patas la las piernas funcionan físicamente estoy bien es porque por este descanso íbamos en plan líder si Ramos siempre se con líder es un jugador que que tiene galones quedado muchísimos partidos allí te pues nos va a ayudar muchísimo otros compañeros jóvenes y nuevos que están llegando a la selección y que necesitan también la ayuda de los veteranos falta alguna en la

Voz 3 03:34 el otro día contra Noruega

Voz 0726 03:36 se generan ocasiones que es lo importante ya a partir de ahí los goles van a llegar jugadores como Morata como Rodrigo arriba tienes

Voz 0645 03:44 mucho gol pero bueno hay partidos que eh

Voz 0726 03:49 en muchas ocasiones y la pelota no quiere entrar y hay otros que pues quizá no genera y metes muchos día del ahí en Mestalla el otro día pues se generó mucho vino y nos metieron tantos pero se acabó ganando creo importante ha sorprendido que Xavi no viniera bueno estaba encantado porvenir hable con él sino ha sido excesivo por fuerza mayor

Voz 3 04:13 mal colocada pero bueno

Voz 5 04:15 Messi volvió después de jugar con Venezuela por unas molestias en el pubis jugadores muchos años en la élite fuera comentabas eh por ejemplo ha lesionado crees que las fechas FIFA en estos momentos de temporada quizá deberían comentárselo o colocarse en otro sitio para evitar que equipos que se juegan mucho en este final de temporada quizá todos de bajas totalmente

Voz 0645 04:37 sí yo creo que se tendría que que

Voz 0726 04:40 hacer un pensamiento importante respecto a ya no las fechas FIFA sino los partidos que llevamos a jugar cada año todos los jugadores sobre todo los de los equipos grandes que jugamos cada miércoles y cada sábado ni la presión que eso implica responsabilidad tienen que ganar cada fin de semana llegas a secciones no te puedes relajar porque también tienes que ganar son muchísimas cosas así y bueno lo he dicho muchas veces es decir el fútbol por la cultura que tenemos en este país pues no se le permite nada en cambio otros deportes pues hay jugadores que que piden no participar y nadie dice nada otros deportes aquí en España en cambio en el fútbol pues eh que sea pues necesitas un descanso pide seguir siete critica todo entonces yo creo que hay que tener un poco de cabeza pensar también en el jugador un poco oí nada supongo que a medida que vaya pasando el tiempo y que vayan viendo que cada vez que se carga más el el calendario hay más lesiones pues habrá un momento que se pensaba en jugador

Voz 2 05:35 y se reducirán los partidos estado de forma pues que va con Argentina subrealista lo que sucede como se meten con él cuando ves el partido y hace cosas a pesar de que su equipo no gane cada vez que vuelve con Argentina tenéis que hacer una labor allí de de recuperar la labor de nada

Voz 0726 05:53 simplemente bueno que como selección están en una dinámica que no es muy positiva hay y las dinámicas en fútbol cuentan mucho cuando estás que te va bien de cara pues genial pero cuando el viento en contra pues cuesta muchísimo cambiar la dinámica y ahora pues eh tiene suerte a una selección que las cosas no están saliendo todo bien también hay una regeneración de futbolistas y eso pues implica tiempo implica que la gente coja confianza para hacer cosas mayores

Voz 3 06:20 esas molestias en el pubis hace tiempo no ha podido hablar con él no peor de lo peor

Voz 0726 06:28 va es una selección que está creciendo mucho una selección que bueno el otro día ganó un partido importante contra Argentina hay que seguro que puede hacer las cosas muy bien mi ya mirando para el Mundial y quizá su para clasificar porque no malo Uche preguntan para el partido contra un paseo al capado Martín Montoya

Voz 2 06:50 el primero un pase genial nada más entrar

Voz 0645 06:53 la vida que te has y cada día hay

