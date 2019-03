Gerard López: "Esto es un evento deportivo, no es nada reivindicativo"

Voz 1 00:00 está por ahí El míster hola Gerar muy buenas qué tal cómo estáis cuánto tiempo sin OIT ya ya lo es también desechar tu doce terraza te lanzamos a la fama aquí no perdona ya había estado antes de otros lugares y lo de lo aquí te lanzamos al estrellato como comentarista te has fichado todo el mundo te pero no dejas el banquillo no

Voz 2 00:19 eso eso no se olvida yo sé que Mis inicios cuando deje de jugar en Radio fueron aquí con vosotros sí señor Gil lo va a ser muy bien y Segi siempre estoy ahí dispuesto a escucharos e también eh

Voz 1 00:29 luego poder hablar lo mismo te digo lo mismo

Voz 2 00:31 hay mucha ilusión hablar contigo otra vez con gente de fútbol

Voz 1 00:34 no te digo llenarse bueno contento con el resultado no lo primero no se lesionó nadie ha visionado había ambiente en la grada bien no

Voz 2 00:40 muy contento la verdad casi un muy buen partido de fútbol que lo haya podido ver que tampoco era fácil pues habrá visto que tenemos un nivel de selección importante eh que faltaba muchos jugadores siempre en la previa comente que lo entendía por parte de clubes que no han podido cederlos pero estaba tranquilo porque los que han venido también era un gran nivel con lo cual cosa día bonito ningún lesionado una victoria contra una muy buena selección como es Venezuela que lo vimos hace tres cuatro en en el andinas dentro de que no podemos competir de forma continuada pues al menos nos damos cuenta que el que el que el nivel de esta selección estos jugadores es es muy bueno y muy contento por ello

Voz 1 01:21 eh ha dicho una verdad contemplas dicho el gol haya podido ver que no era fácil porque el partido hoy era complicado primero porque había un montón de partido es también no encuentro hemos dado el el partido Portugal Serbia bueno entonces no crees que es mejor buscar otra otra otras fechas

Voz 2 01:36 bueno e anteriormente que las otras veces hacia siempre en Navidad y claro era fácil cerrar lista Navidad poco los chicos están de vacaciones sí que que hay con los clubes quizás era mucho más cercana a la colaboración porque entendían que en una fecha donde no había partidos los chicos

Voz 1 01:51 a mí depende más de la decisión del jugador no distraiga renunció a un día de vacaciones hasta me voy a recorrido dijo pero ahora el que decide es el club ahora el club te puede decir Gerar lo siento no te lo puedo dejar la Liga no

Voz 2 02:02 correcto yo lo entiendo que lo ha ido diciendo todo todo si semanas que yo entiendo al al Valladolid al Rayo al Huesca hay al Watford que no dejó a de bloqueo eso es al alza que no dejo a Xavi y entonces depende que el chico tenga ilusión y que el chico SEAL primer puente de cara a nosotros y el del club que a mí el club el director deportivo que ha sido el caso o algún entrenador que ha sido el caso lo hoy a pactó minutos pacto sí está un poco más o menos cargado algún jugador pero siempre manda al club en este caso no hay una oficialidad yo prefiero que sean una fecha donde haya otros partidos porque el partido de Navidad sí que parece que sean poco ahí aislado no en medio de un dulce calendario que no que no hay partidos y bueno venga pues lo montamos con poco fiesta

Voz 1 02:43 me parece más su parece más una fiesta reivindica una fiesta yo

Voz 2 02:46 para mí no lo es en este partido es un tema deportivo no es un tema ni Ny reivindicativo ni político no no es un partido de fútbol para que los chicos se junten que me lo piden no chicos me piden a veces juntar si hacer este partido porque muchos de ellos asumen Manu que tampoco no van a ir nunca con la selección española doce es para ellos la selección donde pueden jugar un día juntos ir reencontrarse jugadores que han crecido en en las inferiores del Barça o en otros clubes pues es este día no hay otra fecha FIFA

Voz 1 03:13 totalmente yo no estoy de acuerdo contigo y ojala me alegro por los chavales y porque el partido edad lo que yo creo que no pinta nada en esta fecha creo porque al final tenéis más problema yo yo creo que es mejor buscar otra fecha de todos los equipos a los que convoquen llamas A23 que tenía unos veintitrés Gerard aquí me tienes no que al final dos seca en otros tres de aquí otros datos de allá y al final te quedas con quince o con doce de los veintitrés que llamaste sí pero

Voz 2 03:34 en mi caso o en el caso de la realidad del fútbol catalán uno de los jugadores catalanes es que la primera lista mía eran de sesenta hípico jugadores que están en primera o en o en primeras divisiones a nivel a nivel mundial con la cual cosa así me fallan veinte veinticinco treinta pues que he tenido muchos más para poder elegir Joyce ha demostrado han debutado diez de le de los veintidós han debutado diez once chicos para ellos ha sido su sueño a mí venía Granell pone jugadores referencias en el Girona donde donde ya los conocemos son conocidos deshora me decían esta experiencia de oye debutar con la catalana pues nos hace súper felices porque a lo mejor entienden que nunca van a ir con la Roja y entonces es es totalmente entendible su postura a la de los clubes la mía para preparar al cien por cien el partido y darle una importancia eh importante porque ahora mismo no no no estoy entrenador sitio para mí este partido me me hace crecer también como como un Nador entonces

Voz 1 04:28 oye oye lo lo de Xavi te sorprendió en qué momento te dice que volverá seguro que habrá fastidiado porque ya anunció por redes sociales lo dijo voy a ir al partido tal y al final cuando te dice que no puede y por qué

Voz 2 04:38 lo dice el hace tres o cuatro días el hace un mes y medio hablamos luego a preside la primera conversación me dijo he de tal cual se va acercando la fecha del partido vamos hablando luego se lesionó este fue el problema que tuvo una lesión que lo mantuvo dos tres semanas de sin poder jugar los primeros minutos que juego en su club fue la semana pasada ya está da la que viene se juega la Liga qatarí que para ellos es súper importante va cesaron los que no la gana entonces él me dijo Garel lo posible hablaré con el club si puedo bien no puedo pues no pasa nada y ya le dije pues claro el al obispo de