Científicos descubren por qué los gatos tienen la lengua áspera

Voz 1 00:00 todo el que tiene ha tenido gato o ha tenido uno cercano de que sus lametón es aún más como como secos como has pero te dan una gran a los gatos cuento porque bueno

Voz 1772 00:12 el caso es que Rafa Muñoz buenos días yo no he tenido Agatha se te has estado acercamiento cerca de gatos sea te da miedo dama nunca sí sí es muy

Voz 1 00:19 espera espera la lengua seca olímpica Nike así es como que te rasca un poco en lo

Voz 1772 00:27 buenos que vamos a descubrir porqué hay un porque como sabéis los gatos domésticos duermen mucho una media de catorce horas al día pero cuando están despiertos emplean hasta un cuarto de su tiempo en lamerse pues para eliminar las pulgas limpiarse o refrescar el pelo que recubre su cuerpo

Voz 2 00:55 volcarse todo el día y limpiando se limpian no veinte

Voz 1 00:59 ahora tengo muchísima curiosidad por saber qué es lo que por qué no están equivocados los gatos que luego

Voz 1772 01:05 de las duchas los expertos no entendían hasta ahora porque tenían esta especie de espinas en la lengua y un estudio acaba de revelar que dentro de cada papilla los gatos tienen una pequeña cavidad interna donde guardan la saliva en su boca esto les permite no sólo guardar la saliva sino distribuirla por todo el cuerpo y en cada cavidad los felinos pueden almacenar hasta cuatro micro litros de babas mira por por esto me da un poco de grima sea porque están todo el día la mirando aparte me me parecen como muy desconfiados sabio esos a muy listos hasta para esto hasta para almacenar lavadas son listos entonces están los datos máquina así como que no confío Amina

Voz 1 01:43 pues de concentrada décima aquí en el móvil o sacando dale dale la canción me gustan los gatos soy más de perro yo te das decir diría que es una persona más perro una queja tuna pero es que en general me gustan los animales di un buen gato es una maravilla hay gatos que son tan cariñosos como los perros pero son

Voz 1772 02:02 poquito menos en general no

Voz 1 02:03 bueno habría que preguntarles a los amantes de los gatos

Voz 1772 02:07 la cantante yo creo que no hay muchos en esta no está claro que nos ya lo que no entiendo pero mire coña es las fotos de los gatos Sitel que hacen virales esto yo alucina no sé por qué

Voz 1772 02:23 limpiarse es muy muy importante para ellos hay estudios que demuestran que la cantidad de pulgas aumentan si los gatos no sea sean además le refresca y les ayuda a regular su temperatura corporal a ellos quiero descubrir otro de los misterios del mundo animal

Voz 4 02:47 porque las cebras tienen rayas hasta ahora hay cuatro hipótesis pero sólo una es cierta es que realmente me sorprende que haya explicación para

Voz 5 02:58 todo guarda aprendemos no para todo todo pero pero pero solo

Voz 1772 03:03 son cosas que al fin y al cabo hoy después por tiene también hay el camuflaje yo os voy a dar cuatro hipótesis que creían los científicos hasta ahora doble doble concurso Mr me decís cuál queréis vale venga esas cuatro opciones primero para camuflarse como decía Marina y evitar el capturados por los depredadores dos por motivos

Voz 1 03:24 de ahí dance en la sábana no hay mucho donde camuflarse pero bueno es bueno

Voz 1772 03:27 pero bueno por motivos sociales para comunicarse tres para controlar su temperatura corporal o cuatro para evitar ser atacadas por las moscas me pega lo de la temperatura corporal

Voz 5 03:38 al va estando en la sábana rojo osea negro plan perdón porque esto es la roja de catorce ganó sí

Voz 1 03:48 bueno yo voy a decir porque me gusta más simplemente le por motivos sociales me encanta

Voz 1772 03:54 pero si el veredicto es que ninguno tenía razón las más a todas las moscas seis

Voz 1 04:00 adiós unen realidades como lo más útil entiendo

Voz 1772 04:04 por eso quien explicó que va a ser muy como me das un equipo de la Universidad de Bristol a acaba de demostrar que las cebras que tienen tienen rayas para evitar las moscas como os decía previenen molestias o picaduras que por consiguiente además no les pueden transmitir posibles enfermedades es muy curioso es lo que han hecho estos científicos para comprobar el pelaje de las cebras y puede ayudarles sonó a quitarse de encima esas moscas los investigadores han juntado en un mismo recinto a caballos ya cebras de esta forma podían analizar la frecuencia con la que las moscas se posaban

Voz 1 04:37 ver caballos o efectivamente opción

Voz 1772 04:39 Baron que se acercaba más a los caballos que las moscas se preguntaron bueno esto ya lo tenemos comprobado vamos ahora a demostrar por qué es Barack corrobora este esta tesis colocaron

Voz 1 04:48 que pintaron a los caballos como CNES algo así

Voz 1772 04:51 no le colocaron una especie de disfraz de cebra los caballos ese disfraz les les cubría solamente el cuerpo entero pero no la cabeza y entonces las moscas adonde iba a la cabeza pero no al cuerpo porque estaban las rayas entonces descubrieron ahí que las rayas servían para quitar poco a las ahora nos falta el tercer estudio que es porque las moscas no van a un pelaje que sea de rayas y si usan no les gustan todo esto sumado a la destreza de las cebras para ahuyentar a las moscas con la cola es hace que no sean una presa nada fácil para estos insectos voladores

Voz 1 05:27 oye crees que en verano cuando se ponen ahí muy pesadas en el campo deberíamos Plitt años son un poco a raya las gradas mantendrá

Voz 1772 05:36 pues podría ser a raya valga la redundancia también te digo es en los pintamos a Reyes empezaríamos a tener Moreno no Moreno Moreno Moreno no es una nueva tendencia bueno pues espera para ti y lo nuestro si para socializar para socializar y ahora vamos ahora sí ahora vamos a rivalizar en el concurso

Voz 5 05:57 a ver rivalizar ha quedado un poco como a pelear

Voz 1 06:00 tengo que dejar el móvil aquí a un lado porque mi familia puso a caldo porno adivinar las cigüeñas más de la semana pasada

Voz 1772 06:09 que te va nació móvil alguno no ahí

Voz 1 06:11 decían estuve a punto de escribirte lo por el por el teléfono así que os voy yo soy una jugadora muy limpia amaina mi teléfono móvil

Voz 6 06:21 le encanta que a ti te te te viene esa presión y a mí me hice no no tienes ni idea no claro a mí también me dicen pero como él es tan Payne pues que esperemos que hoy hacemos orgullosas nuestras familias el de hoy

Voz 1772 06:36 es bastante complicada así que he traído dos sonidos vamos dadaísmo del mismo del mismo Mahler vamos a ir con el primero

Voz 4 06:50 no es un ave eso mamífero pequeño suman

Voz 1772 06:53 mis pero vamos a escuchar el siguiente sonido yo explicó os doy más pistas el film es una ballena les gusta el agua pero duermen en la Tierra son Castor no bueno podría ser nunca una ardilla Allen ser de tamaño pequeño aunque hay una variante de este animal que es gigante

Voz 4 07:14 viven en agua dulce y agua salada son achuchón

Voz 7 07:18 le Harry llano tras la realidad Burón hurón en el lado hurones tampoco es que yo marmota no ese las puede confundir con un castor

Voz 5 07:27 las que hacen presas es una nutría hoy no faltaba más no no faltaba ninguno estoy muy bien ha complicado

Voz 1772 07:37 complicadísimo hay trece tipos de nutrias en el

Voz 5 07:39 no van a dejar volver a casa da cojo es la

Voz 1772 07:45 la racha del Marina Bay sílabas semana bueno que son dos planteábamos carne y la sangre aunque suelen ser pequeñas como os decía hay algunas que pueden llegar a medir metro y medio que es una nutria parece un perro pueden aguantar la respiración hasta ocho minutos bajo el agua este dato me gusta mucho se las conoce por ser animales muy cariñosos porque entre otras cosas se dan la mano por las noches parado

Voz 5 08:08 mire no voy

Voz 1772 08:12 Sarita esto tiene una explicación Si duermen la siesta por ejemplo en el agua sí pueden correr peligro de de de ese recicladas de la entonces pues duermen ahí juntitos de la mano llevaban pues bueno por lo menos en las dos juntas

Voz 5 08:25 me quedé del romanticismo están anticuadas claro que sí

Voz 1772 08:30 quieren buscar oye si quieren pero una cosa una cosa Marina a qué sabe la derrota de que mide amada

Voz 5 08:38 a su muy amada regada de rudo pero creo yo no me lo he estado

Voz 8 08:43 muy fino así que no me queda más que bueno que asumir mi mi derrota efectivamente bueno derrota te vas limita ya desayuno va un y mañana también