Jorge Menéndez Vallina: "Creo que es la gota que colma el vaso y teníamos que actuar"

Voz 1560 00:00 eh acabo de sacar un comunicado el Oviedo en el que después del derbi asturiana que se ha disputado este fin de semana anuncia lo Oviedo que rompe relaciones lo anuncia de forma oficial con el Sporting porqué Álvaro Benito Olga Manuel

Voz 1 00:12 los fíjate SCI fijando el comunicado es extensísima uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce párrafos en uno de ellos dice lo siguiente

Voz 1560 00:24 lamentamos y rechazamos el trato dispensado por parte de las

Voz 0089 00:27 seguridad privada del Sporting de Gijón en el momento de acceso de las personas acompañantes de la directiva mujeres y niños así como de otros miembros en nuestra directiva se queja el Real Oviedo del trato dispensado ayer a los mil doscientos aficionados especialmente a las mujeres en el estadio de El Molinón dice mostramos públicamente y lo haremos llegar en forma de informe elaborado nuestro profundo malestar y rechazo insta a la Liga que compruebe las condiciones mínimas exigibles en la zona de afición visitante acaba diciendo las relaciones institucionales con el Sporting que hasta este momento han sido correctas se interrumpirán de ahora en adelante hasta certificar que nuestros aficionados como parte de la institución que son reciban un trato respetuoso justo y acorde con el que merecen

Voz 1375 01:07 no se ha visto las imágenes pero yo tengo dudas de que esa sea la mejor manera de comprobar si alguien lleva algo debajo de una sudadera o de un abrigo hay que ver todo lo posible por que haya seguridad en los estadios de fútbol y hay que hacerlo que no se hace en otros países y me parece perfecto las medidas de seguridad chapeau por saber si entraba una bengala y ahora la verdad he visto imágenes yo he dicho no sé si hace falta de desnudar a un tío que se quita la ropa y quiere decir cuando he visto imágenes de mujeres las jóvenes mayores practicamente quedando sin sujetador para comprobar si dentro de la camiseta rosa no sé hasta qué punto hay que cachear de esa manera para entrado partido de fútbol sinceramente yo me pregunto si eso roza lo lo políticamente correcto por llamarlo de alguna manera me viernes corea todas que luego no tengamos que lamentar una eh pero claro yo sinceramente repito sin poner en duda a los eh que se encargaban de llevar a cabo esas medidas de seguridad sin poner en cuestionamiento el dispositivo de seguridad el Sporting chapó porque cuanto más se vigile cuanto más se controle mejor y cuanto menos incidentes hay en un estadio fue el mejor pero me pregunto si es necesario llegar a eso para ver si hay una camiseta con un eslogan aussie ahí no sé no sé yo creo creo creo que a lo mejor no es necesario llegar a eso ahora cada vez que hay un partido de fútbol haya que decir a todas las mujeres que se despistan o que se queden en sujetador oquedad para José

Voz 2 02:48 porque habrá habrá otro otros métodos

Voz 1375 02:51 yo creo que que no es necesario llegar a eso está por ahí el presidente del Oviedo Jorge Menéndez en directo sintonía Larguero doce veinticuatro señor vedettes

Voz 3 03:03 las noches buenas noches estábamos dando cuenta del común

Voz 1560 03:07 yo lo que acaba de decir su club oficial rompiendo relaciones con el Sporting

Voz 3 03:12 bueno consideramos que el trato que eso no es nuestro recuerdo vejatoria incluso no puede ser que los cientos de personas tengan sólo los daños que se que sabes que te camisetas que ponen yo no como Oviedo dos trenes cosas o sea no no no no no es no es de recibo entonces pues estamos indignados

Voz 1560 03:33 antes de este comunicado han no sé si han hablado con pedir explicaciones han tenido algún tipo de conversación con la directiva del Sport con el presidente del Sporting en este caso

Voz 3 03:42 no no no no no no hemos hablado con ellos

Voz 1560 03:49 lo digo porque a lo mejor antes de decir que la relación sea roto a lo mejor podían haber pedido algún tipo explicación no sé si ellos tampoco les han dado ninguna explicación ni las pedido pasando

Voz 3 03:57 no nosotros yo creo que eso es lo más lo más peste porque hasta ahora la relación era era anormal pero bueno pues es lo que tiene este caso ya la empresa de esos que contrataron que supongo bajo sus órdenes pues en fin no no no tuvo de la forma correcta en ningún caso la situación en la que estaba insisto la Liga encantada manda a sus inspectores para ver ciertas cosas y creo que también debería pasar antes para ver si si las condiciones en las que no está claro lo que tiene el visitante es bueno eso no nos ha parecido todo pues un despropósito la verdad es que no está opción está sufriendo mucho no nos parece justo un incidente debido a problemas bueno es injusto no absolutamente injusto

Voz 1560 04:50 yo estaba diciendo más estaba diciendo justo antes de saludarle que tengo dudas de que eso sean los métodos que hay que utilizar una cosa es parar a los grupos ultras son no lo sé

Voz 3 04:59 correcto no nosotros lo estamos en contra de la de la avenencia absolutamente claro es que es que nuestra afición nunca nunca ha habido nada que que que que haga merecedora todo el ojo no solo sino en otros campos vienen sobre todo razón fuera o o bueno en fin insisto es es una situación en la que ya pues creo que es el punto que o la gota que que colma el vaso y bueno pues teníamos ya que actúa

Voz 1560 05:33 la última que le hago presidente cree usted que había también aficionados ultras del Oviedo que llevaban camisetas del revés y tal que al parecer era el motivo por el que estaban haciendo esos cacheos tan exhaustivos no

Voz 3 05:45 pero por por lo que yo sé es Guillermo alguna que ninguna camiseta ofensiva en todo caso no le por lo que yo sé no no no es una camiseta con eso sí que es cierto que el Rey

Voz 1560 05:59 no no lo desconozco porque parece ser que el temor que tenía que llevar alguna camiseta que puesta del revés notan pero que luego al entrar al estadio pudiera poner pero bueno no no no pero

Voz 3 06:09 pero vamos a esas yo yo por lo que tengo entendido en algún caso que se sirvió una camiseta revés durante pesetas quedaron ofensivas sino no llevaba ningún mensaje prendido ni nada ilegal entonces bueno pues en fin insisto sí que es cierto que que que yo vi camisetas en en estaciones que si se insultaban a la afición no no prefiero no repetir no bueno

Voz 1560 06:35 pues nada comunicado oficial nos lo confirma al presidente de lo vivido en directo en El Larguero rompe relaciones con el Sporting hasta cuando que necesita que tiene que ocurrir para que sí

Voz 3 06:45 o sea creemos que esto tiene que ser pijo electores nosotros despojado Tato es acorde con con con una vocación fue como se cómo se abstuvo Oviedo sin sin hacer unos buenos el registro registros innecesarios Mi cosas excesivas y la verdad es que bueno pues que vamos pavor a la aquí el dispositivo contó que su partido de alto riesgo entendemos que bueno pues pues sí que es cierto que por parte de la policía de forma igualitaria en otros casos no te lo pasáis aunque pudo haber deficiente de Notro ignota vamos

Voz 4 07:24 no vamos a tocar pues se ha proporcionado Novo que realmente pues la división salga a las iglesias hagas a la una de la mañana cuando ganó yo no entra Manolo sí que lo que es lo que nos parece absolutamente desproporcionada Langui vejatoria

Voz 1560 07:40 señor Meléndez gracias por estar en el equipo más explicaciones un abrazo un saludo chao

Voz 1375 07:44 en pues nada me olvido habrá yen

Voz 1560 07:47 diga ahora no queréis Geria medidas de seguridad

Voz 1375 07:49 repito que no no entremos en ese doble juego que no que no va por ahí claro que tiene que haber medidas de seguridad pero repito había imágenes que a mí no sólo ver en el mundo creo que no me parece que sea lo lógico o lo normal que a partir de ahora se ven este tipo de imágenes en cada estadio de fútbol ojalá que no eso no quiere decir para que sigue habiendo una vigilancia máxima entorno a los estadios pero yo creo que hay un límite también bueno

Voz 1560 08:14 Álvaro Benito a ver si dice algo el Sporting o no después de un comunicado el Oviedo rompiendo relaciones