Álvaro Benito: "La duda es cómo vamos a competir cuando llegue la hora de la verdad"

Voz 1 00:00 Don alabado muy buenas daban Carreño muy buena Feijóo sí la verdad es que es una alegría con ese señor Santi Cañizares hola buenas noches Álvaro Benito qué tal

Voz 2 00:10 buenas noches mano Gustavo López estaba de camino

Voz 1 00:13 muy buenas Manu he Cañete anoche como cómo te emociones te mira que no quería jugar lo que te has perdido sino hubiera jugado de hecho no iba a jugar como queda muy claro y bueno

Voz 3 00:25 pues darle para que al inicio del partido en a pie de campo una pequeña presentación alguna entrevista

Voz 1 00:31 tal y que cual luego me pidió que me vistiera para la foto y tal pues estoy para la foto dando pasito a pasito no venga Rubén voy luego ya el problema es que están mi mujer y mis hijos ya no se podía esa presión Claro no puede soportar presión pero esa llano claro sería salir al campo la mentira pásalo no no me caí voy que hubo en el rally increíble no había vuelto a poner en la portería no entonces yo llega la Portilla puesto visto lo mismo no mira igual pero sin el balón yo me no me sentía

Voz 4 01:09 casi que hasta quiero que me insulten a ver qué pasa

Voz 1 01:12 pero vino la primera pelota que intentó de la red tirarme del centro del campo merma que le pegó mal claro yo corregía un poco la mente me iba a una velocidad el cuádriceps y las piernas a otra que no cola ni las coordinación fuerza me caí me caí al corregir para porterías así cuando te vas

Voz 1266 01:34 por si ponerle porque ha habido algún partido de

Voz 1 01:37 desde mayo de dos mil ocho en mi último partido oficial nunca jamás ha vuelto a poner en la portería tutor retirase de verdad me retiraría hace años de año no

Voz 4 01:46 sí sí sí muy flipante usa la cabeza me iba porque la cabeza me iba Isabel lo que tenía que hacer qué sensaciones nota donde será pues supongo que eso debe ser muy parecido perdón por la expresión de ahí a gente pues que que oye pues que que que tiene dificultad en la movilidad las piernas paralítico etcétera que se levanta dice la cabeza me va pero no sabes exactamente algo parecido dice rol muy buenas noches

Voz 1 02:10 la paciencia que Cañete

Voz 1266 02:12 el Raúl Lito eh porque yo no el tema de la pachanga de esta de fútbol siete quiero girar perdiste jugando todos los día pero lo que está hablando eso hace cuatro cinco

Voz 1 02:23 año Camatte que cada vez que le decían que era mi Fall no pocas veces cuando hace quiere jugar partidos

Voz 1266 02:42 que lo juega tu libro

Voz 1 02:45 que se puede oír rebatarle uno es verdad dice Álvaro jugaba su partido irá bebé ex del Rayo Vallecano jugará su partido si no tendría ni tenían y botas ni guantes de hecho hay un listo que me la que que las de Nieto y unas botas nueve pues lo guantes preciosos quizás entonces yo cuando llegué allí me

Voz 4 03:09 pusieron ahí una camiseta oyéndote tienes que vestir boquetes que hacer la foto

Voz 1 03:14 eso fenomenales no igual es el Kily el igual una rodilla

Voz 4 03:22 completamos el fútbol que yo me comí los ochenta minuto de ese partido escuchando la selección también no lo Vito vi cuando volcó Santi que me dio pena

Voz 1 03:31 la Catanha la del cangrejo cortándose no no lo sabes eso no cangrejos que sois unos listos para cangrejo que el quinientos elevan que tiene Bush es que en un partido de estos jugar no tendríamos que les rompieron la rodilla jugó en uno de estos partidos le rompieron las rodillas una entrada

Voz 4 03:57 Hispaniola rodilla va casi se queda cojo vaya ahora ya

Voz 1 04:00 está mejor eso vaya a estar mejor pero no sabe jugar este tipo de partidos y sube íbamos ganando Íbamos

Voz 4 04:08 eran íbamos perdiendo dos uno la verdad que con Bellón de pegar una patada no llegaría nunca en este partido pero sí que me fui al árbitro lo dije una cosa aquí no quites hasta que no empate mentira

Voz 1 04:19 pues dejamos lo tenían un portero que era Juande nosotros tampoco

Voz 4 04:26 dejamos a César que les algo partido

Voz 1 04:30 oye hubieran dejaba mi seis uno

Voz 5 04:35 todo hasta que entra pero luego entras y la gente mira

Voz 1 04:56 la Peña eh fue más bonito

Voz 6 04:58 en cuando después de unos fuegos artificiales

Voz 4 05:01 bajaron mis hijas Alcampo estaban locos bajar pocas

Voz 7 05:05 hicimos todos una vuelta

Voz 4 05:07 hay alrededor del campo y yo a mí me pilló retrasado iba detrás de todo Si eso fue todavía más bonito por ahí sí que se habían visto nunca bajo la portería no quiero verlo hicimos una vuelta saludando bueno

Voz 7 05:20 de alguna forma era pues nosotros agradecer el cariño que la familia no Santiago Cañizares pues había recibido

Voz 5 05:28 el año pasado total de todo el valencianismo ajustó un poco pues creo que era un año y un día después

Voz 4 05:34 el día veintitrés José diversas exactamente

Voz 5 05:36 buenos chavales que os pareciera antes con su historia y quiero preguntarle a noches quiero pregunta por la selección que veníamos diciendo yo no sé a qué jugamos el once no se queda Amir buenas sensaciones no de la selección ante Noruega no sé cómo lo vistilla a la selección que que había tirado de hoy habéis visto en la rueda de prensa diciendo con me temo goles ha sacado el papelito ya ha dicho a periodistas aquí tenéis dos coma siete por partido donde te mi selección española

Voz 8 06:04 y que es pareció el otro día

Voz 1266 06:07 a mi esquema que el problema no es de de lo que encontraron un once que parecía que ya era con otra Inglaterra hay Croacia a todo el mundo casi podríamos no saber de que el abanderado era Saúl aparecía también Koke con Busquets y que todo no habíamos ilusionado con la rapidez con que había dado

Voz 1 06:31 dice Enrique con la tecla

Voz 1266 06:32 de los jugadores del equipo el resolver el tema de de robar tras pérdida hay ir después pues no pegó un pequeño bajón ha pegado un volantazo y ahora lo que tenemos y seguimos no teniendo la sensación es de que la selección todavía pues debe de seguir en obras y que tras los cambios de algunos jugadores que han llegado nuevo todavía no no familiarizado si a lo mejor con una filosofía una forma pero no con una serie de jugadores ya lo decíamos semanas atrás con el tema de la acompañante de Sergio de Bouquet hemos tenía Parejo ha estado Thiago hasta estado captado Saúl bien valorado y canales no estuvieron bien con con balón pero lo que ese contra Noruega faltó la efectividad algo gol la lectura fue espectacular del Wi con los laterales muy abierto viniendo Busquets todo perfecto ahora de cara a que es el futuro de cuando nos enfrentamos en grandes competiciones que se encierran atrás ya es otro cantar pero yo es que todavía la sigo viendo a a medio hacer y la confianza me da que Luis Enrique no se va a casar con absolutamente nadie iba a seguir buscando

Voz 9 07:40 no sé pero es verdad que hay que esperar a ver pero pero pero bueno

Voz 5 07:44 lo lo que hace falta yo creo que a partir de ahora Álvaro

Voz 1 07:47 los anti Gustavo habrá menos menos cambios

Voz 5 07:49 no yo creo que Sarah acabó no se quiero pensar que se han acabado las pruebas y que hay que empezar a construir un once no

Voz 0104 07:54 yo creo Manuel que el grupo te da quizá para para para hacer probaturas se grupo fuera más exigente yo creo que lo he Luis que lucha hubiese permitido el lujo de lo mejor de hacer tantas probaturas de que no estaba tan contrastada no yo creo que hay un gran entrenador que bueno futbolistas siempre hemos tenido obviamente no como esta generación irrepetible que no que no se volverá a repetir au ojalá se repita pronto va a ser difícil hilado

Voz 5 08:21 la es la que tenemos todos cuando llegue el gran campeonato

Voz 0104 08:24 en el grupo te va a dar para para lo que dice Kiko para ir buscando un once definiendo por lo menos que ocho nueve posiciones las tengas muy claras y que te bailen dos tres en función de un estado de forma una aparición fulgurante cerca del gran campeonato que se avecina pero pero la duda es cómo vamos a competir de la verdad exacto es la duda porque últimamente ni mejores jugadores de los que quizá ahora pueden entrar en la terna pues hemos hemos estado compitiendo de una manera bueno

Voz 8 08:55 pues nada vamos

Voz 5 08:56 porque yo estoy me me pasaba que un comunicado de Cristiano Ronaldo que dice mañana o en cuarenta y ocho horas sabré pero no estoy preocupado por la lesión conozco mi cuerpo es algo que puede pasar quién anda bajo la lluvia se moja estoy tranquilo porque sé que volveré bien después de una o dos semanas sea que la Champions no preocupa qué pena que no contra el Athletic hubiera pasado esto no

Voz 1 09:15 podría podrían lo que pasa que bueno que mejor antes del partido durante una microrrotura ahí en el minuto dos horas de retraso

Voz 1266 09:28 la precaución a mí yo creo que él ha dado un pequeño tirón no sabemos el tiempo pero si hubiese tenido no hubiese tiene un tironcito yo creo que hubiese seguido pero connotado de que a la hora de esprintar se rompe mucho más vamos a parado ha mirado el dinero se lo que tendrá pero K

Voz 5 09:47 yo no me voy a aquí totalmente igual dos semanas será poeta

Voz 0749 09:49 no tranquilamente como ésta era su en tu la diferencia público de nombre verdad hasta espera la hasta le va a venir bien este tipo de descanso hasta

Voz 5 09:56 partir de una con el haya tenemos el corte por ahí no me dice Javi Álvaro al ver que ha dicho Cristiano amañado para mí es un club histórico

Voz 10 10:05 es pues que aunque vez otro incluido porque sé que votar aquí un motu esto ha quedado clara no oye bien a veces me parecía árabe portugués

Voz 5 10:18 eh más cerrado más rápido no entiendo nada bueno pues ha dicho que en dos semanas una o dos semanas podrá volver a jugar yo no hay problema oye de todo lo que está viendo estos días de selecciones que no sé si habéis visto muchos pocos y de lo que estamos viendo en general desde que acabó el Mundial que ya han pasado unos meses Íbamos camino ya de de la Eurocopa queda no sé si os está sorprendiendo algo porque Francia si hemos fuerte Alemania fíjate que participó ayer

Voz 1 10:39 con Holanda o buena pinta pero está Inglaterra que no a fallar encantando

Voz 0749 10:44 Inglaterra tiene una camada de futbolista espectaculares jóvenes desparpajo eso y los partido de de Inglaterra durante estos días Si me parece una selección muy potente que está viviendo hemos estado viviendo muy arriba tiene mucho registro futbolístico es una un equipo está defendiendo muy bien que se encuentra con facilidad el gol que genera ocasiones que juega bien aparte una selección joven ir lo que supone una selección jóvenes ese cambio de ciclo que lo coja todo con con ansia es verdad que después en las competición importante no suele dar el la tasa pero creo que esta se lesione pueda alegrías y se lo empieza a creer sí sabe que puede competir y puede hacer cosas grande pues una selección que me está gustando mucho ya me gustó en el Mundial por lo que hizo también me está gustando en estos partido de de clasificación

Voz 4 11:33 es verdad lo que dice que tiene que creerse lo que tienen que romper un poco con la historia que hace muchos años que Inglaterra no ha hecho nada gordo es verdad que tiene una selección para rato en el medio plazo porque tienen jugadores muy jóvenes

Voz 3 11:44 sí es verdad también que en las canteras en en en y

Voz 4 11:48 la tierra ha mejorado muchísimo primero en el producto nacional y segundo en la cantidad de jugadores de fichajes que cogen de toda Europa no entonces ahora mismo

Voz 3 11:58 bueno la Liga de juveniles de Inglaterra

Voz 4 12:01 es muy potente las selecciones inferiores son muy potentes por lo tanto teniendo en cuenta además la juventud que el equipo creo que tenemos Inglaterra para mucho tiempo creo que puede ser la gran dominadora o mucha más Inglaterra seguro que siempre ha sido en los próximos años sin ninguna duda

Voz 8 12:17 que tiene un equipazo eh

Voz 5 12:20 ya Tiko quién te está si no sé si prendiendo pero los guionistas hola fíjate Holanda que tal pero ayer a tres Alemania el ganados tres

Voz 1266 12:28 hombre Alemania jugadores tienen fíjate ahora que también quiere no va a ser el cambio lo eléctrico y la velocidad verticalidad que que tiene Inglaterra hay que sumarle lo que él la jugada a balón parado que te sal se sacan de cualquiera ataco de de su juventud me pasado todavía veo complicado difícil de desbancar porque siempre tenemos que mirar hacia arriba al tema de de Francia no sabemos de memoria

Voz 9 12:52 su once titular hoy con Grease My

Voz 1266 12:56 en papel que cada partido es un espectáculo del Circo del Sol lo del pájaro este yo ya no sé los recursos que

Voz 1 13:01 siete existencia

Voz 1266 13:04 en le mete a bote pronto otra pelota yo no sé si la habito Alvarito pero vas rasa a Griezmann

Voz 5 13:09 visto lo visto es como un golpeo con el interior fue

Voz 1266 13:12 te macho el pase con toda la ventaja del mundo a Griezmann

Voz 5 13:16 además veo Griezmann que cada vez tiene más asumido que en P de los dos delanteros es el que mira más hacia adelante Griezmann es el que miran poco más acierto

Voz 1266 13:23 pues no tiene lo de cuando jugaba tema Tweedy poco tiene la espalda cubierta con el trabajo cuando en banda derecha Luca que está iba a Arango o un Tití es que debe de verdad que cuando él tiene ahí es como si llevase el diez de verdad a Dios hay más tiempo en Lille

Voz 5 13:41 esta cada vez más organizar no como estar ahí bajando mediocampo llega sin embargo en papel dársela par verticalidad Hay insultarla y luego encima Giroud está también marcando que antes no marcaba y ahora también marca

Voz 0104 13:51 que es un equipo que somos hueso que cuando un equipo incomodísimas para sobre todo para una fase final donde esa eliminatoria es un equipo que a lo mejor no es brillante en la fase de clasificación pues seguramente no hemos entraba por el ojo antes de del campeonato mundial y te sigue sin entrar por el ojo pero es un equipo que cuesta tumbarlo muchísimo porque tiene unos grandes defensores porque todo el equipo y no suele jugar a defender son sacrificados y luego encima arriba tienen esos dos que te marcan diferencias y si añadimos el el Mundial que hizo pues va así es capaz de rendir a ese nivel en las fases finales pues para mí son los grandes candidatos

Voz 5 14:27 totalmente oye hemos estado antes con José Ángel de la Casa y con Camacho y con Juan Señor dónde estabas tú Kiko el día del doce uno del doce uno que año fue ochenta y tres pues yo tenía

Voz 1266 14:39 once año pues

Voz 1 14:41 estaría en la calle

Voz 5 14:44 pero no lo viste no sí sí

Voz 1 14:46 pero pero vivo en directo y directo

Voz 5 14:48 lo viste ahí en ese momento no me imagino

Voz 1266 14:50 que sí claro yo no

Voz 1 14:53 me lo viste yo me hace años

Voz 1266 14:58 tenía otra

Voz 1 15:00 no se te quitarle cambie referentes todavía esto está tenía el metro aquí meterle una materia carbura a bordo de eso sabe Cañete claro Beppino pero está bastante

Voz 4 15:20 yo yo me acuerdo perfectamente ese día yo estaba en Puertollano

Voz 3 15:23 en en la ciudad donde yo vivía allí estaba lloviendo el partido

Voz 4 15:29 oiga mi padre todavía a trabajar para más tarde

Voz 11 15:33 y entonces como era tantos goles

Voz 4 15:35 yo los cantaba todos su madre empezamos quedarse ya está abierta el escándalo te digo una cosa la próxima te vas a dormir narraban no no lo cantabas a verlo ya me escucha una cosa os vais al te vas a unos no porque ante mi hermano o vais a dormir eh o Baixa dormir ya sea demanda dormí mata al último mandas a dormir con la cantidad tal pero claro ella mi mi madre por ejemplo que cuando yo me empecé a jugar al fútbol le encantó el fútbol se fue a todos los partidos que pudo y le encantaba el fútbol en esa época que yo todavía no era futbolista pues hay trece años

Voz 3 16:12 es para cumplir trece años cumpliría catorce en en el año en curso

Voz 4 16:17 pues no le gustaba el fútbol obviamente no bueno pues obviamente obviamente pero vamos que no le gusta el fútbol la señora no iba mi padre pues no había llegado de trabajar todavía no porque si está mi padre ya de todo lo que sea

Voz 5 16:27 con los dos sino una cosa

Voz 4 16:29 estaba yo solo estuvo a punto de perderlo por por por Alonso

Voz 12 16:33 ya Álvaro Gus bueno Gus dónde estaría yo pues él me estaría yo

Voz 0749 16:38 no asegura estaba vendiendo vino

Voz 1 16:42 a Kiko que va se completito

Voz 0749 16:49 tenía una una binaria y con diez Año Macià trabajar que no tenía que atender a a los alguien bueno salvarlo si se en Buenos Aires bueno dónde fuiste a un árbitro y me dio a mí me acerqué resalto y eran de cinco litros llena de vino y me las hacía venderá mi caso pero por Rato que Fecai exactamente así

Voz 12 17:11 el mérito de vino aquí ya Álvaro donde estaba

Voz 4 17:15 aquel día yo vivía en Figueres

Voz 13 17:17 en Gerona provincia de Girona

Voz 0104 17:20 trabajaba en la frontera lo mismo lo Vigo Mi padre lo con mi padre sí además de que acabamos tres uno en el descanso Xavier cómo era como depresión absoluta de imposible

Voz 0749 17:29 claro que tú vivías arriba la de la frontera el aire el aire trastornado tramontana hay vivía estado

Voz 0104 17:37 los ocho años

Voz 0749 17:38 mi padre se Ávila se de todos ellos tu rol donde estaba en el bar tomándome vi no me paga

Voz 14 17:47 me gustaba el fútbol sala no lo que no a León o Diego al fútbol hoy para el fútbol novio el partido con el partido ni nadie en casa entonces yo lo vi en el bar te pone usted lo has dicho esto no veo aquí en el bar de emisora entonces no sabía que iba a ser emisor pero

Voz 1 18:02 en el sin tu saber que iba a ser tu sueño saberlo sabía a verlos esta noche por eso te pido tanto como ahora yo no soy una cosa

Voz 5 18:18 que me guste más que esto y mira que han pasado año se suele pues

Voz 15 18:20 Don José Ángel casa regida minuto ochenta y cuatro

Voz 1 18:24 daba uno gallo

Voz 15 18:27 José de la casa que contó así el gol doce de España Malta

Voz 16 18:36 señor y Víctor Víctor

Voz 17 18:45 se mira

Voz 1 18:49 mira habrá señor

Voz 18 18:56 le pregunta el ahí está

Voz 1 18:59 pues ahora le pregunta a mi seleccionador ahí está el doce como lo dijeron vamos a meter tres Llera el ochenta y cuatro extremo que podía se podía preguntar al banquillo

Voz 4 19:12 oye pues cuando metimos el doce sabes que no pasó que no venimos atrás quisimos tener la pelota

Voz 5 19:17 ahora hay gente que te falta el segundo podio pero vamos a una cosa pero qué hacemos porque tú te imaginas ahora en periodista preguntando a Luis Enrique metiendo

Voz 4 19:25 digo cuan si algún de tenéis la oportunidad ver ese partido desde el gol doce hasta el final

Voz 5 19:30 si acaso es uno de partes