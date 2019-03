Pier Cherubino: "El Tenerife y el Granadilla somos los referentes del fútbol en Tenerife"

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:10 pero está por ahí Pedro Fullana hola pero muy buenas muy buenas pues es verdad a veces lo digo medio de coña medio pero vamos es que no hay día que no tengamos un capítulo más de la guerra

Voz 4 00:26 viales y ojo que se avecina lío importante con motivo de esa guerra te vas Rubiales en el fútbol femenino no descartó que incluso lleguemos a tener dos proyectos de ligas ojalá que no pero tiene mala pinta no Pedro tiene

Voz 1142 00:38 la pinta tiene mala pinta porque hoy por fin la Federación se ha visto las caras con los clubes de Primera División después de varios intentos fallidos durante seis horas han hablado les al explicado el nuevo proyecto la nueva competición además los clubes han accedido a esa reunión han acudido con el presidente de la Asociación de clubes de fútbol femenino Icon el director de fútbol femenino de la Liga sabes que la Asociación de Clubes va de la mano de la Liga ya han trabajado juntos estos últimos años para explicar como digo se proyectó nueva competición para la próxima temporada que además recordamos sería la competición oficial más importante Illa que por tanto también daría acceso a las plazas europeas bueno después de esa reunión han tenido lugar una asamblea de la Asociación de Clubes para votar a ver qué hacen qué camino siguen si van de la mano de la federación o no en la asociación recordamos que la forman cincuenta y un clubes de Primera y Segunda División han votado cincuenta y un clubes más otros siete que estaban invitados aunque no son de la de la asociación ya han votado cuarenta y nueve en contra cuarenta y uno en contra sólo uno a favor de segunda división que se une a Barcelona y Athletic de primera que van de la mano de la Federación ocho abstenciones por tanto podríamos decir que los clubes se alinean con su asociación con la Liga ideal la espalda de momento a la Federación Española en ese en ese intento

Voz 4 01:55 proyecto no va a Liga Femenina que vamos a ver cómo en qué queda proyecto no valía donde de momento sólo hay dos Barça y Athletic de Bilbao más este equipo de Segunda División el resto todos con te vas la Federación dice que no que va a ser una nueva competición que va a nacer bajo

Voz 1 02:09 eh Suu tutela la Liga dice que la Asociación de Clubes la forman los clubes que sino

Voz 4 02:15 hay liga con esos clubes quién va a jugar la Liga

Voz 1142 02:19 hay algo importante Manu que contar que los catorce clubes de la Asociación de primera división eh han votado antes de la reunión con la Federación es decir que han votado ir en contra del proyecto antes de conocer el proyecto porque votaron días atrás no lo han hecho la Asamblea porque se ha doblado el tiempo justamente sean solapado ambas citas importantes ya habían votado antes así que va a haber un cambio difícil por delante veremos en la Federación tira hacia adelante con ese proyecto con el Barça el Athletic y un club de Segunda la Liga Iberdrola actual seguirían todos menos el Barça el Athletic IS club de Segunda así que veremos quién tiene la razón y quién es el que tiene más fuerza en ese pulso que va

Voz 1806 03:00 a plantearse Federación Liga ahora que está cogiendo

Voz 4 03:02 por su madurez y su mayoría de edad ganada a pulso el fútbol femenino vamos a ver si torpedear el proyecto para que se dividan los equipos ya ya dos campeonatos en si es que el peor favor que le pueden hacer al fútbol femenino hasta luego Fullana hasta luego poder Raúl Ruiz usted dirá

Voz 1806 03:18 me da oye qué pasa con el Partido Gitano por además si si este fin de semana ganaron los guardia civiles tres

Voz 5 03:23 a sí ya lo eh hubo polémica no no una victoria clara no no

Voz 6 03:28 Victoria clara además con la presencia de Pablo Casado

Voz 1806 03:30 esa va por ahí ese hecho la foto que los guardia civiles

Voz 7 03:33 a veces con quién iba a

Voz 1806 03:36 vamos a hablar de fútbol femenino precisamente hablabas de fútbol femenino y no vamos a ir hasta Granadilla de Abona que te sonará ese término seguro está situado al sur de Tenerife de lo de Arona no Arona no sólo que ahora sí señor no vemos los torneos hasta aquí es donde está el Médano

Voz 5 03:57 no quita no Arona sino abona

Voz 1806 04:00 en una zona preciosa por cierto buenas playas una fenomenal un sitio suele pero sobre todo futbolísticamente hablando muy reconocido y conocido por su equipo de fútbol que es el Granadilla Gates a todo el fútbol femenino de la Liga Iberdrola cuesta mucho sacar adelante todo los equipos que no pertenecen a equipos grandes de un profesional por ejemplo afiliados Sebastian nada digo ellos pertenece al Club Deportivo Tenerife por lo menos hasta ahora todos esos problemas sabéis el tacón incluso ascendido filial ganar su grupo ganando la Liga ha trascendido me sí señor hablé con Ana Rosa y ascendido decía que a todas esas dificultades que es llevar este un equipo así pues el único que a principio de temporada en septiembre Toni Ayala que es el entrenador que las ascendió que llevaba con ellas cuatro años que forma prácticamente una familia pues sufrió un ictus

Voz 7 04:58 estuvo

Voz 1806 05:00 Coma o gente muy bueno no pudo hacerse cargo del equipo y eso fue un palo grande para el inicio de temporada no la puedo decir María José Pérez la capitana que lleva en Eras Granadilla desde siempre no cómo vivieron a a aquel momento no cuando perdieron al principio te para su a su entrenador

Voz 4 05:21 está por de María José la capitana no hola María José

Voz 1806 05:24 sí

Voz 4 05:25 hola buenas noches te agradezco que este es hasta hora que mañana no sé si habrá entrenamiento pronto habrá que currar por la tarde no tarde la tarde pero bueno aunque mal tiempo hay que trabajar o estudiar Olot nunca claro oye que que que momento no decía Raúl la la salida de Toni Ayala no que me imagino fue un momento duro para el vestuario

Voz 8 05:44 sí es un palo muy grande he nosotros pues lo vivimos pues fue un momento complicado porque al final como he dicho muchas entrevistas no es un entrenador típico sino es alguien más de la familia es alguien que comparte bueno como te digo muchas cosas hay muchos momentos de del día que a lo mejor ni comparece con la familia Hay igual no fue duro y la verdad que hasta hasta ahora todavía es duro porque porque bueno se le echa de menos en el sentido de qué buenos fueron muchos años con Eli bueno y quieres que está bien

Voz 1806 06:28 a que que con la pérdida de de su entrenador en durante la temporada el el presidente Sergio Batista de los fundadores pensó en tener una continuidad con alguien que conociese bien al al equipo no se hiciese cargo de del equipo pero que no fuese de fuera que no fuese un extraño no pensó en un ídolo de la afición de tinerfeña como es Pierluigi quirúrgico o esto

Voz 4 06:51 sí señor como él sacaba esa

Voz 1806 06:53 el entrenador ya conocía las chicas dijo Pierre quieres entrenar y ahí fue dijo sí quiero ahí fue así Pierre tuvo luz no lo duda este no

Voz 4 07:04 creo y no Pier Luigi muy buenas

Voz 9 07:06 noches cómo te va la vida pues muy bien muy bien no aquí andamos no

Voz 4 07:10 no te lo pensaste no

Voz 9 07:13 no aparte que bueno como bien dijo Raúl conozco desde que se Querol el el equipo que Sergio ogro estoy irá euro oí crió de cara a este gran club oí Sergio Batista su presidente y ha estado siempre con ella me llegó la oportunidad ante esta desgracia que por por pasó con con Toni Ayala que por suerte ya está mucho mejor y bueno ahora que forma fácil porque es club que conoce noche unas chicas que están muy muy comprometida con con el club oí con el proyecto y bueno pues aquí estamos súper feliz

Voz 4 07:49 claro oye Dati a ti Pierre o a la capitana o os dice algo cómodo cómodo el equipo como habléis con el equipo

Voz 1806 07:58 con Toni con Toni

Voz 8 08:00 yo personalmente pues muchas veces no hace mucho hable con él si es verdad que hace tiempo que que no puedo poner por motivos de trabajo y demás que no puedo ir a a visitarlo pero pero es verdad que tengo muchas ganas Hay que bueno hace poco estuve hablando con con él muy la verdad que que lo veo súper motivado súper súper bien para para cómo lo vimos nosotros la verdad que lo vimos muy bien mi muy bueno espero que siga así que pronto pueda ir a Alcampo a vernos que creo que como futbolero que estará encantado

Voz 1806 08:50 oye mira avalaba mano Granadilla

Voz 10 08:52 ya a Arona Abona

Voz 1806 08:55 ah bueno te vas sonar sobre todo por este mensaje que os quiere mandar un ilustre de allí de Granadilla de a ver quién es

Voz 11 09:04 no Farra y les quiero mandar un saludo y muchos besos a todas esas Rick y futbolista del equipo de Granadilla que nos están dando alguno lo que sentirnos orgullosos yo humildemente lo único que les puedo enviar un fuerte grito sordo Kutxa apuntar el padre Teide pasa por las Cumbres de Abona el Médano

Voz 12 09:29 da más

Voz 13 09:32 eh

Voz 3 09:34 ahí está ahora si sólo de Radio Continental Argentina

Voz 1806 09:41 nada gala Villa dado nada yo por eso me me sonaba sobre todo si piquero ayer el estadio estaría bien Pierro molesto

Voz 9 09:47 sí sí sí sí tenemos bueno ya da gusto escuchar cosas así porque al final bueno dentro de todo es éxito deportivo que tiene el club pues también como bien siempre de dichos Batiste era chica era una promoción importantísima para la Isla Tenerife no

Voz 4 10:06 y luego sobre todo lo que decía antes Raúl María José hoy Pierre lo que cuesta que un equipo

Voz 8 10:12 la sobrina de la vida Iberdrola en Primera

Voz 4 10:14 en segunda que sea siente que consiga buenos resultados como está siendo vuestro caso sin depender de un filial que sean poco vuestro vuestro nuestro padre no vuestra madre se lo que cuesta a partir de cero y conseguir los resultados está consiguiendo no es fácil

Voz 9 10:28 eh

Voz 8 10:30 no la verdad es que no es fácil para un

Voz 9 10:32 incluso pues tan humilde como es

Voz 8 10:35 María DGAC pues nada llevamos cuatro cinco años de bueno cuatro años en Primera ahí un año o dos de de playoff muy buenos apostado muy bien de mí y la verdad que es agradecer a toda la directiva que que hace que que lo que tengamos sea posible y sobre todo que la ilusión de de todas las futbolistas que que están esas Granadilla que también tenemos biliar que que están dando resultados muy buenos así que hay grandes niña futbolísticamente hablando impresionantes que pueden estar con nosotras en breve muy bueno es un proyecto muy bueno un proyecto en el cual el club está apostando oí y la verdad que que es muy grande lo que están haciendo porque como te digo que nosotros somos un club en el cual dependemos de muchos Alfonso y de mucha gente de que nos apoyen porque borrada si se no no tenemos ningún hueco para bueno sí sí bueno pero también a veces dices tu nombre

Voz 4 12:03 tanto es Paul Johnson oye ir os gustaría que algún día fuera el filial del Tenerife

Voz 9 12:08 es más yo creo que en el futuro

Voz 14 12:11 con

Voz 9 12:13 se tiene que dar no porque bueno somos lo Club Deportivo Tenerife y la ha llegado a pesar somos dos referentes en el fútbol en Tenerife no uno masculino y otro femenino y yo está claro que para Granadilla muy muy complicado competir cada año y estar en los puestos arriba sin tener ese apoyo ese respaldo detrás bueno gracias al esfuerzo de del club que año tras año gran concierto más gente

Voz 8 12:44 oye

Voz 9 12:45 pero sabemos cómo está creciendo fútbol femenino sabemos la repercusión que está teniendo y eso va a llevar que bueno practicamente todos los crución du dependiente lo importante era el pueblo español no yo creo que bueno lo que esperemos ahí deseamos es que el equipo nunca pierda ese privilegio ese privilegio pues ha ganado deportivamente y a partir de ahí yo creo que bueno mucha gente al final querrá ver esa unión entre el equipo masculino femenino y representa al club

Voz 4 13:14 pues nada a ver el sonido de los banquillos no sé si para seguir mucho tiempo esto de los banquillos no ya ya no hay que dejarlo no una vez que te sientas ahí

Voz 9 13:23 no ya lo estamos ahí pero bueno ahora que seguir sabes por la competencia que hay todos los que somos pero bueno yo estoy disfrutando momento por la oportunidad que me ha dado el gran ahí esa de de puede entrenar y sobre todo el domingo decenas a estas chicas que son señores adelante

Voz 4 13:41 a jugadoras como Maria José que por cierto sois familiar el futbolista no hay varios futbolistas en la Familia buenos no

Voz 8 13:46 sí la verdad es que tengo la suerte de tener un primo y esto

Voz 4 13:51 es Ayoze la verdad es que está ganando

Voz 8 13:53 a la temporada muy bien muy muy muy orgullosa de él de que está ahí y que bueno que el sueño que

Voz 1806 14:02 el hecho es que tú no te enseña a este tu de pequeño no jugabas con él

Voz 8 14:07 hombre muy mayor Carlo yo sí Golden jugar manera no tiene la misma calidad o me todo

Voz 4 14:20 no queda nada a seguir la racha ya seguir creciendo y que que lleguen los resultados y un abrazo y un abrazo para que empezó el proyecto

Voz 13 14:30 como María José hasta luego un abrazo adiós adiós

Voz 4 14:34 nada hasta luego a

Voz 5 14:36 a Granadilla de Abona de abono de abono