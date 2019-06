El Larguero: Escuchamos a Piqué y la previa del España vs Malta (25/03/2019)

Voz 1 00:00 España contra Malta segundo partido oficial de la selección de Luis Enrique en busca de la Eurocopa dos mil veinte ahora estamos allí pero acaba de terminar también el Cataluña dos Venezuela uno está por ahí hablando Gerard Piqué Elena de Diego en Montilivi hola hola Manu pues sí podemos escuchar a Gerard que ha sido capitanes

Voz 2 00:55 son de Carlos sección porque quería irme a tomar una semana el sol fuera

Voz 0645 01:02 Europa ya desconectar es lo que he hecho me lo he pasado bien con mi familia que es lo que necesitaba hay vengo aquí que la sección catalana pues me requiere me hundía pasármelo bien con con mis compañeros Si Illa Central de mañana en con el equipo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra y si hubiera seguido con la selección pues no hubiera podido venir a jugar aquí pero no era el caso decidido venir a jugar y es algo muy fácil de entender

Voz 3 01:25 tras llegar a corto plazo medio plazo deberíamos eso no creo que no puedo decir nada

Voz 4 01:32 las eh tirando de galones ya la falta a las ya aquí aquí la tiró al larguero el otro día decía es que querías quitarle el puesto de delantero a Suárez ahora el escrito en el lanzamiento de falta

Voz 0645 01:43 bueno estamos pasemos no pero no me sentía con confianza en un partido que que bueno me gusta me gusta probar cosas nuevas y nada he visto confianza Hay nada pues casi ha entrado ya te digo era una acción aislada el partido en sí creo que hay que sacar conclusiones muy positivas de que hay mucho nivel en Cataluña hay de que las cosas están haciendo bien desde el fútbol base ese siempre pues Cataluña ha generado grandísimos futbolistas tanto en la cantera del Barça español como muchas otras que hacen las cosas muy bien y yo estamos encantados de debería Juan de cara al Derby por no se les mira a la derecha ahí ahí lo tienes esa fundó esa funda que te parece bueno pues que siempre es un partido especial que hay mucha rivalidad que será bonito de ver y siempre nos ponen las cosas complicadas en el Camp Nou el a veces estamos jugarlos en el Camp Nou que que en su estadio así que esperemos poder jugar un un gran partido ganar los tres puntos siguen seguir única de antes

Voz 3 02:39 a falta de la selección española cómo ves esta nueva selección de Luis Enrique bueno

Voz 0645 02:44 acción como muchos jugadores jóvenes nuevos de muchísima calidad El hecho de que yo no esté no significa que se ese puesto no vaya a jugar gente de calidad y mucho menos e Iñigo Martínez es un gran undécimo jugador puede jugar ahí otros muchos como Sergi Gómez e como como el no mosso del Espanyol al final creo que ahí hay mucho nivel

Voz 1763 03:12 el el problema es que necesitan partido no dan partidos seguir

Voz 0645 03:14 jugando partidos Sergio que que que se sientan con confianza para para defender la selección la camisa de la selección española que que tiene requiere de su responsabilidad

Voz 3 03:25 que requerirá para la próxima Eurocopa te lo pensaría

Voz 0645 03:28 es una decisión que está tomada ahí no hay que generar ni ningún tipo de nada ya está así tomó no hay que creo que esto va a molestar más que otra cosa siempre estamos cada convocatoria de decir si puede volver o no es una sección que es una decisión que se tomó en su momento fue muy pensada ya lo dije que la verdad que no me arrepiento estoy muy feliz de poder desconectar es necesario son muchísimos partidos en el calendario y la verdad es que me da la vida y creo que se está demostrando este año las las patas las las piernas funcionan físicamente estoy bien es porque por este descanso donde estábamos en plan líder si Ramos siempre sido un líder es un jugador que que tiene galones tía muchísimos partidos allí eh va a ayudar muchísimo en los compañeros jóvenes y nuevos que están llegando a la selección y que necesitan también la ayuda de la sociedad no falta alguna en las elecciones porque había que va hacia el otro día contra Noruega no se generan ocasiones que es lo importante eh no haces muchas ocasiones la pelota no quiere entrar y hay otros que quizá tanto y mentes muchos día del ahí en Mestalla el otro día pues se generó mucho y no y no metieron tantos pero se acabó ganando que es lo importante

Voz 5 04:50 si no viniera

Voz 0645 04:52 bueno estaba encantado porvenir hablé con él sino ha sido excesivo por fuerza mayor

Voz 1 05:01 hemos colocado pero bueno en Messi volvió después de jugar con Venezuela por unas molestias en el pubis

Voz 3 05:07 jugadores muchos años en la élite ha comentado

Voz 1 05:11 yo por ejemplo seleccionado crees que las fechas FIFA en estos momentos se temporada quizá deberían comentárselo o colocarse nuestro sitio para evitar que equipos que se juegan mucho en este final de temporada quizá se resistan de bajas en total

Voz 0645 05:25 gente yo creo que se tendría que que hacer un pensamiento importante respecto a ya no las fechas FIFA sino los partidos que llevamos a jugar cada año todos los jugadores sobre todo los de los equipos grandes que jugamos cada miércoles y cada sábado ni la presión que eso implica eh la responsabilidad tienen que ganar cada fin de semana llegas a secciones no te puedes relajar porque también tienes que ganar son muchísimas cosas así y bueno he dicho muchas veces es decir el fútbol por la cultura que tenemos en este país pues no se le permite nada en cambio otros deportes después hay jugadores que que piden no participar y nadie dice nada otros deportes aquí en España en cambio en el fútbol pues eh por lo que sea eso pide no ir y siete critica todo entonces yo creo que hay que tener un poco de cabeza pensar también el jugador un poco oí nada supongo que a medida que vaya pasando el tiempo y que vayan viendo que cada vez que se carga más del calendario hay más lesiones pues habrá un momento que se pensaban jugador

Voz 3 06:24 y ese reducirán de forma la búsqueda con Argentina es subrealista lo que sucede como se meten con él cuando ves el partido y hace cosas a pesar de que su equipo no gane cada vez que vuelve con Argentina tenéis que hacer una labor allí de recuperar

Voz 0645 06:41 a nada simplemente bueno que como selección están en una dinámica que no es muy positiva hay y las dinámicas en fútbol cuenta mucho cuando estás que te va viento de cara pues genial pero cuando hay viento en contra pues cuesta muchísimo cambiar la dinámica y ahora pues eh tiene suerte a una selección que las cosas no están saliendo todo bien también hay una regeneración de de futbolistas y eso pues implica tiempo implica que la gente coja confianza para hacer cosas mayor

Voz 3 07:08 de esas molestias en el pubis hace tiempo ha podido hablar con él no peor preocupante impresión

Voz 0645 07:16 va es una sección que está creciendo mucho una selección que bueno el otro día ganó un partido importante contra Argentina hay te seguro que puede hacer las cosas muy bien y ya mirando para el mundial el quizá su para clasificar porque no son malos

Voz 3 07:31 le preguntan por el partido de Ricky entra

Voz 0645 07:33 a P tal un paseo al capaz Martín Montoya K

Voz 3 07:38 invocando al primero Un pase genial nada más entrar

Voz 0645 07:41 mira que te entraremos mi casi cada día hay

Voz 3 07:44 sabemos de su cualidad y estamos muy contentos puertas esto quede tocabas en el calentamiento genial gracias se marcha más para Gerard Piqué

Voz 1 07:54 después de haber jugado su décimo partido con Cataluña han pues nada acaba de terminar ese partido así hemos

Voz 1375 07:59 abierto el Larguero con la rueda de prensa improvisada de Gerard Piqué a todos los periodistas que querían saber qué piensa Piqué de esta su nueva vida yo sinceramente no de echo mucho de menos la selección española ya me gustaría a mí que alguien hubiera sido capaz de convencerle para que seguirá jugando en la selección española en vez de hacer lo que dice que hacen esta no la vida cuando para las competiciones nacionales se va a tomar el sólo una semana vuelve pero llega al partido juega mira pues ojalá hubiera seguido con la selección española pero fue una decisión tal y hay que respetarla ahora qué carajo por no decir otra cosa pinta un partido de selección autonómica hoy en medio del cara Hall de calendario que se está montando que cada día se cuesta más entenderlo que pinta un partido Cataluña Venezuela hoy en medio de partidos FIFA de partidos de clasificación para la Eurocopa y cuando los equipos están ya preparando el siguiente compromiso de Liga jugándose la vida unos por arriba otros por abajo ha sido un error de los gordos que ojalá no hubo la repetirse ha sido un error que no tiene ni pies ni cabeza que pinta un partido como éste en un día como hoy que junto los partidos que te organicen todos los que quieran de todas las selecciones autonómicas pero qué pinta antes de un España Malta de mañana en medio de un partido oficial de Portugal hoy de Francia con los internacionales con sus selecciones con los equipos que se quedan aquí pendientes de lo que se juegan en Liga que pintaba hoy este partido en esta fecha nada yo lo he dicho está por ahí Flaqué que ha estado narrando el partido y enhorabuena Cataluña por esa victoria contra a Venezuela dos uno no sé si con mucho miente poco en la grada como se ha vivido ahí hola en Montilivi FLA aquí

Voz 1296 09:34 qué tal mano muy buenas pues con mucho ambiente prácticamente lleno el estadio doce mil personas un poquito más prácticamente añorados está de de Montilivi se habían vendido repartido todas las entradas finalmente algunos les dieron pero muy mucho ambiente con protagonismo como escuchadas Sara para Piqué también durante el partido muchas ovación es para el central del Barça además ha ejercido hoy de capitán como dices ha ganado dos a uno la selección catalana con goles de Boyan del jugador del español Puare uno Venezuela que venía de ganar el viernes a la selección argentina de Messi que es equipo de Copa América que pues Cataluña con este triunfo futbolísticamente saca pecho y desde la organización también lo hacen puede haber cero al al partido en fecha FIFA entienden que para la que ha sido un éxito es en cuenta es la Federación el poder haber hecho puede partido coincidiendo con partidos oficiales de selecciones

Voz 1763 10:17 que sí que jugar claramente yo estoy yo creo que será fechas yo creo que será más éxito organizó

Voz 1375 10:21 compartido aunque no sea en fecha FIFA donde pueden ir todos que tener un partido con calzador en fecha FIFA donde no puedan ir el cuarenta o el cincuenta por ciento de los internacionales los convocados que en su momento los convocados no han podido ir los de Valladolid los del Rayo del Villarreal

Voz 1296 10:34 el sobre todo que seguirá una a una baja muy seco

Voz 1375 10:37 no es porque se cayó a última hora está jugando sé muchas cosas al final no ha podido venir de muchas de los jugadores importantes de la selección digo yo que será mejor poner ese partido en otra fecha que no sea FIFA poder llevar a todos digo yo pero bueno así ha sido ese Cataluña Venezuela donde por cierto no sea lesionado nadie afortunadamente en Cataluña sí que se ha lesionado Juanpi en Venezuela no el jugador de Huesca

Voz 1296 10:58 sí bueno ha habido muchos cambios la segunda mitad eh sí que ha habido algún jugador que se marchaba quedó renqueante habrá que ver si si realmente Juanvi pues ha tenido alguna dolencia importante

Voz 1763 11:06 en en ese carrusel de cambios habría que ver

Voz 1296 11:09 cómo se marcha finalmente el jugador de del Huesca en este caso

Voz 1375 11:12 pues nada aquí eh Elena algo más por ahí abajo

Voz 3 11:15 nada más no estamos a la espera de que acabe de salir el seleccionador esperarlo perfecto a ver si podemos hablar con el logro estéis paso un abrazo aquí un abrazo

Voz 1375 11:24 no Bolena luego os pedí enseguida estamos Malta como decíamos ahí están ya Romero Javi Herráez enviados

Voz 1494 11:29 especiales de la Cadena SER para el Malta España de mañana hay cada vez que hablamos de un Malta España una España Malta nos viene a la

Voz 1375 11:35 cabeza todos buena casi todos el doce uno porque claro eh vamos cumpliendo años todo es siempre decimos dónde estabas tú en el España Malta ya piensa preguntar a gente que te di pero yo me estás hablando el España Malta de si le preguntas a las nuevas generaciones desde el doce uno de que me estás hablar sí yo me acuerdo de la Eurocopa que ganamos en dos mil ocho no fue bueno pues eso fue en mil novecientos ochenta y tres En seguida recordamos lo que pasó aquel día y los sonidos de aquel día en el que todos los pegados a la tele para ver ese doce uno antes de que luego llegáramos a la Eurocopa de Francia donde fuimos

Voz 6 12:07 campeones España Malta mañana

Voz 1375 12:09 Malta a España en un día en el que la falta de gol ha sido T más principal en la rueda de prensa quedó Luis eh Enrique al que le han dicho oye que le pasa a la selección que marca pocos goles bueno Luis Enrique tira o de chuleta ha sacado papel en la rueda de prensa ante los medios al más puro estilo Moore no pero éste hablaba de árbitros al menos Luis Enrique habla de goles ya ha dicho como que falta de gol ya dicho mira media de goles de la selección desde que yo estoy en el banquillo dos coma siete por partido el Barça líder de la Liga dos coma seis por partido se lo llevaba estudiado Luis Enrique bueno ahora estamos allí en Malta como digo Leo Messi no va a estar en el partido de mañana en Tánger hay polémica por este asunto porque en Marruecos entendían que el contrato era Argentina Marruecos con Messi y el caché así se pagaba acorde a la presencia de Messi en ese partido pero sí va a estar en la Copa América loco confirma hoy Lionel Scaloni el seleccionador sentina bueno en principio

Voz 7 13:02 yo la predisposición del día fue máxima la verdad que que que tanto con los chicos no algo que conocías a conocía muy pocos y se implicó muy bien y y lo vimos muy metido después de partido hablamos de lo que fue el partido oí Hinault la modelo que ve lo que viene pero pero es evidente que va a estar ahí y seguramente trabajaremos para que para lograr un equipo que lo que realmente tenemos que lograr

Voz 1375 13:28 estará en la Copa América la Liga acaba el diecinueve de mayo las semanas siguientes la final de Copa veinticinco de mayo la de Champions la siguiente uno de junio y la Copa América que se disputa en Brasil será del catorce de junio al siete de julio así que hasta el siete de julio basta sin vacaciones Leo Messi que lo confirma Scaloni jugará la Copa América en ha jugado también varios partidos ahora lo vamos a repasar con Bruno Alemany varios partidos oficiales para la fase de clasificación de la Eurocopa del verano que viene dos mil veinte ha jugado Portugal que el otro día empató a cero contra Ucrania y que hoy ha empatado a uno contra Serbia el partido en el que además se ha lesionado Cristiano Ronaldo no parece la grave son molestias musculares que le han hecho retirarse del partido aunque recuerdo en dos semanas vuelve la Champions tendrá que enfrentarse al Ajax You la Juve contra el Ajax han dicho en la selección en relación de Portugal que parece que no es grave pero recuerdo eh dos semanas vuelve la Champions se enfrentará al Ajax de Tadic que hoy ha jugado en el equipo rival en Serbia ahora le pregunta una elevada por el resto de partidos saca por ejemplo la goleada de Francia que ha marcado cuatro a Islandia Frankfurt France Football ha desvelado hoy que el Madrid va a ofrecer doscientos ochenta millones de euros por Kilian embate este verano el Madrid enseguida lo contamos lo ha negado ahora nos da detalles Mario Torrejón y el padre de Neymar en una entrevista al medio o el Sport e medieval año a ha confirmado que están en negociaciones con el París Saint Germaine para ampliar su contrato

Voz 6 14:59 todo con el club francés esto si lo dijera otro pondría la mano en el fuego

Voz 1375 15:04 si lo dice el padre en Aimar

Voz 6 15:06 pues a mí sinceramente a mí mucha crédito

Voz 1375 15:09 mí no me da lo cual no quiere decir que sea mentira puede que esté negociando para renovar con el Annette pero vaya usted a saber tratándose del padre de Neymar que es eso sí el mejor que he conocido en la historia negociando ella se encargaba de sacarse otra buena prima de sacarle a los jeques de Qatar Medio emirato parte de otro medio eh pero vamos a ver que acaba ese culebrón aunque repito en esa entrevista ha dicho que están negociando con el PSOE para ampliar el contrato

Voz 2 15:37 con el equipo francés

Voz 1375 15:40 además había partido de Segunda el Mallorca le ganó tres cero al Zaragoza Mallorca seguirá sexto con cincuenta y un puntos Zaragoza decimoséptimo con treinta y cuatro os contaremos también cerrando ya está portada El Larguero que peligra la nueva Liga Femenina que quiere impulsar la Federación de cara al curso lo que viene los clubes de la actual Liga Iberdrola no descartan incorporarse a esta nueva liga salvo dos el Barça y el Athletic Club los únicos dos están con la Federación osea con Rubiales el resto con la Liga osea contemos lo suena de algo no en la Asamblea de clubes de fútbol femenino que se celebra hoy con la presencia de cincuenta y un equipos sólo ha habido un voto uno a favor de la nueva Liga que impulsa la Federación mala pinta tiene todo este asunto una vez más no me extrañaría que al final la Federación montara una Liga con Barça Athletic Club no sé cuántos equipos más y por otro lado el resto ojalá que no pasé ojalá que no pase

Voz 2 27:07 es señor Ródenas a sus pies hablado

Voz 1 27:09 Henry que ha hablado Jordi Alba bueno han entrenado no sé qué carita los nuestros después del buen buen partido buenas sensaciones y la victoria mañana

Voz 1375 27:18 Euskadi la segunda contra contra Malta Romero

Voz 0239 27:22 sí con una maleta que viene crecida después de la primera victoria si no me equivoco hablo de memoria mentira no todo apuntado en trece años en una fase de clasificación contra las Islas Feroe sabes que está el portero de la goleada de los protagonistas con los cavas hablan ahora seleccionador también juega un rato

Voz 1266 27:37 esto es sería en el Benito Villamarín pero bueno no tiene que darnos

Voz 0239 27:43 buena dificultaba un equipo que poco a poco va creciendo que poco a poco va cogiendo un poco de profesionalismo cuando todos los que van componiendo la selección absoluta de Malta pero evidentemente todo lo que mañana no sea ganar por goleada de goleadas hablaba de ahora te cuenta Javier Herráez Luis Enrique en sala de prensa sería un fracaso para dar los nuestros

Voz 1494 28:01 sí es he hablado de goleadas y de De Gaulle ha tirado de datos se ha sido hoy Luis Enrique ha dicho os voy a callar la boquita todos que mira mira a los datos que lleva Mojave sí señora a mí me ha sorprendido no ha tirado de libreta no

Voz 1375 28:12 yo la verdad es que no no lo esperaba no no quiero

Voz 1494 28:15 a con nadie pero no recordaba ningún técnico que lo hicieron en sala de prensa Mourinho en el Madrid lo hizo hace ya muchos años sí pero

Voz 1763 28:21 a poner a Mourinho fue para hablar de árbitros que es verdad que

Voz 1494 28:23 eh sí también de entrevistas a la prensa y tal pero que sacar una una hoja

Voz 1763 28:28 sí lo llevaba preparado tenía preparado

Voz 1494 28:30 sí claro dice voy a preguntar por la falta de gol pero chicos que con Luis Enrique España queda fuera de la liga de las naciones que a un objetivo no que ese es el objetivo que al final está muy bien marcar diecinueve goles en siete partidos vamos a escuchar lo que Luis Enrique pero sacar en la previa de un partido frente a Malta una hoja para reivindicar que España es un equipo goleador

Voz 6 28:50 más que el Barça a mí iba deja un poco frío lo escuchamos

Voz 1336 28:54 Xuclà sigamos como esa falta de gol ya puestos a a reforzar ese mismo planteamiento tuyo llegamos en los siete partidos que nosotros llevamos como seleccionadores diecinueve goles a favor lo cual significa entre siete partidos dos coma siete goles de media por partido Máximo el equipo más goleador de la Liga española ahora mismo creo que es el Barça y hace dos coma seis pobres a estar faltos de gol no no no pinta mal

Voz 0239 29:22 bueno pues ha sido Luis Enrique con hoja en ristre para explicarlo

Voz 1494 29:27 todo el mundo que España es un equipo que que mete muchos goles a mí como digo no me ha parecido no venía a cuento yo creo que todos sabemos cómo está España que ha jugado muy bien que tuvo la suerte de cara al gol pero reivindicarse así es un no me gustan las estadísticas son estáis

Voz 0239 29:39 digas lo números están para interpretar es evidente que lo tenían preparado es evidente que Luis Enrique sabía que íbamos a preguntar eso que la rueda de prensa si no hubiera estado Sosa pero yo creo que llevar ocho meses en el cargo haber quedado fuera de el único campeonato del mundo que no estábamos jugando ahora comienza una nueva andadura

Voz 18 29:56 Is sacar pecho por conseguir

Voz 0239 30:00 goles e sabemos que hemos metido goles en los últimos partidos es una realidad repito los números están ahí son para interpretarlos pero la pregunta no iba tanto por ahí la pregunta iba qué hacemos goles pero qué fallamos muchos cuando nos presentemos contra equipos más fuertes más potentes en combate

Voz 1266 30:16 acciones de mayor tronío tener siete

Voz 0239 30:19 de ocho nueve oportunidades para anotar un tanto se queda corto yo creo que ha encajado mal esa crítica porque lo ha entendido como algo contra el juego del equipo yo no creo que sea algo contra el juego del equipo porque el otro día todos coincidimos

Voz 1375 30:30 el buen partido del equipo jugó muy bien y

Voz 0239 30:32 da que necesitamos muchas oportunidades de gol para transformar

Voz 1375 30:35 la soledad el dato que llama la atención es ver que el máximo goleador del equipo Ramos que está muy bien oye que metan goles todos el central centrocampista no sé qué Ceballos que creo que lleva tres Asensio pero bien es verdad que no hay entre ellos ninguno de los nueves bueno puede ser algo bueno Alcácer que metió tres que empezó con mucha carrerilla en la selección no viene ya que ahora ya no viene bueno has acabó el dato curioso y Luis Enrique ha dicho aquí estoy más que el Barça además no creo que haya sido un recado para Valverde que ha puesto otro ejemplo pero bueno

Voz 1763 31:03 y ahí está el dato de los goles de la semana

Voz 1375 31:05 son que ha dado Luis Enrique que también hablaba por cierto de del partido el otro día de Noruega y ha dicho que bueno yo creo que en eso coincidimos mucho buen partido de la selección no sé si ya verdad

Voz 1494 31:14 Nos encantó no ver como como Alba por la izquierda Navas por la derecha como a veces defendíamos con con tres Se cómo se robaba el balón arriba presión alta

Voz 1375 31:24 o bien Busquet claro

Voz 1494 31:26 Parejo efectivamente es que el equipo jugó muy bien y Morata que el hombre no conseguí hacer diana en el penalti lo ha explicado muy bien Luis Enrique en la sala de Pérez

Voz 1336 31:35 esa para mí es incluso mejor partido que el seis a cero a Croacia muy contento después en el partido diría un partido que roza el nueve no roza el día porque porque no estuvimos no fuimos efectivos se porque nos faltó un poco de de suerte eso esa línea hay que intentar repetirlo hay que intentar seguir así

Voz 1494 31:53 bueno pues ha sido Luis Enrique que también hablado del doce uno que lo celebró cantando el Asturias patria querida de lo futbolístico de cara de cara ahí está gracioso de cara a mañana no aprobado nada hemos podido ver el entrenamiento va más atado una tanda larguísima de penaltis es curioso Ramos lo mete siempre en los partidos hoy en el entrenamiento lo ha fallado Muniain o imitar isla parado Kepa y y bueno pues se va a meter un par de cambios parece que Rodri por Busquets arriba mantener a en principio parece que va a mantener a a los dos a Rodrigo ya a Morata podría cambiar a Marco Asensio aunque está bien del gemelo izquierdo y podría jugar indefensa yo pensaba que iba a quitar a Jordi Alba pero tengo mis dudas eh tengo mis dudas y podría jugar también Jordi Alba en la portería siempre

Voz 0239 32:38 David De Gea Joseph Pérez mano mañana un cambio radical en la alineación yo creo que está equivocado no me parece claro me parece

Voz 1375 32:44 tal a sumar otros puntos es lo que Luis

Voz 0239 32:46 Enrique le dice a toda la gente que le quiere preguntas de su entorno sobre el partido de mañana algún cambio puntual

Voz 1375 32:50 ah sí pero esto es un partido que entré en partido oficial

Voz 0239 32:53 no estamos para pruebas las pruebas se han acabado

Voz 1375 32:56 las pruebas incluye los partidos de la nueva competición de la UEFA Champions League que también fueron un poco pruebas aunque no supo mal que no sé

Voz 1763 33:01 eliminaran pero yo creo que ya se han acabado las pruebas si vamos a ir viendo cada vez menos rotaciones que también le vendrán bien a la selección al aficionado ya

Voz 1375 33:08 y al equipo dónde estabas el día del doce uno Romero

Voz 0239 33:12 pues yo estaba en la avenida de Moratalaz en mi casa viendo el partido con mi padre y es el primer recuerdo nítido nítido nítido que tengo de un partido de noventa minutos y luego volví loco es robar por el pasillo que se lleva los recuerdo como el primer partido de verdad que disfruté como aficionado Javi Herráez donde Estados Javierre no era tanto yo venía de clase venía de de COU llegue

Voz 1494 33:39 entró al bar de mis tíos a trabajar a currar pero hay que trabajar y estudiar ir recuerdo que la segunda parte ya me puse durante la televisión cerramos el bar y todo el mundo pedía rondas de cerveza Cañas aquello fue la apoteosis de la mañana

Voz 1375 33:51 sí yo recuerdo yo lo vi con mis padres nuestra casa en Valladolid con mis hermanos poco porque además eran veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres España jugaba allí en el Villamarín y había que meterle once a Malta si queremos estar en la Eurocopa de del ochenta y cuatro de la que luego fuimos subcampeones salimos subcampeones pero para estar allí había que meterle once a Malta muchos de los que me estáis hoy en dos acordareis claro diréis pues yo estaba allí Manu ya estaba hoy muchos más jóvenes diréis España Malta no sé lo que es eso pero para nosotros antes de que llegara lo que luego ha llegado porque gana hemos una Eurocopa en el sesenta y cuatro la primera pero antes de que llegara lo que debe le ha tocado el cielo esta selección que es la Eurocopa desde dos mil ocho el Mundial de dos mil de la Eurocopa dos mil doce de aquello para nosotros fue como un título a que sea eso fue una locura colectiva porque había que meter once inicial bueno hombre por muy malo que sean estos meterle once pero es que encima al descanso habíamos metido tres y ellos sabían marca uno dijimos bueno vámonos a la cama tranquilos queda la segunda parte pero hay que meter nueve y así fueron cayendo uno tras otro cuatro de Santillana cuatro de Rincón dos de Maceda uno de Sarabia llevábamos once Nos faltaba uno minuto ochenta y cuatro de partido

Voz 11 35:00 y ocurre esto

Voz 19 35:03 actor indio

Voz 3 35:06 señor y Víctor Víctor sí decía

Voz 1 35:30 Anil inalámbrico José Ángel de la Casa narrando Miguel Muñoz en el banquillo y ahí es cuando todos nos volvemos locos en casa agarrando abrazando los

Voz 1763 35:38 lo hice Romero rodando por el pasillo saliendo a la calle o tomando cervezas Jose Ángel

Voz 1375 35:42 la casa muy buenas noches

Voz 20 35:44 buenas noches Hobart te han puesto pocas veces este

Voz 1763 35:46 en esta narración Revólver

Voz 20 35:48 no me han puesto muchas veces pero nada de escuchar joe

Voz 1375 35:51 qué momento tan bonito ganar tú sí que sabes cuándo dónde estabas tú puede pues tú sabes dónde estabas en la cabina de retransmisiones narrando el partido no

Voz 20 35:58 efectivamente es bueno no en la cabina no hicieron un huequito en la zona alta del palco y estamos allí hombre como estaba lloviendo no lo pusieron no dónde

Voz 1375 36:08 palco digo yo decía José Ángel que esto fue casi como exagerando un poco no pero casi sala manera de celebrarlo era lo más parecido a un título sí

Voz 20 36:17 porque veníamos del Mundial no hay que olvidar que veníamos del Mundial no lo ochenta y dos

Voz 1763 36:21 sí de Naranjito donde donde había salido dañadas

Voz 20 36:23 bueno hemos terminado yo creo que toco tocó el suelo ya la base las tuvo el español estuvo tan bajo como después del Mundial en toda esa inició la nueva temporada con Miguel Muñoz nuevo seleccionador los jugadores cambios

Voz 21 36:37 si la cosa llegó al Ali

Voz 20 36:39 me quité cuando en la última jornada estamos bajo vamos con Holanda bueno ya estaban prácticamente imposible porque casi nadie creía en la bueno

Voz 3 36:46 nada de eso en los once goles

Voz 20 36:49 lo que no es que no pero es decir se consiguen entre otras cosas Aguilar un objetivo que sería muy lejano pero que conforme se fue acercándose dio más próximo no porque normalmente ganó cinco cero seis cero pero eso no valía para nada hacían un once por no no vale para nada

Voz 1763 37:07 imagínate que metemos siete ocho si era mejor me era mejor perder que que meterle siete si habría que meter once y encima nos marcaron uno había que meter doce bueno aquella línea

Voz 1375 37:16 yo fue mucho señor Camacho Maceda Goicoechea Gordillo Lobo Carrasco Víctor Muñoz su Sarabia Poli Rincón Carlos Diana dos de ellos están por ahí también junto a José de la casa nuestro míster José Antonio Camacho o la vista el muy buenas

Voz 20 37:32 hola muy buenas cómo va la vida hombre bien muy bien permitiera

Voz 1763 37:37 en tu tierra oro ahí pasando unos días no descanso un poquito

Voz 20 37:40 sí se oye

Voz 1375 37:42 ah bueno esta pareja señor el autor del gol hola Juan Señor muy buenas señor está por enseñar hola Juan ahora es están

Voz 1763 37:50 teléfono para que no se quiere pasar de José tú creías que que de verdad se metía el doce

Voz 20 37:57 yo además soy el capitán en ese partido bueno si nosotros

Voz 1016 38:05 creíamos que podíamos pero era un

Voz 1263 38:08 pues que no estaba rara no

Voz 1016 38:10 porque el lógicamente que sabíamos y nosotros lo que sí sabemos es que ellos jugaron antes de él Holanda guantes Balza no llevaba una diferencia de cinco de se viendo el partido y quedan ellos pues nosotros teníamos que llamándoles goles no jo si es verdad que que bueno ellos en El Vestuario al terminar el partido pues como ganador también cinco sincero y entonces pues lo estuvieron celebrando en en El Vestuario de de o la ves llegó el entrenador dijo que celebraban les dijo envisten nos hemos clasificado no hay hijo bueno nos hemos clasificado después de que juegue España vamos a ver cómo queda

Voz 1763 38:57 claro yo me dice

Voz 1016 38:59 siete el entrenador si les dijo como hemos quedan nosotros pues cinco sincero lo cual es bueno como cuando dijo y cuántas opciones de gol hemos tenido yo dijeron lo que se veinte dice pues esa misma parte de España esperemos que lo la meta

Voz 1763 39:14 bueno el hombre hacer tu bastante falla porque Juan Señor hola señor

Voz 22 39:19 qué tal buenas noches cómo está sobre cuánto tiempo sí

Voz 1763 39:21 no va esto está José Ángel de la Casa por ahí está Camacho también el autor del gol que fuiste tú que en el minuto veinticuatro decía decía Camacho si creíamos pero claro creíamos pero pero había que meterlos y estamos en el minuto ochenta y cuatro fue cuántas veces

Voz 1375 39:33 a esa jugada cuántas veces las pegado al balón ahí viendo la repetición

Voz 1763 39:37 pero pero tú le pegas ahí con el alma no dices esta tiene que ser la buena no

Voz 22 39:42 sí con con la plata lo que pasa es que en su día tenía nítida Hay exponer todo el cuerpo poner todo el alma como bien dices pero claro yo en ese momento se echase a correr bueno para nadie a Cage

Voz 1763 40:02 sí sí como el feudo abrigarnos oye

Voz 22 40:04 bueno en ese momento no pesa nada pero después todo tiene sentido y todo tiene sentido por la fe porque hombres como José Tomás Macho junto a Goikoetxea los únicos de de defendían los demás y vamos para arriba así daba sentido pues a un trabajo de equipo a un gol número doce eh porque nos marcaron uno teníamos que marcar doce al final pero da sentido que no vale para nada sino hay once anteriores es decir había un trabajo o había fe había una esfuerce había un conocimiento

Voz 1263 40:40 cómo lo ha comentado José

Voz 23 40:43 que de que podíamos hacer

Voz 22 40:46 número de ocasiones importantes el problema radicaba en el porcentaje de acierto

Voz 1763 40:50 claro luego los una mente fácil luego los que

Voz 1375 40:53 los que vivimos el partido pues nos quedamos con la imagen de cómo jugaste y Tiger los comía hay por la derecha por la izquierda por arriba por abajo en defensa en ataque era un huracán pero por muy flojos que fueran ellos

Voz 1763 41:02 que luego eran pero habría que jugar como jugaste que ver

Voz 1375 41:05 meterlos los doce pero luego con el paso del tiempo ha habido de todo no que si el árbitro estaba comprado que sí estaban dopados los nuestros que si los limones no

Voz 1763 41:13 hay que provoca míster Camacho que hay que te geek que vamos a ver que el hecho es que mismo ahora se puede contar

Voz 1016 41:20 yo creo que se podía yo creo que se podían haber dejado un poquito antes y no esperar tanto tiempo y que tengamos que hacer la yo creo que ellos cometieron el error sobre todo la segunda parte porque que la primera y además empezamos yo creo que fallamos un penalti también

Voz 1763 41:36 sí sí aquí

Voz 1016 41:38 que aquel que suscribe Jose

Voz 1763 41:42 me dijo que sí

Voz 1016 41:44 bueno pero la verdad es que bueno pues son cosa que ya al paso de tanto tiempo y tantas cosas les eso a lo mejor es un momento hubiera tenido mucho más sentido no

Voz 1763 41:55 claro tantos años después más cuando tú

Voz 1016 41:58 vestuario con tres uno sea porque normalmente si eso pues como todo

Voz 24 42:03 yo lo desea mal vestuario con mínimo

Voz 1016 42:05 sí pero no contra es uno y bueno como ha dicho señor yo creo que ya el último gol que lo metió él igual que falló el penalti y y ahí ya se veía que seguro sean ya cuando llegamos a nueve sabíamos que ahí ya entraba muy bueno hay una acción me parece que Miguel Muñoz el hombre que en un momento difícil de otros tres porque que no quedaban