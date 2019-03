Xoel López: "Mi influencia musical es el pulpo"

Voz 1 00:00 menos Satriani menos Satriani qué relación tiene con el mar toda absoluta

Voz 1986 00:09 gente toda y y yo soy de mar osea es decir nazi en una ciudad con mar rodeado de mar de hecho no del todo porque la ciudad de una si tiene un nicho pero ante una isla ir y luego pues a todo lo que hago en lo creativo mis canciones giran alrededor de del mar de alguna manera a veces muy explícitamente muy directamente y a veces pues de algún modo su inmensidad su fuerza a veces también su calma y sobre todo yo creo que la idea del horizonte yo me crié mirando hacia el horizonte que me llevaba a pensar en el más allá no en la el lo que bueno pues como si mi estéreo no sólo de su profundidad sino también de su lejanía de lo que hay después no yo creo que me pasé la vida viajando y buscando ese más allá esa otra cosa que hay en ese otro lugar

Voz 1 01:16 has dicho que eres de un lugar con mar a qué olía a tu infancia

Voz 1986 01:24 la libre y es que el mar lo lo inunda todo en ese sentido ha a también a a crema solar yo ese ese olor a a verano no ha claro él sala la idea de de la salitre no de salitre y es todo el año pero luego el verano es como eso la sensación de la del olor a crema no les el recuerdo de siempre ir y la humedad de hecho ahora cuando vuelvo a a mi ciudad Acoruña es lo primero así que me choca no la sensación de de humedad el olor a salitre

Voz 1 02:06 hay un lugar del que quiero que me hables que es de La casa de tu abuelo Courel

Voz 1986 02:12 o cobre y bueno eso en realidad no es no es la cosa esa es la casa de mi tío Federico y emitía Carmina realmente mi abuelo era Díez muy cerquita de A Fonsagrada pero digamos que por dos Mi abuelo por parte de padre imitando sin embargo por es el hermano de mi madre digamos por alguna razón pues esos dos confluyeron bueno metió terminó allí inmune abuelo era de allí nació allí pero donde yo pasaba los veranos y donde realmente creo que me en papel de de de Lugo de la montaña de luego fue gracias a o con O Courel ir bueno allí pasé gran parte de la infancia todavía aparecen versos incluso canciones explícitas en mi música que hablan directamente de de esos recuerdos hay una canción de hecho un disco nuevo que sea más herpes que que habla precisamente de de esas serpientes que eran para mí las carreteras que que llevaban hasta este lugar te hablo de los ochenta cuando realmente acceder allí era muy complicado y te mareas mucho entonces la sensación era siempre la de estar como serpenteante con el coche no oí a punto de caer porque hay unos barrancos que eran te Lita en los pueblos de Galicia profundos realmente lo decía siempre mi abuelo de La Fonsagrada hacia ellos que viví la Edad Media sea realmente él nació en una aldea sin luz sin agua corriente ir bueno pues no había ninguna diferencia

Voz 3 03:39 Pere entre su vida y la de alguien

Voz 1986 03:42 Diez siglos atrás

Voz 4 03:46 eh un de

Voz 1 04:14 quiero que me espió desde dónde viene lo que has elegido menos Satriani

Voz 5 04:20 no tengo miedo es esto en realidad son dos dos porque

Voz 1986 04:23 eh no me decidía Inés no por un lado porque es algo que yo dejo A Coruña mi ciudad natal con dieciocho años Illano ya no volví a vivir allí me vine a Madrid hecho con veinte luego estuve viendo en Buenos Aires pasa por Salamanca incluso vivimos los aires casi cinco años ir donde quiera que iba pues siempre seguía usando el nen no menos una es en Coruña digamos todo el mundo se dice no

Voz 5 04:48 ahora es como una expresión típica allí

Voz 1986 04:51 me dices que pasan en lo que pasan en los usan castellano de hecho todas las castellano pero dices menos no como decir tío yo lo seguía usando mucha gente a mi yo ahora ahora mismo enseño los basados todos dice no no sé qué menos no sé cuando lo Satriani tiene la Historia más cachondo de porque Satriani es una de las múltiples formas de las que me llamaban en Coruña cuando dieron chavalín y me daban el palo m robaban por la calle en los ochenta que fue mi niñez Coruña vamos a mí sino me robaron me intentaron robar no sé treinta cuarenta veces siempre como yo además April catorce quince años que fue mejor las últimas veces medio en El Palo ya yo ya mis pintas de músico oí medio friqui tal y recuerdo que me empezaron a decir cosas por la calle no el tipo que venía a robar te te decía haber tú Rolling Stone a ver tú no sé qué y una una cosa que me llamó mucha atención que me viene un tipo a robar mi M de ver todo Satriani acepta sigue Coruña vaya todo Satriani Satriani que es un guitarrista heavy de los ochenta noventa bueno lo conté un día a día en la casa precisamente en la SER cuando tenía problema con los chicos de El Mundo Today irme empezaron a aquellos

Voz 1 06:04 no Xoel tocas la guitarra desde quiere compones desde que era un adolescente practicamente pero a mí me gustaría que me contarás cómo fue tu paso por el programa Lluvia de estrellas

Voz 5 06:16 cuentas cuenta ahora a ser haciendo repaso no ya digo jolín todo eso pasó en mi vida que es muy curioso también bueno también

Voz 1 06:25 que me cuentes como te ponías delante del espejo normalmente tocando la guitarra sintiéndote un miembro de los Beatles

Voz 1986 06:32 a ver yo hice un grupo sin tener ni idea de música ya tenía un grupo eh ya Hunter me acuerdo de además de la gente de los que eran y todo de mi clase que eso que sea no sólo tenían idea de música tampoco sino que además no tenía ninguna intención de hacer un grupo pues yo me acuerdo los junto a mi casa pusimos las tuviera cajas de cartón tú me acuerdo las tapas de las carteras dadas la vuelta yo me estoy imaginando que ahí había un grupo no pero ahí hemos quedado para ensayar y ahí no pasaba nada porque no sabíamos tocar pero bueno era que la sensación de jugar a tener después vino lo de empezar un poco la guitarra hay ya ponerme ante el espejo me acuerdo que hacía mucho Puleva con con el disco rojo de los Beatles y bueno después hice mi suelo pues no sé qué y un día llega a un ginecólogo de A Coruña muy fan de los Beatles y me conocía de verme tocar precisamente era compañero de mi tío médico Federico el que tenía la casa en O Courel y me dijo te gustaría hacer esto de los Beatles un timbre muy parecido al de John Lennon bueno así me engatusar digamos entonces yo no sé el que programa era yo les dije si venga pues vamos si todo lo que sea a cantar con los Beatles pues me parece fantástico y allí fuimos

Voz 5 07:43 que era el programa que Bertín Osborne de chocolate y me acuerdo perfectamente que se rió de mí de mi acento gallego me hizo es típica de imitación que ahora sería muy formalmente muy políticamente incorrecto no pero me hizo típico vacile de bueno pues vale pues eso él

Voz 1 07:59 a nosotros te conocimos cuando éste Deluxe yo recuerdo que era muy llamativo ver tener escenario porque lo hacías todo eras un hombre orquesta pero no sé dónde tenía esos instrumentos la cosa es que llamaba es muchísimo la atención por eso eras único en su especie

Voz 3 08:16 ah gracias a eso yo creo que viene de

Voz 1986 08:19 creo que mi influencia musical es probablemente el pulpo porque es el pues tiene muchos no muchas patas muchas de las ICO apaña muy bien entonces yo creo que viendo de pequeño el al pulpo la roca hay cazando más de uno pues a lo mejor aprendí algo de eso es verdad que como yo me fui muy pronto de mi ciudad no siempre tuve infraestructura o gente para para tocar a tener una eso es te yo creo que eso le propició el hecho de que yo pues me resolviese digamos sólo y bueno pues yo creo que de ahí sale a esta cosa del formato lo lo con bombo pandereta en que encajan cada Pierre Paris

Voz 1 09:26 porque crece es acabar con Deluxe cuando te está dando tanto éxito con iba también

Voz 1986 09:32 es es muy difícil responder a la pregunta de porque ni siquiera yo lo tengo tan claro pero me dio mucho por lo que me dice me dicta digamos el por los sentimientos de cada momento y lo sentía así y así lo hice y además me parece que que me salió bien a la larga creo que en el momento fue un poco duro la vuelta también como Xoel López después de Lux después de haber estado varios años en América viviendo no me digas

Voz 1 09:55 sí porque él también quería hablar de tu salto de repente no sólo acabas con Deluxe sino que te marchas a Argentina a ver

Voz 1986 10:04 sí y yo tenía ganas de cortar un poco venía con con una inercia desde muy joven queriendo de Cámera música lo consigo manténgase inercia de mucho mucho trabajo de poner toda la carne esforzarme realmente mucho quizás demasiado ya hay momento que decido ponerle un poco a eso no sólo por la cantidad sino también porque sentía que se podía hacer un poco bola como poco bucle no de me imagino que les pasa a todos haber pasado querer cambiar de programa o lo que sea porque dices bueno sólo por el hecho de cambiar no porque al final pues vivimos una vez sí sí

Voz 1 10:40 porque hay sientes que al proyecto ya no lo puedes aportar nada nuevo entonces es un reto nuevo luego empezar de cero casi no

Voz 1986 10:48 o osea yo dije mira realmente puede ganar dinero en ese momento voy hablar de algo que es muy feo que es el dinero pero eso me permitió viajar e invertir digamos que ese pequeño excedente que tuviese el momento en en experiencias en que parecían fundamentales para mi propia vida para mis canciones es decir cómo te cambio

Voz 1 11:09 Buenos Aires

Voz 1986 11:11 no sólo Buenos Aires se osea de Buenos Aires como base para poder para viajar por toda América inmerso Estados Unidos pero pero creo que América Latina América en general las Américas me cambiaron mi percepción de de mi propia música de mi de la rítmica Dennis canciones sobre todo creo que el gran cambio del uso López aislar el las bases rítmicas de mis canciones pero luego la forma entender el mundo el apropia política los paisajes yo vi cosas hay que que que que a nivel de metáfora hay me me cambiaron para siempre y que luego se mis canciones la las gentes sobre todo yo creo que la gente que que descubrir Mis viajes de la forma que lo dice es decir fui muy libre fui bastante solo muy receptivo entonces creo que eso fue fundamental para para empaparme

Voz 6 12:03 de esculpir a escurrir esté mi memoria a quitarle la careta el pasado estar cansa dado aquel viento y a los viejos jeta cada sábado de plantas ha pues ambos todo el cámara de todo

Voz 4 12:38 Hay

Voz 1986 12:54 que regresa a Galicia vuelvo A Coruña mientras Noor mientras no vuelvo del todo es decir hubo momento que empecé a venir

Voz 5 13:05 Isaac que Atlántico entonces morriña o que la morriña pero vamos pegada yo creo que me voy a Vigo A Coruña y la seguir detenida sí

Voz 1986 13:18 el caso es que antes de regresar del todo a Madrid vuelvo haciendo pues eso como si unos meses en Coruña para poder hacer a presentar hasta que decida volver ahí surge el disco

Voz 5 13:29 eh atlánticos surge lo grabo

Voz 1986 13:32 di lo lo mezcla todo pero cuando me tengo que venir a presentarlo es cuando Vigo Coruña y finalmente Diego bueno ya está ya estoy volviendo ya se acabó digamos la aventura volvía a Madrid

Voz 1 13:42 Xoel este título Sueños y pan que junta dos palabras imprescindibles en en la vida que parecen antagónicas porque una es la cotidianidad hiló más pegado a la realidad que es el pan y luego está la parte onírica del sueño

Voz 1986 13:59 totalmente tiene que ver con eso con el mundo de lo intangible de lo onírico y luego la la realidad pero también el pan luego Carles dado tantas vueltas a este título que hasta ha encontrado también el el sueño en en el propio el propio pan creo que hay algo muy bonito también cumplir tu sueño que es el proceso eh para hacer un pan pues me parece que es fundamental entender que hay una semilla que crece que germina que que termina sino una espiga que termina siendo un grano molido que que acaba juntando ese con el agua no con otros elementos con con la sal levadura en el horno es un sueño hacer una canción era un sueño cuando estaba con mis compañeros del colegio haciendo ensayos sin saber tocar era sueño poder hacer una canción como la que hacía los Beatles yo iba a ir hay mucho hay mucho pan que antes de de poder hacer bueno de poder tocar pues eso delante de mucha gente etc

Voz 1 14:54 en este programa esta noche está girando sobre el Camino de Santiago ha sobrado muchísimo de Galicia desde la primera pregunta desde tu pseudónimo no que es el carne de Santiago pero aún Gallego

Voz 1986 15:07 para para para un gallego es fundamental pero creo que sobre todo lo que une a Galicia con el mundo no y sobre todo antiguamente piensa que en en el siglo XII de hecho había un libro que era él eh Calixtino que que fue decía que era como el primer Internet no hablaban del Camino de Santiago como si fuese la primera red de Internet de la época no es decir conectaba Europa yo tuve la suerte de hacer un documental para National Geographic que hace pues mira eso eso te diría que fue la gota que como las yo decidí de hecho marcharme Argentina porque fue muy bonito pero fue bastante duro yo la más lo lo hice a la vez que hacía la gira fue en el dos mil ocho en dos mil nueve en enero me iba yo para Argentina

Voz 1 15:52 pero no hiciste Santiago como lo hace cualquiera

Voz 5 15:56 peregrino hicimos parece es

Voz 1986 15:59 sí veníamos es de Bélgica imagínate no te gustaría

Voz 1 16:01 verlo sólo quiero decir sin cámaras sin televisión sin equipo

Voz 1986 16:05 de hecho te diré una cosa de ese documental yo me quedo con la esencia de camino lo que sucede en el camino la gente hace camino para encontrarse a sí misma básicamente para también conocer gente y además hay de todo pero básicamente la gente el camino para para descubrirse para bueno pues salir un poco de de su mundo oí verse es pues eso como es que yo siento que yo cogía esa esencia me la llevé a mi viaje a América fue justo después me fui con esa idea de cambio de Santiago y lleve a cabo pero en mi propio camino

Voz 1 16:37 siempre es pedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el foro de su vida quién ha sido o es el eso de López yo creo

Voz 1986 16:43 la Mis padres mis padres durante mucho tiempo y siguen siendo de alguna manera sí como referente en muchos sentidos creo que soy lo que soy gracias a ellos creo no lo soy y además me parece un buen espejo en el que mirar mejoramos cómo se llaman José Ramón y Ángela

Voz 5 16:59 qué lejos sí van a los conciertos sí sí sí sí las canciones bueno sí me imagino que sí sí sí sí lo sé

Voz 1986 17:08 mis padres me dieron toda la cultura hay además el momento donde no había Internet yo tenía bueno pues mi casa estaba llena de cuadros de libros y ahí puede tirar vamos a pude aprender cosas que que bueno pues que que otros a lo mejor te lo que esperar una a comprase esos discos que he venido a Internet lo revoluciona todo