Responder. Ya

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa cuarenta senadores franceses han intercambiado los chalecos amarillos por los lazos amarillos ya han hecho un manifiesto en apoyo a la tesis de los guionistas catalanes muy crítico con el juicio que se sigue en el Supremo sorprende que este doce por ciento del total de los senadores franceses trescientos cuarenta y ocho no utilizo un lenguaje de tanta dureza con el Gobierno español ignorando entre otras cosas que el juicio está en pleno desarrollo y es ahí donde se las pruebas de unos y otros que no los franceses porque si en actitud insolente como ignorante han decidido pasar por alto la cosa no tiene mayor importancia pero conviene que el Gobierno el más tocado por razones evidentes entienda que en todo este proceso hay unos políticos en prisión preventiva esto es sin juicio durante más de un año circunstancia que no gustan a darle políticos europeos por lo demás está muy bien que es agitan el árbol para que se pongan a trabajar quienes deseaban hacerlo en contrarrestar al falsa propaganda de tan fácil explotación entre los delicados intelectuales a la violeta Borrell pues sí quizá debería ser el ministro de Exteriores que tiene más claro que el agua el problema catalán quien contestara también habría que responder a la requisitoria de presidente de México sobre los abusos de la conquista otro mundo otro día