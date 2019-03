Flash Deportes SER de las 10:00 (26/03/2019)

la selección española vuelve a Malta veintidós años después en partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte enfrenta a las dos selecciones que lideran el Grupo ambas con tres puntos con la preocupación en el ambiente de la falta de gol manifestada ante Noruega pero no para el seleccionador Luis Enrique

a las nueve menos cuarto desde las ocho y media en Carrusel arbitrará el colegiado escocés Dallas también en este grupo y a la misma hora Noruega Suecia Rumanía Islas Feroe además se disputan amistosos destacan el Marruecos Argentina desde las ocho sin Messi así desde las nueve menos cuarto el amistoso República Brasil República Checa Brasil de lo de ayer Montenegro uno Inglaterra cinco Francia cuatro Islandia cero y el Portugal uno Serbia uno en el que se retiraba lesionado antes de la primera media hora Cristiano Ronaldo problemas musculares que el mismo dijo después no le impedirán disputar la eliminatoria de Champions ante el Ajax dentro de dos semanas del resto sigue el mercadeo en cuanto a las posibles llegadas de jugadores en verano al Real Madrid Hazard Eric en poco va en este último desmentido ayer por fuentes oficiales del club y como siempre Neymar también desmentido ayer por el Pablo te el padre del jugador

es un hermano acepte Leyma siempre sale en los mercados siempre se especula con un fichaje pero eso no significa que vaya a ocurrir en subida sólo ha fichado por dos equipos el Barcelona y el precio llega la probabilidad de no salir de aquí es muy grande primero porque su segundo año tiene tres años más de contrato y estamos hablando con el PSD para renovar nuboso

las empresas que contrataron que suponga un bajo sus órdenes no actuó de la forma correcta en ningún caso nos ha parecido todo pues un despropósito

protesta que extenderán a la próxima jornada ante el Depor el consejo de administración no entrará en el Tartiere hasta el minuto doce en cuanto el Master mil de Miami ha caído David Ferrer ante el estadounidense en tres sets el alicantino sólo le quedan ya dos torneos antes de su retirada el fondo de Godó en Barcelona y el colofón en el Mutua Madrid Open en el mes de mayo con el que Ferrer colgará la raqueta con esta eliminación de Ferrer ya sólo nos queda en el torneo Roberto Bautista que se enfrentará no antes las ocho y media hoy al número uno del mundo el serbio Novak Djokovic que además tenemos la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña ciento sesenta y siete kilómetros entre Mataró y Sant Feliu de Guíxols más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER