Mónica Balibrea: “Hay muchos afiliados asombrados y desanimados por las supuestas irregularidades en las primarias de Ciudadanos”

perdedores sino perdedores muchísima gente que cada vez se va uniendo plataformas dictados no sólo son unos perdedores muchísima gente entonces bueno a raíz de ahí pues son los que vamos a informaron los que van pasando bueno pues su incomodidad y damos no pues poco pues están desanimados efectivamente pues lo que tienen poco es que es un poco todo la luz y que se veía una persecución de lo que es la verdad no sé lo que he podido pasar con todos estos irregular es tecnológicas que hayan podido ver en la votación de las primarias

se solventó en una comunidad en casi he León es verdad que raíz de ahí que solventaron y tuvo que recular así el candidato que salió con tuvo que que que que no hay que supuestamente tenía que feliz fue el señor recela que al final efectivamente salió a raíz de ahí se han ido bueno pues diriman una serie de

yo entiendo que que otras comunidades a pasar lo mismo sabido cuanto mejor de votos que cree en lo que se está lo que estamos estudiando Lois está intentando averiguar desestimado que haya podido igualmente pues se tampoco no se que se haya podido conculcar alguna forma los derechos de esta gente y que no corresponda L P tras ciudadano con el voto que realmente debería decir es

termina porque eso es lo que estamos viendo terminamos en la medida en que usted también es afiliada además de abogada y representante y portavoz esta plataforma que ha pasado en Ciudadanos un partido que hasta ahora no eran nunca nunca noticia por cuestiones internas y que ahora no deja de esas

Voz 1

03:08

pues eso es lo que realmente estamos intentando pues un poco la son pero no las sembró de muchos afiliados que que podamos creer que podamos ver pues que efectivamente muchas de acuerdo según funcionamiento y seguridad y transparencia no que realmente es lo que todos esperábamos de este partido por lo que quizás estábamos en afiliados como mucha gente pues igual no estábamos un poco enfrentando Goran ver que hay un efectivamente un partido transparente y leal in irreal entonces no lo sabemos es lo que estamos ahora mismo pues estudiando viviendo qué ha podido pasar