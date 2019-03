“Hay que cambiar la movilidad por un tema de ahorro y de salud”

Voz 0927 00:00 bueno hablamos ahora de eso que está en boca de todos pero que no siempre convence a todos movilidad sostenible hacia dónde debe ir la movilidad en las ciudades patinetes sólo coches eléctricos debemos ir a ciudades con coches compartidos de alquiler no contaminantes

Voz 1 00:16 ya otra cesta de la compra y consumo responsable Sostenibilidad otra forma de

Voz 0927 00:26 Joan Herrera muy buenos días buenos tienes director general del IDAE Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía hablamos hace no mucho tiempo aquí de todo el tema

Voz 2 00:34 lo de las energías el impuesto al sol y lomos lo hemos sacado oí de hecho se sea enviado el Real Decreto moto consumará Consejo de Estado antes de del veintiocho de abril tendremos marco legal y marco reglamentario se mueve por

Voz 0927 00:50 buenas noticias de de lo que tendremos que hablar pero hoy es para otra cosa hoy lo habíamos llamado porque el Gobierno ha aprobado hace una semana la distribución territorial programa mueves para favorecer la movilidad sostenible cuarenta y cinco millones de euros que es exactamente para que para que entienda la gente

Voz 3 01:03 para cuatro cosas para ayudas al vehículo eléctrico para ayudas para los puntos de recarga especialmente los de rápida hay ultrarrápida para bicicleta eléctrica compartida para planes de movilidad al trabajo también digo no nos quedamos aquí es decir a esos cuarenta y cinco millones en el sumamente más para proyectos sin a proyectos de un tamaño considerable con cuatro objetivos las ciudades con alto nivel de contaminación donde creemos que hay que electrificar movilidad ya hay que hacer cosas digamos más más intensas para proyectos singulares en ciudades Patrimonio de la Humanidad para proyectos de innovación e industriales porque entendemos que necesitamos una industria de apoyo que que promueva precisamente esta movilidad eléctrica que no significa sólo vehículo eléctrico vamos otras cosas y luego para para proyectos en islas porque entendemos que las islas tanto Canarias como Baleares pueden ser tractor el desarrollo de la movilidad eléctrica

Voz 0927 02:05 quién va a gestionar este dinero bueno los proyecto

Voz 3 02:07 los singulares los vamos a gestionar desde IDAE digamos que la ejecución la gestión descentralizada con unas bases que hemos establecido desde el Ministerio para la transición ecológica e IDAE van a ser gestionadas con la por parte de las

Voz 0927 02:26 comunidades autónomas hablan incluso de implantar sistemas para facilitar el alquiler de bicicletas eléctricas bueno vamos a otro modelo de ciudad

Voz 3 02:34 qué cambiarla molida por una cuestión de ahorrar pero también para una cuestión de salud de calidad del aire en nuestras ciudades no es buena eso qué significa bueno que estamos implementando determinadas medidas pero en el Plan Nacional de energía y clima lo que sí que entendemos es que tiene que haber un cambio aún más profundo cerrando los centros al vehículo contaminante con una medida que tiene que producirse a mediados de la próxima década pero también teniendo que abrir un debate sobre el cambio modal porque no podemos desplazar el transporte o en vehículo privado y contaminante a vehículo envía a transporte en bicicleta transporte andando esto las ciudades medias es fácil pero también a favor del transporte público bueno creemos que ese es el gran reto

Voz 0927 03:17 la ONU dice que en temas medioambientales las ciudades van a un ritmo demasiado demasiado lento incluso decía que ya llegamos tarde

Voz 3 03:24 así es ya ya la vez las ciudades son las principales responsables de nuestro consumo energético por tanto si queremos hacer los deberes digamos que tenemos que garantizar precisamente que ese consumo del cuarenta por ciento de energía final que se produce nuestras ciudades de España cambian y eso significa cambiar varias varios temas pero un tema fundamental precisamente es la la movilidad nuestras ciudades claro si no tuviésemos alternativa tenemos es decir el consumo de nuestro transporte público nuestras ciudades a pesar que tenemos una red tan buena como otros países en Europa es menor y es menor porque seguramente las restricciones al tráfico en nuestras ciudades ha sido menor que el de nuestros socios europeos este es un elemento y luego hay que implementar en un horizonte no muy lejano otras medidas hoy os pongo un ejemplo que que es está haciendo hoy en Francia planes de movilidad la empresa pues los planes de la empresa hoy financian el transporte en bicicleta conversa a cero coma veintisiete euros el kilómetro bueno pues si tú haces un cálculo que te vas a ir en bici a tu trabajo durante todo el año y que eso significa ingresos pues calcular que hombres no sólo una bicicleta sino a bicicletas es bueno el hemos dicho Arturo Pérez Lucía gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo Impulso del Vehículo Eléctrico

Voz 0927 04:43 que íbamos a hablar con contigo nos ha dejado esta esta reflexión pues las ayudas

Voz 0019 04:48 vehículo eléctrico que ha habido hasta ahora pues no han sido lo suficientemente positivas tienen que cambiar y tienen que cambiar hacia una fiscalidad verde hacia una plan de incentivos que este pues más coherentemente desarrollado con una continuidad tratar de impulsar ayudas en la reducción del IVA qué otros aspectos pero desde luego muy diferente a las ayudas que se han venido dando hasta ahora lo que planteamos es que haya una reforma fiscal verde que lo que haga es promover la compra de vehículos eléctricos a través del impuesto de matriculación penalizar el uso de vehículos que sean más contaminantes a través del impuesto de circulación

Voz 0927 05:23 iré mucho no no sé si esto es alcanzable a a corto y medio plazo

Voz 3 05:27 no pide mucho no no hemos tenido poco tiempo y tiempo que hemos tenido hemos hecho lo que podíamos pero lo que dice Arturo es decir necesitamos una fiscalidad que interna Alicia costes extender cuando consumimos y cuando consumimos carburantes no sólo tenemos que comprar esos carbón antes de fuera sino que emiten gases de efecto invernadero generan contaminación por tanto lo que necesitamos es añadir más cero es más ceros de donde se añaden de una fiscalidad verde donde yo creo que lo que no podemos pensar en eso sí que lo añado es empleen cambiar todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos no sé no va de eso yo creo que va de KAZ ir hacia un cambio modal un cambio modal en el que hay una mayor un uso más intensivo y una mejor financiación del transporte público del transporte colectivo y el transporte con compartido y luego lo que tenemos que incorporar a cambio también de cultura cambio de cultura que significa pasar de la cultura de la propiedad del vehículo pagamos nosotros cada una de nosotras tiene que tener un coche pues no podemos tener vehículo compartido

Voz 0927 06:30 con coche compartido pero eso significa un coche compartido

Voz 3 06:32 lo que vaya más allá del del centro de la ciudad

Voz 0927 06:35 pero ese cambio de mentalidad también tiene que llegar a la clase política y aquí por ejemplo el caso de Madrid que es donde estamos Carmena pone en marcha medidas hacer restricciones de tráfico y sabemos que la oposición el PP fundamentalmente que ha gobernado también pone todo tipo de de peros el comercio también pone todo tipo de pegas da la sensación que muchas veces no se mira el CO2 sino los votos

Voz 3 06:56 el gesto haciendo

Voz 0927 06:58 consiguiendo que la peatonalización significa

Voz 3 07:00 a una mejora de la calidad de vida y una mejora de la actividad comercial porque esa es la realidad la cruda realidad debió tengo la sensación de que cuando simplemente a medida se resistencias pero cuando se ponen en marcha la gente las Disfruta Madrid es desde el punto de vista un muy muy buen ejemplo lo que está claro es que la calidad del aire tiene que formar parte de nuestra de nuestra prioridad porque estamos hablando de nuestra salud y la salud de nuestros mayores tiene nuestros hijos pero lo que está claro es que esta tiene que ser una brutalidad lo que a mi me gustaría que pasa es que hubiese una competición electoral para ver quién proponer la medida más no más dura más de sentido común porque estamos hablando de debida de calidad de vida Margaret Thatcher decía aquello de un hombre de cuarenta años que autobús es un fracasado bueno pues no yo creo que lo que tenemos que garantizar precisamente es que el fracaso es respirar aire contaminado el éxito es ganar nuestras calles con experiencias como la de Madrid supera islas en Barcelona

Voz 0927 08:02 las barrera es uno de los jóvenes integrante del Movimiento contra el cambio climático lo que se manifestaban no se siguen manifestando la última vez el el viernes pasado por todo el mundo y nos ha dejado esta reflexión

Voz 0019 08:15 yo como joven creo que se debería de un transporte más sostenible que sobre todo se basará en el transporte público y en el transporte de bicicletas patinetes pero una de las cosas que más lo que echa para atrás lo el alto precio de del transporte público yo creo que a la que hay abarataron costes sobretodo siquiera más accesible más rápido el transporte público yo creo que sería una buena medida para animar a la gente a que en vez del coche cogiera el transporte público y sobre todo apostar por un modelo en el que la energía de su coche eléctrico sea renovable que no sea sólo energía de combustibles fósiles porque si no pasamos a unos coches eléctricos que al final acaban contaminando lo mismo porque la energía con la que se alimentan provienen de energía fósil porque no apostamos de una vez por todas a esta transición inmóvil la tenemos malos tiempos tenemos una emergencia climática ahí nos enfrentamos a una crisis que tenemos que atajar allí sino lo hacemos ahora quizá sea demasiado tarde es nuestro futuro está en juego

Voz 0927 09:08 bueno apunta bien no algunas cosas ya las ha dicho

Voz 3 09:11 bueno bueno bueno somos apunta Juanes una cosa que yo la digo en algunas conferencias no es mío que somos la primera generación que era dividir el cambio climático lo vamos a vivir sufrir somos la última qué puedo hacer algo para evitar que los daños sean catastróficos por es urgente es decir quién te digo que no es urgente está mintiendo o están obligando está ignorando la realidad dos hay que hay que apostar por el transporte público colectivo y compartido y eso significa financiar lo mejor es decir en este país digamos nadie discute la inmersión en un kilómetro de AVE o autopista perdóname todo el mundo discute la financiación del transporte público pues eso es un elemento que tenemos que tenemos que cambiar tres es que lo estamos planteando es que estamos marcando un objetivo para el dos mil treinta y cuatro por ciento de renovables en el mix eléctrico por tanto cuando cojamos un vehículo eléctrico recargado lo que haremos es recargarlos de teología renovado pero es que es más es que el vehículo eléctrico la agregación de las baterías y una gestión inteligente de las mismas nos puede permitir qué Almazán haremos energía de origen renovable a las doce del mediodía cuando tengamos mucho sol y que los coches eléctricos agregados pueda invertir energía a las siete de la tarde porque salió el sol y en este momento no tenemos generación y a la vez a las doce de la noche cuando baje el consumo puedan volver a cargar porque ahí en acción en este caso de orígenes

Voz 0927 10:30 el hablando de coches ya sé que no es solamente el coche pero la gente lo lo lo focaliza mucho en el coche dice ya pero es que ahora los coches eléctricos yo lo compraría pero es muy caro yo lo compraría pero tiene poca autonomía yo lo compraría pero resulta que para irme a cuatrocientos kilómetros tengo serios problemas porque no sé dónde voy a poder cargar el coche esto es un freno ahora hablamos de las fábricas Tin Tan viene de la industria del automóvil es importantes

Voz 3 10:54 es la industria automóvil es fundamental es el diez por ciento del PIB lo que no podemos hacer es ignorar nuestro principal sector industrial claro hay que afrontar el cambio liderarlo porque yo discutiendo con alguna gente que me explica hay es cierto que en vehículo eléctrico tiene una carga de trabajo un treinta por ciento menos que un vehículo de combustión yo yo texto que un vehículo tiene una carga de trabajo del cien por cien menos a qué me refiero es un escenario plausible escenario donde el vehículo asiático chino en particular te llegue con unos precios muy bajos tiene ese escenario una industria del automóvil en España no ha hecho los deberes está ahí y puede tener un problema muy serio donde el debate no es un treinta por ciento menos es es es una cosa mucho más gordo otra cosa que tú planteabas que es fundamental es precisamente el garantizar un desplazamiento medio largo con el vehículo eléctrico es que necesitamos esos puntos de recarga rápida hay ultrarrápida en Itínere precisamente para garantizar que eso es así y luego lo que tenemos que haber son medidas que abaraten es decir yo creo que hay un elemento de producción que va abaratando el vehículo eléctrico los precios hoy unos en los que tenían teníamos tenemos ayudas están los elementos de fiscalidad que tenemos que implementar en la línea de lo que plantaba Arturo de de Dívar pero al lado de eso tenemos que ver qué medidas pueden abaratar el precio del del vehículo eléctrico y nosotros estamos planteando una que no hemos tenido tiempo pero que la que vamos a plantear esperemos no en los próximos cuatro años qué significa eso que la batería no tiene porque ser tuya tú puedes comprar la carrocería para que nos entendamos pero la bacteria puede ser tengo un agregador que te agrega baterías que hace un uso inteligente que es retribuido por el uso inteligente tenemos que ir a modelo de vehículo eléctrico compartido

Voz 0927 12:33 para terminar y estamos ya en campaña pero la campaña real empieza en unas en unas semanas crees que se van a retratar otros partidos con esto en lo que el Gobierno evidentemente a tomar una postura muy clara

Voz 3 12:45 yo espero que sea un tema de debate porque me gustaría que hablásemos se politicas no es decir creo que que que bueno ya lo aquí añado una opinión ya e incluso como catalán no me gustaría que hablásemos más de políticas y menos banderas el debate territorial es verdad importantes lo ha sido en España lo va a continuar siendo ahora bien el cambio climático va fatal todo el planeta y a Europa pero particularmente a los países del sur de Europa y particularmente a España dos no hay ningún país de nuestro entorno excepto Chipre Malta que tengan la dependencia energética que tenemos nosotros y por tanto lo que me parecería una algo fuera del sentido común es que la agenda sobre el cambio climático la agenda sobre la transición energética eran caras hemos somos ricos en suelo muy ricos no

Voz 0927 13:27 hasta hace no mucho parecía que no pero así somos ricos

Voz 3 13:31 en el horas de sol viento John biomasa y en ingenierías somos pobres de solemnidad pero pobres en combustibles fósiles

Voz 0927 13:41 Joan Herrera director general de Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía muchísimas gracias seguiremos hablando de estos asuntos que nos interesan sobre todo nos preocupan gracias hasta la próxima semana