Flash Deportes SER de las 14:30 (26/03/2019)

la selección española de fútbol disputará hoy su segundo partido de clasificación para la Eurocopa dos mil veinte será ante Malta a partir de las nueve menos cuarto de la noche quién no estará en este encuentro será Luis Enrique la Federación española a través de Twitter ha informado que el seleccionador no estará esta noche por motivos familiares de fuerza mayor Le sustituirá su segundo entrenador Robert Moreno iré recordamos que pueden seguir este partido a partir de las ocho y media en Cadena SER con todo el equipo de Carrusel deportivo además de este partido de España hoy tendremos el Noruega Suecia y Rumanía Islas Feroe en el ámbito polideportivo nos centramos en el tenis del Master de Miami a partir de las ocho y media de la tarde tendremos el partido entre Djokovic is Roberto Bautista también a la misma hora tendremos el primer partido de la jornada número veinticuatro entre el Ademar León Ciudad Encantada y hoy tendremos la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña con un recorrido de ciento ochenta kilómetros con inicio en Mataró es todo por el momento más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER