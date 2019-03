Jesús Vázquez: "Internet y las redes sociales, han cambiado la forma de consumir la televisión. Pero la gente va a seguir viendo la tele"

Voz 1995 00:00 existen dos tipos de españoles eh

Voz 1 00:02 sí

Voz 1995 00:07 los que cuando son invitados tú cuando te invitan a cenar en casa de viento que llevas vino o llevas pues tengo tendencia digamos dos de llegada queda muy bien siempre llevo algo si incluso hasta una sonrisa la sonrisa basado esa creo que es pues es decir que un valor añadido a cualquier comida es decir que siempre llevó treinta veces y no no hay quedaba nuestros no sé qué sucios en público que Uruguay perteneces que sus te llevas vino llevas puesto

Voz 0928 00:42 yo llevaba vino hasta ahora pero ahora estoy empezando claro

Voz 1995 00:48 eh mantener el negocio vale tienes muy de poste entonces no la verdad en mi vida diaria

Voz 0928 00:56 no porque cuida un poquito la alimentación y eso no se puede comer dulces todos los días pero sí cuando toca a fin de semana para relajarse un poquito para dar un premio de la vista muy bien

Voz 1995 01:09 Jesús Vázquez está a mi lado y créanme da una rabia es que me gustaría que me cayera es que Jesús pasa el tiempo y está exactamente igual mejor ya que está mejor qué simpático lo cual ha llegado al estudio diciendo yo os escucho hemos dicho a eres tú es que es la verdad mucho puede ser tan encima llevas puesto encima encima llevo postre bar es porque esto de la alimentación cambia mucho osea ya no se sabía que yo hago

Voz 0928 01:45 yo creo que hago lo lo más normal que es una una dieta equilibrada tenemos la suerte de tener la mejor dieta del mundo que es la dieta mediterránea entonces hay que comer de todo eso es súper alimento es la de que salen ahora con todo el respeto pero la a al noche cuáles las semillas de no sé qué

Voz 1995 02:05 no yo siempre lo cuento tuvo un amigo Juan que dice que cuando los españoles ahora además está en plena polémica el asunto cuando los conquistadores llegaron a América patata Kaká

Voz 0928 02:18 ante del cacao Gates ya había

Voz 1995 02:23 ya estaba ahí la Aquino pero la dejaron allí ya estaba ya había aquí no dijera esto para te paga las patatas que están buenísimo a polemizar porque habría que explicar por qué no hay que pedir disculpas pero no lo vamos a hacer después de lo que decía el presidente meterse en ya está Pérez Reverte has decidido en España que cada vez que aparece cualquier tipo de polémica este tipo ya está Pérez Reverte y los demás nos callamos podemos seguir haciendo nuestro casos que hoy Jesús viene presentarnos bélico ha hecho una receta nunca mejor dicho internacional

Voz 3 03:05 no llegó la hora de meter las manos en la masa comienza a España

Voz 0928 03:13 cómo lo traducimos es que es muy difícil de traducir yo llevo se lo he preguntado muchísima gente y nadie me dice exactamente como se que significa Bacon como retirar del mercado del Horno sacar algo de Laure no no sé es una expresión inglesa que nosotros la vemos ha dejado como estaba porque programa en Inglaterra tiene muchísimo éxito

Voz 1995 03:34 sí

Voz 4 03:34 tenemos con nosotros un éxito tan extraordinario que está comentado importada el día después a todos los días ha sido algo que incluso ha cambiado usted punta sociedad británica

Voz 0928 03:46 sí sí sí totalmente la final de la última edición la dieron dieciséis millones de personas dieciséis millones eso no se recuerda desde

Voz 1995 03:56 es es grandes sucesos televisivos

Voz 0928 03:59 aquí los consigue el fútbol fútbol bueno y algún programa que otro primer Gran Hermano primera ópera

Voz 1995 04:07 entre un foco después de Train Nidal es de ese tipo pero que Eurovisión Eurovisión te no sé si tanto no creo que llega después de treinta años en la televisión nunca mejor dicho por fin hasta meter al menos sin harina no está todavía en un programa

Voz 0928 04:21 no no no y lo que me queda todavía por hacer pero no de cocina no se cruzó de repente

Voz 1995 04:30 para tu cocinas yo cocino

Voz 0928 04:34 los tres no sabía cocinar ahora hace ahora cosita se así que cosas pero el otro día le dice un CAP Cake a mi marido por el día de los enamorados lo di Madalena al hombre no es que ese es que no hay que ha cambiado esto

Voz 5 04:48 veinte facto ya que mal lo que queremos

Voz 1995 04:52 no es la misma

Voz 5 04:54 que no es lo más magdalenas La Maddalena de toda la vida

Voz 1995 04:57 es la Magdalena Cake es una evolución de la que era una una madrina sobreactuado poco adornada como haces podrías compartir con nosotros la receta es muy fácil es

Voz 0928 05:13 Lina un huevo

Voz 6 05:15 eh poquito de levadura

Voz 0928 05:19 un poquito de leche un poquito aceite una cucharadita de cacao en polvo lo bates todo lo Veloso un minuto al micro ondas en micro

Voz 1995 05:29 ver si te pobre y te quedas

Voz 0928 05:32 con todo el personal en mi marido si me quedo lo que para de verdad es que has hecho tú esto no has metido uno ya sacaba otro falso y en un minuto creo ondas Cup Cake en el microondas

Voz 1995 05:44 me fui pensando ha metido unos pues ya entonces cocinas sino magia claro es verdad es verdad ir a largas estado dos meses hablando me sí

Voz 0928 05:57 tensos en una carpa preciosa

Voz 1995 06:00 a las afueras de Madrid se ha hecho casi casi un gran

Voz 0928 06:04 no porque estábamos ahí muchas horas desde

Voz 1995 06:06 de las ocho de la mañana hasta las diez de la noche ir tanto rato con pasteles dulces ahí en poco hasta las orejas de bueno huele muy bien eh

Voz 0928 06:18 es el plato que mejor huele de todos en los que todo esto que ahí momento ya la el mes la semana se hizo con ellos y ya no puede uno de estos me atreví ya bueno yo yo me con tuve bastante me daba así en las manos para no porque había cosas hay cosa hay cosas pero hay cosas realmente buenas hay tenemos algunos concursantes que hacen cosas

Voz 1995 06:39 es increíble que no se van yendo cada semana se va uno es que el programa interesantes pero no con los con los que no

Voz 0928 06:49 mira qué voy a contar una cosa hay unos hay algunos postres tan surrealistas que yo les dije a al equipo digo allí porque no hacemos un ránking

Voz 1995 07:01 eh

Voz 0928 07:01 de su claro interés en el último programa haremos un resume esto es un poco estoy desvelando haremos un resumen de los postres más surrealistas de de esta primera edición que hay algunos Ac6

Voz 1995 07:15 bueno con Jesús Vázquez hemos compartido horas horas y horas Jesús es alguien más de la familia Nos acompañado tanto tiempo durante tantos años y también que es imposible no quedarle tiene uno programas llama Bacon es en el próximo domingo pero con Jesús vamos a dentro unos minutos a repasar una evolución de un medio que que es alucinante que hace que estemos en un momento maravilloso del que él también forma parte pero que nos llevan universo que todavía desconocemos en las plataformas por ejemplo lo que ayer presentaba Apple ya no vende de lejos ahora hace contenidos que es Jesús Vázquez sino nuestro querido contenidas en unos segundos volvemos

Voz 7 07:53 en la Cadena Ser

Voz 0928 07:54 en Hoy por hoy con Toni

Voz 1995 07:58 eso es que tiene un talento natural para la comunicación que le ha convertido merecidamente el presentador con más trabajo de la televisión de este país en los últimos días esto es una de las zonas que más tiempo ha pasado en la tele en las últimas tres décadas debutó en mil novecientos noventa y eso desde nuestro punto de vista lo convierte en un fantástico analista de un medio que conoce como nadie está cambiando de manera muy notable nunca mejor dicho ante nuestros ojos

Voz 8 08:25 esto es sólo lo último hombre en Ávila ideas a vuestra excluir en el seno de allí era

Voz 1995 08:34 Bell presentaba en un acto multitudinario su paso definitivo para controlar también el contenido televisivo y lo ha hecho de la mano de Steven Spielberg que por cierto hace dos semanas despótica pedía que las películas de Netflix no fueran consideradas Goscinny que se presentarán que aquello era otra cosa pues Steven no es la incoherencia la base misma la felicidad también trabajará en esa plataforma yeyé Abrams con lo cual sabremos que los finales es su serias nunca serán certeros Jennifer Aniston tú mencionabas que son fraude es decir traten de rodearse de la de lo mejor de lo mejor de la industria detenimiento vamos a dejar treinta años atrás en el tiempo

Voz 1 09:16 bueno bueno pues bienvenidos a todos otra vez

Voz 9 09:18 aquí seguimos ahí nuestra primera maratón de baile de la

Voz 1995 09:24 en mil novecientos noventa debutaba como presentador de la quinta marchen

Voz 0928 09:27 pegando gritos ente raro es que era una discoteca que era un plato que simulaba ser una discoteca entonces había mucho barullo chavalería música alta entonces había que estar siempre como gritando por encima de ese ese ruido que había siempre

Voz 1995 09:44 han pasado veinte que setenta años y nueve cómo ha evolucionado estos versos pues eh

Voz 0928 09:50 se imagina de la yo yo asistía la primera revolución de la televisión partimos de la televisión monolítica oficial española del régimen que había ido repente esa televisión empieza a cambiar en el año noventa llegan las televisiones esa fue la primera gran revolución

Voz 1995 10:11 habla de Un tiempo donde uno y la dos y los niños españoles tiramos el mando a distancia

Voz 0928 10:16 exacto las niño cambia poblados exacto botón por niños y levantado así se veían las dos se que en muchos sitios no jugar explicaba el lo HF no se llegaba a ver muy bien había que mover los cuernos sí tenían las antenas de televisión tienen cuernos uno de los es que no sabes muy bien golpes se emocionaba funcionaba además el golpe se quedaba la imagen que les llegaron las privadas y con eso fue la primera gran regalo sí porque cambió totalmente el panorama empezaron las audiencias empezaron la competencia empezó a hacerse otro tipo de programas que no se hacían yo me acuerdo de la época de las Mama Chicho la cacao maravilla auto aquellas chicas exuberante ese guapísimas que cantaban y bailaban era una tele que no se conocía en España bueno y ahí estuvimos unos años asentándose en esa nueva televisión hasta que llegó la siguiente revolución que ha sido Internet las redes sociales y eso ha vuelto a atrás tocar un poco la forma de ver televisión pero yo creo que que es una industria muy potente va adaptando a cada cada uno de esos cambios de muy de muy buena manera osea la gente sigue viendo Tele va a seguir viendo televisión sobre todo la gente mayor El País cada vez tiene más gente mayor afortunadamente la esperanza de vida aumenta ahí que hay mucha gente mayor que le gusta ver la tele como se veías antes como se ve siempre sentaditos en su cuarto de estar consumando viendo programas la gente joven pues utiliza sus tabletas ordenadores elige cuándo como a qué hora y lo que quiere ver la oferta se ha hecho pues prácticamente ilimitada con lo cual bueno son nuevos retos nuevos desafíos pero pero yo creo que nos vamos adaptando

Voz 1995 12:09 no bajo mi punto de vista es un privilegio tú en primera fila y los demás un poco más atrás como espectadores a como trabajadores como guionistas como cámaras de televisión el mundo entretenimiento está asistiendo a un nuevo cambio estamos ahí para verlo y para participar en él a mi me parece que es un privilegio

Voz 0928 12:28 totalmente el lo que pasa es que luego lo hablábamos antes fuera de micro a la hora de ponerse a trabajar el trabajo es el mismo cambia todo el soporte de todo el entorno hay que saber llegar de otra forma a la gente pero el el programa sí cuando yo algún programa lo hago igual ahora que hace treinta años me lo tengo que estudiar en el mismo guión tengo que hablar igual a la Cámara tengo que concentrarme igual no ha cambiado la forma de trabajar ha cambiado todo el soporte de ese trabajo y todo el entorno pero el trabajo es el mismo

Voz 4 13:04 talento sigue siendo necesario un hilo fascinante con Bacon no y en este caso es que es una actividad muy casera hecho concurso es lo que más ha triunfado estamos hablando gente que saltando de avión eso ganando millones de dólares en es no actividad que forma base la actividad de la cocina concurso ha triunfado tanto es

Voz 0928 13:27 varios es estupendo nada a mí el programa triunfó en treinta países esperemos ser nosotros el XXXI he arrancado muy bien en cuatro están muy satisfechos jefes con el resultado sea que nos están cuidando por eso ahora nos vamos a la noche del domingo más pronto porque hemos descubierto que es un programa que Le gusta mucho a los niños los niños les encanta hacer pasteles no me digas porque a lo mejor es porque está de moda o o porque empezaron a ver el inglés sí pero yo tengo muchos amigos con hijos evidentemente que me dicen es que mis hijos están enganchados a liarla pues lo ven todas las semanas lo ven por esto que hablábamos a través de todas las posibilidades tecnológicas por las plataformas o por donde sea veloz Jesús Vázquez ya lo han visto

Voz 3 14:13 más de veinte países

Voz 10 14:18 en Reino Unido la final de la temporada reunió a más de dieciséis millones de espectadores

Voz 1995 14:26 se llama Casa has estado durante dos meses el mentor no idílico rodeado de azúcar es casi como un cuento de Roa SS como es muy difícil traducirlo qué no llamarlo Jesús y la fábrica de chocolate y una cosa más lírica las no estilo lo propondré lo propondré a base

Voz 0928 14:44 les gusta para la segunda temporada de cierto

Voz 1995 14:47 hay una cosa interesante y es verdad que después de ver a gente haciendo todo tipo de proezas en la tele la mayor proeza es hacer algo común que está instalado en la en nuestra rutina la mayor proeza sería hacer que eso se viera en todo el mundo CIR como un programa de televisión típicamente británico Varqués muy británica muy briosa británicos muy británicos consigue triunfar en todo el mundo

Voz 0928 15:10 pues supongo por lo que estaba diciendo antes Tom porque es es convertir algo cotidiano algo que todo el mundo puede hacer en su casa convertirlo en un concurso de talentos creo que es muy fácil que la gente conecte con eso porque todo el mundo tiene su casa una obra no tiene azúcar el leche tiene insistentes dice oye yo también podría hacer esto lo hace este chico de dieciocho años tenemos un chaval de dieciocho años que hace unas cosas que flipa

Voz 1995 15:36 pues por qué no lo voy a hacer claro es es hoy pilló también tengo un horno el horno sirve para esto yo microondas que algunos cocinan que Microsoft ha encontrado ir en esa en esa

Voz 0928 15:51 adaptación a nuestro cabe la repostería típica española en los caudillo si temo hacemos hacemos sabemos de todo hacemos hecho mira tenemos tres jurados que cada uno es especialista en un campo tenemos eh digamos una venezolana muy divertida

Voz 11 16:11 que es especialista en estos que dicen estas cosas de colorines tenemos a Banic que se de Elche que ese es el que hace las masas

Voz 0928 16:20 es el de toda la vida al los hojaldre es los panes los y luego tenemos a a Mikel que es el que hace digamos el más técnico el más sofisticado y que hace trabaja con nitrógeno líquido así que hace cosas muy muy muy técnicas con lo cual abarcarnos todo el espectro de la pastelería desde lo más sencillo y lo más tradicional a lo más moderno de vanguardia tecnológica

Voz 1995 16:46 pues tomen nota porque estos programas de televisión consiguen que nosotros incorporamos en nuestra vida nuestra rutina objetos y palabras que no que no conocíamos antes ese sí que percibió con el tema del vocabulario los abrazaba adherido esos que es el Glass Royale verdad pues ahora mismo no caigo Royale es una preparación de azúcar y clara de huevo que se usa para decorar galletas que es un abatido por pues es una máquina que fría

Voz 0928 17:20 a los ojos dice esta especie de nevera pero en pastelería enfría rápidamente sobre todo el chocolate y eso por qué

Voz 12 17:29 en la pastelería es como una ciencia todo depende del peso la temperatura los gramos

Voz 0928 17:36 el tiempo de cocción si te pasas

Voz 12 17:39 un grado te falta un gramo o te pasas un minuto

Voz 1995 17:44 sacaba el puesto voy pensando los los que tienen suerte de verdad son los amigos de Jesús porque se iban a poner hasta las orejas de comer todo esto pues Abdu como los actores cuando un actor aprenden una película hacer en Grima a montar a caballo sólo lleva El Nano ya sea de vez

Voz 0928 18:02 dura sabe cantar sea esgrima porque en la Escuela de Arte Dramático te da de las sedes sabes hacer un partidazo esgrima cantar papeles pastel

Voz 1995 18:14 el ex pero no no no no no si hemos que es él

Voz 13 18:17 hizo mal es eso

Voz 1995 18:21 ingrediente un poco extraño que se usa pero no no me mendiga muy bien para qué pero es la usaban un edulcorantes yo me tengo que hacer esas cosas operaciones de cristal transparente delitos de que y eso se utilizó el sable sable no tiene que ver con la política

Voz 0928 18:40 llama una masa

Voz 1995 18:42 si no una una masa dicha Chacón

Voz 13 18:45 echa que me está hundiendo

Voz 1995 18:49 y es que ver tu propio programa sí sí sí ya sé que eso la masa sable y más adelante llevase a tantas esto o lo que tengo que aprender necesito por lo menos tres o cuatro ediciones más que para dominar animal del directo hechas has echado de menos el dirección

Voz 0928 19:08 pues mira ha sido curioso hacer este programa porque los ritmos y los tiempos hablando el trabajo no tienen nada que ver con lo que había hecho porque realmente cocinan Neverland el concurso con tiempo real en tiempo real entre tiene cuatro horas de este postre cuatro horas y tú sabes cuándo

Voz 1995 19:27 sí

Voz 0928 19:28 pues yo tengo que estar allí como como los médicos de guardia cuando lo pasa algo a una selectos Vázquez doctor Martínez a salir fue cuando un horno a llevábamos corrimos buenas cámaras que pasa otras el suelo tres buenas llorar porque no sería otra se corta con un cuchillo médico inning y nada y luego también hay muchos tiempos en los que me meto un ratito a tu camerino descansa

Voz 1995 19:50 pero viendo que ya número tres nada

Voz 0928 19:55 claro es que mira están a esa a esa esto no va a salir lo hemos pasado muy bien pero claro lo que tu dices no tienen

Voz 1995 20:05 es Hinault no pasa que cuando es el hecho de saber que tiene su colchón de poder repetir eso no era otra que abreviar fantástico pero es que no no

Voz 0928 20:14 me sí que sí que sí es otra cosa pero si yo he hecho muchos programas en directo muchos grabados muchos que tienen las dos fases en una primera fase muchos Talens que es grabada hilo cuestan unos directos en la última parte del programa Amin esto la adrenalina el subidón los nervios eso me me gusta mucho la debe una línea dicen que es la droga natural más

Voz 1995 20:38 este programa de todos los concursos programas de televisión yo te vamos a ayudar te voy a dar tres opciones tuve que problema te hubiera gustado presentar unos este

Voz 15 20:53 otro es este lo último no lo sé hará una vaquilla

Voz 13 21:05 yo no me los dos primeros eh no va mal encaminado

Voz 1995 21:10 sabes qué se está hablando de esos programas otra vez en serio se un dos tres fíjate que no hemos hecho me parece justo que según el nombre del programa pero toda la audiencia y todo nosotros hemos de que estamos hablando de fíjate si esas pruebas estaba hondos en nuestra dos tres El precio justo

Voz 0928 21:26 el segundo no pues por los pasillos de repente alguien ha empezado a hablar de por qué no volver a los tres Marsella y la gente lo comenta que este funcionario habría que darle una vuelta por eso me ha hecho gracia cuando lo has dicho digo esta esta pueblos

Voz 1995 21:45 pero no estás escuchando no es quién es contada de descontar ponernos puedes contar algo que quieres contar a ver el hijo de Chicho que es el que tiene los derechos del programa

Voz 0928 21:56 Chicho pero su hijo trabaja con él a a a digamos que lo ha puesto sobre la mesa a los directivos de las cadenas queréis hacer otra vez

Voz 1995 22:09 es que estoy pensando ya lo de los me sale súper cañones me salen a tu vamos está ahí

Voz 0928 22:16 pero habría que darle una vuelta muy grande claro con toda esta revolución ahora maravillosa de las mujeres yo creo que habría que pone a fatos también hombre por supuesto Zapata sea zafarse justo es el momento de El Fary

Voz 1995 22:28 hijos no hay uno de los grandes momentos de la historia de la televisión

Voz 0928 22:34 son El Fary Alaska siempre pensamos

Voz 1995 22:37 cinco meseta pero a cien programas especiales con cada yo fui a uno con Lara Dibildos concursal llegue a la subasta pues hubo un momento no tan bueno como el tuyo Dibildos con El Fary y Alaska sentados yo creo que no pasan de la primera ronda pero dio no estamos buscando lo mira este es el sonido de los cascos a veces el sonido que hay que hacer una nueva versión de del uno dos tres

Voz 16 23:03 esto es lo que pasó con el frío Alaska ganaba uno El Fary y Alaska que no tenía de antemano porque no somos la pareja más idónea del mundo además las buenas relaciones que tengo con mi hermana

Voz 1995 23:18 a la mina perdón y olvido que les dormido

Voz 16 23:20 a veces esa hemos tienen que decirme utensilios para comer y beber por ejemplo las copas un dos tres responda otra vez las coplas como el vino

Voz 1995 23:33 estuviera donde encuentras de una pareja de Rosalía y Santiago Abascal para llegar a tal extremo de barbarie tuve éxito voy a ver si esta las imágenes buenísimo

Voz 0928 23:47 se quedaron ahí he de de política

Voz 1995 23:49 es una no a ver si te lo he dicho yo indeterminado la frase digo uf también te digo que igual que estamos siendo testigos de un cambio apasionante en A

Voz 0928 24:01 en la política también estamos viviendo un momento bastante importante un cambio importante en Tosac yo creo que hay que vivirlo si no tiene sus ideas sus creencias hay que luchar himno dar ni un paso atrás es aclarar atrás nada atrás para tomar unos derechos adquiridos pero aparte de eso pues está bien está bien que cada uno se muestra como es está bien que se destape

Voz 13 24:27 que cada uno sepa

Voz 0928 24:30 de qué va cada uno has visto cómo estamos dándole vueltas y que sin hablarse

Voz 1995 24:34 en hablar de crisis como vimos de verdad hablaba en nombre de la Cadena SER hemos pasado mucho rato contigo desde hace mucho tiempo y hemos visto cómo de convertidas en el gran comunicador este país seguro que aparecerá pero por el momento el nuevo Jesús no hay incidía el mundo produce genios maravillosas una sociedad maravillosa con jóvenes con un talento descomunal pero no no aparece de nuevo el el nuevo Jesús Vázquez alguien que pueda suplir con todo lo que nos estaba entretenimiento con todo lo divertido con toda la emoción que nos has hasta yo en nombre de la audiencia de la cadena SER

Voz 0928 25:09 tengo que dar las gracias a la nueva gracias por tanto hemos herido gracias gran yo soy el que estoy agradecido porque tengo la suerte de de hacer un trabajo maravilloso a mi me lo parece he disfrutado muchísimo este han pasado así los treinta años espero que los próximos treinta los dos m pasen tan rápido si está

Voz 1995 25:29 mejor que nunca

Voz 13 25:30 treinta años de lo que yo estoy muy agradecido a la vida

Voz 1995 25:33 esto Vázquez toda la suerte del mundo en Deco aparece mándanos a contrapelo