Voz 0772 00:25 lo que acabamos de escuchar de fondo es la voz del speaker del Parlamento en Londres rechazando una vez más uno de los acuerdos propuestos hace poquitas semanas precisamente para intentar llegar a un acuerdo a esa polémica esa vorágine a ese caos en lo que se ha convertido en definitiva el Brexit tanto para los británicos tanto para los europeos un caos de acuerdos de de desacuerdo de iniciativas de en definitiva infinidad de obstáculos que se han ido presentando a lo largo no solamente vienen a partir de de los últimos años sino a lo largo de la historia no porque Inglaterra el Reino nido Gran Bretaña los tres conceptos que ahora también vamos a definir han estado siempre en Europa pero también han ido un poco a su aire no para hablar del contexto histórico que rodea a la situación del Brexit hemos pedido ayuda a Antonio Moreno Juste el ex director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y profesor en este mismo departamento Antonio bienvenida a Ser Historia

Voz 0772 01:32 pero como digo también es autor de un libro que recomendamos desde aquí publicado por Alianza Editorial historia de la construcción europea desde mil novecientos cuarenta y cinco un libro que está firmado como coautora Vanessa Núñez Peñas Antonio no es nuevo no lo tengo aquí anotado como primera pregunta para para realizar te el con el nacimiento de de lo que era la Comunidad Europea en los años cincuenta a finales de los años cincuenta en cincuenta y siete buena el tratado de de Roma Inglaterra no estaba ahí reunido no está mal

Voz 0212 02:04 no efectivamente no estaba ahí no estaba ahí por varias circunstancias la primera porque quizás el Reino Unido tenía una visión muy diferente de lo que significaba la integración europea no compartía la visión y épica de la Europa de posguerra ellos incluso desde el punto de vista económico planteaba más que ir hacia un Orion arancelaria hacia una integración europea avanzar dentro del marco de la como ellos tenían como Commonwealth

Voz 0772 02:40 su propia Comunidad Europea por así decirlo

Voz 0212 02:43 su comunidad imperial claro date cuenta también que cuando se les invitó a participar en el plan Schuman ellos ya rechazaron esta esta situación Ellos en cierto modo venían a considerar que hacemos con este grupo de países perdedores la guerra lo hemos ganado nosotros por ese es un elemento que yo creo que es importante para comprender la mentalidad británica cómo perciben ellos la Segunda Guerra Mundial nosotros hemos ganado la guerra nosotros nos merecemos otra cosa nuestro punto de relación está marcado por otros parámetros nosotros estamos en Europa pero no significa necesariamente que seamos Europa Europa como la están viendo ciertos países de la Europa occidental

Voz 0772 03:29 en cualquier caso fue en el año mil novecientos setenta y tres bastante tarde podemos decirlo así cuando el Reino Unido entra en la Comunidad Económica Europea

Voz 0212 03:39 sí en cierto modo Jean Monnet decía que los británicos a la altura del año cincuenta y siete después de firmar el Tratado de Roma intentan disolver la Comunidad Económica Europea como una como un azucarillo en una taza de té Angle ellos utilizan mucho esta idea que lo primero que ellos plantean bueno la posibilidad de que la área de libre cambio el área de unión arancelaria que se conforma dentro del marco de la Comunidad Económica Europea se extienda a Gran Bretaña al resto de los países de la antigua obedece también por supuesto a los países que conforman lo con Wall el rechazo por supuesto de la comience europea es absoluto la reacción por parte británica será

Voz 3 04:24 que forzar un acuerdo

Voz 0212 04:28 que va a dar lugar a la esta la Asociación Europea de Libre cambio que se conformó por el Tratado de Estocolmo en mil novecientos cincuenta y nueve pero con un problema añadido obviamente los países que están dentro de la esta no tienen el peso económico que tienen los países que están dentro del mercado común la consecuencia directa es que en agosto un sesenta y uno ya están solicitando los países de la hasta el segundo de ellos Gran Bretaña la apertura de negociaciones con vistas a la adhesión

Voz 3 05:03 parte de este conjunto de países que ocurrirá pues las distintas posiciones desarrolladas por el presidente de gol el veto a Francia a pesar de las

Voz 0212 05:15 segunda petición de Harold Wilson en el año sesenta y siete tendremos que ir más allá de la caída de De Gaulle para que realmente se comience a negociar la adhesión de la Comunidad Europea junto a Noruega junto a Dinamarca junto Irlanda sí será finalmente nuestro el setenta y uno cuando el Parlamento británico apruebe la adhesión a la Comunidad Económica Europea pero en un contexto muy complejo

Voz 0772 05:44 en un contexto muy complejo y también la propia complejidad no antes lo decía al principio hay mucha gente que salía con Inglaterra Reino Unido Gran Bretaña hay vamos a explicarlo es muy sencillo Inglaterra es el país Inglaterra como tal Gran Bretaña es la isla que comprende Escocia Gales e Inglaterra y el Reino Unido es todo lo que hemos dicho más Irlanda del del norte no el claro con esta tarjeta de presentación con esta personalidad con estas instituciones ellos entran como decíamos en el año setenta y tres en la Comunidad Económica Europea pero ya muy pronto apenas dos años después ya se realiza el primer referéndum porque ya se quieren salir

Voz 0212 06:23 sí date cuenta que el ciclo económico británico está determinado por un ciclo de stop and go que en cierto modo es un ciclo contrario al modelo que se está desarrollando europea ellos tienen interés en Europa tanto en cuanto las cosas van bien en Europa descubre en los años sesenta que su crecimiento económicos muy inferior al que se está experimentando en el continente a partir de la adhesión cómo podemos llamar esto bueno yo llamaría como un matrimonio de conveniencia con bastante escepticismo por una de las partes sobre todo hay un elemento fundamental que no se tiene en cuenta cuando se están desarrollando las negociaciones para la adhesión de los británicos como es el inicio de la crisis de los setenta con lo que buena parte de lo negociado se convierte en una pesada losa sobre el presupuesto británico pero también sobre la misma economía británica esto llevará por supuesto a que Edward Heat tenga que era forzar perdón en Harold Wilson quiera forzar una negociación para realizar buena parte de los acuerdos y sobre todo para reducir la aportación británica esto lleva al primer referéndum que es de junio de mil novecientos setenta y cinco que sale mantenerse dentro de la conciencia europea con un sesenta y siete por ciento de los votos pero quizás merezca la pena decir que Francia realizó un referéndum previamente en abril de mil novecientos setenta y dos acercas a la aceptación de los franceses

Voz 3 07:49 de los británicos que salir de ese referéndum sería

Voz 0212 07:52 afortunadamente que sí pero evidentemente el tema de los referéndum en Europa es un tema complejo cada vez en un referéndum no han ido las cosas muy bien para Europa

Voz 0772 08:02 Antonio Moreno tú lo decías antes conoces muy bien porque es tu línea de investigación precisamente el en la que trabaja en este departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid hay un trasfondo económico hay un trasfondo político hay un trasfondo también visceral no los los británicos desde ese momento de eclosión en el siglo XIX que hemos visto con la revolución industrial con a la eclosión económica desde China Ceylan todas las las las colonias que tenían lo hacían no voy a decir que que nos vieran de por encima del hombro no pero sí que se sentían distintos superiores no al resto de de Europa y es quizá algo que todavía hoy en pleno siglo XXI pues siguen sintiendo de una manera muy muy intensa

Voz 0212 08:47 sí yo creo que hay una cosa muy gráfica como titulaba al Times hay niebla en el Canal el continente aislado creo que define bastante bien la actitud que tienen los británicos al respecto a lo que es Europe la Comunidad Económica Europea los británicos como te decía en la inmediata posguerra ahí tienen ellos muy claro hasta dónde quieren llegar en el marco europeo a ellos es fundamental la relación con Estados Unidos y la presencia de Gran Bretaña en el conjunto europeo a través de diversas organizaciones de carácter regional vienen más motivada como consecuencia de la Guerra Fría y de la propia relación trasatlántica que otro tipo de cuestiones dirijo con esto a lo que me estabas planteando bien Gran Bretaña es una vieja señora sale realmente perjudicada por decirlo en estos términos de la Segunda Guerra Mundial el impacto de la segunda guerra mundial sobre la economía británica es devastador son más de mil millones de libras oro es una deuda cercana a los tres mil millones de libras con Estados Unidos que tienen que empezar a pagar prácticamente desde el primer momento incluso la posición que ocupan los británicos en el contexto de la Guerra Fría se la deben a los norteamericanos tú puedes seguir impere siendo Imperio mientras yo te permita ser imperio la prueba está en que tienen que reconocer la independencia de la India

Voz 3 10:11 por un lado y en segundo lugar

Voz 0212 10:14 tienen que tener presente algún otros elementos dentro de la propia guerra de la propia guerra fría en sus inicios tienen que evacuar crecía en el contexto de los primeros pasos de conflicto bipolar sustituidos por norteamericanos porque no tienen capacidad para seguir aguantando apoyando a las fuerzas

Voz 4 10:33 eh occidentales en el marco de la Guerra Civil agrega descubrir

Voz 0772 10:38 eso no porque claro ese contexto ese sentimiento casi visceral como decía es lo que ha hecho a muchos británicos con esa referéndum del año dos mil dieciséis en el que se decidió salir de de la de la Unión Europea el la idea no generalizada en ocasiones también muy populista no también pues ha crecido a raíz de la de la crisis económica que hemos sufrido todos ellos también pues creía que muchos de esos problemas no pues se debían precisamente a la permanencia en la en la Unión Europea no me imaginaba un poco la de coña no a la la broma que podrían decir aquello de Europa nos roban no también un poco como

Voz 3 11:18 pues así es a Margaret Thatcher

Voz 0212 11:22 el primer momento los británicos entraron revisar el marco de las acuerdos que habían tenido para delante sin con el mercado común Margaret Thatcher se hizo célebre con la frase de devolver dinero hilo que pretendía Margaret Thatcher era reducir las aportaciones británicas al presupuesto comunitario la situación llegó a ser tan complejo y tan dura que realmente en François Mitterrand Helmut Kohl sintieron una posición de Margaret Thatcher como un auténtico chantaje en el marco de las negociaciones para el Acta Única Europea y luego evidentemente recuerda que se plantean cuando las negociaciones del Tratado de Maastricht un opt out es decir la aceptación por parte de los se entre los europeos que Gran Bretaña no forme parte del euro con las implicaciones que esto tuvo para otros temas de la agenda comunitaria vitales en aquellos momentos como es el tema de la pesca de la Política Exterior y de Seguridad Común y por otro lado lo que podemos llamar la agenda social cientos ponemos a minar la estructura del Tratado de Maastricht vemos que uno de los pilares Nos falta tenemos la Comunidad Económica Europea pilar económico tenemos la pesca tenemos asuntos de Justicia e Interior pero si estamos hablando de Europa no es fatal del modelo social europeo el modelo social europeo es vetado pues mejor que es el que sustituye a Margaret Thatcher como primer ministro en este contexto un tanto complejo de la salida de Gran Bretaña el Sistema Monetario Europeo también por el hecho de la propia actitud que ha tenido la Dama de Hierro Margaret Thatcher En relación con la unificación alemana la rechazaba taxativamente entonces queda pena

Voz 0772 13:08 un un minuto te voy a pedir verdad Antonio Moreno director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid el como último referente lo acabas de anunciar un poco no en ese esa idea de de estar pero no estar también quedó muy de manifiesto cuando ellos no adoptaron el el euro

Voz 5 13:27 es por el miedo a a ser absorbidos o a ser arrastrados no

Voz 0212 13:33 yo creo que ya les iba bien a ellos no entrar en el tema del euro

Voz 4 13:37 Ellos a partir de de la década de los

Voz 0212 13:41 a la entrada en circulación del euro tiene una posición muy cómoda sobre todo desde la aprobación del Tratado de Lisboa consideran que la integración europea ha tocado techo me he convertido en una plaza económica fundamental determinante para el funcionamiento de los mercados europeos sin tener que estar con la moneda única que es el elemento que cambia lo que todavía es comentando la crisis que se inicia en dos mil ocho y las consecuencias que se derivan en primer lugar el tema donde el reforzamiento de la zona euro lo cual equivale a un endurecimiento o mejor una profundización en la integración europea y esto sí les preocupa a los británicos el hecho de que esa profundización una zona euro puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento de Londres de la City londinense como gran mercado financiero

Voz 0772 14:33 esto era del Brexit todavía tiene muchos flecos por por explicar a que nos hemos adelantado únicamente a contar un poco el trasfondo histórico que hay alrededor de de este de este momento de la historia que estamos viviendo en estos precisamente en estos instantes lo hemos querido hacer de la mano de Antonio Moreno Juste profesor de del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid director del mismo departamento y un libro que quiero recomendar desde aquí escrito junto con Vanessa Núñez peñas Historia de la construcción europea de mil novecientos cuarenta y cinco publicado por Alianza Editorial Antonio muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

