Curiosidades de la historia de la física

Voz 1217 00:00 seguramente no ha habido ningún otro científico que haya trabajado tan duro sin reparar en comer dormir o relacionarse con otros como Isaac Newton a ese club Isaac Newton fue una figura mucho más oscuras era un solitario una persona patológica mente incapaz de conversar se podría decir que tenía una obsesión yo diría que es el ejemplo más claro que se me ocurre de una persona consumida por su trabajo posiblemente también sede el mayor científico de todos los tiempos a su nacimiento la física es un campo prácticamente inexplorado antes de morir descifra con exactitud las leyes que describen cualquier tipo de movimiento desde la caída de una manzana hasta las órbitas de los planetas

Voz 0772 00:58 continuamos el SER Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española titulado mentes brillantes dedicado a la figura de Isaac Newton la semana pasada lo hacemos viajando por el espacio hacia Marte intentando buscar en la historia de la ciencia algunos detalles que hayan bueno pues ha justificado de alguna manera la interconexión que tenido el ser humano a lo largo de miles de años con algunos planetas no que hay por encima de nosotros y que tanto han fascinado a la civilización y que tanto han marcado min el devenir de muchas culturas en este nuevo programa de Ser Historia lo que hacemos es seguir hablando también un poquito de ciencia y lo vamos a hacer a través de un libro que es eso no estaba en mi libro de Historia de la física un libro que acaba de publicar la editorial Almuzara cuya autor Alfonso Martínez es un buen amigo Él es un químico realmente luego nos explicará por qué a un químico escribe sobre física pero en cualquier caso este trabajo este volumen lo que haces nos permite bucear un poco en en la historia de la ciencia a través de la física como esas claves matemáticas esas claves físicas que son un poco el el eje principal de nuestro entorno cotidiano han permitido que el ser humano haya evolucionado haya logrado algunos grandes inventos y sobre todo dada haya dado personajes tan carismáticos en la historia de la ciencia como Isaac Newton que es precisamente la persona el científico que aparece representado en la portada de este libro hemos hablado con Alfonso Martínez como digo autor de este trabajo eso no estaba en mi libro de Historia de la física esto es lo que nos ha contado sobre su conocimiento sobre la historia de la ciencia Alfonso Martínez bienvenido a Ser Historia mucha gracia Nacho cuando empieza el ser humano a identificar el entorno natural en el que la rodea como algo físico algo natural valga la redundancia los separa de esa idea tan mitológica de que los dioses son los que causan los efectos Nature les quizá el mundo griego los los autores clásicos

Voz 2 03:17 eh bueno a los autores clásico los griegos ya empiezan a ver un poco la ciencia que hay pues hay cosas que estudian la naturaleza saben cómo cómo es son cosa de naturaleza pero muchos de los fenómenos que ahí ven todavía vendan la no de Dios ahí eh yo creo que empieza a no verse la mano de Dios pues eh hay hasta Newton hasta la época de Newton jazz empecé e incluso Newton ya habla de mano de Dios en el en el en el movimiento de los años

Voz 0772 03:52 toros de los planetas alrededor del Sol incluso lo plasma así en su

Voz 2 03:55 libro en los principios de de su libro ya es cuando yo creo que a partir de de ahí de esa época donde ya no se ve

Voz 0772 04:04 la mano de los dioses cuando ya se empieza a hablar un poco

Voz 2 04:07 de que no es necesario eh eh Dios para explicar los los fenómenos de la naturaleza

Voz 0772 04:15 además ha hasta ese momento los científicos eran polí Matas es decir gente que sabía un poco de todo no yo tengo aquí ha notado que es uno de los personajes uno de los protagonistas de la historia de la física por ejemplo Arquímedes él era pues es matemático era geométrica era físico una sola persona podía abarcar muchas disciplinas científicas no

Voz 2 04:37 si en esa época sobre todo en la aquí me des eh abarcaban todas las disciplinas entre otras cosas yo pienso que que es porque también no había tanto conocimiento como ahora ahora tenemos que ser especialistas en un determinado campo pero en aquel tiempo la ciencia estaban más reducida irá a los Juegos

Voz 0772 04:59 conocíamos como sabios porque yo creo que sabían poco de todo

Voz 2 05:03 porque no había tanta diversidad como ahora

Voz 0772 05:06 además ese conocimiento de la tierra poco a poco se va va traspasando fronteras va superando la idea de conocer no solamente en nuestro entorno más cercano sino también las estrellas no en la en la antigüedad en el mundo de los antiguos egipcios en Babilonia en Grecia también quizás las estrellas será un aspecto más vinculado al mundo de la mitología pero también desde el punto de vista de la física los que in intentaban conocer el movimiento de los astros ahora lo decías siempre se busca también un poco la la idea de de esa mano de Dios que sea la causa que que genera los movimientos naturales pero también se buscaba también un poco esas leyes físicas de la naturaleza que que implicaran

Voz 3 05:45 poco el la la la la la creación de esos movimientos no

Voz 0772 05:49 sí sí se pensaba en la Antigüedad evidentemente si es Saban que todo eso era un mundo aparte

Voz 2 05:56 T al que actualmente India hace poco siglos realmente pues eh teníamos teníamos en mente hasta hace unos pocos siglos como antes decía pues el cosmos fue se pensaba que se regía por otras leyes distintas eh fue Newton precisamente el que unificó una de las grandes e ideas au los grandes uno de los grandes aportes que que Newton hizo fue precisamente unificar la mecánica celeste con la mecánica terrestre que se pensaba que eran distintas a pesar que el propio Newton para tratar de explicar como antes decía alguno de los fenómenos de que el Universo podría eh llegar al caos y destruirse tuvo que poner la mano de Dios en en en los planetas diciendo que no se porque la perturbación de unos los podría no es podría colapsar no eso al principio del decía que que Dios reo organizaba esos movimientos que luego no era así cómodo explicó la plas

Voz 0772 07:02 Newton quizá es un antes y un después no es una frase muy manida pero Newton puede considerarse un antes y un después en la historia de la ciencia

Voz 2 07:10 pues sí sí porque bueno y de la física clásica realmente la conocemos como física Newton Jada pasea a todos los aportes que realmente hizo Newton no sea así por supuesto claro que es lo antes y un después

Voz 3 07:25 además la ley de la gravedad no la la idea también

Voz 0772 07:28 la propia Historia de la física no está rodeada de muchos mitos de muchas leyendas todos hemos estudia en el colegio en la escuela las trae que estaban Newton debajo de un árbol de Manzano y le cayó una manzana no y así descubrió dio el clic no hay en la cabeza para para poder descifrar el la mecánica de esta de esta ley no es es también muy muy agradecido para el lector que lo cuenta estuve en tu libro son estaba en mi libro de Historia de la física el hecho de que en ocasiones leyendas son mitos como es toda la manzana de Newton ayudan no al lector a la hora de divulgar y de conocer aspectos aparentemente más áridos para el gran público como son las ciencias no

Voz 2 08:03 si el tema de la manzana es he conocido e todo lo que son anécdotas que también pues evidentemente como dice lo cuento en mi libro para que sea más ameno e eh bueno pues ya que hablamos de la manzana también comentarte que sí hubo una manzana por medio pero no es la historia como no las han contado que le cayó una manzana en la cabeza

Voz 1118 08:24 la verdad es que me vio caer una manzana pese a lo lejos es cuando se le ocurrió la idea eso lo sabemos que Fassi no le dio en la cabeza porque además lo cuenta un biógrafo el biógrafo de Newton que que es amigo suyo y no lo cuenta que vio caer la manzana pero que no le dio en la cabeza

Voz 0772 08:41 ahora sí el el bagaje que él tenía de de años de estudio es lo que le permitió no el relacionar el la causa con el efecto y a partir de ahí pues una vida fascinante y sobre todo un legado desde el punto de vista científico que ha llegado hasta nuestros

Voz 2 08:55 días sí sí tremendo la influencia que ha tenido Newton en en dos que es la física y las matemáticas por supuesto porque la herramienta que ellos utilizaban todos los físicos eran grandes matemáticos pues eh ha sido impresionante seas sólo ha ha tenido sólo ha podido cambiar de de cuando llegó pues la teoría de la relatividad que junto con la física clásica la física de Alicante comentaba la teoría de la relatividad son la eh los dos grandes cambios muy importantes que ha habido en esta ciencia

Voz 0772 09:29 llama la atención también el hecho de que volviendo un poco a atrás no en el tiempo los y los filósofos presos críticos por ejemplo ya hablaban algunos de ellos de de los átomos como esas unidades mínimas a partir de las cuales está todo creado no el seguramente ellos no eran conscientes de la tomo tal y como es en realidad pero llama mucho la atención no pues que hace casi dos mil quinientos años se acercaran tanto a una realidad tan invisible a nuestro espectro visual no que que que fueran pues muy cercanos no a esa a esa realidad que luego han demostrado muchos herederos suyos

Voz 2 10:04 sí efectivamente hay en esa época estamos hablando de varios siglos antes de Cristo eh los filósofos griegos e ves creían en los átomos e in bueno pero había filosofía no no a día al nada ningún experimento que demostrara que hubiera átomos pero sí si su pensamiento les decía que existía y curiosamente eh hacia mil novecientos finales del siglo XIX principios del siglo XX había científicos físicos hechos y derechos que todavía no creían en los átomos que no querían en ellos todavía curiosamente muy curioso sólo cuento también en el libro

Voz 0772 10:44 porque la física está en todo sea quizá no somos conscientes de ello a veces lo hemos comentado aquí en nuestro programa hablando de las matemáticas que que pensamos que esas operaciones tan enrevesadas pues no tiene ningún significado pero la física es absolutamente cotidiano y quizá la genialidad de de de de Newton Einstein de otros grandes expertos en esta materia fue darse cuenta de que cuando cojo tu libro por ejemplo lo lanzó al suelo eso se debe a la física el movimiento del brazo que esté grabando ahora mismo esta entrevista en la en la grabadora el la física es absolutamente cotidiano al ser humano

Voz 2 11:20 efectivamente todo lo que nos rodea son fenómenos físicos hay mucho humo Quirós muy curiosos no porque bueno nosotros estamos aquí acostumbrados sabemos que dejamos un objeto la hay sino va caer pero si tuviéramos en otro mundo eh por ejemplo con insistiera gravedad o Llano cuento El Mundo Sub atómico donde es totalmente las leyes distintas a las que conocemos pero evidentemente estamos rodeados de de Física de lo que llamó Aristóteles naturaleza que de ahí viene el nombre ya como última pregunta Alfonso

Voz 0772 11:56 Martínez autor de eso no estaba en mi libro de Historia de la física que hace un químico escribiendo de Física

Voz 2 12:04 pues mira eh al final efectivamente yo estudie química pero luego Mi vida profesional ha se ha torcido más hacia la física y en las también doy clases y tal en diversos cursos y bueno digamos que hay que saber de todo no esté mundo pues la verdad es que me parece muy fastidio muy fascinante hay cosas muy curiosas hay cosas que que ha aprendido como un montón y además en mi trabajo me muevo en ambos mundos entre la química y la física idea haya venido un poco todo

Voz 0772 12:43 también tu pasión por el antiguo Egipto que me consta si es verdad eso lo sabe bien el mundo de las pirámides pues muy bien Alfonso Martínez autor de eso no estaba en mi libro de Historia de la física de toda la colección eso no estaba en mi libro de que lleva publicando con mucho éxito durante varios años en los últimos años la editorial Almuzara Alfonso muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias

Voz 2 13:08 sí por llamarme al programa y enhorabuena por el programa que presenta Nacho

