Voz 0772 00:22 le metimos en Ser Historia lo hacemos abriendo esa puerta que nos lleva a intentar de codificar el código románico una sección que practicamente casi semana S mañana nuestra trae nuestro José nuestro José María Sadie a nuestro compañero José María esa día que yo creo que es una de las personas más entusiastas que más sabe del románico en nuestro país José María bienvenido una vez más a SER Historia

Voz 5 00:45 Iberia hallado pero cada vez me abrumas más tú también con los calificativos

Voz 0772 00:50 desde luego que merecidos hace pocas semanas hablábamos de ese románico sumergido bajo las aguas Si en esta ocasión nos adentramos en uno de los grandes misterios que hay en materia ya en a decir quizás el el mayor no en la iconografía que rodea algunos de los templos medievales del del románico pues prácticamente hace más de mil años que conservamos en la en la Península Ibérica hay muchos de ellos en la en la comunidad de Castilla y León que son esos calendarios no calendarios agrícolas que nos hacen viajar en el tiempo incluso me atrevo

Voz 0772 01:26 acuerdo de tradiciones prehistóricas en donde esos calendarios agrícolas precisamente marcaban y del limitaban no el el el tiempo y la distribución de fiestas de acontecimientos a lo largo del año

Voz 5 01:38 así es la obsesión del ser humano por el tiempo por los ciclos las estaciones el trabajo y la fiesta que era un poco el acontecimiento que venía a paralizar el trabajo el duro trabajo para dar un respiro y una esperanza al ser humano que imaginamos en el pasado porque lo hemos leído en las crónicas tienen que trabajar no sé si más duro pero muy duro muy duro hoy con unos medios que todos sabemos o todos nos imaginamos cuáles pudieran ser hay una historiadora experta en románico que es Marta Poza Yagüe que ha publicado diversos trabajos uno de ellos acerca de las portada románicas es prácticamente el único trabajo monográfico que existe sobre los significados de la de los accesos a los templos y bueno allá viene a descifrar un poco los mensajes que a los a nuestros antepasados de la Edad Media el ese contaban las vueltas de las portadas de las iglesias y de las catedrales cuando accedían a ellos y en ese gran género que son las portadas medievales donde el mensaje siempre va dirigido hacia lo divino hacia la ascensión a los cielos hacia la salvación hay un subgénero como decía que es el de los calendarios medievales que es muy extendido y que llegó desde luego es algo muy común en los templos dentro de una tradición como tú decías que se viene repitiendo muy frecuentemente desde el Imperio Romano cuando se estableció el calendario que utilizamos actualmente y que luego se quedó reflejado en piedra para siempre aunque en algunos templos como el que hablaremos dentro de poco el tiempo el propio tiempo el otro el que va desgastando y el que va erosionando la piedra ha hecho que esas figuras esos relieves prácticamente hoy no se puedan leer cuando habla

Voz 0772 03:25 los de calendarios medievales

Voz 5 03:28 estamos en el en el románico a mí siempre me viene a la mente pues mi tierra no León no en la el el calendario que hay en

Voz 0772 03:34 San Isidoro en ese panteón real es quizá uno de los más emblemáticos y mejor conservados que hay no hay donde se ve perfectamente la iconografía de de cada uno de los doce meses

Voz 5 03:44 exactamente esa capilla Sixtina de la pintura románica como se suele decir ese panteón real bueno

Voz 0772 03:50 comenta habría que decir que la Capilla Sixtina San Isidoro del Renacimiento lo explique darle la vuelta porque San Isidoro es más antiguo pero bueno

Voz 5 04:00 efectivamente no sólo en San Isidoro de León sino en muchas portadas en interiores de los templos o sea hacen referencia a a los meses del año tanto en las propias archivo altas como en los cabecillas que suelen expresar figuras que como hemos dicho muchas veces Nacho como hemos perdido ese código no podemos descifrar y tenemos que recurrir a los expertos para que hagan ese trabajo por nosotros y que nos digan Équipe se puede vislumbrar detrás de esos carca mido los relieves que apenas se pueden ver

Voz 0772 04:31 bueno se me ocurre habrá también la el el hecho de que quería anunciar esta vamos a abrir un paréntesis hablando de San Isidoro SER Historia va a hacer un programa dentro de muy poquito tiempo precisamente en San Isidoro muy cerquita de esas pinturas del panteón real que puede ser una experiencia maravillosa para compartir con todos los leoneses que saben que semana semana Jesús Callejo y Johan a Caballero también nuestra compañera de las redes sociales como los tres buenos leoneses siempre hacemos y sacamos el tema de León en alguno de los de los momentos del del programa pero José María continuando contigo con este viaje a través de de los calendarios de de piedra quizá muy cerquita de donde tú te encuentras en tu tierra en Zamora la iglesia de San Claudio también uno de esos ejemplos clave no para poder entender un poco esta iconografía

Voz 5 05:18 sí aunque casi nadie sabe que cuando cruza la puerta norte de la Iglesia está atravesando un calendario ancestral un calendario de los tiempos porque como decíamos es muy difícil de apreciar te quiero llevar de viaje a este pequeño templo que está a orillas del Duero está fuera del recinto amurallado porque eso explica el calendario medieval es decir que da un templo que estaba en mitad del campo donde se reflejaron las tareas agrícolas que se llevaban a cabo durante todo el año empezando desde enero leyendo la vuelta interior de derecha izquierda encontramos uno a uno los calendarios perdón los meses de año asociados a a la época del año por ejemplo en enero vamos a encontrar a Dios Jano al Dios de los inicios y de los finales pues sentado a la mesa del banquete navideño en febrero podemos encontrar a algún personaje un poco extraño calentándose al fuego en marzo podríamos encontrar Si agudizar la vista a como los labradores airean y abonan los cultivos o en en abril a la diosa aflora a la diosa de los Flores y de la primavera eh sujetando un par de ramas un poco haciendo referencia a la explosión de la naturaleza y así récord haríamos mes a mes ese calendario hasta llegar a los últimos meses del año cuando sabemos que se aproxima la matanza del cerdo y el regreso del frío para el cual hay que recoger salía al campo recoger ramas para digamos aprovisionar las manos las para el duro invierno y así infinitamente dándole vueltas al ciclo de la vida

Voz 0772 06:56 esto tendrá relación este estos calendarios del románico me viene ahora la la Illa de un artículo que leí hace muchos años de Cristián de Goss noble cuna de Egipto Logan francesa haya aquí meto una vez más la cuña de Egipto porque ella comparaba los Zodiaco es que Ayalon en algunas iglesias románicas en Francia como la de Zelaya que que bueno muestran también cómo en esa especie de de de calendario no definitivo un horóscopo no deja de ser un calendario hay cierta similitud en entre estos calendarios agrícolas y otros más las astronómicos astrológico estelares que pueda haber en otros lugares

Voz 5 07:33 de hecho algunos especialistas interpretan efectivamente estos calendarios como verdaderos horóscopo y hay que decir que también depende del contexto década iglesia y la interpretación de cada Historiador en nuestro caso en el caso de San Claudio de Olivares está rodeado por es un archivo alta superior donde hay diversos animales fantásticos que también nos hacen pensar en en otras interpretaciones en el centro Day un un cordero de Dios la digamos la el símbolo de de Jesús qué Nos también nos hace pensar por dónde por significado no de del calendario medieval pero en definitiva en estos estarás de acuerdo conmigo a Nacho que han pasado los siglos han pasado los milenios y al final en todos estos trabajos hacen referencia a la obsesión del ser humano por ganarse la vida por redimir sus pecados por asegurarse una casa con calefacción en el cielo que es por lo que trabajaban día a día nuestros antepasados y yo creo que es por lo que aunque no lo sepamos aunque sea de manera inconsciente seguimos trabajando hoy día a día cien saber lo que nos depara el futuro

Voz 0772 08:44 pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque es quizá una de las inquietudes del ser humano más preclaros no que se puede ver desde la desde la prehistoria desde los primeros enterramientos hasta la actualidad se puede tener unas ideas u otras tener una religión u otra no tenerla no creer creer pero siempre siempre tenemos esa esa duda no hubo intentamos desarrollar un recorrido vital a lo largo de nuestra existencia pues no se lado del del bien para intentar ganarnos ese ese futuro que insisto creamos o no todos de alguna manera tenemos presente ya en la Edad Media desde luego quizá por el el contexto político histórico que que se vivía pues quizá era mucho mayor no y prueba de ello es estos son estos calendarios agrícolas con los que hemos estado disfrutando en estos minutos de radio junto con nuestro compañía José María Sadie como siempre quiero recordar su página web José María Sadie a punto net en dando vais a encontrar este código románico el código románico que es la sección que él tiene ahí para para ofrecer más información de los temas que tratamos casi semana semana aquí

Voz 6 09:50 en Ser Historia José María muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia gracias a vosotros si seguiría y esperemos seguir haciendo historia con los ojos

