Muertes curiosas en la historia de la música

Voz 0772 00:00 la magia de la música en este caso del Barroco que escuchamos de fondo una pieza de Dell'Utri uno de esos extraordinarios compositores coetáneos de muchos grandes otros artistas que han llegado hasta nosotros con piezas magníficas es el tema al que vamos abarcar los próximos minutos aquí en Ser Historia quizá desde el punto de vista más anecdótico no porque la música es la música seria como algunos llaman me parece un apelativo ridículo no como si hubiera músicas estúpidas y música seria no yo creo que toda música es interesante toda música es atractiva la música clásica con esa apelativo tan tan ambiguo que que absorbe pues infinidades de tendencias de estilos de tipos quizá bueno en los últimos años ha dado mucho más a conocer cuando yo era más joven pues cuando yo era más joven cuando yo era joven hace ya en el siglo pasado pues éramos muy pocos los que nos sentíamos atraídos por este tipo de música irá relativamente difícil acceder a ellas no a través de más allá de las grabaciones que podías encontrar en una hemeroteca en una discoteca y ahora a través de de Internet de de las redes sociales puedes encontrar infinidad de de de referencias de accesos a estas músicas Javier hermosa bienvenido a Ser Historia hola qué tal es un placer es sensacional estado aquí Xavier hermosa es músico trompetista es profesor de música en la escuela Arte en Collado Villalba es director de orquesta también hizo un enamorado de la historia de la música no por todas esas anécdotas no decía ahora de que están ligadas a a piezas a escenarios a teatros donde San interpretado a los propios artistas no la historia de la música es

Voz 2 01:54 es alucinante así es como bien decías en la introducción la música es fabulosas maravillosa lo que pasa es que hay que comprenderla profundamente es una música de un nivel intelectual y bastante grande por así decirlo

Voz 0772 02:09 también si te llega o no te llega el prime en contacto con con la melodía con el tema

Voz 2 02:16 es importante es es es es un elemento más

Voz 0772 02:18 mano no no hace falta tanto entenderla comprenderla de codificar el mensaje intelectual que haya podido

Voz 2 02:24 es tanto el mensaje intelectual sino comprender el el tiempo de la historia en el que nos encontramos el contexto sí bueno también saber buscarle pues por así decirlo de sus pequeñas ocurrencia si la gracia que tiene que tiene tiene está lleno de significado simbolismos

Voz 0772 02:40 en el caso de de la pieza que estamos escuchando es de Dell'Utri uno de los protagonistas como decía yo ahora de esa música barroca no que esto ya tiene este personaje y la pieza aquí estamos

Voz 2 02:52 bueno pues hoy nos vamos a centrar un poco en algunas de las muertes curiosas de los compositores

Voz 0772 02:56 desde la historia de la música tiene anécdotas curiosas y vamos a descubrir algunas realmente no voy a decir que desternillantes pero en ocasiones podemos decir que así no podemos grotescas no

Voz 2 03:05 sí por lo menos poquito extraña así que son bueno pues Luigi yo le le he puesto con el permiso a todo el mundo ha puesto el título como el primer rastro el primer rastro de la historia y es que corría el año mil seiscientos ochenta y uno cuando este personaje estaba en el cénit de su carrera ya que era el secretario del Rey bueno hay que decir que en este momento en este momento de la historia musical no existía la figura de director de orquesta entonces a cada uno se apañado como podía Juli pues se dirigía con un bastón iba pegando golpes en el suelo bastó con punta metálica

Voz 0772 03:39 kurdo de la historia si hay una película también me acuerdo de la

Voz 2 03:43 y entonces bueno pues resulta que en una mala leche que un momento que se enfadó con sus músicos pues se ve que se clavó el bastón en el pie bueno pues bien pues pasó que en mil seiscientos ochenta y siete unos años después del Zenit como decía anteriormente pues el ensangrentada el pie pero él no quería como les gusta mucho bailar e lo permitió que eso le cortara la pierna por qué porque ve futuro como bailarín aunque no decía ser muy bueno y bueno pues finalmente pues a consecuencia sacan grana muere ahí

Voz 0772 04:17 vamos a final acabara la vida de Jean Baptiste Giuly no lo he comentado al principio nací en mil seiscientos treinta y dos en Florencia era era italiano pero es uno de esos referentes de la música barroca de el del siglo I diecisiete en oí fallece el veintidós de marzo de mil seiscientos ochenta y siete por esa gangrena producida es cierto ahora cuando has dicho lo del bastón en la mano una cordada la anécdota que sí es verdad

Voz 2 04:41 es un poco curioso porque fíjate lo podríamos hablar un poco con Bob Marley no que en un partido de fútbol en Francia en Inglaterra perdón sufre un pisotón provocaron destrozos en uno de los dedos del pie si sale forma un melanoma un melanoma maligno bueno le recomiendan la amputación pero en pocas épocas ideales no rastas pues dice oye que yo no quiero que me han Putin no y al final el cáncer se extiende hay fallece entonces fíjate cómo podemos ligar con con Bob Marley

Voz 0772 05:28 escuchamos ahora de fondo música de Jano par sal un compositor inglés casi coetáneo de Jean Baptiste escuchábamos hace pocos segundos es otro de los genios de la música barroca Barça sea además esto que estamos escucho

Voz 2 05:43 cuando es muy conocido y bueno él fue un personaje muy muy importante quizás uno de los compositores más trascendentales de la historia de Inglaterra bueno en aquella época o el futuro de un músico pasaba por ser maestro de capilla o bueno pues ellos no vivían del Spotify sino que vivían un poco más de las pagas que les que les daba quien tenía dinero en aquella época bueno llegó a ser organista de la Capilla Real de la abadía de Westminster que todo el que haya visto Londres la conocerán

Voz 0772 06:13 hay al lado del Big Ben si ya en este caso

Voz 2 06:15 eso pues la la muerte que que sufre par él es un poco curiosa porque incluso podría podríamos hablar de de los compositores si la bebida no que sería otro quizás son una una o una buena forma también de conocer otras anécdotas bueno pues hay una teoría que sería digamos entre comillas la más rancias que mantiene que pararse el muere de tuberculosis pero hay una muy divertida que es la que me he traído que es que en mil seiscientos noventa y cinco para él cuando cuando sale por ahí con treinta y seis años ha pues hacer lo que lo que hacía de vez en cuando después ver empinado el codo demasiado tiempo hablamos de noviembre estábamos hablando siempre en Inglaterra para que nos situemos pues su esposa decía que se harta les abre la puerta por la noche así que bueno un poco cansada de la situación imagino no y bueno pues pasa varias horas en la calle y a consecuencia de ese grandes FIA les Refree dado pues ya sabemos cómo cómo termina la cosa unos días después con su saque muerte muerte

Voz 0772 07:14 curiosas no de de uno de los de los grandes genios de la historia de la música pero si se me permite cuando hablamos de música clásica además utilizando el término correctamente porque es la época del clasicismo en el siglo XVIII en el año mil setecientos cincuenta y seis nace seguramente uno de los mayores genios de todos los tiempos me refiero a golfa Amadeus Mozart nacido en mil setecientos cincuenta y seis fallecido muy joven en mil setecientos noventa y uno bueno muy joven mucha gente moría a esa edad apenas con treinta y pico años cuarenta en en el siglo XVIII Yell ha sido verdad Javier hermosa músico quizá uno de los referentes la historia de la música por la calidad de su obra por la genialidad de su obra por la excentricidad también de muchos aspectos de su obra y sobre todo el legado la inspiración cada dado muchos autores después no

Voz 2 08:19 así es mira yo Mozart fue un compositor que escuche poco hasta que fui a Austria estuve en Salzburgo lo viví en primera persona y entonces en mi cabeza entendió a muchas y desde entonces pues bueno no hay que ser muy estudioso para saber que fue uno de los grandes genios no sólo de la música sin no es que en tema mental bueno mira hay un dato que que lo que lo dice todo no si tú pones amo a una persona escribir diez horas diarias la música de Mozart simplemente a copiarlo mano cómo se escribía la época tardaría veinte años entran escribirla Mozart vive XXXV no era un tío que estaba escribiendo por así decirlo música continuamente pero era ahí es donde ves la la gran genialidad no de de este compositor

Voz 0772 09:06 porque él comenzó muy joven no con apenas tenemos esa esas anécdotas de esos pequeños conciertos que hacía con apenas cinco seis años ya pues con una un virtuosismo extraordinaria

Voz 2 09:15 no era un virtuoso del malo de clave del violín aquí bueno fue un niño explotado también hay que decirlo no luego hubo mucha gente que quiso explotar a sus a sus hijos ponemos el padre Beethoven que incluso les quitar un año para que pareciera más joven bueno entonces no se sabe exactamente la edad que tenía pero bueno en el demostrar lo más curioso quizás porque todo el mundo conoce su vida hay muchos rumores no de que murió pobre bueno murió con deudas pero pobre no Mochales ha gastado mucho dinero Ésa acostumbrado a una vida cortesana pero lo curioso es la cantidad teorías que hay sobre su muerte tanto que una conocida revista de Estados Unidos que no vamos a nombrar el nombre

Voz 0772 09:57 de di lo mejor es esta

Voz 2 09:59 sí porque fue bastante sonado y bueno él tenía ciento dieciocho teorías es una revista científica diferentes comprobadas y argumentada sobre la muerte de Mozart y pidió a sus lectores que son médicos y científicos y además que por favor no me mandaron llamas teorías demostrar porque no la siga pública de la muerte vemos así que bueno es curioso yo me voy a centrar en en tres hay una que bueno está la de la película Amadeus no que salir es verdad que terminó sus días en un manicomio diciendo que la había matado a pero yo pienso sinceramente que es una teoría poco a poco razonable debido a que cuando mueren y el Lama la mujer de Charles le pone a estudiar a los hijos con salir y entonces no tendría mucho sentido él en una carta escribe es una de las teorías que murió envenenado por Aa4 fina no como un poco conspiratoria porque él en su carta parafraseó poner alguien ha calculado el momento preciso de mi muerte me están envenenando con a4 fina y un veneno que no tenía sabor Irán detectable en la época bueno pues es uno de los argumentos otro que murió envenenado por triquinosis a consecuencia de un de un filete en mal estado porque presentaba unos rasgos en la muerte puesto yo estaba inflamado el cadáver y demás pero bueno yo esto es una cosa personal me voy a atrever a a decir lo que pasó en la historia yo tres leer muchos libros creo que Mozart murió de agotamiento porque lo que ha pasado muchos genios también sí pero es un caso curioso porque él estaba con él tenía frío neumáticas que sufría desde pequeñito a consecuencia estos viajes por Europa pues imagínate en carreta en pleno invierno sin ninguna protección entonces sufría este esta enfermedad que era crónica entonces en esta época había un brote un bastante potente en Viena de fiebre neumática hacía bastante frío pues Se sabe que estaba malo que pasa que el recibe un encargo además llega hay un pensamiento muy romántico no esto que recibe se piensa incluso que es la propia muerte que he ido a visitarle ya contaremos un poco la historia hiel el caso es que no descansa no descansa no descansa sigue escribiendo si es que viendo el famoso Requiem in muere por agotamiento pero lo importante no es de que muere sin no cuando muere Mozart vivió toda la vida con el peso de que su muerte de que su padre y el estuvo diga cosechando el peso que tuvo bastante culpa con la muerte de su madre y ese peso lo llevó de por vida justo ahora vamos a escuchar el Réquiem muere tras decir para juzgar al hombre culpable entre líneas él está reconociendo que se siente culpable que es perdóname mis pecados ella estaba muerto estaba terminando el Réquiem ya lo tenía prácticamente acabado estás hablando de una partitura extensa Yves Le quedaba pues a lo mejor dos minutos tres quién sabe no había escrito es el principio del final de la obra justo es decir esa obra esa ese momento si os parece lo lo ponemos y lo analizo injusto se quita tal peso encima que que descansa

Voz 3 13:11 esto que estamos escuchando ahora

Voz 2 13:14 lo llaman los lamentos los violines y mosso no si la lacrimógena

Voz 3 13:19 del Réquiem de Mozart esos

Voz 2 13:24 ahora vamos a ver cómo se cortara la respiración como alguien que le va faltando al aire justo ahora

Voz 4 13:34 lo de este hombre

Voz 2 13:38 Net Deus

Voz 5 13:40 sí

Voz 2 13:52 Justo ese es el momento en el que Mozart muere en ese acorde se te ponen los pelos de punta todo esto que estamos escuchando de fondo es lo hicieron por encargo un primer candidato pero no quiso terminarlo y luego al final uno de sus conocidos alumnos lo lo termino si os parece lo volvemos a escuchar sin ninguna interrupción mía para qué

Voz 0772 14:14 en el oyente lo pueda

Voz 2 14:17 decía mira pues vamos a poner

Voz 0772 14:19 la a David esta técnico que vuelve a poner en el corte de la queremos vamos con él

Voz 3 14:38 sí

Voz 0772 15:09 es quizá una de las piezas más hermosas que ese escrito nunca

Voz 8 15:12 obra genial de Mozart Amadeus quizá el

Voz 0772 15:18 como nos estaba diciendo ahora a micrófono cerrado nuestro técnico David cuando la escribió precisamente él estaba pensando su propia muerte no es una obra escrita para asimismo pues

Voz 2 15:28 sí porque muere un importante empresario la ciudad entonces cómo se estaban cerrando ciertos negocios las hijas deciden que que bueno que va a ir un emisario pero con un CAP encapuchado por la noche Cinema entonces claro tú imagínate están en un estado febril de repente llega a un desconocido en mitad de la noche en una tormenta vestido de negro y te ponen una bolsa de horas dice es una obra para una persona muy importante que va a morir en la ciudad pues llegó a imaginarse que la propia muerte había llamado a su puerta sí sí

Voz 0772 16:11 escuchamos de fondo a Granados cuya muerte también es está rodeada de una historia al más puro estilo Gaitan

Voz 2 16:19 pero además que bien bueno elegía este compositor un poco para hacer un guiño a la música española tenemos a Christophe eh a Arriaga que bueno que que murió también muy joven hubiera sido imposible Mostar qué pero bueno es curioso que cuando reciben los más honores los máximos honores en Estados Unidos después de esto que estamos escuchando que son las óperas Goyescas retrasa su viaje porque tiene que visitar la Casa Blanca es recibido por el presidente Wilson pues se embarcan en el buque Sussex y bueno pues es torpedeado por la marina alemana en mil novecientos dieciséis en la Primera Guerra Mundial no sé exactamente pero no muere por el Torpedo el si si no muere porque es un poco yo lo yo lo le titulado este capítulo como héroe o cuántos son es la pregunta no pues ganados tras el incidente es rescatado no del mar pero tras ver que su mujer continúa en el agua se tira termina

Voz 0772 17:14 la ahogado al final bueno pues una muerte romántica pero hoy día heroica también la vie

Voz 2 17:21 perfecto para la época nadie sabe cómo reaccionar

Voz 0772 17:24 en circunstancias de ese tipo imaginemos que el amor pues le arrastraría a las aguas otra vez hay acabaría con su vida Javier hermosa músico eh este es el último corte que tenemos tenemos apenas un par de minutos al ver cuál es la historia de este corte inglés la muerte curiosa del músico

Voz 2 17:54 pues mira este capítulo capítulos para los fumadores le titulado por efectos secundarios muere por efectos secundarios del tabaco es uno de los efectos que no pondrá en las cajetillas nunca bueno Atón Webber protagoniza una de las muertes más curiosas de del capítulo de ahí tras librarse de la Gran Guerra la segunda en la cual fue marginado por del gobierno nazi al igual que que eso amigo Alban Berg y por tener una música que ellos llamaban no sé cuál sería el bueno fue perseguido porque era un arte degenerado quizás sería el concepto no es más sórdida quizá que lo que estaban acostumbrados a escuchar además hemos escuchas una música difícil escuchar si es poco accesible por así decirlo pero es muy bonita cuando te metes en en este concepto el quince de septiembre de mil seiscientos cuarenta y cinco ya liberado de todos los males de la guerra con mil novecientos cuarenta perdón mil novecientos veinticinco sí con sesenta y un años tras protagonizar un incidente con la policía ya en todas las relajación de la noche sale a fumar un cigarrillo o la puerta de su casa un soldado americano que dicen que bueno que podría estar un poco bebido camino a su casa se alarma el encendedor y lo mata de un tiro así que ya tenemos un motivo más para no fumar que fumar mata

Voz 0772 19:10 fumar mata desde luego como lo sucede a Webber que desde luego es lo que tú decías no es una música más difícil no están melódica como los autores que hemos escuchado antes de ese siglo XVII del Barroco como Louis o Javier llevarse el Goya de la EPO clásica con golf Amadeus Mostar en cualquier caso lo que venimos a destacar aquí es que la historia de la música en la historia de los músicos de los protagonistas que han hecho vivir esas melodías es interesante curiosa anecdótica y es lo que hemos compartido no con Javier hermosa profesor de música trompetista directo de director de orquesta que trabaja en la Escuela Arte en Collado Villalba Javier como siempre

Voz 2 19:53 muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia bueno muchas gracias para mí es un placer y a mí me encanta a divulgar un poco los conocimientos musicales porque creo que hay mucha calidad musical que escuchar que disfrutar yo cuando escucho música a pesar de que soy joven pienso sí es como comer un una buena comida no en un restaurante hay que hay que hay que invitar a gente que lo pruebe a que empiece a saborearlo oí conozca también un aprenda a saborear no

Voz 0772 20:22 el trasfondo quede atrás de ella me lo más interesante muchísimas gracias Javier

Voz 2 20:25 muchas gracias ha sido un placer