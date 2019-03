Musica beat & Tango Manouche

Voz 1432 00:00 el ex novo de las calles y plazas de nuestra ciudad al estudio de Hoy por Hoy Madrid si de aquí al escenario de centro comercial Isla Azul empieza suena Madrid nuestro festival de músicos de calle te suena

Voz 1515 00:36 bueno ya están por aquí los músicos que le ponen color y ritmo a nuestras calles a los que invita hemos cada martes a partir de la una nuestros estudios las bandas de músicos solistas callejeros con los que charlamos semanalmente en este espacio suena a Madrid así lo hemos llamado desde la pasada temporada hidratarte semanas meses bueno vamos conociendo les haremos un fin de fiesta con una selección de todos ellos en una sala en Madrid el año pasado ya lo hicimos lo disfrutamos mucho y la verdad es que pasamos una noche estupenda en el Café Berlín se lo pueden contar sino Carlos Rioyo coordinador regional de las emisoras de la Cadena Ser en mayo

Voz 4 01:26 yo os diré que era muy divertido pero desde el escenario en esta mesa redonda en la que estabais dan

Voz 1515 01:31 no lo todo mientras sonaban los músicos pues eso que le ponen ritmo color música y mucha alegría a las calles de de Madrid vamos a recordar Miriam que tienen que hacer nuestros músicos si quieren venir a tocar a nuestros estudios pues tiene que ponerse contacto con nosotros a través del correo electrónico

Voz 5 01:49 nos tienen que escribir a suena madrid arroba K

Voz 1515 01:52 en a ser punto com y allí en Radio Madrid punto Es en nuestra web en Radio Madrid punto Es están las bases de este festival solamente bueno les vamos a saludar enseguida están preparados recordarles antes que después de este espacio de suena Madrid charlaremos con el actor y monologuista Eduardo Aldán que protagoniza desde hace unas semanas en el teatro Arlequín Teatro El jefe que le recomiendo es muy divertida este fin de semana estaba el teatro lleno lo tenía todo vendido inauguramos esta espacio de radio de forma paralela a su estreno en el Teatro queremos invitarles al teatro a que me han Eduardo Aldán en el jefe en el teatro Arlequín que nos llamen que nos cuenten sus mejores anécdotas con sus jefes o ex jefes hoy vamos a hablar de las convenciones de empresa y bueno quiénes los cuenten las mejores Eduardo Aldán la Eli les invita a verle en el teatro ya pueden ir llamando para coger cita nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce bueno como si fuese el médico para coger cita bueno para coger turno nueve cero dos nazi la radio y nueve cero dos catorce sesenta sesenta sus anécdotas con sus jefes o ex jefes en convenciones de empresa por ejemplo las mejores a la mejor anécdota Eduardo Aldán le invitara a verle El teatro ya les digo que es muy muy divertido tenemos ya miran a los músicos preparados quiénes son los primeros que iban a actuar hoy

Voz 5 03:10 los primeros son indico Day se presentan así en las redes sociales somos una banda de cinco músicos que somos que por dónde peleábamos a ese lo digo y por orden de llegada a la banda son Rachel North que es la

Voz 6 03:22 la voz principal Guille Silveti que es la guitarra Vicky

Voz 5 03:27 Doll dan que hace los coros Pablo Castro Villa el bajo y Lidia Sánchez hoy no han podido venir estos dos dicen que vivimos en Madrid pero como buenos madrileños venimos de todos lados de Inglaterra España de Argentina hay de Marruecos hacemos nuestras propias canciones en inglés como con melodías pegadizas y armonías a muchas voces nuestras influencias provienen de la música melódica de los sesenta los setenta de los Beatles los Beach Boys No somos el precio los Stone Roses los tejados

Voz 1515 03:58 Martins en fin chicos de Iñigo qué tal hola hola cómo estáis bien si vale vais a actuar en directo dentro de unos minutos para BR vosotros qué tipo de música le ponéis a Madrid si os queremos encontrar dónde podemos hacerlo

Voz 1515 04:17 acá bueno las redes sociales que son cantidad siempre tuvimos claro donde actuó Ice en qué calles de Madrid por donde es poder dar muchos de vosotros estáis en el rastro los domingos pues estos donde Spies bueno nosotros estamos en el metro muchas veces en qué línea Tribunal no también vale tribunal que tribunales la línea uno no sé si tiene más líneas pero en la diez bien bien

Voz 3 04:42 al final la diez ahí en esa esquina en la que has tocado la cinco en la tengo en qué estación en Alonso Martínez siempre siempre por la zona

Voz 1515 04:59 digamos quiénes son más generosos los pasajeros de la línea cinco o los de La Línea V

Voz 3 05:05 eso es una yo creo que es algo que tiene que responder Guille no lo hace a ver yo creo que el el metro funciona Bojan pregunta pero en realidad es que es según qué días

Voz 7 05:25 vida porque además de actuar en el metro también actuar en salas pequeñas de Madrid aquí en Tres Cruces poco hilo ya tienes utilizar las actuaciones del metro para promocionar las dotaciones las salas que en el metro y un cartel la semana que viene estamos actuando en tal sitio es fantástico desde la promoción al revés gatuno es alto gratis para sintiendo por la cabeza claro

Voz 8 05:53 a me parece una idea estupenda una plataforma enorme es una plataforma enorme porque pase a todo el mundo quién se quiere quedar habernos quién si quiere quedar con con nuestro nombre con con las canciones no nos ve por primera vez sí bienvenido sea porque es un público en que si no estamos ahí nunca los podría llegar a conocer entonces nos parece que es una plataforma importantísima el arte callejero existe de toda la vida me parece que es importante

Voz 3 06:22 te para la ciudad y entonces bueno tratamos de hacer lo que podemos estar presentes pero Guille de la calle si sale sí sí sí haber claro claro

Voz 10 07:05 oye vamos modernas promocional la calle te si el concierto también de Inglaterra y ahí está muy bien visto los semen los Vázques que chocan los mismos en la calle hacen ahí hacemos con los conciertos y la gente para sí

Voz 10 07:41 aún no ha llegado eso eso es lo que te pedimos nosotros como banda ahí hacer tocar en la calle también en Sundance en en Inglaterra bueno vamos como vuestra

Voz 1515 07:52 carta de presentación yo siempre digo que me pasa pasado toda la semana buscando en redes como son AIS que hacéis de qué forma os movéis como conectar con vuestro público así que en minuto y medio esta es vuestra carta de presentación no os la perdáis

Voz 12 08:54 y esto

Voz 6 09:07 esta quizás se parece a los Beatles ahora los índigo están en su camino alguno Way se parecen bastante a los Beatles no en balde son el mismo número de componente

Voz 6 09:58 son indico Days los días añiles

Voz 1515 10:44 eh músicos de la calle los digo Nos van a tocar en directo este es el sonido que suenan estaciones de metro con el que convivirán día a día son usuarios musicales frecuentes de líneas como

Voz 1515 11:03 Alonso Martínez el barrio Malasaña midia les crees preguntar cosas dos cosas primero que no

Voz 4 11:25 sí aparte de tocar en la calle suelo ser mucho tiempo sigo tocando ya sin lo discos como todos lo mismo pero por ejemplo has trabajado con Mikel Erentxun tocamos con Mikel en el dos mil tres con La Cabra Mecánica en Gil estuvo hace bastante tiempo

Voz 17 11:48 que luego también

Voz 17 12:03 estamos en continuo movimiento de de seguir

Voz 2 12:06 las salas en los escenarios

Voz 4 12:24 lo que es la arena Didac que vivimos ahora como Carey como queríamos que fuera la realidad IS son bueno temas una canción todavía que habéis que trate de que vais a tocar que vais a tocar en directo como que vais a tocar en directo eso no lo vamos a vamos a tocar Sunshine misma bueno hemos estado sometido a la prueba de sonido hace unos minutos Carlos Rioyo yo yo en que hay un sonido que no resulta muy familiar se parecen mucho bueno

Voz 7 13:00 a muchos grupos pero también a los Kings ellos creo que lo conocen bien pero es muy fan de los ricos muy Songs que fue el siguiente grupo que hizo

Voz 4 13:11 sí sí sí sí me crecí escuchando los has poco comunes

Voz 7 13:18 eran divertidos y reivindicativos si tenían letras allí así

Voz 1515 13:24 bueno pues vamos al directo cuál es la al oyente que sí

Voz 3 13:27 nos esté escuchando al que usted tenía estación metro para las próximas horas próximos días sala Osalan sala claro el veintisiete de si el día veintisiete de abril vamos a atacar en la sala light la Alaiz donde que era donde está en qué calle Guille

Voz 1515 13:58 pero yo escucharos

Voz 1515 14:08 en estos días por Tribunal en la confluencia de las líneas uno con la diez estarán por allí los chicos digo le deis el veintisiete la sala Life cuando queráis gracias

Voz 19 14:23 sí

Voz 21 15:50 Baena

Voz 20 15:56 no a eh me hacía

Voz 3 18:01 bueno que tendrán que entusiasmo es el entusiasmo de las siguiente banda a la que vamos a saludar y además hemos comprobado desde hace meses

Voz 1515 18:09 que hay muy buena relación muy buena colaboración entre las bandas de Madrid antes decíamos van a estar el veintisiete de marzo de abril al veintisiete de abril en la sala Life no daríamos la dirección a pasar Carlos Rioyo calle San Felipe Neri cuatro os informa para que no os perdáis cuando me vais a tocar vale San Felipe Neri número número cuatro y no sé si queréis añadió

Voz 7 18:32 me ha gustado mucho la canción San Comas Sunshine Smiley es la sonrisa del despertar tanta gente que te despierta precisamente no con una sonrisa pero bueno me gusta mucho la pandereta no desde que los ves hicieron Mister Time y Jagger siempre toca la pandereta me encanta el sonido la pandereta en las canciones

Voz 3 18:52 genial pues manera haya gustado bueno Nos vemos por las calles y en los directos un placer en las redes sociales somos luchamos seis bandas que es ese

Voz 1515 19:05 en polvo inexistente pero feliz

Voz 2 19:15 tiene además del Grupo X de estáis incorporarle Vitoria si nosotros tiempo antes

Voz 1515 19:31 claro ese victoria pero yo investigaría esto eh porque lo mismo podéis decir que os han robado la marca si índigo Days

Voz 1515 19:42 negó Tales canta si oye chicos que un placer enorme con déjeme que recuerde porque esta por aquí Eduardo Aldán a quién nos cuente la mejor anécdota está protagonizando en el teatro Arlequín la obra de teatro el jefe a que nos cuente la mejor anécdota que ha tenido con su jefe o ex jefe o ex jefa en una convención de empresa le invitamos a que vayan a verle en lo elegirá las mejores anécdotas en el teatro Arlequín vayan cogiendo ya hueco llamando ahora mismo al nueve cero dos catorce

Voz 25 20:13 te sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta Yola hábil fin de semana pasado y me reí muchísimo así que bueno aguzar el ingenio recuerden anécdotas en convenciones de empresa unos las cuentan nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 26 20:28 sí

Voz 1515 20:35 las luces que lo lo ha ganado

Voz 28 20:37 está libre no son las mismas que alumbraron con válido son dos horas de bolo que no siempre se da Heródoto

Voz 29 21:00 sí

Voz 28 21:09 la vas tú ya que con indiferencia

Voz 2 21:35 por Madrid que deberían hacerlo tal vez algún días ya han encontrado a la banda de músicos callejeros que nos acompaña hoy sólo chicos Miriam de la Lunga Vita no la luz ritos son Carolina antigua Alejandro

Voz 5 21:49 Boyero con trabajo Jesús Peñaranda acordeón hicimos Hamburgo guitarra Manus llevan juntos desde dos mil diecisiete y según he podido leer farda es una palabra argentina de la jerga de los maleantes llegados a Buenos Aires mezclan tango con el jazz gitano el jazz Manus de la Francia de los años treinta lo que le da al tango un nuevo aire estuvieran también de de gira por Holanda

Voz 1515 22:14 sí a Carlos Rioyo le gustan mucho

Voz 3 22:23 chicas de la luz paradita hola

Voz 7 22:25 hola es un homenaje a la cita hay cierto en tango

Voz 33 22:31 no es en realidad el nombre es básicamente una modificación llevada femenino de lo un fardo de ahí

Voz 1515 22:40 de ahí que viene realmente el nombre bueno pero ahora ya Si quieres di y además hicimos una revisión con los nombres también es un guiño a la que

Voz 3 22:46 y también y ahora que me acuerdo oye donde podemos encontrar a vosotros por Madrid ya me ha quedado claro a los de Di Íñigo

Voz 1515 22:55 es donde les tenemos vosotros nosotros solemos estar en el Retiro somos

Voz 3 23:00 retire aquellos pole recientes la gente se pone a bailar cuando se escucha adelante si tenéis espontáneos que escuchándoos ahí la cosa nostálgica Longa se pone a bailar es difícil eso porque en realidad no se puede ni bailar un tango ni el todo bailar un sueño es una cosa

Voz 33 23:21 la niña entonces el el híbrido este para bailarlo

Voz 34 23:27 si se quedan como se quedan embelesados nada no general nada más en el retiro que nosotros también utilizamos mucho para para probar cosas nuevas ensayar y como somos un grupo con al no te repercusión no tenemos un volumen muy cañero en también necesitamos un poco que conseguir que la gente presta atención para poder estar a gusto

Voz 1515 23:47 contrabajo el que os habéis traído maravilloso también ya Weiss el ese gigantesco contrabajo al retiro

Voz 2 23:54 claro que viendo cosas me extraña que la gente se quede

Voz 1515 23:57 embelesado vamos a hacer la carta de presentación Delgado Miriam de vosotros vale perfecto

Voz 5 24:08 encontramos a la luz en un café de Holanda mesas redondas de mármol con patas de hierro forjado ambiente retro para el tango y el acordeón

Voz 5 24:28 un tango acompañado de un acordeón que recuerda esa Francia decadente de los años treinta del jazz Manus en el que no faltan como no puede ser de otra manera

Voz 5 24:52 y volviendo a casa aquí la luz dando la bienvenida a la primavera estamos en Vicálvaro pero en el fondo hablamos de sones argentinos por eso no puede faltar

Voz 5 25:29 son la luna Far Dita los pequeños maleantes

Voz 39 25:33 adiós a una mira

Voz 1515 25:48 enseguida pero antes el cuestionario de Carlos Rioyo irían Sato preguntas

Voz 7 25:53 yo creo que me explicaran antes qué es eso del tango a mano el tango gitano dedicó no hacemos el Gipsy Jazz o el jazz el tango

Voz 34 26:02 bueno esto es una excentricidad que no se han inventado pero se saliva así pues por abaratar es de casualidades de la vida nos hemos ido conociendo y Karol ya tenía una especie como

Voz 2 26:11 de concepto inicial

Voz 34 26:13 el tango porque yo no la conocía Carolina de otro grupo que tenemos que es más purista vallas jazz manouche pero siempre ya está diciendo esto tiene hay algo que me recuerda mucho al tango antiguo entonces

Voz 40 26:22 poco a poco apareció Jesús

Voz 34 26:25 veo en seguimos apareció el pollo entonces poco

Voz 40 26:28 poco

Voz 34 26:29 pues era como la idea inicial es coger la las las canciones de tango antiguos pasarlas a como si las tocase Yanguas Rengel

Voz 7 26:35 que me invita el tango que es bastante triste no esa es la clave es más festivo más divertido alegre

Voz 34 26:46 eso es música además pues eso mezcla bien es una bipolaridad que no refleja como personas y como grupo de hecho la canción que vamos a tocar lo hemos elegido porque es un es es refleja eso las letras ultra dramática y la música súper alegre entonces se

Voz 2 27:00 cómo cómo está en vivir en una esquizofrenia

Voz 5 27:05 dentro de esta es que hizo esquizofrenia también creo que habéis Can todo puede alguna vez la viole Tera que entonces ya es como rizar el rizo

Voz 33 27:14 sí eso también fue una una idea nunca

Voz 1515 27:18 demasiado demasiado rizado el rizo rizar más habrá más sorpresas adelante oye pues va vamos al directo Nos cantáis este drama con alegría vamos a entrar todos en la esquizofrenia estaban colectiva musical vamos

Voz 2 27:43 hoy después de tanto tiempo

Voz 2 28:00 muriendo

Voz 21 28:25 como son mucho más vida

Voz 41 29:41 muy pocos no que falte

Voz 21 29:48 ha la orquesta cómo salió tiempo de tu vida

Voz 1515 30:54 no hay nada como llevar las tristezas por una alegría e este domingo este sábado en tenista en el Retiro seguro ahí estaremos

Voz 2 31:02 qué te ha parecido maravilla me gusta mucho voz maravillosa

Voz 7 31:06 además yo creo que hay que ser Argentina no para cantar tango estaba pensando en

Voz 2 31:11 no perdona Marcos Baghdatis aparte han tenido rebaje iba Antón Martín maravilloso

Voz 7 31:19 maleza hay muy pocos que canten tangos que circula Iglesias un disco de tangos pero es otra cosa

Voz 27 31:25 Estrella

Voz 33 31:28 ha habido de todo yo creo que el tango ha dado para infinidad de de cosas otra cosa es que que se sostenga

Voz 1515 31:35 está bien también que tengan sexo diferentes según quién esté cantando de donde sea esa persona entonces bueno a mí no me queda otra vez de Buenos Aires del concierto en algunas sala en Madrid

Voz 41 31:47 pero lo más cercano que tenemos ahora entrar ya está más o tirando para el verano verdad

Voz 2 31:52 bueno ahora mismo digamos que la fecha confirmada más próximas en el Centro Botín en Santander que no se claro

Voz 3 32:00 me veo muy bien dentro porque ya

Voz 2 32:03 hemos tocada ya alguna vez y bueno la verdad que que nos siguen llamando oí tocamos el cinco de agosto ahí y ahora mismo estamos de preparación para pues el el futuro disco de Rita que lograba haremos en en Holanda en después inmediatamente después

Voz 7 32:18 canciones propias au pues si hay

Voz 2 32:20 hemos arreglo canciones adaptadas no de tango con el Manu no como como pincel y luego también tenemos temas propios oye chicos un placer anunciar dieta muchísimo

Voz 1515 32:31 muchas gracias a vosotros he Miriam Soto Carlos Rioyo nos encontramos con más grupos que ponen a ritmo de música y color a las calles de Madrid como estos chicos de la luz Far Dita que les pueden ver en el Retiro próximo martes