"El verano ya es cinco semanas más largos que en 1980"

el calentar el cambio climático vamos ha instalado ya en España desde hace tiempo y sus efectos se notan no no es una sensación a una opinión son datos objetivos por ejemplo el verano es más largo e IBI más caluroso y este es sólo uno de los datos que acaba de presentar hoy mismo de forma preliminar la Agencia Estatal de Metereología

de las muertes por golpes de calor por otro eh sí porque hablamos de desertificación pero también están aumentando fíjate en Madrid se han duplicado el número de noches tropicales tropicales la temperatura no baja de veinte grados con lo cual no hay quien duerma durante la noche pues se han duplicado desde el año setenta y uno al dos mil dieciséis y quizá el dato más grave que contiene este informe es la relación entre el aumento del calor y las muertes por ejemplo por golpes de calor se ha multiplicado por cinco en España en los últimos doce años se han registrado ya cuatrocientas cuarenta y seis esto es lo que les explicaba Beatriz Bella que es un meteorólogo y una de las autoras de este informe

Javier como se ha elaborado este informe pues mira es datos oficiales desde mil novecientos sesenta y algo en cincuenta y ocho observatorios repartidos por todo el territorio nacional también por Ceuta y Melilla por supuesto como decías son los datos oficiales que muestran una primera imagen porque todavía hay más por ejemplo este informe todavía no habla todavía no ha analizado los datos de precipitación de lluvias que según otros informes eh paralelos elaborados por universidades son incluso hasta más dramáticos que que el aumento del calor porque al fin al cabo el desabastecimiento de agua a la población pues es un tema clave en las próximas décadas

y sobre todo en las grandes no estaba novecientos veinte metros lo está ya entonces yo no es nevadas cuando lo la primera estación que se puso sabiendo el año sesenta y cinco bueno los años setenta hasta los años ochenta en el eh unos cincuenta dos metros Summers incomunicados por el pueblo así este año por ejemplo uno estos años cada uno de cuarenta centímetros ya es la gente ya que yo nunca visto

Voz 4

06:25

y si no habrá que no me lo pregunten incluso desde Oviedo que estamos a ciento cincuenta kilómetros de Oviedo siente que tiene que aquel vino de Cangas oye cantar A no no no sé que más mínima hubo espacio también es baja pero como tiene que el viñedo pidió si hay mucha lluvia temperaturas extremas sí