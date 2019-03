El cortoplacismo

Voz 0313 00:00 la palabra clave de esta tarde en nuestra Ventana de la filosofía es cortoplacismo que según la RAE es la actitud o conducta del cortoplacista y quiénes el cortoplacista el que persigue resultados o efectos a corto plazo no sigamos la pregunta es nos hemos vuelto todos cortoplacistas y si es así porqué Pepe Rubio buenas tardes hola buenas tardes pues hay un proverbio griego que dice que el mundo crecerá como toca cuando la gente grande o mayor plante árboles sabiendo que nunca disfrutará de su sombra hasta que esto no ocurra seremos cortoplacistas

Voz 0313 03:11 Antonio Val de cantos buenas tardes buenas tardes Doni de cantos es catedrático de Filosofía en la Carlos III de Madrid autor de teoría del del súbdito lo planteada Pepe el cortoplacista nace osea hace somos unos han convertido

Voz 3 03:25 bueno normalmente este tipo de actitudes son el resultado de muchísimos factores entre ellos el del de de de habernos creído que que lo somos porque nos han dicho que lo somos es decir esto es utópico de opinión sea cualquiera que pasa por la calle se pregunta oiga las gentes piensan a largo plazo o piensan a corto plazo que cree usted que es lo que encuentra usted en su ambiente dirá seguramente que a corto plazo y seguramente añadirá que que todo esto está muy mal y que es desastroso y que trae unas consecuencias eh letales no ahora habría que ver si esa persona o cualquiera de nosotros yo mismo no ah no decimos eso bueno pues porque nos hemos acostumbrado a oír un hoy porque no es moverse acostumbrado a oírlo repetido como un tópico los tópicos siempre tienen algo de verdad sino no no serían tópicos pero contiene que no interrogue hemos

Voz 0313 04:26 por por cuánta verdad tienta mañana leía un artículo de de Daniel generar y tiene el diario El País donde utilizaba otro concepto que todavía significa una vuelta de tuerca más hablaba de Leeds tantísimo que es una cosa del del del ya de querer de cada momento de impactos de de fogonazos cuando empieza esta esta aceleración Yeste Yeste acortamiento de los plazos sean reales o ficticias pues yo no estoy seguro

Voz 3 04:51 no estoy seguro de que de que esto sea de que todo esto sea tan cierto como parece sin duda ninguna tienen muchas razones en su favor tenemos muchas razones para pensar que esto es eh así

Voz 8 05:05 pero probablemente el animal humano en toda

Voz 3 05:10 su historia esto pensando siempre en el futuro inmediato es decir eh durante la mayor parte de la historia probablemente la gente de lo que se ocupaba era de sobrevivir básicamente luego en lo que vinieron después pues ya lo iríamos viendo y en fin con un poco de suerte pues a lo mejor había para pensar en más cosas de manera que no pensemos no no preocupamos de haberlo inventado todo porque ni en esto ni en otras cosas suele ser suele ser verdad lo que ocurre

Voz 0313 05:39 ahora somos Bernardino mucho un poco bastante

Voz 3 05:42 en poco bastante entonces lo que tendemos a pensar quizá es una cosa es decir pensamos que antes también se pensaba en el corto en el cortísimo el instantáneo plazo pero se tendía a pensar que como los tiempos se parecían entre sí pensar en el futuro inmediato ya traía consecuencias automáticas para el futuro menos inmediato porque ya no todo iba a ser siempre e igual no bueno tendríamos que preguntarnos si entre nosotros no ocurre así también esta es la pregunta que te que tendría que quedar abierta a lo mejor en esto el tópico no lleva razón

Voz 0313 06:18 qué camino son o qué sendas a ha recorrido ha marcado la filosofía para que en qué haremos la la la gestión del tiempo y de ida nuestras propias vidas en en dimensiones cortas medianas largas qué pautas si pautas si se puede llamar así da la filosofía

Voz 3 06:34 en todas en todas las épocas han convivido estos ritmos y estas escalas no en diferentes maneras no fijémonos en una referencia a que está quizás de actualidad por obra de los de los centenarios no es directamente filosófica pero casi es es Max Weber si es decir en en mil novecientos diecinueve a ver pronuncien sus conferencias la política como profesión paciencia como profesión que han sido objeto de conmemoraciones Vedder a propósito de la ciencia señala esto por otra parte tan conocido y tan consabido de que la ciencia es efímera es decir el científico e produce unos soltados que van a ser caducos y que van a ser perecederos beber añade algo más lo añade con ese tono suyo trágico no se bueno pero es que no sólo los resultados el conocimiento van a ser perecederos sino que el científico sabe que ese es su destino hay que esa es su meta tiene que esforzarse porque lo sea bueno muy bien no vamos a entrar a discutir ahora este asunto que la parada a está en que hace cien años de esto es decir el resultado hay que beber llegó en mil novecientos diecinueve parece que se ha mantenido por lo menos durante cien años o sea que osea sea que conforme a sus propios criterios los beber fracasó como científico no produjo un resultado perecedero produjo un resultado que al menos cien años ha sido yo creo que estamos metidos en esa para

Voz 1826 08:07 coja pero a ver yo yo pienso después de escucharle es muy probable que hoy en día siendo cortoplacista seamos mucho más egoístas que lo éramos cuando vivimos en la época de la Academia quiero decir que aquella gente no tenía tanta perspectiva el tiempo futuro como tenemos

Voz 3 08:22 nosotros es muy egoísta

Voz 1826 08:25 sólo al caballero que hemos escuchado que decía a mí no me importa mucho el que el nivel del mar pueda influir sobre el nivel de osea el cambio climático puede influir sobre el nivel del mar porque yo vivo en el octavo en el octavo piso no hoy en día al ser cortoplacista tengo la sensación de que estamos siendo más

Voz 3 08:41 tras de lo que era que estaba siendo más egoístas quizá porque sabemos más y por tanto somos más responsables de nuestra propia de nuestra propia frivolidad cierto nuestra propia falta nuestro municipio esto es muy cierto pero yo sospecho que se ha dado en todas esas épocas y además si nos fijamos un poco en nuestro tiempo se distingue también por obtener una concepción del futuro en la que el papel de eso que llamamos lo irreversible

Voz 8 09:10 no no no

Voz 3 09:13 es es es mucho mayor que en otras épocas no sea por un lado es verdad el tópico parece que suele sólo miramos sólo miramos treinta centímetros por delante de nuestra vista pero luego hacemos juicios de futuro quizá más ambiciosos que en otras que en otras épocas no es decir como con total con total frivolidad mucho muchas veces decimos pues que que el libro de papel ha muerto ya no va volvió al cinco años o que morían cinco años pero para ya no o regresar nunca es cosa que no ocurrirá porque cosa que probablemente no ocurrirá o estas cosas terribles de de la enseñanza en inglés no es verdaderamente espantoso como como de la manera más más irresponsable hemos organizado la enseñanza de todos los niveles en inglés pensando que es que el futuro tenía que ser así adelantándose al futuro bueno probablemente es esto va a ser un fracaso la enseñanza media y la enseñanza universitaria en inglés son un puro disparate que está fracasando en todas partes y qué tal habrá que retroceder pero nos tendremos que dar con toda la evidencia en las

Voz 1095 10:14 yo eso porque Antonio Si puedo preguntar porque está fracasando en todas partes

Voz 3 10:18 bueno está fracasando en todas partes por distintos motivos entre otros porque es una irresponsabilidad es espantosa montar las enseñanzas de ciencias sociales y humanidades a poner idiomas que es una Lingua franca que no domina el profesor y que no domina el alumno pensando que es que la historia y la sociología y la filosofía incluso de Natura Se van a tener que dejar de hacer en castellano entre nosotros centro de E de cincuenta años aquí en caso interesante de e Bay responsabilidad frente al futuro por pura por pura soberbia por pura soberbia nos hemos decidido ese es el concepto soberbia pero claro una cosa es que es una arrogancia prospectiva es decir yo lo estoy viendo todo desde esta atalaya con una clarividencia que me permite ver cómo van a ser las cosas dentro de cien años esto ya no es cortoplacismo ojo esto pues esto es eh otro ya

Voz 0313 11:21 bulerías algo algo

Voz 3 11:24 eso seguramente me gustaría profundizar en

Voz 0313 11:26 en en la teoría del súbdito en la en la tesis del libro que nos define no como ciudadanos sino como súbditos entiéndase tengamos Reino no tengamos Morrell que somos

Voz 3 11:37 eh eh hijos fruto

Voz 0313 11:40 víctimas objetos da igual la palabra que queremos utilizar de las grandes corporaciones o no sé de quién somos súbditos de verdad en esta vida

Voz 3 11:48 en el libro aquel que es de hace este dos mil dieciséis es exhibió las escribió antes muchas veces los autores de los libros probaron los vemos con un distanciamiento mucho mayor que en sus lectores que sus posibles lectores noise yo esto tiendo a verlo como una cosa ya muy antigua per se es cierto que la la idea es tratar de desmontar un poco la retórica de la ciudadanía la palabra a la ciudadanía que es una palabra riquísima y muy apreciable por por distintos motivos se usa muy a menudo en un sentido legitimado por es decir somos todos los ciudadanos tenemos que ser orgullosos de serlo y de reconocerlos ida reconocerlos como tales bueno esto en gran medida no es verdad sea lo cierto es que somos súbditos o por lo menos se trataba de sostener en ese libro no de las monarquía no de una monarquía absoluta como las del Antiguo Régimen ciertamente pero sí de una de las transformaciones que las formas políticas y económicas de dominación sufren precisamente en esa época de la primera modernidad no es decir el Estado ya no necesita súbditos pero la empresa sí que necesita súbditos y eso es probablemente lo que somos somos súbditos del mercado en definitiva no ir en cierta manera es era la Ésa era la será el hilo que se trataba de de seguir en ese libro no

Voz 0313 13:16 el discurso y los discursos actuales que tienen que ver con el con el populismo con los híper nacionalismos con la xenofobia beben más de una manera de entender la vida y la política cortoplacista de eslóganes muy concretos de fogonazos muy especiales muy inmediatos a tenemos un problema vamos a hacer esto vamos a vender de otras con Keith

Voz 3 13:39 has haya que volver a lo de hace unos minutos porque a primera vista así a primera vista esto parece evidentes es decir eso que que llamamos al mismo armas funciona funciona de este modo y la referencia a las armas claro es muy es es es muy muy elocuente verdad pero luego a la hora de la verdad eh claro eh nos encontramos también con una dependencia del pasado y a veces del pasado remoto pues un tanto inquietante

Voz 8 14:06 como en un mundo

Voz 3 14:08 parece que no ve más allá de las distancias cortas de pronto se producen apelaciones a la reconquista que quizá no sea muy poderosas pero que están ahí estar hay que están ahí no ir como el peso del pasado pero no del pasado próximo Nobel de ayer ni el de antes ayer ni siquiera del de hace cincuenta años sino el pasado remoto pues tiene una importancia destacadísima no esto es esto es sorprendente y esto quizá no debería llevar a revisar ciertos tópicos no si se me permite vamos a ver no voy a entrar porque por supuesto no es el tema que nos convoca y además nos llevaría a lejísimos en la en la declaración del presidente de Méjico John toda la tarde está claro eh qué pasaría qué habría pasado si el presidente de Méjico de pronto en lugar de decir lo que ha dicho hubiera dicho que que que vamos a celebrar eh el el el el quinto centenario de la conquista con un gran acto de fraternidad con un gran acto de abrazo tres España y Méjico porque somos dos pueblos hermanos con toda esta retórica empalagosa bueno pues que probablemente todos esos que ahora llaman imbécil eh estarían tan contentos porque se considerarían próximos a ese pasado que ahora consideran anacrónico remoto improcedente descargar e cero está muy bien entonces qué ocurre que bueno es que el pasado remoto lo consideramos remoto cuando nos interesa cuando no interesa menos pues ya lo tendemos a considerar más próximo y esto ocurre con los con los cortos y con los largos plazos que no sólo se dan en lo tocante al futuro sino también en lo tocante a lo que tenemos a nuestras espaldas

Voz 0313 15:51 este ha sido el retrovisor a largo plazo del hotel eso es eso es el también recientemente giro pero esa mirada muy interesante porque son los mismos hechos exactamente los mismos interpretados y son aceptados de los mil de manera de manera distinta pues es muy interesante Antonio de cantos ha sido un placer no se marcha todavía que para cerrar la ventana de la filosofía Pepe Rubio siempre en venta recomendaciones literarias a veces son musicales a veces son muy raras pero te has está muy bien no es un libro muy interesante

