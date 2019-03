Steve Bannon

Voz 2 00:00 no

Voz 0194 00:22 Sara vítores buenas noches en la cara menos gusta descubrir personajes ir un poco más allá de lo que sabemos de los nombres que escuchamos en los medios

Voz 1880 00:30 yo queremos analizar la figura de Steve Banon si Banon fue el principal asesor estratégico de Trump en campaña en dos mil diecisiete salió del Gobierno y ahora se dedica a reunirse con partidos de extrema derecha en Europa vamos a escuchar su voz antes de nada esto lo decía en enero

Voz 3 00:47 que ha hecho este fluir

Voz 1880 00:50 la mayor razón no lo mejor es pensar que los global listas no tienen respuestas a nuestra libertad dejar que os llamen racistas dejad que os llamen xenófobos dejad que os llamen Nati vistas llevarlo con honor dice porque cada día que pasa nosotros somos más fuerte

Voz 0194 01:06 y ellos más débiles este hombre ya se ha reunido está en contacto con representantes de Vox y lo va a seguir haciendo sí parece que se reunieron en el verano de dos mil diez

Voz 1880 01:14 siete en ese momento el seguía siendo asesor de Trump en la Casa Blanca en la idea ahora que está aquí en Europa es volverse a ver con ellos en unas semanas ya ha dicho lo leíamos en una entrevista que dio al diario El País que cree que Vox provocará una onda expansiva en toda Europa un perfil mínimos Sara para para empezar quiénes Asciz Banon bueno pues viene de una familia de demócratas católicos irlandeses desde Virginia el pasó ocho años en la Marina hizo cursos de seguridad nacional trabajo también para Goldman Sachs en Nueva York en dos mil doce fundó Breaking News que es un medio ultraconservador de Estados Unidos después como decíamos antes pasa a ser la mano derecha de Trump en la Casa Blanca pero más tarde Trump se enfada con él por unas declaraciones que aparecieron en el famoso libro de Michael Wolf en las que decía que Trump era un traidor bueno Tran dice que el hecho el dice que se fue antes de de presentarán nuestro invitado Ángels quiero que escuche is es un minutito cómo define ven Roach que fue asesor de Obama durante una década a Sting vale Roche estuvo en España hace un mes presentando su libro El Mundo tal y como es aquí en la SER le preguntamos por Banon por su asesoramiento a Vox

Voz 4 02:22 me vean en el salto a

Voz 1880 02:25 no en bueno si le creo que eso es lo único que Banon sabe como hacer el asesorar porque cuando llegó a la Casa Blanca no supo qué hacer tenemos una expresión dice en inglés que dice el perro que persigue al coche una vez alcanza el coche no sabe qué hacer Manon no pudo construir nada no pudo cumplir nada en el Gobierno pero es muy bueno derribando cosas once explica además que como gana Banon es dividiendo divide y vencerás allá donde va tiene la misma estrategia política como dividir a la gente cómo encontrar a quién culpar de los problemas en Estados Unidos eran los inmigrantes en Alemania eran los refugiados sirios n el Brexit fue en la Unión Europea en España podrán ser de nuevo los inmigrantes son los separatistas catalanes y creo que la gente tiene que darse cuenta de que no serán la solución a sus problemas que lo único que harán es empeorar esos problemas

Voz 5 03:26 mucho tiempo no

Voz 0194 03:53 Mar Regueras investigador de Historia política estadounidense en la Universidad del País Vasco Marcos muy buenas noches hola muy buenas tardes el primer recuerdo la primera idea que tenemos de de Stipe Banon fue en la Casa Blanca fue el director de la campaña electoral cuál fue su papel contra o cómo se sirvió Tram del destino Banon

Voz 6 04:14 bueno eso papel en en la campaña electoral fue decisiva hay que recordar que él llega en en el último momento de la campaña cuando Donald Tsang debe cesar a su anterior jefe de campaña por supuestas conexiones con Jack no Beachy con todo lo que era él el mundo ucraniano no y esto hace que Steve Fanon entre como

Voz 7 04:39 yo a partir de recomendar de Rincón de una recomendación de Robben

Voz 6 04:43 mer ser es un multimillonario e ir principal es el principal inversor en la en el Super PAC en Maker a Mel que Greta que entonces venía con buena con sus eh

Voz 8 05:00 sus consejos de campañas fueron fundamentales para porque a dos meses de que fueran las elecciones de noviembre balón dio un consejo que fue esencial para que Donald Trump terminase de de alcanzar a Hillary Clinton en ese diez por ciento que en octubre aún de separaba ambos el elemento fundamental que le dijo Banon a Trans fue no intentes conquistas lo herida que es donde está Hillary Clinton vea por los Grandes Lagos ve a el cinturón industrial que es un feudo que los demócratas creen que es que tienen asegurados y que sin embargo nuestras predicciones diesen que hay una batalla que está muy muy muy concurrida y eso es lo que hizo va eso es lo que hizo Tram Tram en las últimas semanas de campaña hizo una gira por los Grandes Lagos fue precisamente el cambio de unos Estados que habían votado demócratas republicanos lo que le dio la victoria y por lo tanto yo creo que eso nos da una idea de ese ese ese perfil estratégico de de de va y lo que puede llegar a hacer

Voz 0194 06:05 porque esa estrategia ese perfil estratégico al servicio de la extrema derecha porque se dedica a asesorar a partidos de extrema derecha

Voz 6 06:14 bueno de alguna manera eh

Voz 8 06:16 yo creo que no se puede entender la figura de Banon sin entender la figura de Robert inmersa

Voz 9 06:21 eh Robert Carsen es un multimillonario que tiene

Voz 8 06:26 un conglomerado de empresas tecnológicas a través de reinas Randstad es Technologies y forma parte de de de toda una corte de de multimillonarios que como Donald Trump den que la globalización puede traer un riesgo para su posición de poder dentro del mundo para la posición de poder de estos muy multimillonarios como de los países eh y los estados nación donde habitan no de alguna manera la globalización a pesar de que haya podido haber beneficiado está actualmente equiparando otros actores como puede ser por ejemplo China como cada vez más está siendo Rusia y esto hace quién no todos los multimillonarios toda la clase dirigente él se encuentre cómoda por la dirección que está ahora mismo llevando la globalización y en este sentido el auge de estos partidos de extrema derecha la financiación de partidos de extrema derecha por parte de grandes fortunas como puede ser el caso de ser a Donald Trump actores como como asturiana se se se se explican en parte por una lucha que ahora mismo entre élites globales entre gente como George Soros la gente de de Davos que piensan que se debe de continuar con la globalización como la que hemos tenido en los últimos años hay otra otra otra otro grupo de de élite económica que consideran que es necesario hacer un

Voz 6 07:59 un eh repliegue nacional para

Voz 8 08:02 intentar volver otra vez a controlar los mandos de la globalización IS en este contexto en el que surgen partidos populistas de extrema derecha con ese mismo discurso Iker en este sentido conectan muy bien el sentimiento de de inconformidad tiene una parte de la población con la globalización con esta disconformidad de élites globales que quieren da globalización otro tipo de día

Voz 0194 08:24 hay una una última cosa Marcos qué qué papel puede tener en España

Voz 9 08:29 bueno en España tiene un papel que es complejo porque actualmente su el el el político que ha apadrinado a Banon es eh Salvini Salvini tiene él por su pasado vamos por el pasado de la Liga tiene muy buena relación con el con con el mismo catalán esto fue lo que le impidió un acercamiento de de Banon a Vox pero a través de Rafael Bardají

Voz 8 08:58 y también por la situación de exterminación en la cual la cual se encuentra él

Voz 9 09:03 el el el independentista Angela

Voz 8 09:06 lo que hace que haya reculado en su perspectiva con España y actualmente pues eh dentro de unos días va a venir a España para asesorar pero tiene ciertos problemas en este asesoramiento porque la Unión Europea está dando dándole de cerca no puede compartir información que tenga que ver con encuestas electorales con estudios delictivo tache Tim que es una de las cuestiones que en las que el más innovado en ese sentido OC sepuede sepuede poco del entre otras cosas porque Banon no tiene puñetera idea de cómo funcionaba la mar pero nipón funciona la española y la europea

Voz 0194 09:46 muchísimas gracias y seguiremos hablando seguiremos hablando esta cuestión porque además si bien en los próximos días aquí a España yo creo ser un momento para para seguir analizando muchísimas gracias

Voz 10 09:56 hasta luego

Voz 0194 10:06 en la que también Cecil B en mano en esta estrategias de la mentira de la difusión de datos falsos de las famosas Fainé sí parece que hemos empezado a hablar de esas Fake un hace

Voz 1880 10:16 en tres días pero acordadas por ejemplo de este discazo de Manu Chao el clandestino que desde el año noventa y ocho bueno han pasado veintiún años y tenía canciones buenísimas entre ellas esta mentira

Voz 11 10:27 hala Ma

Voz 0194 10:32 en las duros que puede tener peso en la política española

Voz 12 10:35 sin duda sin duda y además creo que es un toque de atención también para despertar no basta con mi tienes no basta con el cabreo que veremos un buen motor para hacer cosas pero nunca va a estar para nada no y la extrema derecha no tiene que habría tienen inteligencia está teniendo estrategia irreales de despacho y y astucia y eso es lo que yo echo de menos por parte de mucho cabreo Victory

Voz 1971 10:57 pues yo tengo la esperanza de que marcó Reguera tenga razón y eso señores tímpano no tenga la de la menor

Voz 0194 11:04 posibilidad de influir en la política española porque ya bastante bastante ajustados habrás Guecho

Voz 13 11:09 no tiene ni de amigos ni puñetera idea

Voz 1971 11:13 a mí me ha de verdad me ha dado la noche porque yo espero que no tenga el menor ascendiente

Voz 13 11:18 bueno creo que él está yendo muy bien en Italia con con Salvini gay han hecho muy buenas tardes

Voz 3 11:23 la idea de la política estaría no que sí sí bueno pero no somos iguales todos los hombres y las mujeres parecemos muy María Elvira breve

Voz 0531 11:33 bueno lo de divide et impera es más viejo que el mundo es que aparecer de repente inventando la pólvora lo que sucede es que efectivamente osea barcos ha dicho alguna con una cosa muy importante es que en este momento se está produciendo una lucha entre élites globales con dos proyectos planetarios prácticamente dice incompatibles no es la capacidad que se tenga para influir digamos en contextos locales donde los problemas globales adquieren unas dimensiones que son peculiares difícilmente comprensibles para que no es del sitio que practica la política del divide et impera necesita conocer muy bien ese tipo de resortes y entonces ahí es donde yo creo que tiene razón cuando dice que la capacidad para influir de Banon aquí en España es muy limitada bueno efectivamente su conocimiento es muy limitado y veremos a ver qué pasa

Voz 14 12:23 Tilda mentira nuestro respira respira respira respira destacan viable

Voz 1880 12:34 todo estos son López un duo de Huelva suelen hacer canciones muy muy políticas canciones protesta y este tema mentira es de su tercer disco dos mil quince que se tituló desprendimiento de retina he visto un artículo en el que definían antílopes como los cantautores suicidas de chiripa andaluz púrpura

Voz 0194 12:51 duras como las de has encontrado en el cine las series

Voz 1880 12:54 vamos a empezar por la serie Homeland temporada siete Episodio II escucha

Voz 15 12:59 o a Heras

Voz 1880 13:01 a la única manera de detener esta violencia contra nosotros esta violencia de mentiras es luchar con un puño cerrado de verdad bueno pues sé que habla es Brett O'Keefe el gurú de derechas que manipula que miente realmente es el Banon de la ficción y ahora nos vamos a mover en el tiempo en el espacio España mil novecientos cuarenta y uno

Voz 16 13:23 Zannou son ellos los que sienten en el fondo de su espíritu las semillas superior de la raza los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino

Voz 1880 13:31 una película de José Luis Sáenz de Heredia el guión está basado en una novela que había escrito Franco es una familia rota por la guerra los buenos son los nacionales y los malos los rojos pero al final hasta el republicano se da cuenta de que también él tiene que devolver a

Voz 17 13:47 España a su destino es la escena que estábamos escuchando ir tercera parada mil novecientos noventa y seis es todo lo contrario los peligros que puede traer la extrema derecha es taxi

Voz 18 13:58 fijo de la Play con su

Voz 1880 14:01 el director de esta película es Carlos Saura taxi es la historia de un grupo de taxistas ultras que odia a los pobres a los diferentes a los extranjeros y esta canción que escuchamos ahora de Los Gipsy Kings estaba en la banda sonora de taxi Se titula Una estamos en la música hay gustos comunes en las figuras de extrema derecha pues bueno en cada país lo suyo pero si les gusta escuchar claro como a todos lo que refuerza sus ideales aquí en España vamos a hacer una cosa vamos al acto más multitudinario de Vox el que hicieron en Vistalegre en octubre del año pasado estás vamos a escuchar cuatro de las canciones que ambientar en ese acto

Voz 19 14:38 en las tarros de va de Morrissey

Voz 1880 14:44 la fiesta nacional y ahí tenemos la unidad de España con Manolo Escobar segunda esta también sonó en Vistalegre dicen que como una reminiscencia del Cara al sol brille el sol si vendiendo la importancia de sumarse a la causa ya no porque si no será tardes lo que dice la Guardia es uno de estos grupos del pop de los años noventa de Granada a la canción Cuando brille el mismo que estas canciones escucharán también ahora en sus mítines en cuanto estén en campaña supongo que si prospera quedamos con dos más la que viene ahora igual ya no va a sonar bien de estos nuevos actos porque el autor contó que realmente no era un tema dedicado a España sino a una canción de amor de una pareja sexual así que los de Vox seguramente no la volvamos a es el no puedo vivir sentí de Coque Malla

Voz 19 15:33 sí sí

Voz 20 15:36 sí sí sí

Voz 19 15:40 no puedo estar sin

Voz 20 15:45 de la

Voz 1880 15:50 íbamos con una más su autora dice que escribió como una canción de amor pero después la tocó y la cantó en una manifestación anti abortista parece ser que los de Vox ahora le incluyen también en sus actos ella es Nena Daconte la canción Tenía tanto que darte no recomiendas algún libro que hable de Steve Banon pues habría que leerse yo creo en de Michael Wolff yo no me lo de Trump Mónica parecía que Trump lo había echado de la Casa Blanca este se titula Fuego y furia si lo que interesa es saber que tiene en la cabeza por ejemplo Santiago Abascal él mismo publicó en dos mil quince un libro que es hay un camino a la derecha y una tercera recomendación el año pasado se publicó por primera vez en español el hombre de la dinamita que es de Henning Mankell en sus novelas de banderías sube su preocupación por la extrema derecha esta novela el nombre de la dinamita es una novela sobre la lucha obrera y la división entre pobres y ricos aunque nos vamos pues les vamos a dar la vuelta a la tortilla como hacemos muchas veces para cerrar aunque los más jovencitos que nos están escuchando ahora mismo se crean que esto que vamos a escuchar ahora es una canción hecha para una serie del año pasado para la casa de papel realmente es el himno de los partisanos la canción frente al fascismo así que frente a Banon el Bella Ciao