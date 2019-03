no es un crucero no que está de renovación trescientos que alega quiero acá llegando Sakhir hay ahora bajantes de repente ahora

Voz 5

00:31

ya no lo estábamos a Morata no está mal el delantero del Atlético de Madrid maravilloso el centro que viene desde banda derecha contribuyendo con la llegada del grupo la presunta dos de banda derecha con un pase perfecto corrido no llegue al hoy en el segundo palo boca de gol dentro de la chica mona adaptada cabe para empuja para anotar el segundo de España como únete en su cuenta particular la puso una habas prácticamente en la primera pelota que toca el lateral del Sevilla remató el delantero de España del Atlético de Madrid setenta y tres de partido tenía que llegar el segundo llegó en la cabeza de Morata Malta pero