La boy band que se portó como un grupo de rock

Voz 0315

00:00

ser miembro de una boy band o un aquel van no debe ser algo fácil por un lado tienes un éxito inmenso millones de adolescentes suspirando por tu mirada dinero paras durante una vida pero por otro lado pues también resulta complicado que te tomen en serio como músico y algo de esto debería pasar por la cabeza nuestro protagonista de hoy un New Kids On The Block el veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y uno a principios de los noventa para los que no estabais ahí los New Kids on the block habían sacado su tercer álbum estaban en la cúspide de su éxito canciones como step by step junto con las coreografías que acompañaban a los vídeos esos actuaciones en directo los habían convertido en un fenómeno de masas vendían millones de discos decoraban cientos de miles de paredes de teenage por todo el mundo pero Donnie Wahlberg uno de los miembros del grupo no estaba del todo satisfecho él quería que lo tomaran en serio que lo vieran como una estrella así que optó por un clásico de las estrellas del rock destrozar un hotel en este caso uno de Louisville Kentucky Doni y otro miembro del grupo Danny Wood salieron de fiesta con algunos fans cuando Donnie tuvo la idea pirómano de volver al hotel regar de vodka unas alfombras de las de recepción y luego prenderle fuego pero claro este fuego se extendió como es costumbre pasar con el fuego tuvieron que intervenir los bomberos y la policía idóneo y fue arrestado juzgado por incendio provocado un cargo que podía conllevar hasta veinte años en la cárcel pese al mal día que pasó ese veintisiete de marzo os quedéis más tranquilos bueno o no al saber que tanto la justicia como las fans supieron perdonará Doni al grupo pero bueno ya sabes no intentes imitarlo en casa