Morata: "Estoy contento pero no creo que me tengan manía ni nada"

Voz 0105 00:00 en el otro lado también siempre que ganamos me voy contento si es verdad que el otro día el portero me hizo una gran parada otras con la cabeza que no conseguí meterlas y bueno al final pues provocó un penalti también que que el partido se está poniendo complicado pero bueno lo importante es ganar yo sé que hay mucha gente esperando que que no para pues para opinar si bueno es normal estoy en la sección española en el que Madrid es normal que se me exija Hay yo yo estoy muy contento porque sobre todo más que por los goles porque hemos ganado porque era una situación un poco diferente hoy no hay bueno estamos contentos de haber ganado esperando Álvaro incipiente

Voz 1 00:36 hemos sacado la espina de Diego el otro día en en Mestalla ocasiones claras que no entraban sin ese momento quite frustró así gente está esperando

Voz 0105 00:45 bueno claras creo que que hay no son tan claras no remató de cabeza una falta lateral los los otros dos son Cornet Si hay una que me pone Rodri que toca el defensa creo que no son ocasiones claras Si bueno y está claro que siempre que pues estoy quizás muy muy observado y muy criticado pero bueno lo estaba creo que desde que desde que empecé a jugar en en el primer equipo oí nada más que intentó trabajar siempre lo mejor posible y ayudar a mi equipo ya la selección te duele escuchar Álvaro que España

Voz 2 01:17 no le falta gol que Álvaro no tiene entidad

Voz 0105 01:20 para defender el gol de España cada uno escribe dice lo que quiere a mi y la verdad es que hace unos años pues si me hubiera me hubiera comido un poco la cabeza o no me da igual lo importante es que la siguiente lista cada el mister pues estar aquí hacer las cosas bien en el equipo para para poder estar aquí eso es lo único que hay que pensar

Voz 3 01:40 bueno en cuatro clubes tu mediano mala pues son quince goles en veintinueve partidos pero en dos mil dieciocho no haber hecho ningún gol por unas cosas y otras eh tenías ganas de de ver portería de una vez claro

Voz 0105 01:51 tenía ganas creo que es son los primeros goles desde que nacieron mis hijos tenía muchas ganas de ponerle la camiseta en su habitación así que ahora ya puedo hacerlo

Voz 4 02:01 Jesús Navas se ha hinchado a meter pases tanto en Valencia como hoy aquí me imagino que un delantero agradece lateral tan profundo no y que repercute tanto no