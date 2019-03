Robert Moreno: "Ha sido el día más complicado de mi vida profesional"

seis seguramente uno de los más complicados de mi vida profesional sino el más complicado de todos eso puede bueno abstraer de lo que pasa para centrarse en el terreno jugó es fácil es difícil es difícil abstraerse pero simplemente por respeto a Luis sabiendo lo que él quiere lo que espera de una situación así eso es lo que te te hace pues trabajar ser profesional y saber que el rato que estamos aquí que tenemos que hacer lo que toca la charla en la preparación de partido esta tarde ganar con el equipo y es lo que hemos hecho sobre todo por respeto a él mira mantener no no no hemos podido les estamos dejando cuando él crea que tiene que notificar no salgo sí que es verdad que hemos tenido alguna noticia no por él sino a través de otras personas pero no hemos podido

Voz 0409

01:13

bueno pero hoy también nos ha gustado al final tenemos a los veintitrés mejores de España creo que no está para hacer dos equipos titulares la lástima es que no hemos podido oponer a Sergi Gómez que se ha quedado sin jugar y darle algún minuto más a Mata yo creo que los que han jugado han hecho lo que se les había pedido siempre es difícil jugar contra un equipo que se encierra atrás así que no te deja espacios en en el campo aunque estaba mojado no estaba en las mejores condiciones pero yo creo que el equipo ha hecho lo que ha pedido una situación también especial no sólo para nosotros para ellos también era complicado y en ese sentido seis puntos han empatado el otro partido grupo importante Noruega contra contra Suecia en definitiva lo que nos importa es eso os decía Luis estamos construyendo algo nuevo y eso requiere de partido si de ideas muchos minutos muy bendecido Luis que ha ponía un nueve pese a que había fallado en seis ocasiones pues tenido claras dos y las ha marcado encontréis unido fíjate no lo que lo que es el gol incluso nosotros no cuando acabas el otro día dos a uno acabas una sensación que cambia totalmente cuando ves el partido es decir el fútbol se rige por los goles y si hoy ha marcado dos goles parece que sea un partido excelente cuando analizas como dijo Luis el partido del otro día a de Morata fue excepcional así como el de otros compañeros entonces estamos contentos que haya marcado porque la verdad es que en España tenemos tendencia a machacar un poquito a la gente cuando no cuando no se consigue lo que lo que se quiere yo creo que hay que tener paciencia los chavales están trabajando se están esforzando y todos tenemos el mismo objetivo a ninguno de ellos sale al campo a querer fallar habano marcar goles salen a intentar hacerlo lo mejor posible y yo hoy han sido con goles en el caso Morata ejemplo ha sido una vas perdona es el ejemplo de esta situación es Jesús Navas yo creo que son todos el ejemplo la verdad es que Jesús al final lo hemos podido ver en el campo siendo protagonista hoy también ha dado la asistencia el segundo gol pero estamos muy contentos con todos en general en la concentración en el rendimiento quedaran en lo que se están implicando con con el grupo Los que vienen los que han venido hoy seguramente los que vendrán eh yo creo que en ese sentido la gente puede estar tranquila porque todos los que vienen las concentraciones y están aquí se están dejando todo para intentar hacerlo lo mejor posible convencer al seleccionador de que tienen que ser titulares menos satisfechos de la experiencia no