Sergio Ramos: "Somos prácticamente una familia y sentimos los problemas personales como si fuesen nuestros"

bueno es cierto que al final de las circunstancias no son fáciles en ningún campo hoy ante ningún rival por lo tanto los positivo que sacamos de aquí son los tres puntos que eran los lo importante era el objetivo oí bueno poco a poco el otro día jugó un equipo y prácticamente otro hoy también tendrán que ir viendo y probando a jugadores que que tienen pues menos minutos con la selección yo creo que nosotros hoy lo que teníamos que hacer lo hemos hecho que era lo victoria aunque es evidente que se pueden mejorar en muchas facetas tú te levantas así contento catorce años después sigues aquí en a la selección lusa se ese masajes a veces sociales expuesto el mensaje que ha dado seguramente venga que al vivido sí sí hombre es como he dicho anteriormente a pesar de ser una situación personal de del entrenador no llega muy de cerca al final aquí todo prácticamente un una familia ahí sentimos no de los problemas personales como si fuese en prácticamente nuestro también por lo tanto un día no es nada fácil desde ayer que que nos enteramos esta mañana pues eh ha sido muy agradable no la la noticia esperemos que se mejore la situación oí que sea lo menos posible Si que vuelva con todo ante la próxima convocatoria para seguir con el objetivo que todos tenemos sabes que cómo estás porque ha sido un mes de montaña rusa de que aquella famosa amarilla en Amsterdam no sé si están concentración que han servido como bálsamo para desconectar toda la vorágine del Real Madrid con la llegada de Zidane como es casi como analistas todo esto bueno yo creo que aquí estamos para hablar de la selección volver atrás yo creo que sería un error pero al final el fútbol tiene eso no por estar toda la vida ganarlo y te toca no pasan momentos buenos momentos malos y es obvio porque al final pues los cambios pues generan pues cosas positivas y en ese sentido pues a partir de ahora la vuelta al club haremos todo con una siempre una sonrisa yo creo que consigue su siempre hemos decidido hemos vivido momentos maravilloso y yo siempre una alegría tremenda volverlo hombre a mí por supuesto que he conocido a todo el vestuario Nathalie una noticia muy muy gratas para para todos nosotros pero como he dicho lo que no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones aunque a veces la gente pues es decir que revoca las decisiones Johnny en como el mando a mi lo querido no soy el capitán a ver si me preguntan te pongo mi opinión porque así lo quieren pero nada más se son otros los que tienen que tomar las decisiones Si tiene el máximo respeto esto yo creo que toda la plantilla nosotros nos adaptamos a no tener efectiva no es una cosa hace tiempo más no lo tenía claro con quién está hablando el del contrato no tienes que estar encontrando si tú cuando termina el veinte vinculo yo tengo dos tiros más Si que Joseba vamos bien el renovado me quitaba yo no me dado cuenta con Zidane perdona Sergio