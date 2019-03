Manu Carreño: "Morata se exige mucho y se come en exceso la cabeza"

Voz 1 00:00 yo no tengo la sensación de que de que es

Voz 2 00:02 me en general yo escuchaba lo que decía Romero yo no tengo la sensación de que haya demasiadas críticas contra Morata y pues cuando se dice y es verdad que en el Atlético de Madrid empezó también ahora cuando ha vuelto yo no tengo la sensación de que la prensa sea excesivamente dura con Morata si tengo la sensación de que Morata es un tío que se comen mucho el tarro en el buen sentido e ir además un acuerdo en la entrevista que hicimos en el Larguero que cuando estaba concentrado con la selección española antes de que volviera al Atlético de Madrid y el lo reconocía tío

Voz 3 00:28 que es muy exigente consigo mismo hoy

Voz 2 00:30 y es un tío que se exige mucho a sí mismo y eso por un lado es chapeau es de crack pero yo creo que él se come en exceso entonces claro él ha visto que cuando no ha marcado por lo que ha dicho este lo que han escrito lo que han dicho al final

Voz 4 00:43 esta mano te pones a a no con esa manera de Comillas llorar está casi imitando a gente de fue porque no había en nuestra época Alvarito el tema de las redes sociales

Voz 5 00:53 me me comerme no me eso son