Álvaro Benito: "No nos echaron del Mundial de Rusia por la calidad de los jugadores"

Voz 1 00:00 le ha gustado la selección ahora hablamos de Luis Enrique y ahora seguro que todos queréis decir algo el seleccionador pero del partido te te ha gustado sobre todo lo de Morata dos gorritos a pesar de la de luego al final Kiko

Voz 0509 00:11 sí hombre yo le aconsejaría a Morata que que no le ha tanto que que no mire tanto porque al final de lo que vive u un futbolista es el trabajo va a diario de quiera o no quiera pues mucha te puede mermar condicionar un poco si le tanta cosa ahí es el día a día ir mejorando y en la confianza que tiene depositada al Cholo Simeone y es escuchar y leer a Luis Enrique que que estuvo el otro día genial ante ante Noruega yo creo que con eso se debería de quedar Morata también con lo gordo dos goles de hoy mano porque al final el delantero pues te quitan chiita porque la presión de jugar en un Atlético de Madrid en una Juve en un Real Madrid sabe que estás expuesto en todo momento a a que te critiquen al igual que cuando marca

Voz 2 00:53 el gol pues te pueden están metiendo a la Bota de Oro pero eso eso va en el sueldo de ningún jugador de los equipos top de las selecciones esto además dice lo reconoce hombre normal

Voz 1 01:02 porque soy delantero de la selección y estoy en equipos da entonces está

Voz 2 01:05 pues sí efectivamente como lo reconoce como como precisamente sabes que es así pues no lo diga sí claro pero como le duele claro pues sale bien pero no lo entiendo yo eso lo comprendo pero claro es en las obligaciones que tiene un jugador pero bueno alguno que están esperando que falle para criticarme lo decía ahora Sergio y siempre alguna alegría me tengo que llevar yo creo que Sergio

Voz 0509 01:24 se ha llevado mucha más alegría que lo que la crítica al Barça que cuando eres capitán de la selección del Real Madrid y cuando está jugando siempre partido importante todo se magnifica Manu para lo bueno y lo malo y eso va en el sueldo de de esta

Voz 1 01:37 es la mejor noticia es que ha metido dos que es lo que nos está costando al encontraron nueve en la selección española eh buenos pregunta todos Jordi Julio oí Romario está por ahí también

Voz 0104 01:47 sí yo comentaba al acabar el partido que no hay ninguno en la cabeza por delante de los demás a mí sí me si me pregunta mi opinión personal que el punta que más me gusta es Aspas

Voz 2 01:58 me parece el jugador más completo pero como nueve o no pero claro

Voz 0104 02:02 también eso te iba a darle que te es que es un jugador que puede ser complementario apunta de que un nueve de área quizá el nueve más de área que tengamos sea Morata eh porque en Costa a lo mejor no están tan área puro Le no le gusta quedarse parado ahí esperando los remates sino que le gusta caer a banda Le gusta atacar los espacios ya a veces contra defensas replegarse siente más incómodo luego Rodrigo pues es un jugador aquí con quizá característica eso que le gusta ocupar los mismos espacios que aspas no se descuelga sabe jugar escapada de filtrar últimos pases pueda actuar de segundo punta y quizá tengan un poquito más de potencia que que has era mi Aspas me parece el que el que el que mejor juega al fútbol que

Voz 1 02:42 que mejor comprende el juego el que es capaz de hacer

Voz 0104 02:44 más cosas que el quizá el más talentoso a la hora de de jugar pero no hay ninguno que que este asomando la cabeza que todos tengan y yo estoy seguro que a todos los vinos preguntas y cada uno tenemos una opinión diferente

Voz 0509 02:56 el problema albaricoque quizás sea que ahora estamos buscando a ese nueve que ya al casting de hace mucho tiempo quizá cuando juegue con nueve mentiroso de esto que se llama Iago Aspas me parecería el ideal pero a día de hoy también hay que buscar ese tres que es la búsqueda que tiene Luis Enrique a la hora acompañar al cuatro que es Sergio Ramos también la búsqueda del ocho que puede tener el futbolista acompañara Busquet is sobre todo la recuperación para Mikel se me hace imprescindible del tema de disco yo creo de cara al futuro en esta selección en el día de hoy analizar el encuentro yo creo que sería injusto sobre todo por el rival que tenemos claro pero hay que no piensa en lo que él la fase final cuando no encontramos los equipos los once jugando el tipo balonmano cuando nos encontramos ese recurso ese plan B que él lo que yo creo que aparte de eso jugadores muy importante que acompañen a Bush que da Sergio Ramo El punta el media punta del día a la espalda también tenemos que saber que que hay equipo que las fases finales en los van a meter atrae siempre hemos echado en falta hoy es que ese plan B seis recursos que no lo tenemos ya Luis le queda yo que ya te digo esa selección competitiva y fiable me todavía es pronto pero ya llevamos cerca de diez meses ahí yo no me bueno me abrazo a una filosofía ni a unos jugadores que nos queda todavía mucho

Voz 3 04:12 sí sí me sorprende negro mucho de los dos goles de Morata creo que nos alegramos nosotros más que que el propio Morata que sinceramente no no entiendo las las declaraciones que ha hecho no sé quién estaba esperando a Morata para darle un palo si no marcaba yo creo que todos los que nos ponemos a ver la selección lo que queremos es encontrar definitivamente ese nueve que necesitamos porque yo sinceramente creo que tenemos hay un problema grave o sea yo no veo un nueve claro

Voz 1 04:37 en la selección lloverá coacción sexual sigue siendo casi un año después sigue siendo Ramos el máximo goleador

Voz 3 04:41 efectivamente que llegó Luis Enrique cinco goles máximo goleador yo de la ecuación que antes comentaba Alvaro sacó a Diego Costa que yo creo que en este momento creo que no está en la cabeza de Luis Enrique sinceramente ojalá que se recupere a Diego Costa porque creo que sería bueno para la selección pero creo que en este momento no está en la cabeza de de Luis Enrique y sinceramente creo que tenemos un problema de cara a puerta por más que hoy Moratalla haya marcado dos goles pero yo creo que es la asignatura pendiente fundamental que tiene esta selección de Luis Enrique

Voz 4 05:10 yo no pero yo creo que aún Moratalaz defensor pero yo sí que estoy muy de acuerdo con Kiko que que hoy tendría que haber salido una sonrisa obras a la cabeza Él ha dicho que no son pero una cosa es lo que ha dicho otra cosa lo que se veía cuando estaba realizando las declaraciones evidentemente se come la cabeza para tampoco que hay que engañar a la gente yo creo que después del partido del otro día Morata hizo un buen partido pero Le Figaro muchos palos por seguramente con justicia yo no me meto porque porque no acertaba ayer tiene la sensación como es su sensaciones libre de charla que hay mucha gente que considera que Morata no tiene la calidad suficiente como para saber no indiscutible de la selección española y a lo mejor no elegido el día porque hoy era cuestión de celebrar ha marcado dos goles a la cuestión de salir contento pero le ha salido de dentro que hay gente que piensa que Morata no tiene la calidad suficiente

Voz 2 06:00 pero a Jordi risas

Voz 4 06:03 yo lo tengo claro no yo yo lo tengo claro a mi la pareja animal me gusta independientemente de lo que he dicho de lo que he dicho Álvaro cuando juegan Rodrigo de Morata yo tengo la sensación de que mezclan bien y a mí me gusta verlos en la selección española es verdad que los ha faltado gol cuando juega los dos pero repito obviar una realidad que es que hay mucha gente que está esperando el fallo Morata para un poco burlarse la incapacidad Morata de hago yo creo que eso que era una realidad que ahora hay mucha gente que no que hace esperando Morata no me gusta esa expresión pero que hay mucha gente que considera que Morata no tiene la calidad suficiente como para ser nueve de la

Voz 0985 06:36 yo escribiría Morata es que trata de vencer este complejo no sé cómo decirlo este complejo este síndrome de que le pueden estar persiguiendo mejor dejarlo en la cuneta y abandonarlo porque sino te cuesta salir adelante porque ciertamente el mismo carrusel del sábado yo admiro Manu dijimos que había dos tres cuatro oportunidades claras falló pero también dijimos que forzar al penalti pues ayudó a enmendar la plana y estoy de acuerdo con Antonio que la duda Pla Rodrigo Morata Morata Rodrigo fue otra de las grandes noticias por lo tanto yo creo que me ha sorprendido muy mucho hoy la declaración de demorada sobretodo los diez que marca dos goles y sobre todo por esto que te dije su debut como partido contra Noruega donde estuvo bien en líneas generales a pesar de que tuvo ocasiones lo importante no es callar las es tener ambas

Voz 1 07:23 no yo no tengo la sensación de que de que es en general yo escuchaba lo que decía Romero yo no tengo la sensación de que haya demasiadas críticas contra Morata Juan pues cuando se dice es verdad que en el Atlético de Madrid empezó también ahora cuando ha vuelto yo no tengo la sensación de que la prensa sea excesivamente dura con Morata si tengo la sensación de que Morata es un tío que se come mucho el tarro en el buen sentido e ir y además la gordo en la entrevista que hicimos en El Larguero que cuando estaba concentrado con la selección española antes de que volviera al Atlético de Madrid y el no reconocía es un tío que es muy exigente consigo mismo

Voz 5 07:55 sí es un tío que se exige mucho a sí mismo

Voz 1 07:58 eso por un lado es chapeau es de crack pero yo creo que él se come en exceso entonces claro él ha visto que cuando no ha marcado por lo que ha dicho este lo que han escrito lo que han dicho

Voz 0509 08:08 final invita a Manu te pones a a no con esa manera de Comillas llorar estacas imitando a gente de fue porque no había en nuestra época Alvarito el tema de las redes social

Voz 2 08:18 a mí no me me eso son que son

Voz 0509 08:22 muy crueles ponerte una portería que fija hay mucha gente que está muy pendiente de esos humano y quiero lo alguno se ríen y otro pues pero lo que parece

Voz 1 08:32 que ahora se lo preguntaré a Bruno ya enseguida se incorporan también pero yo creo que en Inglaterra sí que hubo más más más eso que estás diciendo no iba a decir chateo a lo mejor equipo más en alguna ocasión que falló que hay que sacaron qué pero yo no tengo la sensación de que en España en la prensa sea dura que pondría otros ejemplos si te diría mira con este a lo mejor somos más duro Olic Pedro Morata no tengo relación llena

Voz 3 08:53 último en la vida profesional de Morata su fichaje por el Atlético de Madrid hace unas semanas muchos Atlético se oponían al fichaje de Morata eso lo ha conseguido revertir Morata ahora Jean Franco habla de de su pasado osea que que lo último que ha tenido Morata la experiencia ya es buena es positiva yo creo que que todos los atléticos ven ahora co cómo luchar a Luis Enrique

Voz 2 09:16 a velero se ver si alguien no lo ha oído que lo puesto nada más arrancar el larguero a las once y media estamos hablando esto al terminar el partido morado marcado los dos goles y ha dicho esto yo soy

Voz 0105 09:29 mucha gente esperando que que no para os para opinar Si bueno es normal estoy en la sección española en el que Madrid es normal que se me exija Hay bueno y está claro hombre que pues estoy quizás muy muy observado oí muy criticado pero bueno lo he estado creo que desde que desde que empecé a jugar en en el primer equipo oí bueno además que intentó trabajar siempre lo mejor posible y ayudar

Voz 6 09:53 a mi equipo ya selección te duele escuchar Álvaro que España les falta gol que Álvaro no tiene entidad para defender el gol de España

Voz 0105 10:02 cada uno escribe dice lo que quiere a mi y la verdad es que hace unos años pues si me hubiera me hubiera comido un poco la cabeza ahora me da igual lo importante es que la siguiente lista que haga mister pues estar aquí hacerlas pero vienen en el equipo para para poder estar aquí eso es lo único que hay que pensar

Voz 1 10:19 eso me intenta demostrar que ha cambiado pero lo que merecía Kiko no si de verdad no te importa pues pues pues pasa ello no hay no sea del todo

Voz 0509 10:25 ah no que muchas veces que va pelo pero lo que se tiene que era que Luis Enrique cree mil por mil en él el Cholo luchó a muerte por traer a Morata hace ya tiempo y ahora por fin lo lo ha conseguido hoy son dos entrenadores de tronío como Sol Luis Enrique y el Cholo y en lo que tiene que estar con los cinco sentidos porque al final lo que hace que te merma cuando está pensando negativo al final pienso en todo lo bueno que tiene al al rededor y aprovechar y disfrutar de la confianza que tienen depositados tío como les enriquece Cholo

Voz 0985 10:56 oye que un apunte el rostro de que España no tiene gol bueno pues el fútbol español en general si tú quitas al Barcelona por Messi Suárez hay muchos equipos a los que el Estado tanto golpeada eh

Voz 2 11:08 me ha faltado del Mundial

Voz 0985 11:11 por eso sí que es un problema exclusivo de España

Voz 2 11:15 el Jordi Alba si te voy a no quedan goleador de área clave uno cero más de uno a Francia a la fiabilidad

Voz 0509 11:23 en otra cosa de la selección España no fue campeona del mundo hoy todo el mundo estaba flipando con España el marcando LET cinco cuatro tres seis en la fase final ahora parece que defenderse con balón que teníamos

Voz 1 11:35 exacto ahora parece que a Francia le sobran goles los demás

Voz 0509 11:38 me contaron estamos en alemán

Voz 8 11:40 sí Axel Torres hola Bruno muy buenas qué tal buenas noches hola qué tal qué tal muy buenas enseguida os pregunto pero Bruno en Inglaterra así que fueron más duros con

Voz 1 11:47 Morata no si las críticas digo

Voz 8 11:50 lo me decía en ciertos momentos también porque realmente ha tenido el fuego también sí sí sí

Voz 0301 11:56 L le costaba no pero es verdad que en en en Inglaterra le costaba muchísimo más marcar ha tenido rachas es realmente muy negativas le le ponían comparaciones con los últimos delanteros que había tenido el Chelsea sí que realmente la crítica ha sido unánime y bastante más dura de lo que yo le he escuchado y he leído en la prensa española amoratado por sus partidos con la selección y te diría en la etapa anterior con el Madrid en la primera han sido más duros

Voz 1 12:19 pero la de y hablamos además de Morata de más cosas lo que ha dicho Ramos que está a cuatro partidos de igualar a Casillas ciento sesenta y tres hoy Ramos ciento sesenta y siete dediquen e igualado en victorias ciento XXI eh pregunta el resto de cosas de la selección también hablamos por Luis Enrique en un ratito va a estar aquí Ricky Rubio el jugador español de la NBA que está esperándonos por ahí en rato en cuanto terminemos con la selección española doce y uno una menos en Canarias esto es El Larguero en la SER

Voz 21 16:41 partido de la selección en el Rosell con Dani Garrido y con Kiko y con Álvaro Benito y con toda la banda que no había que sacar demasiadas conclusiones un rival flojo muy bueno y todo marcado por el día de la ausencia del seleccionador Luis Enrique pero supongo que algún detalle más antes de preguntarnos por lesiones

Voz 1 16:55 que no sé si queréis apuntar de de estos dos partidos yo creo que al final decía Kiko en cuanto se recupere Isco hoy al final yo creo que si os pregunto el once a todos nos bailan dos jugadores de Gea portero titular Carvajal Ramos Jordi Alba fijos en defensa falta saber si será Iñigo Martínez Mario el compañero de Ramón es que no no veo no veo más novedades en la defensa Busquets fijo Isco si se recupera acabará jugando porque luego o Koke Saúl puede acompañar ahí en medio campo y luego Asensio Rodrigo Morata así es que yo creo que no hay a pesar de que hay gente que lleva cuarenta y no sé cuánto jugadores en estas como pero es que yo creo que al final en el once Kiko vamos a ver cuantas novedades vemos

Voz 0509 17:35 yo he dicho tú ya uno poco mano ya porque dice está Busquet bueno pues se Koke puede ser Saúl arriba o rock por Rodrigo Morata o Diego Costa si se recupera Isco si lo recuperamos que para mí es un futbolista imprescindible pero que al final ciudad superando esto perdona acabamos cobrando es lo que el mundo

Voz 3 17:53 sí pero es que a mí me faltan de verdad

Voz 0509 17:55 yo a día de hoy me cuesta trabajo y cinco seis pero veo me faltan todavía jugadores que den un pasito y tiene estamos hablando de un año que es con el que lo veo más claro a día de hoy que con Jesús Navas es el turbo de la selectivo macho que está vamos que está pletórico pero yo tengo mi duda Hay preveo todavía mucho trabajo para lárgate

Voz 1 18:18 la selección no yo sí yo le veo yo preveo

Voz 0509 18:21 al menos yo no trabajo porque ya te digo o me me me faltan todavía jugadores que sea así definitivamente porque Parejo apostado el otro día no estuvo mal demostrando personalidad Canal Liga no les llame al aborto

Voz 0985 18:32 Jesús Navas pero me sus puf

Voz 2 18:34 para él lo va

Voz 0985 18:37 el partido de Noruega e España lo supo leer muy bien fue gracias a las bandas con Navas consiguió abrir el partido y hacer una primera parte estupenda

Voz 1 18:46 claro lo lo que lo pregunto Jordi perdona es que después de todo esto que llevamos Se acabó el Mundial nos la pegamos una vez más llevamos tres batacazos llega nuevo seleccionador empezamos Luis Enrique en novedades para ahora siete nuevos ahora ocho ahora diez pero estamos llegando al inicio de la fase de clasificación si mañana empezar a la Eurocopa casi un año después el once quince ha ganado de todos los nuevos el derecho a decir este tío es que al final no sale el once del Mundial

Voz 0104 19:08 el coreano al final al final yo creo que los grandes campeonatos se ganan con lo grande jugador claro pero yo creo que el problema o por lo menos así lo veo yo a nosotros no nos echan del Mundial de Rusia por tener malos jugadores porque haya que cambiar jugadores sino claro sino por sino por cómo jugamos o por el estado de forma o porque como llegamos a esa por todo no pero pero no por falta de de pie en y falta de talento en eso jugadores y y yo soy de los que piensa que los los grandes en los grandes campeonatos al final es muy difícil sorprender con jugadores que no sean de primerísimo nivel lo que hay que hacer es incorporar el máximo número de jugadores al primerísimo nivel yo creo que tenemos unos cuantos que que han demostrado que son válidos para para días de Granada

Voz 1 19:51 por eso no es lo mismo no te juegas

Voz 0104 19:53 a unos cuartos unas semis contra Brasil contra Francia como Alemania contra Inglaterra pues te al turrón exacto todos las castañas del fuego de las tienen que saca lo los de primerísima línea mundial

Voz 0985 20:05 sí pero mientras tanto creo en el mundo montaron amenazados exposiciones

Voz 1 20:08 qué espera Jordi perdona iba no digo que mientras

Voz 0985 20:11 tanto ir conociendo Luis Enrique que que no se casa con nadie que todo mundo pueda sentir sí claro el liquidar Izarra amenazada su potencial titularidad me entiendes

Voz 1 20:22 Herrero Romero decías

Voz 4 20:24 yo creo que el campo que yo estoy muy de acuerdo con Kiko Isco le encanta que cuando discos si se recupera pues pues va a ser titular indiscutible o va a estar ahí para ser titular y luego les entregué pero tú decías Koke decías aún yo creo que con Félix ahí en el centro del campo que les gusta mucho a a Luis Enrique Illes ha ganado vitola de titular que dirían los clásicos no sé si si considerarle como una gran apuesta porque la policía más o menos a viniendo también con la selección y con Lopetegui pero yo le veo a Ceballos como uno de los centrocampistas preferidos de Luis Enrique que aunque no ha jugado mucho en el Real Madrid lo demostró el tenían un partido importante puede poner el titular indiscutible y me parece que de las apuestas que ha tenido Luis Enrique desde que es seleccionador nacional es el único que se ha metido o como que se ha instalado en el en el once titular porque el resto le ha salido poco o nada y la otra que no está aquí es la de Aspas Bynum día de rebotes se quebrar luego esas ensayar hasta por sanción

Voz 0509 21:17 estoy fuera por lesión pero desde las apuestas

Voz 4 21:20 la única puesta que tú miras y dices varía un poco en referencia mundial puede ser la titularidades

Voz 3 21:25 yo lo que no entiendo es la en la política de Luis Enrique es la transformación permanente de los onces de la selección sinceramente yo hoy no entendido que que cambiará radicalmente el equipo que hubiera ocho futbolistas nuevos sea a mí lo que me gustaría es reconocer un once de Luis Enrique decir éste es el once de Luis Enrique hijo con ese once y acoplar ese once y que todos los familiarizados con ese once Hinault cambiar permanentemente y probar futbolistas ahora ese acuerdo

Voz 0509 21:54 el Pulido bueno ya pero oye pues pues tenemos que

Voz 3 21:57 empezar a encontrarlo ya que ha pasado

Voz 0104 21:59 malestar Julio yo que abre pero si quedaran tres meses para la Eurocopa estuviésemos en esta tesitura pues es comprensible que que haya preocupación en todos pero yo creo que es el momento de que si él no lo él él no lo tiene claro igual que nosotros sí sí sí que te quieres ir lo tuviera claro si te hubiera por lo menos siete ocho o nueve jugadores clarísimos incluso hoy se puede permitir votar por el tipo de partido que era

Voz 2 22:20 ojalá ojalá

Voz 0104 22:22 es que pusieran el puño encima de la mesa y nosotros somos inamovible

Voz 0985 22:26 esa es justo reconocer un once

Voz 3 22:28 después de de del batacazo y de la época gloriosa y tal y ahora no nos cuesta reconocer qué equipo quiere Luis Enrique no ha tú sales a la calle le preguntas a la afición por el once de España

Voz 2 22:41 ignoro si ahora mismo ahí no sale sale del Mundial decisión total

Voz 0985 22:45 lo que quiere pero no lo jugadores tendremos que tener un poco de paciencia lo que sí sabemos es su empeño esfuerzo para regresar a una España competitiva que vuelve a ganar títulos pero está en su derecho de tocar todos los mimbres porque de la misma forma que le exigimos a Diego Costa regularidad para ganarse ese puesto en el once hay otros muchos jugadores hoy mencionados también tienen que ganárselo

Voz 1 23:06 eh ahora os pregunto H libro no por el resto de partidos pero Axel que a punto de hacer de esta selección de Luis Enrique te convence mucho poco hoy es un partido que tampoco es para demasiadas conclusiones pero que que aquí te huele esta selección de Luis Enrique que sensaciones

Voz 0267 23:19 contra Noruega contra Noruega creo que el ritmo de balón fue alto creo que hubo intercambio de posiciones creo que en la circulación de balón tuvo mucho sentido en cambio hoy ha un partido

Voz 0985 23:30 mí

Voz 22 23:31 más plano más espeso ante un rival replegado

Voz 0267 23:35 a ritmo muy lento y creo que es un partido de de aquellos que siempre serán en fases de clasificación que sabes que eres muy superior que casi tesoro

Voz 1 23:43 la además en esta Ventana de marzo es una ventana

Voz 0267 23:46 es especialmente complicada porque lo lógico es que te estés jugando títulos muy importantes a nivel de clubes ir ya es la más difícil de afrontar para para el jugador y a menudo también se hacen muchos cambios pensando en eso no en en no sobrecargo mucho no darle dos partidos a agentes está jugando quizá la Champions League quizá títulos

Voz 1 24:07 con posiciones de Champions con con sus clubes por lo que sea no le gustaba Romero lo que estaba haciendo siempre como oye ahora vamos con el resto partidos Javi Herráez todo lo futbolístico hoy no es que quede en un segundo plano que se quedaba en un tercero un cuarto porque todos estaban pendientes

Voz 21 24:25 la realmente compungido el el grupo los jugadores el cuerpo técnico está Rober Moreno muy

Voz 1 24:31 sí afectado también como ha sido el día desde que se enteran que el seleccionador abandona la concentración

Voz 7 24:37 durísimo durísimo a gente que lleva aquí en la expedición muchos años muchísimos ha habido momentos complicadísimas decían que ha sido el día más duro no ver como marchador Luis Enrique eh para España porque evidentemente toca rezar y falta todavía donde ese paciente convocatoria y ojalá todo salga bien un momento muy muy complicado muy bueno pues han hecho de tripas corazón puedes con personas así que te cuenta que ha sido una jornada dificilísima que han preparado el partido como buenamente han podido aunque fuera Malta pues no deja de ser es un partido de fútbol y lo han hecho a lo mejor posible jugadores cuerpo técnico y amigos que tiene bastantes aquí en la concentración así que eso mano no espera restar respetar sumó su forma de verlo y de qué

Voz 23 25:23 de eso no no trascienda

Voz 7 25:26 de ahí que ojalá todo vaya todo vaya bien

Voz 23 25:28 ah

Voz 1 25:30 el seleccionador ha pedido que no se cuente no

Voz 7 25:32 es muy celoso de su intimidad

Voz 1 25:35 es una persona que quiere apartar lo que hubiera profesional de su vida privada como haríamos cualquiera vamos y así lo vamos a hacer al menos aquí no vamos a comentar nada de ese gravísimo problema familiar de Luis Enrique pero evidentemente esto te pone

Voz 21 25:49 todo Kiko ya que habéis estaba en un campo de fútbol imagínate lo que importa al fútbol cuando cuando hay un problema familiar grave de primer orden hombre desconozco difícil estarlo

Voz 0509 25:57 pero ahí el motivo evidentemente es gravísimo a la hora de que se vaya el el Lucho pero claro que que te trastoca Hay te deja tocado a la hora de pues eso de que el tema de conversación que SAS y edificio muchas veces le concede con centrarte al ha de jugar un partido de de este tipo no pero es cierto que tendremos que que ahí desde aquí mandarle evidentemente un un abrazo fuerte al Lucho a él y a su familia

Voz 1 26:25 pues nada un abrazo que le mandamos todo el equipo de esta casa como lo hemos dicho también hoy a mediodía en la tele pues igual aquí para para el seleccionador hoy todos pendientes del presidente la federación el director de comunicación que ha estado ahí también dando la cara con todos los medios intentando contarnos lo que podía sabiendo que no podían contar más y es lo que hacemos nosotros no estamos autorizados le queremos contar el problema familiar de Luis Enrique sólo desear que vaya lo mejor posible y que dentro de poco pues ojalá pueda sonreír más de lo que está haciendo en estas últimas tras el pues bueno me falta por escuchar el sonido de él que hoy ha hecho de primer entrenador el el ayudante de Luis Enrique Robert Moreno que ha dicho esto cuando la pregunta por Luis Enrique

Voz 24 27:09 tenemos ya los veintitrés mejores de España e cualquiera de los dos equipos que hiciésemos sería un buen equipo eh los jugadores vienen con un cúmulo de partidos enorme Hay bueno Luis eh ya había decidido que que que a ver a sus jugadores que era también era una buena opción para para afrontar el partido y esa era la idea de los días más complicados como profesional el que más el que más es bueno una vena pero vamos a intentar que que todo salga bien enviar mucha fuerza Hay seguir adelante todos

Voz 1 27:40 de los días más duros no el que más Romero ha dicho así que esperemos que la próxima convocatoria que cuando acabe ya la final de Liga dieciséis de mayo final de Champions veinticinco de mayo el uno de junio es la tal de Champions el siete de junio vuelve a la selección no

Voz 4 27:58 si los dos partidos que quedan en junio oí bueno yo creo que que hoy el papel desde la ayudante de Luis Enrique no porque el complicado pero independientemente de lo que pasó en el partido luego lo ha sacado con lo que hay no es fácil qué te caigan un toro como como el que te has caído y luego presentar en de los medios de comunicación con la serenidad con el aplomo que sea presentado repito lo de Luis Enrique que tácticamente habrá hecho lo que vaya bicho Luis Enrique que las tardamos ha preparado como hayan podido pero luego hay que dar la cara ante los de toda España y creo que lo ha hecho repito con aplomo y con nota

Voz 1 28:35 tú le conocías ha tenido con Daniel en Carrusel H la Rubén Moreno bien no tenía una una un tuviste una charla interesante futbolera con él no

Voz 0267 28:43 sí sí bueno es que él tiene una editorial de libros de fútbol Easy hace ya algunos años pues sí tuvimos un contacto de de colaborar porque bueno intentar sus libros regalar los a través de una web de fútbol también y así fue el contacto y recientemente nos vimos también en un aeropuerto sea lo lo conozco de dos ratos eh amigo mío pero si es una persona muy estudiosa de fútbol de hecho es el

Voz 1 29:11 pues se encarga de los análisis de rivales

Voz 0267 29:14 es es el que hace el trabajo metodológico de sobretodo de laboratorio e de encerrarse ver mucho Ovidio en en el cuerpo técnico de de Luis Enrique y esa editorial estaba enfocada en esos libros de pura táctica dirigidos a entrenadores osea no era no era una línea de libros para el gran público y no para gente muy metida en en cursos de de fútbol para

Voz 1 29:36 lo iba a decir para vosotros para los locos del fútbol lo controlas todo como Bruno también que tú que tú también has tenido esto es este es otro loco en el buen sentido del fútbol no

Voz 0301 29:43 totalmente tiene un libro específicamente para sub explicar su visión del cuatro cuatro dos de sus receta para para como analizar el cuatro cuatro dos como como sistema de juego es verdad que es un adelantado a su tiempo con cuando prácticamente no existía el análisis pormenorizado de los rivales como muchísimo tiempo en esa metodología a España hay bueno cuenta que que Luis Enrique uno las cosas muy buenas que tiene como entrenador es que se rodea muy bien porque no sólo Rubert siendo también el caso de Rafel Paul que hablan muy muy bien también de de él el cuerpo técnico se rodea bastante bien Luis Enrique

Voz 1 30:23 pues nada chavales igual que tu Carreño pues exactamente este robo quitas

Voz 2 30:29 siempre hay excepciones exactamente no lo algunas el pinganillo como no tuvo hablo como lo vamos a pasar

Voz 25 30:39 a cuánto me mozárabe el dieciocho de las había hecho un día te llegará el pinganillo en Deportes Cuatro hablando te mientras te ha comentado que tiene que venir ese tiene que Álvaro Benito día al pinganillo y ya verás

Voz 2 30:55 en julio Brussels dando para del del diez nueve veten rollo hay aquí

Voz 25 31:03 Álvaro digo día había su Lopetegui fin

Voz 2 31:08 por favor a Alvarito al piquete y yo de él

Voz 25 31:13 es como le gusta Kiko el peor que un Buffett