Un perseguidor exdelincuente

Voz 1985

00:00

ayer hubo una importante novedad procesal en el juicio a los líderes independentistas por vez primera un testigo de primerísima fila el teniente coronel Baena que fue quién realizó la mayoría de los apestados de este juicio reconoció ante la Sala que había sido él mismo considerado criminalmente Hinault por un exceso de velocidad sino por algo mucho más sustantivo como lo son los delitos contra la integridad moral que van desde el trato degradante a otros pasando por ejercer violencia habitual contra él o la cónyuge a su expresión máxima cometer tortura probablemente el delito de El perseguidor sea de nivel inferior causar injuria o vejación de carácter leve pues es el que se castiga con multa hiel fue castigado a eso si el condenado no tiene cuentas pendientes con la justicia Si se han cancelado los antecedentes penales está en plenitud jurídica en plenitud de sus derechos pero arrastra una cierta sombra no es sólo una costumbre declararlo es una obligación de transparencia que impone el Artículo cuatrocientos treinta y seis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal uno de los grandes protagonistas en la persecución de los presuntos delitos de los dirigentes separatistas ha sido él mismo un delincuente en una materia que tiene que ver al menos con las vejaciones y el trato degradante a lo más con las palizas al o la cónyuge ya lo peor con las torturas todo será legal pero es muy inquietante o incómodo o molesto no les parece