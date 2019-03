Javier Martínez: "Nos limitamos a cumplir con las reglas que marca LaLiga"

Voz 1 00:00 El Larguero con Manu Can

Voz 1 00:06 se jugó el fin de semana el Sporting un Oviedo cero

Voz 1375 00:08 no pero la resaca del derbi asturiano nos ha dejado un mal sabor de boca porque dos clubes que habían compartido comida de directivas con buen rollo hablando de fútbol un partido que fue pues un partido en el que se habló de fútbol exactamente donde nuevo incidentes ha desembocado en una ruptura de relaciones al menos por parte del Oviedo ayer eh lo contaba aquí en directo el presidente de el Oviedo después de un comunicado en el que informaban que rompían relaciones con el Sporting por el trato recibido por parte de sus aficionados eh eh el el Oviedo afirma que algunos aficionó recibieron trato arbitrario discriminatorio por la manera en la que los responsables de seguridad cachearan a parte de esos aficionados y aficionadas antes de entrar al estadio es sólo anunciaba anoche el presidente lo vio hoy David González ha contestado el Sporting

Voz 0480 00:54 sí lo ha hecho partiendo de la premisa de la sorpresa porque nos esperaba para nada el consejo de la extracción del Sporting esa reacción de los directivos del Oviedo que de hecho convivieron en el palco en paz y armonía unos y otros compartieron la comida de directivas y se fueron sin ninguna queja y ayer escuchando Larguero pues encontraron con la sorpresa de esa ruptura de relaciones que el Oviedo dice es algo que va más allá que enfrentamiento directo con la Liga por las restricciones calladas aficiones en general pero lo primero la sorpresa y luego la directiva del Sporting lo que ha hecho el hoy es poner datos sobre la mesa algunos como yo qué sé desde pueden merecer anecdóticos pero el número de baños que tenían los mil doscientos aficionados del Oviedo los ha desmentido el consejo de administración en boca del vicepresidente Javier Martínez que te está escuchando y que te lo puede contar en detalle

Voz 1375 01:38 pues lo agradezco mucho a Javier Martínez que es el vicepresidente del Sporting que que nos atienda esta noche en El Larguero el presidente estarían

Voz 0810 01:45 sí sí el presidente está está bien está bien no nosotros también la verdad es que no sorprendió mucho este comunicado no nos esperábamos esta reacción para situarlos en el partido la relación de las dos directivas en la comida de protocolo fue más que correcta fue muy agradable y cordial hubo lo unas horas de espera hasta la llegada al partido porque las vías brujo las tres de la tarde y que partido fue las nueve menos cuarto de la noche hubo tiempo suficiente para debatir para comentar allí para para tener una relación fluida Hay de extendida incluso se llegó a hacer visitas al Museo de el Molinón yo personalmente acompañados directivos a la llegada del autobús del Oviedo hiló sorprendentes que después del partido ocurrido exactamente lo mismo nos hemos despedido una cordialidad muy buena Nos hemos despedido en el garaje hay hemos aplazado al próximo partido entonces bueno no sorprendió esta noticia y el Sporting lógicamente se vio obligado a a salir bueno a rebatir un poco las las informaciones que salían ese comunicado en las que no estamos del todo de acuerdo

Voz 1375 02:49 porqué no estoy de acuerdo en que no estoy de acuerdo

Voz 0810 02:52 hombre pues decir que sólo teníamos dos baños para la afición visitante cuando uno está demostrado ya todos los medios de comunicación que existen dos zonas de baños en las cuales hay veintidós cabinas pero que son muy o cuatro metros a cinco de de urinarios Si bueno pues no era nada menos sólo te lo cierto que que sólo tuviéramos dos cabinas lo mismo que que habíamos dejado sin bebida pues bueno creo construyen contrastado que que tenemos una barra hay para que todos los al final es el Oviedo pudieran las consumiciones que que consideran convenientes incluso les hemos dado y el dato de las consumiciones que se que se consumieron el sería no dice el comunicado

Voz 1375 03:30 el Oviedo de anoche como usted sabe bien pero sólo recuerda a los oyentes que los cacheos realizados por la seguridad privada del Real Sporting de Gijón no por las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado fueron completamente excesivos obligando a algunos de nuestros aficionados dice el Oviedo a quedarse sin ropa eh dice mujeres en ropa interior mientras en otros lugares del mismo estadio de El Molinón se permitía sin sanción alguna la exhibición de pancartas con palabras como Fuck Oviedo joderte Oviedo o Puta Oviedo que infringen deliberadamente la normativa vigente qué dice de esto el Sporting

Voz 0810 04:02 bueno nosotros tenemos que decir que nos limitamos a cumplir con las normas que establece la Liga de Fútbol Profesional contra la violencia el racismo y la xenofobia en el deporte entendiendo que era un partido de claro alto riesgo pues en estos partidos en todo el mundo conoce que hay que reforzar las medidas de seguridad aumentando todos los dispositivos tanto privados como fuerzas públicas así lo hicimos pero así lo hemos hecho también en el partido de la pasada temporada

Voz 1375 04:26 Cannes hombre no es muy habitual lado no es muy habitual ver a mujeres eso nombres sin camiseta o en ropa interior sujetador para ver que llevan debajo sea yo creo que eh todos perseguimos la violencia y estoy convencido que el Sporting lo hace con ese fin como la Liga y como el Oviedo y como todos pero quizá eso denuncia el Oviedo sea motivo de un entendido enfado por parte de el rival no

Voz 0810 04:52 esto cada vez de esas circunstancias que se diera a un aficionado del Sporting lo entendería como como una posición ilógica hay anormal no lo que sí nosotros podemos decir ante esa ciudad de acción que concretamente a esa chica que sale diciendo de que detuvo quedarse en ropa interior yo creo que está un poco

Voz 1375 05:10 un intencionado porque

Voz 0810 05:13 es una persona que pertenece esa grabación está

Voz 1375 05:15 mamá está grabada premeditadamente bueno

Voz 0810 05:18 tenemos que es de una persona que que te en relación con la paro de la final del dolor Oviedo que nos consta de nuestra hubiera privada de personas el invitó a pasar al baño a quitarse la camiseta bueno y yo entiendo que si esa situación es así de real como dicen que nosotros no estamos de acuerdo es para para denunciar y hay por supuesto nosotros no estamos de acuerdo en este tipo actuaciones pero por otro lado buenos la sube privada con unos dice que no es así que esa persona tuvo la independencia suficiente para acercarse son baño para cambiarse o incluso bueno yo también partimos de que hay simbología sin camisetas que saben perfectamente que están no permitida hasta este tipo de partidos y que bueno es la camiseta y al revés eh para simular ese tipo de de camisetas pues bueno lentitud muy apropiado yo quería hacer

Voz 1375 06:03 dos preguntas para para terminar dos preguntas que me llevo haciendo durante todo el día primera Si Si no hubiese sacado a la luz ese comunicado anoche el Oviedo hubieran sacado el comunicado y el Sporting no

Voz 0810 06:19 mira a nosotros ya sabíamos y conocedores de de los desperfectos ocasionados en la tribuna donde sea gol afición del del Oviedo sabíamos que había a ciento y pico butacas destrozadas que había más de seis siete baños cómo vivieron todos los medios comunicación destrozados pero bueno entendemos que eso no beneficia nada al fútbol asturiano que no beneficia nada es una situación que a lo mejor nosotros cuando hemos ido al Tartiere de alguna forma también lo hemos cometido a lo mejor alguna imprudencia de nuestros aficionados pero que entendemos que es una cosa que tiene que quedar dentro para los clubs y que lo más lógico normal era que hubiéramos tenido una conversación con la idea de Oviedo y que que estoy seguro que nos hubiéramos puesto de acuerdo para para afrontar la situación e las

Voz 1375 07:02 Honda que es la que más me extraña cómo es posible que a esta hora doce y XXXVI no haya habido ni el presidente del Oviedo con el presidente del Sporting ni el presidente del Sporting con el de Oviedo ni el vicepresidente que me consta que además usted es amigo y buena relación con el vicepresidente ha olvidado cómo es posible que después del derbi después de una comida en la que ustedes acaban en la sobremesa con Un buen rollo hablando de fútbol hablando de cómo es posible que a esta hora todavía no hayan levantado nadie un teléfono para hablar nadie de la directiva al Sporting con la directiva y al revés

Voz 0810 07:32 hombre nosotros no rompimos las relaciones en el literalmente no sacamos ninguna nota de prensa Hinault gestionamos no no creamos ninguna situación conflictiva con la olvido todo lo contrario y nada más lejos de nuestras intenciones si verdad que que no sorprende muchísimo esta situación creemos que hay alguna situación ajena al consejo o a parte del consejo que han tomado esta decisión y que la tenemos que respetar pero que no la compartimos en absoluto nosotros ya te digo hasta la salida de después del partido del campo El Molinón reacción fue extraordinaria ni ningún momento nos trasladarán su disconformidad o mal entendido entendimiento o alguna de las estaciones han pasado en el club nada no nos despedimos un abrazo oí esa es la única situación ayer no sorprendió terriblemente está este comunicado todavía no no no entendemos creemos que si el Oviedo tiene alguna cosa que explicarnos son ellos los que han roto la relación con nosotros los que tienen que ponerse en contacto con nosotros creo que esto no beneficia en nada a al full asturiano creo que habían conseguido normalizar las relaciones creados Cruise nuestra obligación es dar normalidad es intentar que que que que que esto sea una fiesta no sea un conflicto ya se había intentado rebajar la tensión por parte de de la delegada del Gobierno para futuras futuros partidos igual no esto pues quizás es un paso atrás y una pena realmente una pena hay para nosotros no nos agrada hay de verdad que es una situación que se nos escapan poquitín

Voz 1375 09:06 eh antes de despedirle déjame que te dé paso rápidamente a Cali González en Oviedo o compañero de la SER no o la Cali muy buenas olas de la mano muy buenas noches anoche comunicado el Oviedo hoy la respuesta del Sporting

Voz 3 09:18 qué ha dicho hoy si es que ha dicho algo

Voz 1375 09:21 que el presidente algún directivo alguna respuesta hoy en el Oviedo a lo que han dicho en el Sporting

Voz 2 09:27 el sol sí ha hablado el portavoz del Real Oviedo Fernando Corral es verdad que los futbolistas están movilizando al igual que el propio Consejo de extracción muchos de ellos en señal de protesta hermano ocupa sus asientos en el partido contra el Depor hasta el minuto doce pero sobre todo hablando un poco de la situación que rodea a todo esto que ya no tiene que ver tanto por el revuelo que se ha formado con el club gijonés sino por el hecho de extender a sus propios aficionados y ahora al respecto de lo que estabais hablando también ha manifestado eh Fernando Corral sobre todo que el hecho de emitir el comunicado después Hinault comentaron el momento era porque todavía no tenían el juicio suficiente para valorar todo lo que está pasando

Voz 1375 10:04 pasa no dentro del Estado yo porque no estaban dando cuenta

Voz 2 10:07 está respondía Fernando Corral sobre el Sporting también sobre este comunicado y podría tener repercusión por parte de la Liga que dirige Javier Tebas

Voz 4 10:15 ahora mismo están en suspenso es decir no ha habido comunicación está que los expresidentes a suspende haremos las relaciones cordiales como las tenemos con todos aquellos clubes con los que no tengan un trato digno hacia hacia nuestros aficionados

Voz 1375 10:28 pues eso voy a al Sporting de no tener un trato digno hacia los aficionados David dura poco la paz

Voz 0480 10:35 sí la verdad es que es una pena porque efectivamente parece haberse tensado un poco como decía el vicepresidente del Sporting se había hablado de que esas ocho horas y pico que tenían que pasar los aficionados uno y otro conjunto para viajar a los derbis pues que si va a intentar reducir que no estaba pasando nada efectivamente una vez que no había pasado nada y no había habido un

Voz 5 10:51 la violencia como en la en el pan partido anteriores

Voz 0480 10:53 el Molinón con detenciones bueno pues se ha producido este este suceso pero bueno en el caso de Sporting yo creo que se pretende pasar página rápidos han quedado los tres puntos en Gijón y tratar de corregir pues lo que esté en su mano

Voz 1375 11:05 pues nada yo creo que a los dirigentes hay que pedirles un poquito de cabeza fría también por supuesto a los que realizan las medidas de seguridad que repito no sé si en esa delgada línea que separa la búsqueda de los delincuentes cafres ultras veremos cómo quieran que se intentan colar en el fútbol con lemas con frases y con pancartas de insultos y faltas de respeto y se creo con bengalas se esto chapeau cuanto más controles mejor insisto una noche más de ahí a esos cacheos que hemos visto no sé si estaban las imágenes preparadas o no lo que dice el vicepresidente al Sporting lo desconozco pero al margen de todo eso que hay que analizarlo y hay que corregir los errores a los directivos hay es un poquito de cabeza fría no pueden actuar como los aficionados y con un calentón y ahora esto y a la Ramos relaciones y mañana tal hablamos ya hay que hablar para eso están los teléfonos también se puede antes de sacar un comunicado no sé yo yo que hay maneras de arreglar las cosas antes de volver a echar más leña al fuego que ya de por sí bastante ha habido en los últimos tiempos más de la cuenta en los Oviedo Sporting los Sporting novio si la sangre no llega al río entre los aficionados no hay incidentes ahora vamos a calentar otra vez el asunto entre los directivos no digo que tenga más razón este otro siempre hay que pedirles responsabilidad que para eso son directivos aficionados y por cierto muchas gracias al vicepresidente al Sporting la agradezco Javier Martínez quiere usted esta noche ante los oyentes de la SER de larguero el Sporting dele un abrazo muy fuerte a su presidente Jorge Menéndez que seguro que tendría muchas cosas que hacer esta noche

Voz 0810 12:31 es decir Manu porque esta imitación que poder explicarnos si estoy totalmente de acuerdo con dos palabras que tenemos que ser un poco responsables con el cargo ocupamos Si un poco más frías