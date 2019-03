Miguel Ángel Portugal: "Sí que me he planteado dimitir"

Voz 1375 00:00 Bolivia ahí está Miguel Ángel Portugal que en su etapa de entrenador en el fútbol español pues dirigió a un montón de un montón de equipos entre ellos el el Real Valladolid claro es que siempre aligera siempre elegido buenos equipos Miguel Angel Portugal pero después de que después de haber estado entrenando a varios equipos en España se ha marchado a hacer las Américas y ha estado dando vueltas montón de países y un montón de equipos ahora está viviendo su segunda etapa en el fútbol boliviano allí dirige al equipo de la Primera División de Bolivia de la ciudad de Cochabamba el Club Deportivo Jorge Wilstermann llegó de tres meses en diciembre del año pasado son quintos en el torneo Apertura están a ocho puntos del líder que es el Nacional de Potosí al que acaban de ganar hace nada creo eh es como digo esta segunda etapa en Bolivia ya estuvo en dos mil trece dirigiendo al club Bolívar pero ha sido noticia esta semana porque se ha cansado de las amenazas de los macarras que desgraciadamente están en todas partes pero donde especialmente tienen fuerza es en muchos países de Sudamérica Bono parece ser que los barra brava de del equipo que entrena Miguel Ángel Portugal los los Barebrá de su propio equipo no de un equipo rival han hecho un comunicado en el que dicen que si las cosas no serán Portugal tiene que renunciar o nosotros dicen nos veremos obligados a tomar otras medidas y además de mandar un mensaje a la directiva diciendo las decisiones las tomamos nosotros los socios señores dirigentes que no se les olvide que nosotros les pusimos donde están nosotros podemos sacarlos claro esto otro Tomás a chufla

Voz 1 01:43 y dices que no no le haces

Voz 2 01:46 ninguna importancia no le da ninguna importancia otra otro más en serio porque esto estoy están mal de la cabeza

Voz 1 01:51 aquí vete a saber lo que pueden hacer mañana

Voz 2 01:54 así que Miguel Ángel Portugal esto lo hizo público está por ahí en sintonía El Larguero Miguel Ángel Portugal muy buenas hola buenas noches Manu qué bien te escucho como si tuvieras aquí me cago en la leche como se te oye bien se haya dado no hay días estas hay que al lado casi oye después de dirigir al Castilla al Racing al Valladolid al Córdoba

Voz 3 02:15 el Granada te fuiste a Brasil al Atlético Paranaense

Voz 1375 02:18 se te fuiste Argelia con el Konstantin te fuiste a la India con el Delhi diéramos y ahora en en Bolivia en tu segunda etapa pero en algún lugar te había pasado lo que te ha ocurrido ahora con los ultras de tu propio equipo

Voz 4 02:33 no en absoluto que para mí me sorprendió cómo

Voz 5 02:35 también no me lo esperaba porque tampoco en esto es una atemporal ni mucho menos estamos en

Voz 4 02:42 Gironès teníamos que dar mucha importancia a la Copa Libertadores porque aquí es muy exigente con ella como estamos en un grupo muy difícil Boca Júniors Atlético para ser

Voz 5 02:53 en la Libertadores y toca a

Voz 4 02:58 la Liga pues bueno vamos quintos dentro de lo que se podría decir que exaltando ambas competiciones con con una plantilla pues modelo de larga en la cual pues tienen se tienes ciertos problemas no pero puede eso por eso me extrañó porque el tema tampoco es un equipo que todos los fuera campeón ya queda campeón de vez en cuando aquí los más importantes sí que es verdad que ellos son los terceros o los cuatro jun

Voz 1375 03:25 Toquero Oriente pero no de Palate con Madrid o Barcelona en España ya ya se oye y cuando leíste ese comunicado que sentiste no sé si la palabra fue miedo no sé si preocupación que siente que sientes cuando le ese explicado esto escocés

Voz 4 03:42 un poco acojonado sí que sentí porque vosotros que ellas hábitos médica a su gorrito hoy graves entonces sí lo que pasa es que tienes dos dos es que ellos lo hicieron público en todo dos dos maneras de de Díaz o denuncia ya lo contó abogado o callar Tey a ver qué pasa no la verdad es que en este sentido no lo tenía claro yo no puedo callarme porque son son cosas muy graves y además eh esto el jefe de la barra fue Mario antes de que yo supiera el comunicado ni lo único que yo le dije de buenas palabras vosotros estáis aquí el Bud lo que dispara Teresa en las que las malas no pero bueno sacaron el comunicado la verdad que me hizo mucho daño anímicamente porque es un chantaje emocional incluso en chantaje ya que puede para chantaje físico no y entonces bueno pues sí que tengo un poco de la Vega

Voz 2 04:46 es tremendo e impotencia no porque no es lo mismo contarlo desde aquí que hay que vivirlo allí donde donde esas tú pero tremendo que el jefe de los barra brava te vaya a ver te pida explicaciones cosa que lo que no hace el presidente te lo hace

Voz 6 04:57 eh el jefe de esta esta gente no con el presidente tiene un civil

Voz 4 05:04 bueno pues fenomenal hablamos mucho el me quiere es cuando hemos tenido el problema

Voz 7 05:10 yo no estaba como para seguir el dice

Voz 4 05:13 no no te voy a dejar porque sino estar desde razón tú te tienes que quedar

Voz 7 05:17 dio majísimo y vamos a luchar saber si yo lo oí

Voz 4 05:24 a ser contundentes con este tipo de acción pero de verdad que que que cuando uno se levanta por la mañana que estás fuera de tu

Voz 7 05:33 ya pero a veces es bueno pues que con lo hago yo aquí no pero bueno la gente dentro del presidente sobre todo de tío majísimo Irán

Voz 2 05:45 nadie quiere esto es fallarle sí

Voz 4 05:49 tenemos cuatro partidos seguidos en diez días como la Copa Libertadores y claro Miguel Ángel te necesito tener dispara más que nunca vamos a ser fuertes pues bueno aquí estamos aquí está

Voz 2 06:01 te iba a preguntar eso no sé si no sé si a ti te compensa realmente seguir allí no sé si es positivo para ti continuó arte te has planteado dimitir bajarte del barco decir me voy a mi casa ahí me voy a otro sitio

Voz 6 06:13 ese ese ese hombre

Voz 4 06:17 lo he hablado con el presidente lo que pasa que en este sentido el cuadro Isaura están acostumbradas una manera de entender

Voz 7 06:26 conmigo siempre ha tenido un gran feeling en siempre está conmigo tenemos como te digo ahora cuatro partidos importantes más fácil el dice Miguel Si me dejas ahora que sabe peces de sentimiento los los tiene que dejar aparte pero yo soy como soy yo a veces bueno pues Tiro p'alante ya veremos a ver lo que pasaba

Voz 6 06:50 pues nada Miguel Ángel

Voz 2 06:52 y desde aquí toda la fuerza que te pueda llegar de todos los aficionados que te escuchan que están oyendo la Cadena SER y el larguero y que están alucinando con lo que nos cuentas pero desgraciadamente es así lo sabemos lo pasa que ahora le ha tocado a uno de los nuestros hay bueno todas la paciencia toda la suerte del mundo y seguro que estos cobardes al final que son unos cobardes que que que es lo que son flaco favor hacen al equipo haciendo lo que hacen pero pero bueno creo te encuentras en lo tuyo y no te compensa sí

Voz 6 07:19 pero seguro que habrá otras aventuras cuidado sabes si tú sabes que son and Sound es pero hay que tener cuidado sabes bueno me lo piensa pero simplemente con el presidente a un poco más a ver cómo salimos Clarés estos

Voz 2 07:39 bueno conduciendo al volante que estábamos Villanueva ya Miguel Ángel Portugal y ahí hemos perdido la comunicación con el entrenador