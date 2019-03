Ricky Rubio: "Espero estar en el Mundial de China"

Voz 1 00:00 seguimos adelante en el Larguero dejamos el fútbol de hablamos de la NBA como cada martes con Antoni Daimiel que ya están por ahí hola Antoni qué tal qué tal buenas noches Manu

Voz 1375 00:14 ahora repasamos todo lo de la semana lo de las últimas horas sobre todo esa brutal lesión de kich que no que no quieren ni ni ni verla

Voz 0200 00:21 lo de verlo sí sí en otra vez otro caso de de fractura de tibia peroné muy en vivo muy en crudo y una lástima la verdad estaba haciendo una gran temporada Eli los Blazers que cada vez se encuentran con más problemas en forma de

Voz 1375 00:34 mira que hemos visto imágenes brutales de lesiones pero reconozco que la de hoy que la hemos puesto en cuatro a mediodía he visto la imagen Play y no he podido ver las repeticiones porque es una imagen bueno si te das cuentas se separan todos del en la pista no va a nadie si se serán todos compañeros y rivales porque es que no sabes qué hacer es como diciendo madre Messi será doblado la pierna partida en en en fin terrible ahora repasamos todo con Anthony y los resultados esta triste lesión de de Josep kitsch está por ahí a nuestro gran Ricky Rubio que ya hemos hablado con él alguna anoche en El Larguero y que está Soley City esta noche no tiene partido pero juegan mañana contra los Lakers no sé exactamente aquí la una menos doce pues sólo pregunta del Hola Ricky Rubio muy buenas

Voz 2 01:13 hola muy buenas que ahora tienes ahí

Voz 1375 01:16 cinco se siete menos que sí

Voz 2 01:18 cuarenta y siete siete menos

Voz 1375 01:21 los en Canarias siete menos en City bueno qué tal el día como ha ido hoy después del partido contra fines y la victoria preparando el de Lakers de mañana

Voz 2 01:31 si bien bueno entre no estoy nada preparado de mañana oí con ganas

Voz 1375 01:38 bueno está por ahí Anthony que ya les saludaba y te escucha ya también Ricky qué tal Ricky cómo estás

Voz 3 01:44 bueno Antoni cosas muy bien siguiendo a los Jazz que estáis siguiendo un una línea una trayectoria muy similar al año pasado no de mí

Voz 0200 01:52 Nos a más

Voz 2 01:55 este no si no empezamos bueno un poco irregulares pero sí que es verdad que calendario tampoco nos favorecía mucho ya no estamos jugando a favor del calendario no poco lo que nos pasó el año pasado de menos a más Brooke como el equipo estamos mejorando muchísimo estrenos cuando mucho mejor en equipo ahora yo se lo reflejan los resultados

Voz 1375 02:19 me de lo bien que está todo muy abierto pero bueno se puede decir que estáis casi clasificados no para para Play ahora mismo estáis quintos todo muy muy apretado ahí pero pero bueno quiebra el puesto no quinto sexto séptimo quinto

Voz 2 02:35 si un partido de repente a veces sube o baja el coso tres proposiciones no porque estábamos todos muy apretados sobre todo el quinto un octavo y después hay la la cuarta plaza no está un poco lo que más le pero que también está ahí sería factor cancha a favor a a partir de primera ronda de playoff pero bueno al final como el año pasado no

Voz 1375 03:00 porque al final quién quién sea el rival

Voz 2 03:02 sino cómo estaba nosotros en forma porque el año pasado pasa un poco lo mismo que si hubiéramos ganado por número quedado terceros perdí música quedábamos quintos jugamos contra Oklahoma Hay

Voz 1375 03:15 oye tú decías antes que un poco yendo de menos a más un como tú tú temporada también está yendo de menos a más no

Voz 2 03:23 sí siempre es un poco la tendencia no de de ir mejorando es dar un empujón y además bueno como equipo lo que el equipo vaya mejor a nivel el igual no porque sensaciones cómo va a ser me encuentro mucho mejor pues no funciona

Voz 1375 03:44 oye y a los Jazz ahora hay que pedirles que el objetivo era entrar en play off pero sientes que ahora el objetivo es algo más que meterse en play off y ya habéis cumplido o exigir hasta dónde

Voz 2 03:57 no no se exigimos sino seguimos mucho en nosotros creo que nuestras

Voz 4 04:03 eh

Voz 2 04:05 metas están muy claro pero bueno también como llevábamos siempre yo que cómo funciona todo no pero no sólo Pelosi no hubo pasar uno o incluso dos rondas no es un poco nuestro objetivo el año pasado pasamos primera ronda esperemos este año no

Voz 3 04:23 Ricky te quería preguntar puedes acabar la temporada regular alcanzando la cota de quinientos partidos tuyos en en temporada regular en tú carrera NBA hay sólo ha jugado seis partidos de play off el año pasado te abstenerse es esto partido no pudiste jugar contra Houston estabas hacia una gran eliminatoria supongo que este año los plebeyos y los vas a coger con con muchas ganas y bueno por tu experiencia también tanto en baloncesto FIBA como estos años en NBA eres uno de los jugadores importantes para marcar diferencias por todo lo que tiene que Very influye la experiencia no empleos

Voz 2 05:03 sí me gusta mucho bueno veinte desde que empecé con el Joventut no pero jugar en partidos muy importantes desde Copa del Rey hasta JJOO y partidos que había o muerte y bueno en mi NBA no ve tiene no he tenido la suerte hasta el año pasado lo Illa tú que el año pasado y la verdad es que muy contento con primera ronda no las segundas no pudo jugar guarda un poco la mochila de de

Voz 1813 05:30 esta no es para para poder jugar él está yo lo esperado no

Voz 3 05:34 el el Ricky Rubio de esta temporada es el más completo o ya acabado

Voz 0200 05:41 a nivel físico me refiero que vas a sumarse

Voz 3 05:44 ante la cuarta temporada consecutiva

Voz 0200 05:47 con setenta partidos más con más de veintiocho minutos por partido

Voz 3 05:50 ya está ya completamente olvidado el tema de de las lesiones y es un jugador muy maduro y muy resistente

Voz 2 05:58 si los primeros años sí que tuve un poco de mala suerte pero bueno no llevamos la suerte no yo creo que también falta de preparación y aprendiendo poco yo escuchando Mi cuerpo ir podido tener a un equipo tanto preparador físico como un fisio de hace seis años es un equipo a mi lado para para para poder tener estos objetivos no que son no sólo jugar a alto nivel sido jugar muchos partidos al de este año sí que un par de semanas y que me he perdido algo los partidos de más de los que creía pero bueno el más partidos prometen

Voz 1813 06:40 nada es es ya habrán hecho no

Voz 1375 06:44 oye y Minnesota donde se vivir mejor

Voz 2 06:48 diferentes son dos ciudades bastante diferentes sale es más tranquila sí que es verdad que hace más o menos prior que también nace un río igual no son tienen cosas diferentes las dos tienen sus cuentas cómo lo que uno lo que quiere cuál está mejor

Voz 1375 07:08 Antonio tú que eres un experto en buenos momento

Voz 3 07:11 ten en cuenta que si estuviera mejor sobre el City te hubiera dicho que está mejor sobre el City porque es donde está ahora al estar un tampoco peor te cuente que cada uno son diferentes no pero que tiene una tiene razón Ricky que que quizás la evolución ha sido buena porque yo creo que Minneapolis está mejor para veintiuno veintidós veintitrés años para veintiocho solicitud nuestra mano estaban

Voz 1375 07:36 oye el año que viene con Antoni extrajeron Antonio entendido para el año que viene

Voz 4 07:43 bueno en todo

Voz 2 07:46 me perdí en un momento en pensar en que podría pasar el año que viene porque creo que sería bueno nosotros iba a acabar esta temporada es quién sale

Voz 1375 07:54 claro que no se sabe nunca

Voz 2 07:56 en lo que va a pasar yo creo que es de una vas termina la temporada también mucho depende de si los yo funciona tanto por mí como ocurre la franquicia pues los estamos texto si una de las dos partes no no acaba con esa temporada pues se mirarán otras opciones no tardó hasta que no termine la temporada no se puede hacer una valoración espera

Voz 1375 08:17 hay que recordar que este verano Horrillo es agente libre y que puede decidir su futuro pero has dicho que no tenías claro ni siquiera si vas a terminar porque hubo hay una especie de excesiva rumorología que te afectaba de llegaste a temer que podría salir del equipo

Voz 2 08:34 sí era un rumor real Sí Se sabía no pero bueno a uno tiene que aceptar que esto funciona así eh yo no guste a firmas un contrato no firma si está garantizando pero no sabes qué qué qué equipo jugar no te pueden traspasar en cualquier momento y al final de cada equipo

Voz 1813 08:56 a lo mejor para para para

Voz 2 08:58 al equipo no sé que bueno estoy muy bien con el entrenador en organizar aquí pero sí que es verdad que bueno si tienen otras ofertas pueda mejorar el equipo simple uno tiene que escuchar como mínimo uno

Voz 1375 09:11 así de ti dependiera seguiría allí

Voz 2 09:15 como he dicho no ahora mismo no lo sé

Voz 1375 09:18 hay que pisar mañana eh

Voz 2 09:21 no es verdad que dependerá mucho de cómo termine los pero yo te puedo hacer una buena forma decisiva de de de si este proyecto funciona conmigo Si si quieren

Voz 5 09:35 son una parte importante de Kaká

Voz 2 09:38 ha recordado voy a pensarlo todo

Voz 3 09:41 esto ya es cosecha mía Manu va a depender bastante de que ocurra con otros bases que son agentes libres caer Irving en Boston que en que que yo creo que no va a seguir en Charlotte y que seguramente va a tener ofertas de los Knicks pero el movimiento que haya con franquicias de este tipo pudiera lo que recibe ofertas muy interesantes no sólo a nivel deportivo

Voz 0200 10:03 o económico sino de mercado de ciudad

Voz 3 10:06 a Ricky Rubio Le que te quería preguntar Ricky una curiosidad hay una gran diferencia en tu acierto en los tiros en casa y fuera osea tiras mucho peor en casa que fuera hay una diferencia del del cuarenta y tres al treinta y seis por ciento de acierto en tiros a que se puede ver estos una cuestión psicológica de de estilo de juego del equipo de que tú

Voz 0200 10:30 tomes más responsabilidad usted más agusto fuera de casa

Voz 2 10:35 no no sabía bueno pues yo creo que también son coincidencias no este años que hemos tenido rachas de pasar muchos partidos fuera hay muchos también en casa yo creo que puede ser una buena racha a hay afectando dedique un par de buenas rachas de gira sí que es verdad que vamos cuatro cinco partidos fuera seguido si después estamos en casa cuatro cinco partidos seguidos en casa eso sí que es verdad que hace un par de semanas tuvimos una buena racha en casa hay no estaba muy bien físicamente y eso lo no tener

Voz 3 11:07 y y una cuestión ya sobre este final de temporada

Voz 0200 11:10 a los playoffs

Voz 3 11:11 que cómo está rara la conferencia puede acabar rara la clasificación ahora mismo en You tallas tenéis que ir con Denver me refiero que si Denver acaba primero Golden State segundo y vosotros estás ahí en en el cuarto quinto claro podríais llegar con rivales en teoría inferiores hasta una hipotética final de conferencia y encima se cruzaría antes de una final de conferencia injusto Rockets que parecen los dos equipos más potentes

Voz 1813 11:43 sí pero bueno al final pero está muy bien pero hasta que no y termina la temporada no puede saber porque sí a veces pues con los pájaros que puede decidir incluso más abajo no que el final no sabes que no puedes no puedes controlar todo no encontrar lo que depende de Ci eso eh es que nosotros jugaremos todos los partidos que pongamos la temporada para si a ver si podemos iban a esa cuarta plaza que nos daría con falta a favor en primera ronda y quedar lo más arriba posible

Voz 1375 12:15 hoy y mañana contra los Lakers de Le Bron que se queda fuera de play offs te has sorprendido o cabía en entraba en sus cálculos al iniciar la temporada

Voz 1813 12:24 no bueno yo pensaba que sí que iba a entrar no pero sí que es verdad que es era un equipo que con mucha diferencia entre jóvenes y veteranos que que llegaban también de Hebrón todo lo que acarrea en todo no mucha presión mediática en ciento trece a mí esto no también la lesión de que se perdiera no sé si quince o veinte no que a pesar de que el resultado con él tampoco acaba de ser pobre soldado no vayan pero sí es verdad que se perdió gran parte de temporada

Voz 1375 13:04 oye Doncic algo que decir que no haya dicho te atreves a decir algo original que no se ha dicho en su primer año en la NBA

Voz 6 13:11 lo que ha dicho todos todos

Voz 1813 13:13 el juez no son jugador espera

Voz 7 13:16 años cuando que tiene una magia

Voz 1813 13:19 no sólo para hacer nosotros no que aquí en la NBA se mira mucho bien para que esto yo creo que bueno

Voz 8 13:26 lo tiene todo

Voz 1813 13:30 ha ganado partido para cuando hubo claro que estado esto es una Antonio que juega al día siguiente ya estábamos viendo Houston Dallas

Voz 1375 13:39 cualquier partido que final a su madre

Voz 1813 13:41 el hecho de pueblan espaldas no y eso para un rookie que haga que no habían sido ya es es algo especial con jugadores que están para para superestrellas en esta Liga no

Voz 1375 13:55 pues nada Ricky oye si va todo bien debemos hacerle mundial de China no

Voz 1813 13:59 sí eso espero eso espero no estará

Voz 1375 14:02 la ostentar la selección ganas de que acabe la temporada bueno queda a lo mejor de la temporada NBA pero luego tenemos mundial este este año hoy lo último quería preguntarte por tu implicación también en causas sociales que

Voz 9 14:13 eres muy dado también ayudar que cada vez que puedes hacerlo pero

Voz 1375 14:17 no no llegó a España la semana pasada la historia de Luca este chico de doce años con cáncer al que tú has ayudado a través de tu fundación eh te lo llevas incluso Nueva York al Madison Square Garden bueno supongo que ha pasado horas muy emocionantes has cumplido algo que prometía tu madre creo no

Voz 1813 14:34 sí dieron y bueno eran muy personal y la verdad que que fue todo muy rodado no porque tengo una reunión a gente que que exige empezar la Fundació y al cabo de cabo de

Voz 2 14:49 que acabar

Voz 1813 14:51 proponer el proyecto que quería de alguna labor que había tenido yo que que por desgracia Home padecido cáncer si le podía ir a visitar no espera que vamos a a ver si lo podemos entrar electo que sean es muy joven al proyecto no quería hacerles Ruano las medidas de la vida yo creo que más no le fue muy emocionante al final porque queríamos pero con los con los eh

Voz 5 15:23 tratamientos Molina

Voz 1813 15:26 pero bueno todo ha salido es porque puertas de es que él ha respondido muy bien vista sueños no pero no más sano

Voz 1375 15:39 Daimiel

Voz 9 15:40 Enrique de protagonista buenas muy importa

Voz 0200 15:42 ante todo apunta lo que está haciendo con con la Fundación con gente con niños con gente joven y muy relacionado tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país con el cáncer de pulmón así que bueno yo yo

Voz 3 15:54 sí

Voz 0200 15:54 tengo una especial relación con Ricky porque le hice un reportaje cuando él era muy joven estuve con su familia conocía a su madre a su abuela una gente fantástica mira las casualidades eh que tú siempre me preguntas e Manu por por mi hijo de harén que nació el mismo día que Ricky manda y bueno tú fumas

Voz 1375 16:14 zona oye me queda me quedan minuto para tirar de escote hago cuatro preguntas quién crees que va a ser campeón del Este

Voz 1813 16:23 Velez de pongo Toronto Star

Voz 2 16:25 amigos españoles que a los amigos

Voz 1375 16:28 como poco campeón del Oeste

Voz 1813 16:33 venga me atrevo es como el que si nos cruzamos Ascot de podemos llegar a las finales y no debemos pues yo

Voz 1375 16:42 y campeón de la NBA ya puestos

Voz 2 16:45 ah bueno entonces aquí

Voz 1813 16:47 porque con mis amigos españoles en Toronto nos ponemos nosotros

Voz 1375 16:52 te veo bien y luego las dos últimas muy rápido el rookie del año quién crees que va a ser

Voz 2 16:58 vale

Voz 6 17:02 eso es muy difícil yo creo que hacer si ya

Voz 1813 17:07 tiene un poco más a la europea

Voz 1375 17:10 antes creo oye Ricky gracias por sacar un ratito que vaya bien el partido mañana contra Lakers si Le Bron y lo que queda de temporada te veremos en los playoffs ya veremos dónde juegas el año y

Voz 1813 17:21 muchas gracias un abrazo a todos

Voz 1375 17:23 te mucho Ricky un abrazo un abrazo

Voz 1813 17:26 adiós hasta luego Ricky Rubio en directo desde

Voz 1375 17:28 ay si tiene el larguero antes del partido de mañana contra los Lakers hacemos una pausa y cerramos con Anthony la NBA

Voz 1 20:58 Nos está esperando en Bolivia Miguel Ángel Portugal en entrenador del club

Voz 1375 21:03 Deportivo Jorge Wilstermann que nuestra pasándolo muy bien precisamente con amenazas de los ultras de su propio equipo ahora voy con él pero rápidamente repasamos después de la entrevista con Ricky Rubio bueno por ejemplo la lesión de Youssou N'Dour que hablábamos antes esa rotura de tibia y peroné Daimiel si una

Voz 0200 21:19 lástima además en el mejor partido de su carrera prácticamente no

Voz 1375 21:23 en un partidazo era el final de la segunda prórroga

Voz 0200 21:25 estaba ya acumulaba treinta y dos puntos dieciséis rebotes cinco asistencias cuatro tapones ICA en ese en ese rebote bueno pues esa fractura es un jugador joven yo creo que estas lesiones por lo que hemos visto con Paul George saberlo Se recuperan mejor de lo que son las lesiones graves de rodilla Ivonne confiemos en que él pueda aportar la temporada que viene a mediado a final de la temporada la mala suerte para Portland por fortuna ellos incorporaron a en el pívot Marcus verdad que estaban los Knicks ir ahora ya tienen como titular las caras de todo

Voz 1375 21:59 todos son de un poema de que los rivales los compañeros Nos acerca nadie luego se ha hecho viral una imagen de el árbitro de una paradita sin querer contestar el suelo que dio Hall mira aquel gran de la cancha

Voz 0200 22:08 que yo yo he mirado varias veces en diferentes tomas el árbitro no sea cuenta en la gravedad

Voz 1375 22:13 es un jugador cae pasa por encima

Voz 0200 22:15 marcando pues eh su señalización y es verdad que le toca en el en el pie de la pierna lesionada Ivonne enseguida se dará cuenta por las caras de de jugadores de uno y otro equipo de lo que ha pasado

Voz 1375 22:27 bueno hoy hablando de lesiones a ver si se recupera lo antes posible en horquilla cómo va a los nuestros cuánto le queda a Pau y a Mirotic

Voz 0200 22:33 pues Mirotic y yo creo que empezará con los play oso a lo mejor el último partido de temporada regular hay que recordar que esto acaba ya el me parece el diez o el once de abril hay bueno pues Paul Le provocando sólo queda más Pau Serra incorporaría para la segunda ronda es decir hipotética semifinal de conferencia en mil Wiki eh porque dieron baja de un mes por ese problema en en el pie izquierdo oí bueno pues se tiene que cumplir ese plazo de Milwaukee yo creo que va a ser el mejor equipo del del Este para playoffs si tiene arsenal como para poder esperar a estos jugar

Voz 1375 23:08 el mejor de la NBA tiene toda la pinta íbamos seguro mejor del Este y mejor de la NBA ve está ya hay ocho equipos matemáticamente ya hay ocho clasificados para para cuatro y cuatro del Oeste no

Voz 0200 23:17 sí eso es eso es pero bueno más o menos tenemos en el oeste claro quién va a jugar porque Sacramento está a seis partidos y medio de Oklahoma que ahora mismo octavo sólo falta lo que hemos estado hablando con Ricky ver los cruces que están todos ver en el este de diría yo que sea puesto interesante lo de la pelea Charlotte que ha ganado los tres últimos partidos Orlando que ha ganado los cinco últimos son décimo y noveno respectivamente

Voz 1375 23:45 Ismail daba Miami claro amenazan a Miami

Voz 0200 23:48 que no está mal hoy les retiran por cierto la camiseta Chris Boss aquí en Miami su octavo Brooklyn ir Detroit que han perdido sus últimos partidos también se acerca no sea ahí está montado el lío luego interesante pues que ver qué pasa con Indiana Boston en cuarto y quinto puesto no

Voz 1375 24:04 tercera base Philadelphia y segundo Toronto primero Milwaukee parece que va a acabar así te sorprende un poco la irregularidad de los grandes ahora mismo lo están pensando más en playoffs ya se dejan llevar o es que pasa no

Voz 0200 24:15 yo no me sorprende pero es verdad que es una tendencia que va más Manu lo de dar descanso o tomarse descansos justo antes de que empiecen los playoffs eh lo está haciendo de manera muy programada hay disimulada Golden State dándole descanso a Carrie a Kevin Duran abrimos Green también el lo ha hecho mil en algún partido lo lo lo hace Toronto quieren descansar ya que está instalado ahora mismo en los jugadores sobre todo que ochenta y dos partidos son demasiados la tendencia para ellos ideal sería jugar setenta setenta y dos y quieren descansar con vistas a esos

Voz 1375 24:51 a ellos y a qué te han parecido los bueno iba a decir declaraciones a través de Twitter no de apoyo de jugadores como Donovan Michel lo Blake Griffin apoyando que el rookie del año tiene que ser trae Jaume Hinault Hinault Luka Doncic sí

Voz 0200 25:05 bueno vamos a ver en qué estos mojando

Voz 1375 25:08 dan el sí sí sí

Voz 0200 25:10 muy claramente Donovan Michel y en Twitter le han apoyado tanto Blake Griffin como Kyle Kuzma eh sobre esta candidatura Bono ha sido elegido jugador de la semana en en este estrella de la última semana está jugando muy bien en la verdadero don chicha ha mantenido el nivel he ha hecho su quinto triple doble en los promedios son un poco superiores los de Don chicha atrae ya veremos a ver qué pasa lo bueno yo creo es que con este nuevo formato de la gala donde se anuncian los premios notó todo esto se hace después de la final de la NBA osea que va a haber un tiempo en el que se dejará de hablar de esto ese votará por supuesto y luego ya a finales de junio conoceremos que no ha sido el porque muy

Voz 1375 25:45 a ver si es don suyo es eh

Voz 0200 25:48 no

Voz 1375 25:49 tamaño de qué tamaño Se puede decir que es el fracaso de los Lakers de Le Bron quedándose ya matemáticamente fuera de peligro

Voz 0200 25:56 es muy importante como lo Cerler Center mayor pues así de ese estilo porque yo además se adjudicaría el fracaso a la Gerencia eh a la dimisión de la franquicia a nivel deportivo más que alegrón eh alegrón le han ofrecido un contrato de ciento cincuenta millones cuatro años pero el equipo no lo ha hecho bien Le sea lesionado la peor lesión de su carrera se ha perdido veinte partidos pero bueno pues no ha estado bien yo creo a la vuelta sobre todo en defensa el su en sus promedios está fantástico pero no ha sido Le Bron que todos esperamos ISE corta esa racha de ocho finales seguidas para Lebrón con un equipo que no se mete Jobs antes eh hablábamos de lo del Mundial con Ricky Brown está en la lista de XXXV preselección dados por Estados Unidos todo el mundo pensaba que no iba a ir porque él solo ha ido creó una vez a un Mundial pero ahora con tantas vacaciones que lo piensa claro yo no estaría mal verá ya sólo nos nuestro en la final no el después del sorteo si buenos y España la va ganando iba a primera de de todo del raro sí sí va primero con con su deber nos tocarían una hipotética final

Voz 1375 27:03 Estados Unidos bueno queda mucho hasta el Mundial de hasta el Mundial de China hoy la última dejamos para la semana que viene a las de los oyentes que nos hemos comido con con Ricky más tiempo de con la entrevista pero la semana pasada hablábamos de que el General Manager de Houston Rockets estuvo viendo a Llull Sergio Llull se desataron algunos rumores sobre su posible marcha de nuevo la NBA ahora sido la gente de del jugador el que no deja de alimentar esa rumorología no sí

Voz 0200 27:28 yo no creo en las casualidades eh y en tantas coincidentes Manu ya lo avisamos aquí salió el rumor de interés del Real Madrid en Nando De Colo eh salió ese tuit del general manager de Houston Rockets ahora está entrevistas el hace la página de NBA en España al representante Llull en la que dice que nunca ha descartado irse a la NBA no creo que son demasiadas coincidencias hay que seguir la evolución de la temporada tiene treinta y un años ya tiene dos años más de contrato pero yo creo que algo lleva el helado