El imposible perdón

buenos días Pepa hay que ver qué piel más fina tenemos en esta derecha patria que tanto queremos dice el presidente mexicanos López Obrador Roque dice ahora responderá este Ojo lo esprín pueblos casado y Rivera por no hablar de Herminia de ritmo Abascal se sienten heridos en lo más íntimo de su españolidad tan arraigada en sus entrañas que dedican al Mexican todos en nuestros sin imaginables ha contestado bien Borrell recordando que la historia de la humanidad la que todos sabemos una orgía de sangre y destrucción que mejor hacemos borrón y cuenta nueva en nuestras vidas o no acabaremos de exigirnos perdón los unos a los otros los españoles a los franceses por Napoleón o los franceses a los italianos por la invasión de las Galias dicho lo cual tampoco pasaría nada porque los países colonizadores léase así al vuelo España Inglaterra Francia o Bélgica tuvieron el cuajo en algún momento de reconocer que no pocas ocasiones a lo largo de la historia nos comportamos como auténticos asesinos enloquecidos arrasando con cualquier ser humano cruzar en el camino para evangelizar río robarle el oro así que mesura mucha mesura que no tiene ningún sentido que saquemos pecho por actuaciones que mejor que nunca hubieran sucedido ir López Obrador puedes llorar por los muertos de la conquista pero mejor acabe con los de Jalisco