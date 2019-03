El Larguero: Análisis y protagonistas de la victoria de España y hablamos con Ricky Rubio (26/03/2019)

Voz 1 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero segunda victoria de la selección española de Luis Enrique hoy sin Luis Enrique en Malta cero dos dos tantos de Álvaro Morata así que

Voz 1375 00:46 dos partidos seis puntitos empieza bien la selección española que nos había dejado muchas dudas con tanto cambio de jugador y tantas variaciones en las convocatorias de Luis Enrique pero en los dos primeros partidos oficiales hoy también con bastantes novedades en el once titular esperábamos menos al final ha habido hasta ocho pues a sacar adelante el partido no lo hemos metido doce como le metimos en el ochenta y tres pero cero dos los dos de Morata seis puntos de la selección española está ahí Antonio Romero que está narrando del partido en Carrusel deportivo hasta hace nada y con Dani Garrido hola Romero muy buenas qué tal mano muy buenas a todos pues los deberes hechos seis puntitos ya hasta junio hasta que no acabe la Liga final de Copa y final de Champions no vuelve a juntarse la selección

Voz 0239 01:27 si un partido la verdad que marcado por todo lo que sucedió la víspera que de seleccionador tuvo que abandonar prácticamente de madrugada por un problema personal la concentración y bueno a partir de ahí era un choque en el que había bastante más que perder que ganar era alguien lo definido en Carrusel y me parece la definición perfecta ha sido un partido Pastor sólo ha sorprendido con un montón de cambios sólo han repetido tres en el equipo titular y luego pues nos ha dejado Morata un gol en la primera parte en la segunda con buenas acciones de Jesús Navas lo que evidentemente no ha sido un grandísimo partido de la selección española pero nos llevamos los tres puntos el liderato

Voz 1375 02:00 eh ahora sí con Romero estoy también con Julio Pulido con Kiko Narváez con Jordi Martí con Álvaro Benito con Axel Torres vamos a analizar todo lo que nos deja este partido y lo que nos deja esta selección que hay mucho que preguntarnos en lo en lo futbolístico hoy ha ensayado con dos laterales izquierdos no sé si os ha convencido o no a mí tampoco me parece que haya sido eh una prueba que haya salió demasiado ya pero ves Braque hoy contra Malta era un era un día para para intentar probar cosas pero hay que buscar un compañero para Ramos en el centro de la defensa el otro día Iñigo Martínez hoy Mario Hermoso Sergi Roberto muy bien el otro día jugó Parejo titular hoy Canales dos jugadores que yo creo que deben estar ya de manera permanente en las listas de Luis Enrique porque se lo están ganando por calidad ahí por por años ya demostrando que tiene nivel para estar en la selección española porque la renovación del centro del campo a llega hoy tenía que llegar y ahí están canales emparejó muy bien posicionados Rodrigo hoy haciendo de Busquets que está claro que está llamado a ser el relevo de Busquets en un futuro no muy lejano en cuanto vaya diciendo no hay casi casi adiós e Busquets jugador del Barça que sigue siendo el titular pero hay tiene en la recámara muy bien sitúa también a Rodrigo Navas que a entrar también con mucha fuerza en esta en estas listas de de Luis Enrique titular el otro día hoy ha entrado por Saúl y lo ha hecho bien también sobre todo Morata que han marcado los dos goles del partido pero la sorpresa ha llegado cuando ha terminado en el encuentro Morata ha dicho esto ante los medios de comunicación algo así como que estáis casi esperando o están esperando a que falle para darme me tiene manía bueno escuchamos a Morata los dos goles hoy suyos ya he dicho esto

Voz 0105 03:35 hay mucha gente esperando que quedan para pues para opinar allí bueno es normal estoy española en el que Madrid es normal que se me exija hay bueno y está claro por que pues estoy quizás muy muy observado y muy criticado pero bueno lo estaba o creo que desde que desde que empecé a jugar en el primer equipo oí bueno además que intentó a trabajar siempre lo mejor posible y ayudar

Voz 2 04:00 a mi equipo selección te duele escuchar Álvaro que España le falta gol que Álvaro no tiene entidad para defender el gol de España

Voz 0105 04:08 cuando uno escribe dice lo que quiere a mi y la verdad es que hace unos años pues si me hubiera me hubiera comido un poco la cabeza o no me da igual lo importante es que uno siente lista que haga el mister pues estará aquí hacer las cosas bien en el equipo para para poder estar aquí esos

Voz 1375 04:24 lo único que hay que pensar pues eso ha dicho Morata enseguida le preguntaré a Kiko Narváez y al resto de compañeros del sanedrín que vamos a empezar enseguida hablando de esta selección española todo esto de vivo con el equipo que ha sacado con los goles con las declaraciones de data pero todo como decía Romero ha estado teñido por la ausencia de el seleccionador Luis Enrique que abandonaba para sorpresa de todo dos incluido los jugadores todos cuando digo todos es todos sonaba la concentración y rápidamente se marchaba a a estar cerca de su familia porque bueno hay un problema hay un problema familiar grave no podemos contar más ni estamos autorizados a contar más ni vamos a contar nada más simplemente respetar la intimidad del seleccionador Luis Enrique que salga todo lo mejor posible problema familiar grave como anunciaban en la Federación eso ha hecho que no haya estado en Malta y repito un abrazo para el seleccionador para su familia en estos momentos delicados muy delicados muy delicados que salga todo lo mejor posible e ha sido un partido teñido por eso por la ausencia de de el seleccionador Luis Enrique además de eso luego le voy a preguntar a Bruno no ya Axel Torres por el resto de partidos ha destacado la victoria de Italia que le ha metido seis cero a la floja Liechtenstein y entre los partidos oficiales destacar el empate a tres entre Suiza y Dinamarca o la victoria de Irlanda ante Georgia uno cero o el empate también a tres entre Noruega y Suecia luego lo repasaremos todo además jo Argentina el amistoso que tenían en Marruecos en Tánger si Messi han ganado cero uno con gol de Correa también ha jugado Brasil otro amistoso ante Chequia en Praga uno tres ha ganado Brasil con goles de Gabriel Jesús

Voz 3 06:05 de firme marcado Jesús no sigue la guerra

Voz 1375 06:10 entre el Oviedo y el Sporting ayer estaba en el Larguero en directo el presidente de Oviedo anunciando que rompían relaciones con el Sporting por esas eh excesivas medidas de seguridad en opinión de la directiva del Oviedo contra sus aficionados obligando cachear los hasta quitarle la camiseta algunas aficionados incluso quedándose en sujetador para ver si bueno había algo que esconder para entrar en el campo alguna camiseta con algún símbolo algún eh bueno eh cacheos que han entendido que son excesivos desmedidos y por eso anunciaba en Oviedo que rompían relaciones hoy ha respondido el Sporting ha hecho otro comunicado iba a estar aquí el vicepresidente del Sporting hemos intentado este del presidente que no sé qué tiene que hacer hasta ahora cenando o a lo mejor en la cama el presidente que es un tipo que pocas veces da la cara esta noche en la va a dar pero lavada el vicepresidente de el Sporting para que nos explique el comunicado que han hecho respondiendo al de ayer del Oviedo que anunciaba que repito rompen relaciones entre los dos clubes asturianos después del del derbi ir eh y además ha quedado visto para sentencia el juicio a Sandro Rosell luego nos dará los últimos detalles Jordi Martí recordamos acusado de delitos de blanqueo de capitales pertenencia a agrupación criminal aproximadamente en un mes habrá sentencia e IT cierra la portada de El Larguero antes de que nos metemos ya en faena no remake hemos hablando del partido la selección porque ya creo que han salido los protagonistas sino enseguida me pedirá Javier Herráez porque creo que faltaba al capitán me parece que faltaba por salir Ramos a la espera de que hable Ramos eh pero digo que cerramos la puerta este Larguero con dándote esa noticia que tanto bombo y platillo le están dando algunos de ese nuevo proyecto de Champions y la UEFA y tal

Voz 3 08:00 hoy se han reunido ya sabes que es están reuniendo en en Amsterdam eh

Voz 1375 08:04 la Asociación de Clubes Europeos con la UEFA con el proyecto de bueno pues de digamos sacar adelante un nuevo formato de la Champions para a partir del año dos mil veinticuatro que está muy bien pinta muy bonito una cosa de locos pero yo qué puedo estar equivocado por supuesto eh dudo mucho que esa nueva Champions se lleve a cabo por qué es algo que va mucho más allá de un maquillaje a la nueva Champions aquí lo que se está gestando es decide NBA con unos equipos una competición cerrada al margen de la UEFA repito al margen de la UEFA le guste más o le guste menos a la UEFA esos está gestando como eso lo sabe la UEFA lo mismo que lo siguió y lo mismo que lo sabemos bueno no sé cuantos más pero yo lo sé por eso te lo cuento como la UEFA lo sabe

Voz 4 09:12 tiene miedo

Voz 1375 09:14 de que eso ocurra y se lleve a cabo lo que hace es intentar anticiparse vender este proyecto de la vamos a PETA lo vamos a apretar con él esta nueva competición de la de la nueva Champions y de la nueva competición de la Liga eso es una cosa que repito yo dudo es es mi opinión dudo que eso lleve eh se lleve a sacar adelante de y que y que se lleve a a a la realidad de la competición es un proyecto que a veces suena bien pero que en el fondo no tiene vivienda cabeza ese proyecto está intentando anteponerse a lo que de verdad teme la UEFA que es que los grandes clubes europeos entre los que están los que todos conocéis y algunos españoles los grandes clubs europeos están pergeñando una competición cien y en eso sí que creo yo creo que eso sí lo vamos a ver más temprano que tarde pero bueno hoy ha salido doce eh Agnelli presidente de la Juve que lidera estas

Voz 1896 12:14 qué mejor manera que conseguir una victoria tres puntos más que era el objetivo y dedicación no tanto a ver cómo ser también rara no digo que el partido que jugarlo pero sabéis sentido del campo muy extraño bueno es cierto que al final las circunstancias no son fáciles en ningún campo hoy ante ningún rival por lo tanto los positivo que sacamos de aquí son los tres puntos que era lo importante era el objetivo oí bueno poco a poco el otro día jugó en equipo y prácticamente otro oí vi también tendrán que ir viendo y probando a jugadores que que tienen pues me los minutos con la selección yo creo que nosotros hoy lo que teníamos que hacer lo hemos hecho que era la victoria aún que es evidente no que se pueden mejorar en muchas facetas tú te adelantamos hoy conté catorce años después sigues aquí en a la selección se ese Mazarrasa sociales ha expuesto el mensaje que dado seguramente perdido perdido fisio hombres como he dicho anteriormente a pesar de ser una situación personal de del entrenador no llega muy de cerca al final aquí practicamente una familia hay sentimos no los problemas personales como puede ser el prácticamente nuestro también por lo tanto no en un día este nada fácil desde ayer que que nos centramos esta mañana pues eh que se mejore la situación oí que sea lo menos posible Si que vuelva con todo ante la próxima convocatoria para subir con el objetivo que todos tenemos usted que ha sido un mes de montaña rusa desde aquella famosa amarilla en Amsterdam no sé si están concentración que han servido como bálsamo para desconectar toda la vorágine del Real Madrid con la llegada de Zidane como es casi como analistas todo esto bueno yo creo que aquí estamos para hablar de la selección volver atrás yo creo que sería un error pero al final el fútbol tiene eso no pueden estar toda la vida ganando y te toca no pasar momentos buenos momentos malos y es obvio porque que al final pues los cambios pues generan pues cosas positivas y en ese sentido pues a partir de ahora la vuelta al club nos lo tomaremos como con unas siempre una sonrisa pero que con su siempre hemos vivido hemos vivido momentos pero como dicho no me corresponde a mí tomar ese tipo de decisiones aunque a veces la gente yo tengo vestidos más Si ellos Joseba vamos bien no han renovado maquillaba yo no me con una Sergio es un es un

Voz 2 15:26 mi viejo conocido vuestro sea tres Champions en dos años y medio es una buena noticia para vosotros sucede por supuesto

Voz 1896 15:32 está claro que al final si hay alguien que conoce bien la casa precisó los números de los resultados están ahí por lo tanto siempre es una como he dicho no una noticia muy positiva para todos muchos para los que te has llevado de rivales es entrenador ahora resulta que acumula elogios no también el seleccionador rival del rehén enviar también bueno es una noria no todo el fútbol no pero como he dicho siempre yo siempre he tenido mi conciencia muy tranquila ahí en ese aspecto agradezco sinceramente pues a esos halagos sobre todo de del entrenador porque al final pues uno valora no que te jugar el que te conoce realmente loco que no te conocen pues tienen pues esa igualdad de opinar tiene mi máximo respeto pero yo creo que desconoce un poco las verdades no por decirlo de alguna manera pero como te he dicho al final cuando trata con delanteros como el otro día en Noruega con con quien tiene pues esa opinión pues que compañeros del fútbol opinen así pues la verdad es que es un es una alegría no blando ya pero sí la tengo cariño especial pero yo creo que que él me conoce desde que empecé siempre había dicho que si seguía así el único que tenía esa posibilidad alcanzarlo pues era una situación como la mía muy bueno la superarlo para mí es una una leyenda viva hay miseria pues muy positivo de lo fácil al lado diría tiene que tener también y máximo goleador Sergio dos goles un partido como éste con dos goles

Voz 1375 17:14 a Brown

Voz 1896 17:14 esto no es decir la confianza en los delanteros defensas si al final el nueve goles yo creo que el míster ahí pues lo maneja muy bien siempre positivo aunque jugadores de arriba tenemos una Eurocopa con mucha ilusión pero que eres tú el máximo a Luis Enrique no era yo porque preocupar de debe defender ahí de que no nos hagan goles y después puedes contribuir con con esto es mucho para mí

Voz 2 17:50 ya lo he dicho es un placer no bueno pues Sergio Ramos que también se marcha con una sonrisa anoche bastante complicada para todos

Voz 1375 17:58 sí ahí estaban las palabras del cabida que es el máximo goleador de la era Luis Enrique con cinco goles aunque hoy no ha marcado hoy ha marcado los dos como decíamos Álvaro Morata ya ha gustado la selección ahora hablamos

Voz 3 18:07 de Luis Enrique y ahora seguro que todos queréis decir algo el seleccionador pero del partido

Voz 1375 18:12 te ha gustado y sobretodo de Morata dos boletos a pesar de la cita de luego al final Kiko

Voz 1266 18:17 sí hombre yo le aconsejaría a Morata que que no le ha tanto que que no mire tanto porque al final de lo que vive un futbolista es el trabajo a a diario quiera o no quiera pues muchas te puede

Voz 1375 18:30 a condicionar un poco si le

Voz 1266 18:32 tanta cosa ahí es el día a día ir mejorando y en la confianza que tiene depositada el Cholo Simeone es escuchar y leer a Luis Enrique que que estuvo el otro día genial ante ante Noruega yo creo que con eso se debería de quedar Morata también gordo o dos goles de hoy hermano porque al final el delantero pues te quitas chiita porque la presión de jugar en una Atlético de Madrid en una Juve en un Real Madrid sabe que estás expuesto en todo momento a a que te critiquen al igual que cuando marcan un gol pues te pueden están pidiendo a la Bota de Oro pero

Voz 1375 19:02 por eso eso va en el sueldo de jugador de equipo

Voz 1266 19:04 pos todo esto además dice

Voz 1375 19:07 así lo reconoce hombre normal porque soy delantero de la selección y estoy en equipos da entonces está pues sí efectivamente como lo reconoce como como precisamente sabes que es así pues no lo digas no sí claro pero te duele claro pero no lo entiendo yo no lo comprendo pero claro

Voz 1266 19:21 que es el la publicaciones que tiene un jugador pero bueno alguno que están esperando que falle Paneque criticarme lo decía Sergio y siempre alguna alegría me tengo que llevar yo creo que Sergio se ha llevado mucha alegría que lo que la crítica al Barça que cuando el capitán de la selección del Real Madrid y cuando está jugando siempre partido importante todo se magnifica Manu para lo bueno y lo malo y eso va en el sueldo de de esta

Voz 1375 19:43 es la mejor noticia que ha metió dos que es con lo que nos está costando Álvaro encontrar nueve en la selección española e buenos pregunta todos Jordi Julio Romario está por ahí también

Voz 0104 19:53 sí yo comentaba al acabar el partido que no hay ninguno que asoma en la cabeza por delante los demás a mí sí me pregunta mi opinión personal que el punta que más me gusta es Aspas

Voz 1266 20:04 me parece el jugador más completo de pero como nueve o no pero claro

Voz 0104 20:08 eso te iba a darle que te es que es un jugador que puede ser complementario de un apunta de que un nueve de área quizá el nueve más de área que tengamos sea Morata eh por qué en Costa a lo mejor no es no es tan tan del área puro le no le gusta quedarse parado ahí esperando los remates sino que le gusta caer a banda le gusta atacar los espacios y a veces contra defensas replegarse se siente más incómodo luego Rodrigo pues es un jugador aquí con quizá características o que le gusta ocupar los mismos espacios que aspas no se descuelga sabe jugar escapada de filtrar últimos pases pueda actuar de segundo punta y quizá tenga un poquito más de potencia que que Aspas pero me parece el que el que el que mejor juega al fútbol el que mejor comprende el juego el que es capaz de hacer más cosas que el quizá el más talentoso a la hora de

Voz 7 20:54 de jugar pero no hay ninguno que que estás asomando la cabeza

Voz 0104 20:57 hasta que todos tengan y yo estoy seguro que a todos los vinos preguntas y cada uno tenemos un una opinión diferente

Voz 1266 21:02 el problema albaricoque quizás sea que ahora estamos

Voz 1375 21:05 cuando a ese nueve que ya el casting

Voz 1266 21:08 hace mucho tiempo quizá cuando juegue con nueve mentiroso de esto que se llama Iago Aspas me parecería el ideal pero a día de hoy también hay que buscar es estrella

Voz 1375 21:18 que ese la búsqueda que tiene Luis Enrique

Voz 1266 21:20 a la hora de acompañar al cuatro que es Sergio Ramos también la búsqueda del ocho que puede tener futbolista acompañara Busquet y sobre todo la recuperación para mí que me hace imprescindible el tema de Isco yo creo de cara al futuro y en esta selección en el día de hoy analizar el encuentro yo creo que sería injusto sobre todo por el rival que tenemos enfrente pero hay que SAR en lo que él la fase final cuando no hay encontramos lo equipo los once jugándose el tipo balonmano cuando no encontramos ese recurso ese plan B lo que yo creo que aparte de eso jugadores muy importante que acompañen a Bush que da Sergio Ramo El punta el media punta del día la espalda también tener no que que saber que que hay equipo que en la fase final ese nos van a meter atrae siempre hemos echado en falta hoy es que ese plan B seis recursos que no lo tenemos ya Luis le queda yo que ya te digo esa selección competitiva y fiable

Voz 8 22:10 todavía es pronto pero ya llevamos cerca de diez meses soy yo no me

Voz 9 22:15 un abrazo a una filosofía ni a unos jugadores que nos queda todavía mucho

Voz 10 22:18 yo me alegro mucho de los dos goles de Morata creo que no

Voz 1375 22:22 que queramos nosotros más que el propio por que sí

Voz 10 22:25 generalmente no no entiendo las las declaraciones que ha hecho no sé quién estaba esperando a Morata para darle un palo sino marcaba yo creo que todos los que nos ponemos a ver la selección lo que queremos es encontrar definitivamente ese nueve que necesitamos porque yo sinceramente creo que tenemos un problema hay un problema grave o sea yo no veo un nueve claro

Voz 1375 22:43 en la selección lloverá actuación selectivas sigue siendo casi un año después sigue siendo Ramos el máximo efectivo desde que llegó Luis Enrique cinco goles máximo goleador yo de la ecuación que antes comentaba Alvaro sacó

Voz 10 22:53 me consta que yo creo que en este momento creo que no está en la cabeza de Luis Enrique sinceramente ojalá que se recupere a Diego Costa porque creo que sería bueno para la selección pero creo que en este momento no está en la cabeza de Luis Enrique y sinceramente creo que tenemos un problema de cara a puerta por más que hoy Moratalaz haya marcado dos goles pero yo creo que es la asignatura pendiente fundamental que tiene esta selección de Luis Enrique

Voz 12 23:17 no pero yo creo que aún Moratalaz Davó defensor pero yo sí que tengo de acuerdo con Kiko que que

Voz 13 23:23 por qué tendría que haber salido con una sonrisa y sin cobros a la cabeza él ha dicho pero una cosa es lo que ha dicho otra cosa lo que se veía cuando estaba realizando las declaraciones evidentemente se come la cabeza para tampoco hay que engañar a la gente yo creo que después del partido del otro día Morata hizo un buen partido pero Le galo muchos palos por favor justicia yo no me meto porque porque no acertaba ayer tiene la sensación que como sus sensaciones libre de charla que hay mucha gente que considera que Morata no tiene la calidad suficiente como para ser indiscutible de la selección española y a lo mejor no elegir

Voz 1813 23:56 pero el día porque hoy era cuestión de celebrar

Voz 13 23:59 ha marcado dos goles era cuestión de salir contento pero le ha salido bien

Voz 1193 24:02 no piar que hay gente que piensa que Morata

Voz 13 24:05 no tiene la calidad suficiente como para nosotros

Voz 9 24:07 a a no yo lo que hago

Voz 13 24:10 claro no yo lo tengo claro a mi la pareja no me gusta independientemente de lo que he dicho de lo que he dicho Álvaro cuando juegan Rodrigo de Morata yo tengo las hasta que mezclan bien a mí me gusta verlos en la selección española es verdad que nos ha faltado gol cuando juegan los dos pero repito obviar una realidad que es que hay mucha gente que está esperando el fallo Mora acapara un poco burlarse la incapacidad Morata de hago yo creo que eso que era una realidad hay mucha gente no que esperando Morata no me gusta esa expresión pero que hay mucha gente que considera que Morata no tiene la cabeza fría suficientes para ser el nueve de la que habla

Voz 9 24:42 yo trato deben ser este complejo no sé cómo decirlo este complejo este síndrome de que le pueden estar persiguiendo mejor dejar abandonarlo porque sino te cuesta salir adelante porque ciertamente de mismo Carrusel del sábado emigró Manu dijimos que había dos tres cuatro tenías cosas falló pero también dijimos que forzar el penalti pues ayudó a enmendar la plana y estoy de acuerdo con Antonio que a la dupla Rodrigo Morata Morata Rodrigo fue otra de las grandes noticias por lo tanto yo creo que me ha sorprendido muy mucho hoy la declaración de demanda sobre todo el día que marca dos goles sobre todo por esto que te dije del último partido contra Noruega donde estuvo lleno en líneas generales a pesar de que tuvo ocasiones lo importante no fallar en ambas

Voz 1813 25:29 sí

Voz 3 25:31 yo no tengo la sensación de que de que es en general

Voz 1375 25:34 pues he escuchado lo que decía Romero yo no tengo la sensación de que haya demasiadas críticas contra Morata y Juan pues cuando se dice Yebra que el Atlético de Madrid empezó también ahora cuando ha vuelto yo no tengo la sensación de que la prensa se excesivamente dura con Morata si tengo la sensación de que Morata es un tío que se come mucho el tarro en el buen sentido e ir y además me acuerdo en la entrevista que hicimos en El Larguero que cuando estaba concentrar con la selección española antes de que volviera al Atlético de Madrid y él no reconocía es un tío que

Voz 11 26:00 es muy exigente consigo mismo hoy es un tío que se exige mucho a sí mismo

Voz 1375 26:04 por eso por un lado es eh es es de chapó ese crack pero yo creo que él se come en exceso entonces claro él ha visto que cuando uno ha marcado por lo que ha dicho este lo que han escrito lo que han dicho nada fina invita a mano muy claro te pone esa

Voz 1266 26:16 a eso a manera de Comillas llorar está imitando a gente de fue porque no había en nuestra época Alvarito el tema de las redes social y de los mai mai comemos no me me esos son que son muy cruel e a la hora de poner de una portería que fija hay mucha gente que está muy pendiente de esos humano y quiero Noguera alguno se ríen

Voz 1375 26:36 y otro pues pero sabe lo que parece que ahora se lo preguntaré abriendo ya se enseguida se incorporan también pero yo creo en Inglaterra sí que hubo más más me estás diciendo no iba a decir chateo a lo mejor equipo más Burreta en alguna ocasión que falló que si hay que sacaron qué pero yo no tengo la sensación de que en España la prensa sea dura clave pondría otros ejemplos si te diría mira con él

Voz 1372 26:55 a lo mejor somos más duros Olic pero Morata no tengo y lo último en la vida profesional de Morante su fichaje

Voz 10 27:01 el Atlético de Madrid hace unas semanas de muchos atléticos se oponían al fichaje de Morata eso lo ha conseguido revertir Morata ahora Jean

Voz 1266 27:10 cuando habla de de su pasado

Voz 10 27:12 éticamente osea que que lo último que ha tenido Morata la última experiencia ya es buena es positiva yo creo que que todos los atléticos ven ahora cómo cómo murió

Voz 1266 27:21 luchar a Luis Enrique Cholo Romero

Voz 1375 27:24 a escuchas que se trate a ver si alguien no lo ha oído que le he puesto nada más arrancar el larguero a las once y media estamos hablando esto a terminar el partido Morata marque los dos goles ya he dicho esto

Voz 0105 27:34 que hay mucha gente esperando que que no es la meta para para opinar y bueno es normal estoy española en el que Madrid es normal que se me exija hay bueno y está claro por que pues estoy quizás muy muy observado y muy criticado pero bueno es lo estaba o creo que desde que desde que empecé a jugar en el primer equipo oí que bueno además que intentó a trabajar siempre lo mejor posible y ayudar

Voz 2 27:59 a mi equipo selección te duele escuchar Álvaro que España le falta gol que Álvaro no tiene entidad para defender el gol de España

Voz 0105 28:09 unos escribe dice lo que quiere a mi y la verdad es que hace unos años pues si me hubiera me hubiera comido un poco la cabeza o me me da igual lo importante es que uno siente lista que haga el mister pues estar aquí hacer las cosas bien en el equipo para para poder estar aquí esos

Voz 1375 28:24 lo único que hay que pensar en eso me intenta demostrar que ha cambiado pero lo que decía Kiko no si de verdad no te importa pues pues pues pasar ello no y no se arrestó no que muchas veces promedio casi Kepa pero pero lo que se tiene que quedar que Luis Enrique cree

Voz 1266 28:37 mil por mil en El Cholo luchó a muerte por traer a Morata hace ya tiempo y ahora por fin lo lo ha conseguido son dos entrenadores de tronío como Sol Luis Enrique dio el Cholo y lo que tiene que estar con los cinco sentidos porque al final lo que hace que te merma cuando está pensando negativo al final piensa en todo lo bueno que tiene al alrededor y aprovechar y disfrutar de la confianza que tienen depositados tío como Luis Enrique el Cholo

Voz 9 29:03 oye es un apunte de que España no tiene gol bueno pues el fútbol español en general si tú quitas al Barcelona por Messi Suárez hay muchos equipos a los que el Estado tanto Oli pegada eh soy una carga del Mundial es que es un problema exclusivo de España

Voz 1266 29:21 Jordi Alba así que ya no quedan goleador de área

Voz 1375 29:25 la ganamos uno cero más de uno a Fran

Voz 1266 29:27 Lerma a la fiabilidad en otra cosa de la selección española fue campeona del mundo hoy todo el mundo estaba flipando con España el marcando le cinco cuatro tres seis en la fase final parece defenderse con balón que teníamos

Voz 1375 29:41 exacto ahora parece que a Francia le sobran goles los demás me contarás está de Bruno Alemany y Axel Torres hola Bruno muy buena

Voz 1266 29:48 qué tal buenas noches hola qué tal qué tal

Voz 1375 29:50 buenas enseguida os pregunto pero Bruno en Inglaterra sí que fueron más duros con Morata no

Voz 0301 29:54 sí era crítica digo general lo merecía en ciertos momentos también porque realmente ha tenido la leña al fuego domingo sí sí le costó no pero

Voz 1375 30:03 verdad que en en Inglaterra le costaba muchísimo más

Voz 0301 30:06 marcar ha tenido rachas se realmente muy negativas le le ponían comparaciones con los últimos delanteros que había tenido el Chelsea que realmente la crítica ha sido unánime y bastante más dura de lo que yo le he escuchado y he leído en la en la prensa española amoratado por sus partidos con la selección y te diré la etapa anterior bueno el Madrid

Voz 1375 30:23 la primera han sido más duros tiro la de SCO y hablamos además de Morata de más cosas lo que ha dicho Ramos que está a cuatro partidos de igualar a Casillas ciento sesenta y tres hoy Ramos ciento sesenta y siete Iker

Voz 3 30:33 la igualado en victoria ciento XXI eh

Voz 7 34:47 el partido la selección en el Carlos el con Dani Garrido y con Kiko y con Álvaro Benito y con toda la banda que no había que sacar demasiadas conclusiones un rival flojo hoy bueno y todo marcado por el

Voz 1375 34:57 día de la ausencia del seleccionador Luis Enrique pero supongo que algún detalle más antes de preguntar por Luis Enrique no

Voz 11 35:03 si queréis apuntar de de estos dos partidos yo creo que al final decía Kiko en cuanto se recupere y Isco hoy da al final yo creo que si os pregunto al once a todos nos bailan dos jugadores De Gea portero titular Carvajal Ramos Jordi Alba circos en defensa falta saber si serán Íñigo Martínez exigirá Mario Hermoso el compañero de Ramón es que no no veo no veo más novedades en la defensa Busquets fijo Isco si se recupera acabará jugando porque luego o Koke Saúl puede acompañar ahí en medio campo y luego Asensio Rodrigo Morata así es que yo creo que no hay a pesar de que Luis Enrique lleva cuarenta y no sé cuánto jugadores en estas como pero es que yo creo que al final va a hacer el once Kiko vamos a ver cuantas novedades vemos

Voz 1266 35:41 he dicho tuya unos poco mano ya me sume porque dice está Busquets bueno pues se Koke puede ser Saúl arriba o rock por Rodrigo Morata o Diego Costa si se recupera Isco si lo recuperamos que para mí es un futbolista imprescindible pero que al final

Voz 1375 35:57 que acababa recuperando esto perdona acabamos recobrando el bloque el día

Voz 1266 35:59 sí pero es que a mí me faltan de verdad yo a día de hoy me cuesta

Voz 1375 36:04 sí sí cinco seis pero veo

Voz 1266 36:07 me faltan todavía jugadores que de un un pasito y tener que estamos hablando de un año que es con el que lo veo más claro a día de hoy que con Jesús Navas es el turbo de la selección macho que nada vamos que está pletórico pero

Voz 0239 36:19 yo tengo mi duda Hay prevé

Voz 1266 36:22 yo todavía mucho trabajo para larga

Voz 1375 36:24 la sección no yo sí yo le veo yo preveo

Voz 1266 36:27 al menos yo trabajo porque ya te digo me me me faltan todavía jugadores que se asiente definitivamente porque Parejo opositado el otro día no estuvo mal demostrando personalidad Canal les llaman aborto

Voz 9 36:38 Jesús Navas pero Jesús puf

Voz 1266 36:40 para bien lo va sacando todos los

Voz 9 36:43 el partido de Noruega que España lo supo leer muy bien fue gracias a las bandas con Alba y con Navas consiguió abrir el partido y hacer una primera parte estupenda

Voz 1375 36:52 lo que lo que es pregunto Jordi perdona es que después de todo esto que llevamos Se acabó el Mundial nos la pegamos una vez más llevamos tres batacazo no llega nuevo seleccionador empezamos con Luis Enrique novedad novedades van ahora siete nuevos ahora ocho ahora diez pero estamos llegando al inicio de la fase de clasificación si mañana empezar a los que copa casi un año después el once quince ha ganado de todos los no

Voz 11 37:10 Cobos

Voz 1375 37:11 el derecho a decir este tío es que al final los sale el once del mundo

Voz 0104 37:14 al cubano al final al final yo creo que los grandes campeonatos se ganan con los grandes jugador claro pero yo creo que el problema o por lo menos así lo veo yo a nosotros no nos echan del Mundial de Rusia por tener malos jugadores porque había que cambiar jugadores sino claro sino por sino por cómo jugamos o por el estado de forma o por cómo llegamos a esa por todo o no pero pero no por falta de de pie en y falta de talento en eso jugadores y yo soy de los que piensa que los los grandes en los grandes campeonatos al final es

Voz 1375 37:44 muy difícil sorprender con jugadores que no sean de primera

Voz 0104 37:47 ximo nivel lo que hay que hacer es incorporar el máximo número de jugadores al primerísimo nivel yo creo que tenemos unos cuantos que que han demostrado que son válidos para para días de la verdad sí

Voz 1375 37:59 pero te juegues unos cuartos unas semis contra buenas

Voz 0104 38:01 si el contra Francia como Alemania contra Inglaterra pues al turrón no las castañas del fuego de las tienen que saca lo los de primerísima línea mundial

Voz 9 38:11 sí pero mientras tanto el mundo amenazadas oposición eh

Voz 1375 38:14 qué espera Jordi perdona igual que mientras

Voz 9 38:17 tanto y conociendo a Luis Enrique que que no se casa con nadie que todo el mundo pueda sentirse distinguida señora amenazada su potencia titularidad me entiendes

Voz 1375 38:28 Romero decías

Voz 21 38:30 yo creo en el campo que yo estoy de acuerdo con Kiko Isco les encanta ir cuando disposición recuperar algún titular indiscutible o va a estar ahí para ser titular y luego lo entregué pero tú decías que Saúl yo creo que con un futbolista en el centro del campo que les gusta mucho a a Luis Enrique Illes ganado vitola de titular que dirían los clásicos el Valle no sé si que considerarle como una gran apuesta de presente

Voz 9 38:54 sí apoderado horita que más ha viniendo también

Voz 21 38:56 con la selección y con Lopetegui pero yo le veo a Ceballos como uno de los centrocampistas preferidos de Luis Enrique y que aunque no ha jugado mucho en el Real Madrid lo demostró el otro día en un partido importantes puede con el titular indiscutible y me parece que de las apuestas que ha tenido Luis Enrique desde que es seleccionador nacional es el único que se ha metido en o como que se ha instalado en el en el once titular porque el resto le ha salido poco o nada y la otra que no está aquí es la de Aspas tiene un día de rebote y sé que es verdad que luego esas ensayar hasta por sanción

Voz 11 39:24 por corrección pero de de las apuestas

Voz 21 39:26 la única apuesta que tú miras si dices varía un poco en referencia mundial puede ser la titularidad

Voz 10 39:31 yo lo que no entiendo es la en la política de Luis Enrique la transformación permanente de los onces de la selección sinceramente Chayo hoy no he entendido que que cambiará radicalmente el equipo deberá ocho futbolistas nuevos osea a mí lo que me gustaría es reconocer un once de Luis Enrique a decir éste es el once de Luis Enrique hijo jugar con ese once y acoplar ese once y que todos nos familiarizados con ese once Hinault cambiar permanentemente y probar futbolistas ahora estos actos

Voz 1266 40:02 bueno ya pero oye pues pues tenemos que

Voz 10 40:03 dejar a encontrarlo ya lo que ha pasado

Voz 0104 40:06 vale Julio yo abre pero sí quedarán tres meses para la Eurocopa estuviésemos en esta tesitura pues es comprensible que que haya promulgación en todos pero yo creo que es el momento de que si él no lo él él no lo tiene claro igual que nosotros sí sí sí que lo tuviera claro si te hubiera por lo menos siete ocho nueve jugadores clarísimos incluso se puede permitir rotar por el tipo partido que era pero

Voz 1266 40:26 ojalá ojalá

Voz 0104 40:29 que pusieran el puño encima de la mesa diez nosotros somos inamovible

Voz 9 40:32 les costó reconocer un once

Voz 10 40:34 después de de del batacazo de la época gloriosa y tal y ahora no nos cuesta reconocer qué equipo quiere Luis Enrique no SAE tú sales a la calle preguntas a la afición por el once de España

Voz 1266 40:48 en que ahora mismo no salen del Mundial total lo que quiere pero no los jugadores

Voz 9 40:54 tendremos que tener un poco de paciencia lo que sí sabemos es su empeño esfuerzo para regresar a un España competitiva que vuelva ganar títulos pero está en su derecho de tocar todos los mimbres porque de la misma forma que el exigimos a Diego Costa regularidad para ganarse el puesto en el once hay otros muchos jugadores hoy mencionados también tienen que ganárselo

Voz 1375 41:13 a os pregunto Axel libro no ponerles partidos pero Axel que a punto de esta selección de Luis Enrique te convence mucho poco o hoy es un partido que tampoco es para demasiadas conclusiones pero

Voz 11 41:22 lo que que que que te duele esta selección de

Voz 1375 41:24 Enrique que muñones con contra Noruega

Voz 0267 41:27 contra Noruega ha que el ritmo de balón fue alto creo que hubo intercambio de posiciones creo que enlaza

Voz 1375 41:32 circulación de balón tuvo mucho sentido en cambio

Voz 0267 41:35 ha sido un partido más plano más espeso ante un rival replegado ritmo muy lento y creo que es un partido de de aquellos que siempre se dan en fases de clasificación que sabes que eres muy superior que casi te sobra además en esta Ventana de marzo es una ventana especialmente complicada porque lo lógico es que te estés jugando títulos muy importantes a nivel de clubes in y es la más difícil de afrontar para para el jugador y a menudo también se hacen muchos cambios pensando en eso no en en no sobrecarga mucho

Voz 1375 42:07 darle dos partidos a agentes

Voz 0267 42:10 está jugando quizá la Champions League quizá

Voz 1375 42:13 coloso en posiciones de Champions con con sus clubes no le gusta Romero lo que está diciendo se dicho no no oye ahora voz con el resto de partidos Javi Herráez y todo lo futbolístico hoy no es que quede en un segundo plano que se quedaba en un tercero un cuarto porque todos estaban pendientes estaba realmente compungido el el grupo los jugadores el cuerpo técnico está Rober Moreno muy muy afectado también como ha sido el día después en Teherán que el seleccionador abandona la concentración

Voz 22 42:43 durísimo durísimo a gente que lleva aquí en la expedición muchos años muchísimos debido debido momentos complicadísimo decían que ha sido el día más duro no ver cómo esa marchador Luis Enrique eh para España porque evidentemente toca rezar y falta todavía donde ese paciente convocatoria y ojalá todo salga bien un momento muy muy complicado oí bueno pues han hecho de tripas corazón porque son personas así que te cuenta que ha sido una jornada dificilísima que han preparado el partido como buenamente han podido aunque fuera Malta pues no deja de ser es un partido de fútbol sí lo han hecho a lo mejor posible jugadores cuerpo técnico y amigos que tiene bastantes aquí en la concentración así que eso bueno no queda restar respetan sumó su forma de ver

Voz 9 43:29 hoy de que eso no no

Voz 21 43:31 traduciendo Hay que ojalá todo vaya todo vaya bien

Voz 9 43:34 en eh

Voz 1375 43:36 el seleccionador ha pedido que no se cuente nada es muy celoso de su intimidad en una persona que quiere apartar lo que hubiera profesional de su vida privada como haríamos cualquiera vamos y así lo vamos a hacer al menos aquí no vamos a comentar nada de ese gravísimo problema familiar Luis Enrique pero evidentemente esto te pone todo Kiko y algo habéis estaba en un campo de fútbol imagínate lo que le importa el fútbol cuando cuando hay un problema familiar grave de primer orden hombre desconozco es difícil estar

Voz 1266 44:03 pero ahí el motivo evidentemente es gravísimo a la hora de que

Voz 8 44:07 se vaya

Voz 1266 44:08 el Lucho pero claro que que te trastoca Hay te deja tocado a la hora de pues eso el tema de conversación que SAS

Voz 8 44:17 sí es difícil muchas veces

Voz 1266 44:20 concede con centrarte a la hora de jugar un partido de

Voz 0267 44:23 de este equipo no pero

Voz 1266 44:25 vemos que que por ahí desde aquí mandarle evidentemente un un abrazo