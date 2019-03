Eduardo: "Llevaba el pan a 9 pueblos, pero lo tuve que dejar porque cada vez había menos gente"

Voz 1

00:00

oye gordo ya movéis de la comarca de Molina de Aragón una de las comarcas más despobladas de España la forman un ochenta y dos pueblos y tienen siete mil setecientos habitantes que son pocos lo más demoledor es que que la media de edad es muy elevada es lo que significa que en diez o quince años seremos menos todavía no ir y que más de un pueblo pues pondrá punto final al sumar su existencia este domingo día treinta y uno de marzo ahí en Madrid una manifestación convocada por las asociaciones por asociaciones de la España yo junto con familiares y amigos pues vamos a asistir porque pensamos que esta situación de despoblación de de soledad y de escaso futuro pues tiene solución checo no debería significar pues una merma de de de hecho sin servicios pero aunque así es no Icon servicio desde eficientes pues para permanecer en en el territorio los pueblos pues es bastante bastante difícil yo tenía una panadería hay que junto con uno de mis hermanos que llevábamos nueve puedo ser una nube pueblos pero tuvimos que dejarlo porque cada vez Erasmo era menos gente en verano pues muy bueno porque la gente vuelve al pueblo pero claro quedan nueve meses eso o días de invierno que el domingo pues eso os invito a todo el mundo no de España vacía de España llena a que participe en la manifestación para empujar conseguir esas medidas que hemos que nos hagan revitalizar nos